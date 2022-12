Dr. Vernon Coleman: Ein Drittel aller Arbeitsplätze wird bis 2030 verschwinden – Wie sicher ist IHR Arbeitsplatz?

Die Zeitschrift Accountancy Today berichtet, dass in der britischen Finanzbranche bis zum Jahr 2030 515.863 Arbeitsplätze verschwinden werden. Automatisierung und technische Veränderungen (einschließlich der einen oder anderen Art von Robotern) werden allein im Vereinigten Königreich über eine halbe Million Arbeitsplätze im Bank- und Finanzwesen vernichten. Das Gleiche wird in jedem anderen Land der Welt geschehen.

Die Banken, die davon ausgehen, dass das Bargeld bis dahin abgeschafft sein wird, werden nur noch mit digitalem Geld handeln. Es wird keinen Bedarf an Großbanken oder Kassierern mehr geben. Die großen Banken und Versicherungsgesellschaften werden mit einigen wenigen Technikern auskommen, die ihre Maschinen warten.

Bankangestellte, die Bargeld heute als lästig empfinden, sollten sich bewusst sein, dass sie ohne Bargeld arbeitslos sein werden.

Aber das ist nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs. Alles, was ich im Folgenden aufgelistet habe, wird in jedem Land der Welt passieren – aber zuerst in den am weitesten entwickelten Ländern.

