Drei schockierende Wahrheiten, die die meisten Menschen nicht über Geld auf Bankkonten wissen…

Henry Ford bemerkte scharfsinnig, dass eine Revolution über Nacht stattfinden würde, wenn die Menschen das Bank- und Geldsystem wirklich verstehen würden.

Denn das moderne Bankwesen ist eine raffinierte Illusion, die die Menschen in falscher Sicherheit wiegt… bis es zu spät ist.

Große Banken können innerhalb von Stunden zusammenbrechen, Ersparnisse sich über Nacht in Luft auflösen.

Das US-Bankensystem ist besonders anfällig, wie der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und andere Ereignisse der letzten Zeit gezeigt haben.

Warum setzen so viele Menschen ihr Vertrauen und ihre Ersparnisse in ein instabiles System?

Ich würde sagen, weil sie drei grundlegende Wahrheiten über das moderne Bankwesen nicht verstehen.

1. Das Geld gehört einem nicht.

2. Das Geld ist nicht wirklich da.

3. Das Geld ist nicht wirklich Geld.

Wahrheit Nr. 1: Das Geld gehört einem nicht

Viele Menschen sind überrascht, wenn sie erfahren, dass ihnen das Geld auf ihrem Bankkonto nicht wirklich gehört.

Sobald man Geld bei der Bank eingezahlt hat, gehört es einem nicht mehr persönlich. Stattdessen gehört es der Bank, die damit machen kann, was sie will.

Was Sie mit einer Bankeinlage besitzen, ist das Versprechen der Bank, Ihnen das Geld zurückzuzahlen – ein Schuldschein.

Eine Einlage ist wie ein ungesicherter Kredit an die Bank, für den es praktisch keine Zinsen als Entschädigung für das eingegangene Risiko gibt.

Für die Bank ist das ein gutes Geschäft, für Sie ein schlechtes.

Eine Bankeinlage ist also etwas ganz anderes als Bargeld in der Hand. Trotzdem verwechseln die meisten Menschen diese beiden Dinge fälschlicherweise.

Außerdem kann die Bank „Ihr“ Geld per Knopfdruck einfrieren, wenn sie es für richtig hält.

Vielleicht haben Sie etwas gekauft, das der Bank nicht gefällt, oder Sie haben sich in den sozialen Medien politisch unkorrekt geäußert. Dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn Ihr Konto eingefroren wird oder Schlimmeres passiert.

So hat PayPal kürzlich die Idee geäußert, 2.500 Dollar für die Verbreitung sogenannter „Falschinformationen“ zu verlangen. Erwarten Sie in Zukunft noch viel mehr von Banken und Finanzinstituten.

Wenn Ihr Geld einfach eingefroren oder beschlagnahmt werden kann, hat es Ihnen nie wirklich gehört.

Wahrheit Nr. 2: Das Geld ist nicht wirklich da

Das Geld, das Sie auf der Bank zu haben glauben, ist in Wirklichkeit nicht verfügbar.

Die Banken haben weder physisches Bargeld für Sie im Tresor, noch haben sie genügend digitale Mittel, um alle Einleger abzudecken.

Während der Covid-Hysterie hat die US-Regierung die Mindestreservepflicht für Banken abgeschafft, was bedeutet, dass Banken kein Geld mehr für Abhebungen vorhalten müssen.

Wohin also fließt das ganze Geld?

Von den meisten Einlegern unbemerkt, können die Banken mit „Ihrem“ Geld rücksichtslos auf die neuesten Anlagetrends setzen. Die Banken gehen mit „Ihrem“ Geld Wetten und Risiken ein, die sie zahlungsunfähig machen können, sodass sie die Einlagen nicht mehr zurückzahlen können.

Würde nur ein kleiner Teil der Einleger sein Geld zurückfordern, kämen die meisten Banken in große Schwierigkeiten, weil das Geld nicht vorhanden ist.

Diese schmutzige Praxis nennt man „fractional reserve banking“ – und sie ist vollkommen legal. Das ändert aber nichts an der betrügerischen Natur dieses Geschäfts.

Stellen Sie sich eine andere Branche vor, die mit einem Mindestreservesystem arbeitet.

Man stelle sich unter anderem einen Autohändler oder ein Juweliergeschäft mit Mindestreservepflicht vor, in dem der Autoverkäufer oder der Juwelierladenbesitzer zehnmal so viele Forderungen für Autos oder Schmuck ausstellen könnte, wie er tatsächlich auf Lager hat. Sie würden Forderungen für Waren verkaufen, die gar nicht existieren.

Es liegt auf der Hand, dass eine solche Praxis betrügerisch wäre.

Das moderne Bankwesen ähnelt einem Schneeballsystem, weil es auf dem Irrglauben beruht, dass das Geld der Menschen leicht verfügbar ist, was es in Wirklichkeit nicht ist.

Wahrheit Nr. 3: Geld ist nicht wirklich Geld

Obwohl die Menschen täglich mit Geld umgehen, machen sich die wenigsten Gedanken darüber, was Geld eigentlich ist oder was gutes Geld ausmacht.

Die Frage „Was ist Geld?“ ist wie die Frage an einen Fisch „Was ist Wasser?“.

