Warum tut Israel das? Hat Israel etwas, außer dass es praktisch auf der ganzen Welt gehasst wird? Es scheint nicht so zu sein.

Alon Mizrahi

Warum also tut Israel das? Hat Israel etwas, außer dass es praktisch auf der ganzen Welt gehasst wird? Es scheint nicht so zu sein.

Vor einigen Tagen habe ich gesagt, dass ich eine Erklärung dafür habe, warum Israel sich so verhält, wie es sich verhält. Hier ist sie. Sie ist sehr provokativ und wird Sie sehr verwirren.

Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass ich Jude bin und das Recht habe, meine eigene Meinung über jüdische Angelegenheiten zu haben.

Bevor ich fortfahre, und da ich weiß, dass viele Menschen dies lesen werden, vergewissern Sie sich, dass Sie mir folgen. Was ich zu sagen habe, ist hier nicht zu Ende. Bleiben Sie in Kontakt.

Ich bin sicher, dass Sie sich in den vergangenen Monaten gefragt haben, warum Israel so handelt, als wolle es die Menge an Hass maximieren, die es von einer Weltgemeinschaft schockierter und verängstigter Menschen erhält.

Es gab so viele Gelegenheiten dafür, aber ich wette, als letzte Woche Soldaten der israelischen Armee drei palästinensische Männer in einem Krankenhaus exekutierten, haben Sie das als unverschämte Dreistigkeit empfunden.

Das liegt daran, dass die IDF besonders darauf achtete, dass dies im Fernsehen übertragen wurde. Sie beschlagnahmten keine Kameras oder Server, hackten nicht und zerstörten keine Dateien. Es ist fast so, als hätten sie nur für die Kameras gehandelt.

Ein weltweites Publikum verstand die Botschaft, und alle sprachen über Fauda, die Fernsehserie, die das menschliche Gesicht der israelischen Apartheid zeigen sollte.

Wie seltsam, nicht wahr? Und was ist mit all den Videos von Soldaten, die sich dabei filmen, wie sie fröhlich Dinge in die Luft sprengen? Und was ist mit den nackten Männern, die in ihrer Erniedrigung zu Hunderten gefilmt wurden?

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in den zwei Jahren, in denen Russland in der Ukraine war, nicht ein einziges Mal russische Soldaten gesehen haben, die die Zerstörung der zivilen Infrastruktur gefeiert haben. Und Sie haben auch nie nackte und gedemütigte ukrainische Soldaten gesehen, die auf Lastwagen verladen wurden oder mit geschlossenen Augen auf dem Boden saßen.

Vielleicht hat es solche Vorfälle gegeben. Wir wissen es nicht. Aber wenn es solche Szenen gegeben hat, dann hat das russische Militär besondere Sorgfalt darauf verwendet, sie vor uns zu verbergen. Die IDF hat das nicht getan. Warum nicht?

Behalten wir diese Frage im Hinterkopf und machen wir sie noch interessanter. Fragen wir uns: Was ist die Rechtfertigung, der Grund oder die Ursache für die Existenz von Organisationen wie AIPAC und ADL? Ich meine, ernsthaft. Sind die amerikanischen Juden in so großer Gefahr und werden in den USA so stark verfolgt, dass es ständiger milliardenschwerer Operationen bedarf, um sie vor Schaden zu bewahren? Sind Juden in den USA überproportional häufig im Gefängnis? Werden sie Opfer von Gewaltverbrechen? Werden sie von Behörden schikaniert? Dürfen sie nicht auf die Straße? Ist die amerikanische Gesellschaft so sehr darauf fixiert, Juden zu hassen? Gibt es nicht andere amerikanische Gemeinschaften, die mehr Gefahren, Schikanen, Armut und Verbrechen ausgesetzt sind? Ich meine, ernsthaft?

Und wenn eine Organisation wie AIPAC eine nostalgische Existenzberechtigung hat, was treibt sie dann in den Krieg? Konkreter und aktueller gefragt: Warum tun jüdische Organisationen in den USA an der Seite Israels alles, um die Juden in den Mittelpunkt eines möglichen Weltkrieges zu rücken?

Warum machen Organisationen, die eigentlich für die Sicherheit der Juden sorgen sollten, jüdische Angelegenheiten zum offiziell erklärten Grund für einen Zusammenstoß und einen Krieg, der die Zivilisation, wie wir sie kennen, zerstören könnte? Ist das nicht das Gegenteil von dem, was sie tun sollten? Wie eine Armee, die ständig ihre eigene unglaubliche Grausamkeit verbreitet und ihr eigenes Image zerstört?

Wir kommen der Sache näher. Aber wir müssen noch eine Hürde nehmen, bevor wir die Antwort sehen. Bleiben Sie wachsam.

