«Nie wieder – weder von links noch von rechts»

In einem kritischen Beitrag nimmt unser Gastautor Stellung zu einem Interview der «Ostschweiz» mit HSG-Wirtschaftsethiker Thomas Beschorner und hinterfragt die Rolle der Medien, der Wissenschaft und der Ethik in Zeiten von Corona, Migration und Extremismus.

In einem «Die Ostschweiz»-Interview am 24. Januar erklärt HSG-Wirtschaftsethiker Thomas Beschorner, dass Deutschland gerade zeige, was eine wehrhafte Demokratie sei. Als Teilnehmer an einer Grossdemo in Berlin gegen rechts hat er offenbar erkannt, welche Gefahren von Rechtsextremismus und AfD ausgehen.

Leider wird in diesem Interview der aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Zustand in Deutschland mit keinem Wort erwähnt! Dazu die Titelstory von «20 Minuten» in der gedruckten Ausgabe vom 30. Januar 2024: «Taumelnder Riese: