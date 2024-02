Ignorieren, was westliche Offizielle über Israel sagen; beobachten, was sie tun

Caitlin Johnstone

Die Biden-Administration füttert die Massenmedien mit gefälligen O-Tönen über den Präsidenten, der gemeine Dinge über Netanjahu sagt, um ihre Basis zu beruhigen, während sie gleichzeitig den Fuß fest auf dem Gaspedal hält, um den Völkermord in Gaza fortzusetzen.

Eine weitere gefälschte, dumme Geschichte machte Schlagzeilen in den Massenmedien darüber, wie schlecht und falsch Präsident Biden insgeheim Israels Aktionen in Gaza findet. NBC News berichtet nun, Biden habe Benjamin Netanjahu in privaten Gesprächen als „Arschloch“ bezeichnet und gesagt, die Angriffe in Gaza müssten „aufhören“.

„Biden ist zunehmend frustriert über die steigende Zahl palästinensischer Zivilisten im Gazastreifen – inzwischen 28.000 – und Netanjahus Zögern, ein langfristiges Friedensabkommen anzustreben“, berichtet NBC News.

Ganz unten, in Absatz 15 des Artikels, finden wir die wahre Geschichte:

Doch obwohl Biden seine Rhetorik verschärft hat, ist er bisher nicht bereit, seine Politik grundlegend zu ändern, sagen Beamte. Er und seine Berater seien nach wie vor der Meinung, dass sein Ansatz, Israel unmissverständlich zu unterstützen, richtig sei.

Buried in the story about Biden being frustrated with Netanyahu and calling him an “asshole” is the admission that he’s still not considering changing his approach “of unequivocally supporting Israel.” pic.twitter.com/loAheV379N — Dave DeCamp (@DecampDave) February 12, 2024

Alle wichtigen Informationen in dieser Botschaft, die heute so viel Aufmerksamkeit erregt, sind in Absatz 15 enthalten. Kein Wort außerhalb von Paragraph 15 ist wichtig. Paragraph 15 ist die ganze Geschichte.

Die Biden-Administration füttert die Presse ständig mit diesen erfundenen Geschichten darüber, wie „frustriert“ sie über Israels Beharrlichkeit ist, Zivilisten mit unglaublicher Grausamkeit zu massakrieren, ohne dass Israel jemals eine sinnvolle Änderung seiner Politik vornimmt oder eine sinnvolle Maßnahme ergreift, um dies zu stoppen. Das Weiße Haus hat in mehr als 20 Erklärungen seine „Besorgnis“ über das Vorgehen Israels im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht, ohne dass auch nur ein einziger Schritt unternommen worden wäre, um dieses Vorgehen in einer Weise einzuschränken.

Es ist absurd, so zu tun, als ob das, was Biden privat über Israel und Gaza denkt und fühlt, von einem Interesse oder einer Bedeutung wäre, wenn Biden Israels Gräueltaten aktiv unterstützt und jeden im Nahen Osten bombardiert, der versucht, sie zu stoppen. Bidens Gefühle werden nicht verhindern, dass Kinder durch israelische Massaker in Rafah in Stücke gerissen werden.

(Nebenbei bemerkt ist es auch absurd, so zu tun, als ob Biden auch nur etwas Relevantes denkt, angesichts dessen, was wir jetzt über den Zustand seines kognitiven Verfalls wissen. Selbst wenn er den israelischen Premierminister in privaten Gesprächen wirklich ein Arschloch genannt haben sollte, kann man davon ausgehen, dass er einen längst verstorbenen israelischen Premierminister aus seiner Zeit im Senat, wie Ariel Sharon, gemeint hat. Er könnte auch den Präsidenten von Mexiko gemeint haben).

Das Weiße Haus könnte dies mit einem Telefonanruf beenden, so wie es 1982 die israelische Bombardierung des Libanon mit einem Telefonanruf beendete. Israel ist vollkommen abhängig von den Vereinigten Staaten, um diese Massengräuel in Gaza zu begehen, und die Israelis sind sich dessen voll bewusst. Die völkermörderischen Massaker in Gaza gehen seit vier Monaten weiter, weil das US-Imperium will, dass sie weitergehen.

