Russland auf NATO-Invasion vorbereitet

armstrongeconomics.com: Der Westen hat beschlossen, die Situation in einen totalen Krieg zu verwandeln, um Russland ein für alle Mal zu vernichten. Moskau wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt, und in allen Bereichen der Stadt werden Luftabwehrsysteme aufgestellt. Die Hardliner haben sich Gehör verschafft, und Putin hat im Moment kaum eine andere Wahl. Es ist völlig klar geworden, dass sogar Deutschland jetzt Panzer in die Ukraine schickt, die für eine Invasion Russlands eingesetzt werden sollen. Es scheint, dass NATO-„Berater“ diese Panzer höchstwahrscheinlich steuern werden.

Ich hatte gehofft, dass sich die Dinge nicht so schnell entwickeln würden, wie sie es getan haben. Ich habe davor gewarnt, dass der Januar ein wichtiges Ziel in unseren Reihen ist. Wir haben dann auch wichtige Ziele im April/Mai und Panik-Zyklen im Juni. Sogar Gold steigt, was NICHTS mit der Inflation oder der Fed zu tun hat. Gold steigt in Zeiten der Unsicherheit mit Regierungen und Krieg. Unser Computer hat das Timing ziemlich gut erkannt.

Sogar der finnische Ministerpräsident hat das kühle Nass des Krieges getrunken. Unsere Staats- und Regierungschefs sind bereit, alles, was die Gesellschaft erreicht hat, in den Müll zu werfen, um erst Russland und dann China zu zerstören und den Traum von Soros und Schwab von einer Welt zu verwirklichen.

Wenn es zum Krieg kommt, werden sie so schnell wie möglich Kapitalkontrollen in Europa einführen. Wir sehen sogar, dass russisches Kapital in die Türkei fließt und dort vorwiegend Immobilien kauft. Währenddessen verbündet sich Südafrika mit Russland.