Geschäfte, vorwiegend Supermärkte und große Läden, werden innerhalb dieses Jahrzehnts die meisten ihrer Angestellten loswerden. Automatische Kassen werden das Kassenpersonal ersetzen und Roboter werden die Regale einräumen. Schauen Sie sich nur an, was in großen Lagerhäusern bereits geschieht. Die Auslieferung wird mit selbstfahrenden Fahrzeugen erfolgen. Züge und Busse werden nur noch einen Bruchteil des heutigen Personals benötigen. Die Verschwörer möchten den größten Teil des Reiseverkehrs abschaffen, sodass Züge, Busse oder andere Formen des öffentlichen Verkehrs überflüssig werden. Die Vorstellung, dass ein Zug einen Fahrer und einen Schaffner hat, wird als lächerlich angesehen werden, ebenso wie die Vorstellung, dass im Zug Essen serviert wird. Die Züge, die dann doch fahren, werden mit ziemlicher Sicherheit von Computern gesteuert. Die Gewerkschaften, die höhere Gehälter für bereits gut bezahltes Personal fordern, beschleunigen diesen Prozess nur. Das IT-Personal hält sich für unersetzlich. Das sind sie aber nicht. Twitter hat gerade die Hälfte seiner Mitarbeiter (mit einem Durchschnittseinkommen von 100.000 Pfund pro Person) entlassen. Diese ehemaligen Mitarbeiter können von Glück reden, wenn sie wieder in dieser Branche arbeiten. Alle großen Technologieunternehmen bauen Personal ab, um die Kosten zu senken. Die Fabriken werden mit einer Notbesetzung geführt. Bis 2030 wird es praktisch keine Arbeitsplätze in Fabriken mehr geben. Alles wird von Robotern erledigt. Die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Die Verschwörer wollen keine altmodischen Bauernhöfe. Unter dem Vorwand der globalen Erwärmung machen sie Bauernhöfe dicht und verwandeln sie in Naturschutzgebiete, in denen Wildschweine und Bisons frei herumlaufen können. Die Lebensmittel werden von Fabriken geliefert, die von Computern und Robotern verwaltet und betrieben werden. Ackerland wird fast wertlos werden. Taxis und Lieferdienste sind am Ende der Fahnenstange. Alle Taxis, die benötigt werden, werden selbstfahrend sein. Alle Lieferungen werden von Roboterwagen und Drohnen ausgeführt. Garagen wird es in den meisten Städten nicht mehr geben. Kraftfahrzeuge (egal ob Diesel, Benzin oder Elektro) werden verboten oder nicht mehr besteuert werden. Nur die Verschwörer und die hochrangigen Kollaborateure werden Zugang zu Privatfahrzeugen haben. Die meisten Automechaniker werden keine Zukunft mehr haben. Die Polizei wird durch Roboter ersetzt (wie es in einigen Teilen der Welt bereits der Fall ist). Spitzel und Heimlichtuer werden die Rolle des „Aufdeckens“ übernehmen und direkt den Gerichten Bericht erstatten. Ohne Verkehr wird es keinen Bedarf an Verkehrspolizei geben. Es wird nur noch eine kleine Abteilung des Militärs übrig bleiben, die die Ziele von Spitzeln und Bürgern, die gegen die Sozialkreditvorschriften verstoßen, verfolgt. Die Gesundheitsversorgung wird sich bis zum Jahr 2030 völlig verändert haben. Es wird überhaupt keine Hausärzte mehr geben. (Hausärzte tragen bereits jetzt dazu bei, sich selbst aus dem Geschäft zu drängen, indem sie „ferngesteuert“ arbeiten.) Krankenhäuser werden von Robotern betrieben. Es hat sich gezeigt, dass Roboter bessere Chirurgen sind als Menschen und dass Roboter fürsorglicher und effizienter sind als menschliche Krankenschwestern. Im Jahr 2030 werden die meisten Ärzte und die meisten Krankenschwestern erwerbslos sein. Traurigerweise wird die Gesundheitsversorgung eine Verbesserung darstellen. Alle Lehrer werden arbeitslos sein und alle Schulen und Hochschulen werden geschlossen. Der gesamte Unterricht wird online über Computer abgewickelt. Beamte werden fast alle ihre Arbeit verlieren. Ihre Arbeit (sofern es sie gibt) wird von Computern erledigt. Auch die lokalen Behörden werden keine menschlichen Mitarbeiter mehr benötigen. Alles, was von einem Beamten erledigt werden kann, kann von einem Computer oder einem Roboter billiger und effizienter erledigt werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden dafür verantwortlich sein, ihren Müll zu bestimmten Sammelstellen zu bringen. Der Müll wird dann von Robotern abgeholt. Die Post wird außerhalb von Computern nicht mehr existieren. Im Vereinigten Königreich wird die Royal Mail verschwunden sein. Die gesamte Kommunikation wird online erfolgen. Alle Bau- und die meisten Reparaturarbeiten werden von Computern und Robotern erledigt werden. Architekten werden durch Computer ersetzt werden. Es wird vielleicht noch ein wenig Arbeit für Handwerker wie Dachdecker und Klempner geben, die bereit sind, sich Zugang zu schwierigen Arbeitsplätzen zu verschaffen – zum Beispiel zu ungewöhnlichen Dächern und Kellern -, aber letztendlich werden schwer zugängliche Gebäude abgerissen werden. Anwälte werden alle durch Computer ersetzt – ebenso wie Richter. Alles, was ein Anwalt tun kann, kann ein Computer besser tun. Gefängnisse werden von Computern verwaltet. Die Unterhaltung wird von Computern und Avataren übernommen. Jede benötigte Software wird von Computern geschrieben werden. Zeitungen und Fernsehen, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Was als Nachrichten durchgeht, wird von computergesteuerten Websites geliefert werden. Keiner wird es bemerken. Das einzige Radio werden illegale, unabhängige Piratensender sein, die von einzelnen Moderatoren betrieben werden – im Verborgenen und ständig auf der Flucht.

Das ist also die Zukunft, die die Verschwörer für uns geplant haben.

Diejenigen, die mich immer noch für einen Verschwörungstheoretiker halten, werden nicht lange warten müssen, um herauszufinden, wie falsch sie liegen und wie recht ich habe.

Wenn Sie die Wahrheit hinter den Ereignissen wissen wollen, lesen Sie Dr. Colemans Buch Endgame. Es ist in seiner Buchhandlung erhältlich. Oder gehen Sie an den nächsten Sandstrand, graben Sie ein geeignetes Loch und stecken Sie Ihren Kopf hinein.