Aber die Shitlib-Medien haben diese lächerliche Story „Biden will, dass Netanyahu aufhört, aber er will einfach nicht“ aufgegriffen und weiter verbreitet. MSNBCs Andrea Mitchell hat sich gerade mit dem Washington Post-Kolumnisten David Ignatius zusammengetan, um ihrem gehirngewaschenen Publikum zu erzählen, dass wir vor einem „Showdown“ zwischen dem mutigen und rechtschaffenen Biden und dem finsteren und mörderischen Netanjahu stehen.

In Wirklichkeit erzählen diese Institutionen den progressiven Amerikanern nur, was sie hören wollen, so wie israelische Beamte dem westlichen Publikum liberal klingende Botschaften vermitteln, während sie ihren eigenen Bürgern genozidale Rhetorik auf Hebräisch vorsetzen. Die Biden-Administration füttert die Massenmedien mit gefälligen O-Tönen über den Präsidenten, der gemeine Dinge über Netanjahu sagt, um die eigene Basis zu beruhigen, während sie gleichzeitig den Fuß fest auf dem Gaspedal hält, um konkrete Maßnahmen zur Fortsetzung des Völkermords in Gaza zu ergreifen.

So sehen demokratische Präsidentschaften aus. Republikanische Präsidenten wie Trump und Bush sagen ganz offen Dinge wie, dass sie in Syrien einmarschiert sind, „um das Öl zu holen“, und sie in den Irak einmarschiert sind, weil Gott es ihnen befohlen hat, während die Bidens und Obamas es schönreden müssen. Obama hat acht Jahre damit verbracht, die Öffentlichkeit mit eloquenten Worten zu füttern, während er gleichzeitig die verhängnisvollsten Aspekte der Bush-Regierung fortführte und ausweitete.

Das ist der Grund für das falsche Lied und den falschen Tanz über Biden und Netanyahu, die insgeheim zerstritten sind, auch wenn das Weiße Haus Biden ausdrücklich sagt: „Wir werden Israel weiterhin unterstützen“, wenn man ihn fragt, ob er jemals gedroht hat, die militärische Unterstützung zu verweigern, wenn Israel in Rafah Kriegsverbrechen begeht.

Hat Biden damit gedroht, die Hilfe für Israel zu streichen, wenn Israel eine Operation in Rafah vorantreibt, bei der Zivilisten außer Acht gelassen werden? John Kirby: Wir werden Israel weiterhin unterstützen. Sie haben das Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen, und wir werden dafür sorgen, dass sie über die Mittel dazu verfügen

John Kirby: We're going to continue to support Israel. They have a right to defend themselves against Hamas & we're gonna make sure they have the tools to do that pic.twitter.com/93yf0Lmqta — Prem Thakker (@prem_thakker) February 12, 2024

Westliche Offizielle wiederholen ständig, wie „besorgt“ sie über die Ereignisse in Gaza sind, ohne wirklich etwas zu unternehmen. Der amerikanische Außenminister Antony Blinken, der britische Premierminister Rishi Sunak, der britische Labour-Vorsitzende Keir Starmer, der australische Premierminister Anthony Albanese, die australische Außenministerin Penny Wong, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und die kanadische Außenministerin Mélanie Joly haben alle das Wort „Besorgnis“ in Bezug auf Gaza benutzt, um sich öffentlich über das israelische Vorgehen zu empören, ohne tatsächlich konkreten Widerstand dagegen zu leisten.

Die richtige Antwort auf all diese Lippenbekenntnisse zu den erklärten Werten der liberalen internationalen Ordnung ist, ihre Worte zu ignorieren und ihre Taten zu beobachten. Das ist ein guter Rat für die Regierungspolitik gegenüber Israel und Gaza, und es ist ein guter Rat für jede andere Regierungspolitik.

Mit Worten lassen sich Narrative drehen und Wahrnehmungen steuern, wie es mit konkreten Taten nicht möglich ist. Ignorieren Sie die Narrative und öffentlichen Erklärungen und beobachten Sie die konkreten, physischen Bewegungen von Geld, Waffen und Ressourcen. Nur so kann man die Verzerrungen der Propagandamatrix durchdringen und Fakten von leeren Phrasen unterscheiden.

Ignorieren Sie ihre offiziellen öffentlichen Erklärungen und die inoffiziellen öffentlichen Erklärungen, mit denen sie die Presse füttern; beobachten Sie stattdessen ihre Handlungen. Ignorieren Sie, was sie sagen, und beobachten Sie, was sie tun. Das wird Ihnen zeigen, wo sie wirklich stehen. Daran erkennen Sie, wer sie sind.