Zwei sehr offensichtliche Gegensätze in der Weltanschauung: Paranoia und Grundvertrauen. Das gilt für Menschen, aber auch für politische Gesellschaften. Einige Gesellschaften sind paranoider, andere entspannter, aber keine Gesellschaft auf der Erde ist paranoider als der super-mega-ultra-jüdische Teil des jüdischen Volkes oder der Gesellschaft im Allgemeinen. Es gibt keine andere Gruppe auf der Welt, die so zufrieden ist, wenn sie verteidigt wird.

Keine andere Gesellschaft hat sich dafür entschieden, das Trauma in den Mittelpunkt ihrer Identität zu stellen. Ich weiß, dass viele von Ihnen, vor allem Amerikaner, dies als etwas rein Jüdisches betrachten. Aber das ist es nicht (und vielleicht brauchen Sie einen mizrachischen Juden, der Ihnen das sagt). Es ist ein Teil der jüdischen Wahrnehmung, die ihre Identität aus den Pogromen und dem Holocaust bezieht. Israel und IPAC tun so, als sei das natürlich und die einzige Möglichkeit, Jude zu sein. Das ist Unsinn.

Pogrome und Holocaust waren nicht die Erfahrung aller Juden. Viele jüdische Gemeinden haben lange Zeiten der Sicherheit und des Wohlstands erlebt. Nicht alle Juden waren immerzu Opfer, und Juden sind definitiv nicht die einzigen Opfer, die die Menschheit kennt.

Ich fand es immer mehr als befremdlich, wenn amerikanische Juden ständig von ihrem Elend und ihrer Opferrolle sprachen, und das in einem Land, in dem Millionen von Ureinwohnern, organisiert in Hunderten und Tausenden blühender Gemeinden, vom Angesicht der Erde getilgt wurden. Ein Land und eine Kultur, die über Hunderte und Aberhunderte von Jahren die Sklaverei der Schwarzen in industriellem Maßstab betrieben und die über Jahrhunderte dafür gekämpft haben, sie nicht als gleichwertige Menschen anzuerkennen.

Das würde ich nie tun.

Ein Land, in dem es so viel schreckliche, entmenschlichende Armut und Obdachlosigkeit gibt, so viel Leid. Wie kann es sein, dass die erfolgreichste Minderheit dieser Gesellschaft, die in allen Bereichen der Macht und des Geldes stark vertreten ist, auch ihr größtes Opfer ist?

Ich weiß, dass dies die Norm ist, dass dies die Beschreibung der Realität ist, der ich entsprechen sollte, aber nein. Es ergibt keinen Sinn.

Man kann sich für Trauma und Paranoia oder für Zuversicht und grundsätzlichen Optimismus als Richtschnur für das eigene Leben entscheiden. Aber die größte jüdische Organisation unserer Zeit hat einen klaren Weg gewählt: den Weg des Traumas, des Misstrauens und dessen, was man als Armageddonismus bezeichnen könnte. Immer auf der Hut. Es ist immer jemand da draußen, der dich holen kommt. Alle hassen uns.

Und da wir fast am Ende sind, möchte ich den letzten Teil etwas direkter formulieren. Mit der Wahl von Trauma und Paranoia haben Israel und AIPAC eine unerwartete Quelle falscher Macht gefunden.

Denn existenzielle Angst kann eine Gesellschaft von Menschen zusammenbringen, aber es wird keine Gesellschaft sein, in der viele Menschen leben wollen.

Also sorgt man dafür, dass die Menschen ständig Angst haben, und man sorgt dafür, dass sie sich ständig gehasst fühlen oder tatsächlich gehasst werden. So behält man die Macht über sie.

Und da das jüdische Trauma so ein großes internationales politisches Thema geworden ist (noch einmal: ich würde das nicht tun), war der Anreiz immer da, diese Mentalität am Leben zu erhalten. Um sie zu organisieren. Um sicherzustellen, dass sie die offizielle Doktrin der jüdischen Institutionen bleibt. Wie AIPAC und Israel.

Israel und die amerikanisch-jüdischen Organisationen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Juden in Angst und Isolation zu halten. Diese Strategie der bewussten Paranoia hat zeitweise funktioniert, aber sie ist allmählich erodiert. Sie erodierte vorwiegend in den Vereinigten Staaten, als jüngere Juden zunehmend erkannten, dass die Geschichten, die man ihnen erzählte, Lügen waren und sich niemand wirklich für ihre ethnische Zugehörigkeit interessierte.

Diese Erosion der Macht des anerzogenen Exzeptionalismus, des Isolationismus und der Existenzangst stellt ein sehr ernstes Problem für jüdische Organisationen dar, die auf Paranoia aufbauen. Zeitweise waren die Palästinenser und die Araber eine wunderbare Lösung für dieses Problem: Indem man die Palästinenser unterdrückte und damit feindselig hielt, konnte man den alten Mythos des Antisemitismus als große internationale Kraft am Leben erhalten.