Der Fisch nimmt das Wasser wahrscheinlich gar nicht wahr, es sei denn, es ist verschmutzt oder es stimmt etwas nicht.

Geld ist ein Gut, wie jedes andere in einer Volkswirtschaft. Und es ist kein komplexes Konzept, das man verstehen muss. Man muss keine komplizierten mathematischen Formeln und komplizierten Theorien verstehen, wie es die Wächter an den Universitäten, in den Medien und in der Regierung vielen Menschen weismachen wollen.

Das Verständnis von Geld ist intuitiv und einfach. Geld ist einfach etwas Nützliches, um Werte zu speichern und auszutauschen. Es ist ein Werkzeug, um Werte durch Zeit und Raum zu schicken. Das ist alles.

Stellen Sie sich Geld als Anspruch auf menschliche Zeit vor. Es ist wie gespeicherte Lebenszeit oder Energie.

Leider akzeptiert heute der größte Teil der Menschheit gedankenlos alles als Geld, was ihnen ihre Regierungen an wertlosem Papier oder digitalen Scheinen geben.

Geld muss aber nicht von der Regierung kommen. Das ist ein völliger Irrglaube, der dem Durchschnittsmenschen vorgegaukelt wird.

Das wäre so, als würde man in die Vergangenheit reisen und den Durchschnittsbürger in der Sowjetunion fragen: „Woher kommen die Schuhe?“

Sie würden sagen: „Nun, die Regierung stellt die Schuhe her. Wo sollten sie sonst herkommen? Wer sonst könnte die Schuhe herstellen?

Das ist die gleiche Mentalität wie heute beim Geld – nur ist sie viel weiter verbreitet.

Staatliche Währungen sind furchtbare Vehikel, um Werte zu speichern und auszutauschen, weil sie leicht herzustellen sind, ein potenziell unbegrenztes Angebot haben und enorme politische Risiken bergen.

Der freie Markt würde sich nicht für staatliches Konfetti als Geld entscheiden, wenn nicht Gesetze seine Verwendung erzwingen würden.

Man kann es auch anders sehen.

Man stelle sich vor, Tony Soprano würde seine Nachbarschaft zwingen, Papierfetzen mit seiner Unterschrift als Geld zu verwenden, und jedem, der sich nicht daran hält, mit Gewalt drohen. Das machen Regierungen mit ihren Währungen.

Die Wahrheit ist: Falschgeld kommt von der Regierung. Richtiges Geld entsteht auf dem Markt.

Zu verschiedenen Zeiten haben die Menschen Steine, Glasperlen, Salz, Vieh, Muscheln, Gold, Silber und andere Rohstoffe als Geld benutzt. Gefangene benutzen oft Zigaretten, um Werte zu speichern und zu tauschen.

Doch seit rund 5.000 Jahren ist Gold das beständigste Geld der Menschheit.

Gold hat den ultimativen Wettbewerb um das weltweit beste Geld nicht zufällig gewonnen oder weil ein paar Politiker das so entschieden haben. Vielmehr wurde es zum Geld, weil zahllose Menschen im Laufe der Geschichte und in vielen verschiedenen Zivilisationen subjektiv zu demselben Schluss kamen: Gold ist Geld.

Es war das Ergebnis eines Marktprozesses, in dem die Menschen nach der besten Möglichkeit suchten, Werte zu speichern und auszutauschen.

Warum aber wählten sie Gold? Was macht Gold als Währung so attraktiv?

Hier ist der Grund.

Gold hat eine Reihe einzigartiger Eigenschaften, die es als Geld geeignet machen.

Gold ist haltbar, teilbar, beständig, bequem, knapp und vor allem das „härteste“ aller physischen Güter.

Mit anderen Worten: Gold ist im Verhältnis zu den vorhandenen Vorräten „schwer zu produzieren“, und es ist das physische Gut, das einer Angebotsinflation am besten widersteht, was es zu einem guten Wertaufbewahrungsmittel macht – eine wesentliche Funktion von Geld.

Dies verleiht Gold seine überlegenen monetären Eigenschaften.

Schlussfolgerung

Das Bankensystem ist eine zerbrechliche Illusion, die plötzlich zusammenbrechen und die Ersparnisse von Millionen von Menschen vernichten könnte, die ihr Vertrauen in das System verloren haben.

Dieses Vertrauen hängt davon ab, dass die Menschen drei einfache Wahrheiten über das Bankensystem nicht verstehen:

1. Das Geld gehört einem nicht.

2. Das Geld ist nicht wirklich da.

3. Geld ist nicht wirklich Geld.

Das ist die Quintessenz.

Das Bankensystem ist ein riesiges Kartenhaus, das jederzeit zusammenbrechen kann.

Seien Sie nicht selbstgefällig, sondern ergreifen Sie Maßnahmen, um Ihr Geld in Sicherheit zu bringen, bevor es zu spät ist.

Ich vermute, dass das Bankensystem bald große Probleme bekommen könnte… und das wird für die meisten Menschen nicht angenehm sein.

Nur wenige Menschen wissen, was wirklich vor sich geht.

Und noch weniger wissen, wie sie sich darauf vorbereiten können.