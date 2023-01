Drei Jahre später: Unsere ersten Covid-Artikel

Vor ein paar Tagen tauchte dieser Tweet des Reporters Elijah Schaffer in unserem Feed auf:

Welche öffentlichen Kommentatoren hatten offenkundig recht mit der Pandemie im Jahr 2020 und sind nicht auf die Propaganda hereingefallen? (Wenn sie anfangs unsicher waren und ein paar Monate benötigten, um es zu begreifen, ist das auch in Ordnung) (So wenige, dass mir kaum welche einfallen, also bitte Namen unten hinzufügen)

Which public commentators were openly correct about the pandemic in 2020 and were never fooled by the propaganda? (If they were unsure initially & took a a couple months to catch on that’s fine too)



(So few I can hardly think of any, so please add names below)