Aber auch das begann zu verblassen, als jüngere amerikanische Juden begannen, sich mit der palästinensischen Perspektive vertraut zu machen.

Und dann kam der 7. Oktober. Und der rechte, nationalistische, paranoide Teil des jüdischen politischen Spektrums erkannte, dass dies in politisches Gold verwandelt werden könnte.

Man konnte damit die alten Gefühle wiederbeleben. Das Ghetto, die Pogrome, die Züge nach Osten. All das. Deshalb wurden die Nazis so schnell heraufbeschworen. Die Juden waren wieder die verfolgte Minderheit, von der AIPAC und Netanjahu immer sprachen. Wie schön für sie.

Aber der 7. Oktober war nicht genug, denn die Menschen würden ihn sofort in den Kontext der Besatzung stellen. Sie würden die ewige menschliche Frage stellen: Warum ist das passiert? Was ist vorher passiert?

Wenn man Netanjahu oder AIPAC ist, ist das Letzte, was man will, dass Juden in den Kontext normalen menschlichen Verhaltens gestellt werden. Was man will, ist, dass kochende Wut und Angst in allen Medien und in allen Einweisung ausführlich behandelt werden.

Muss ich sagen, dass ich das auch nicht will?

Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Es sieht nicht so aus, als ob Israel versucht, weltweit gehasst zu werden. Es tut genau das. Es stellt absichtlich seine Grausamkeit und Barbarei zur Schau, um sich vor der Welt zu verschließen und so die fortdauernde Herrschaft des paranoiden Lagers zu sichern.

Es tut dies absichtlich, um zynische politische Vorteile zu erlangen, die auf einer verzerrten Interpretation der Geschichte und der menschlichen Natur beruhen. Die Palästinenser sind in diesem Szenario nur Crash-Test-Dummys. Sie zählen nicht. Ihr Tod wird benutzt, um die Menschen wütend zu machen und Israel zu hassen, damit es noch paranoider wird.

Aus dem gleichen Grund rückt AIPAC die jüdische Frage in den Mittelpunkt der Vorbereitungen zum Dritten Weltkrieg. Sie können nicht anders, als zu wissen, dass die Juden als verantwortlich oder zumindest als Hauptfaktor dafür genannt werden.

Kann man sich Millionen von toten Amerikanern, zerstörte Städte, in Panik und Verzweiflung geratene Bevölkerungen vorstellen – alles wegen eines Krieges, der von jüdischen Organisationen forciert wurde? Wie kann jemand, der vorgibt, die Juden zu vertreten und sich um sie zu kümmern, vor diesem Szenario nicht zurückschrecken? Wissen diese Leute überhaupt, was sie tun?

Und es tut mir leid, wenn ich so unhöflich und unfreundlich klinge: Wir stehen am Vorabend eines möglichen Weltkrieges. Als Jude bin ich entsetzt.

Das Letzte, was ich will, ist, für einen Weltkrieg verantwortlich gemacht zu werden. Aber das jüdische Paranoia-Lager scheint sich über diese Gelegenheit zu freuen. Vielleicht sind sie sich sicher, dass der Messias auf diese Weise kommen wird. Ich habe meine Vorbehalte.

Schließlich hat eine jüdische Organisation, die sich mit Traumata beschäftigt, in den amerikanischen Imperialisten einen sehr willkommenen und hilfsbereiten Freund gefunden. Es ist so wunderbar, wenn man die Invasionen im Nahen Osten als Kampf gegen den Antisemitismus verkaufen kann. Wer könnte da widersprechen? Im Namen der Verteidigung Israels können die USA machen, was sie wollen. Sie haben den perfekten moralischen Deckmantel. Sie werden einen wirklichen Völkermord unterstützen. Sie werden völlig verrückt.

Was sie – sowohl AIPAC als auch das US-Establishment – in ihren Berechnungen nicht berücksichtigen, ist, dass ein großer Krieg im Nahen Osten sowohl für die USA als auch für Israel verheerende Folgen haben könnte. In ihrem Bestreben, eine jüdische Psyche und eine Welt zu schaffen, die ihrer paranoiden Vision (die Amerika als Kolonialmacht teilt) zuträglich ist, berücksichtigen sie nicht, dass die Realität etwas ganz anderes ist als die Propaganda.

Aber deshalb tun sie es und verbreiten es im Fernsehen und im Radio. Damit wir für immer von Bibi und AIPAC gehasst, isoliert, gefürchtet und kontrolliert werden. Nichts beruhigt diese Leute mehr als der Hass auf Israel.

Bekämpft Menschen, die vom Hass leben, nicht mit Hass. Bekämpft sie mit Klarheit und Entschlossenheit.