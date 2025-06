Drei unangenehme Fakten über Israels Krieg gegen die Zivilisation, die Sie nicht aus den Mainstream-Medien erfahren

Michael Lesher

Und die ganze Zeit dachten Sie, Israel kämpfe gegen etwas namens „Hamas“! Arme Leute, was hätten Sie auch anderes denken sollen, wo doch all die US-Nachrichtenagenturen, „Experten“ und Kommentatoren Ihnen dasselbe erzählen?

Aber sie haben gelogen.

Sie sagten Ihnen, Israel führe einen „Krieg“. Sie haben gelogen. Was Israel in Gaza tut, ist kein „Krieg“. Es ist ein Völkermord.

Sie sagten Ihnen, das Blutbad sei nur für den Nahen Osten gedacht. Sie haben gelogen. Sie haben Ihnen nicht gesagt, dass Sie zu den Opfern gehören könnten. Ganz genau: Während Israel überall in Gaza Leichen stapelt (ganz zu schweigen vom Libanon, Jemen, Syrien und Iran), planen seine Führer, auch amerikanische Leichen zu schaffen, nachdem sie Uncle Sam dazu gebracht haben, ihren nächsten Völkermord im Nahen Osten für sie zu führen.

Sie sagten euch, ihr sollt euch keine Sorgen machen: Alles sei unter Kontrolle. Wieder einmal haben sie gelogen. Sie haben euch nicht gesagt, dass sie keine Ahnung haben, wie das enden wird – falls es überhaupt jemals enden wird.

Und jetzt, da Washington, der allgegenwärtigen Israel-Lobby gehorchend, begonnen hat, einen weiteren kriminellen Angriff im Nahen Osten, dessen Richtung es nicht kontrollieren kann, mit seiner eigenen Art von „Schock und Ehrfurcht“ zu belegen, lügen sie euch erneut an.

Wenn ihr also nicht wollt, dass der Iran zum Friedhof der menschlichen Zivilisation wird, ist es an der Zeit, sich einigen unbequemen Tatsachen über Israels Krieg gegen uns alle zu stellen. Es ist an der Zeit, ohne Ausflüchte oder Zweideutigkeiten zu verstehen, welchen Albtraum Israel für die Welt plant.

Hier sind einige der wichtigsten Punkte.

1. ES GEHT UM ISRAELISCHE HEGEMONIE – MIT AMERIKANISCHER UNTERSTÜTZUNG

Israel wird nicht „angegriffen“. Israel sieht sich nie einer militärischen Bedrohung ausgesetzt, es sei denn, es schafft sie bewusst – wie es dies jetzt tut, in der Hoffnung, einen regionalen Flächenbrand zu schüren.

Glauben Sie mir übrigens nicht einfach. Einer der bekanntesten Militärhistoriker Israels, Ze’ev Maoz, wies vor einigen Jahren in einer meisterhaften Studie nach, dass alle Kriege Israels – mit Ausnahme des Unabhängigkeitskrieges von 1948 – bewusste Kriege und keine notwendigen waren. Israel griff seine Nachbarn aus eigenem Antrieb an, nicht weil sie es gefährdeten.

Und das waren zumindest Angriffe auf Staaten. Heute verübt Israel ausschließlich Massaker (wie im Gazastreifen). Daher sollte es niemanden überraschen, dass seine Terrorkampagne gegen den Iran die üblichen Prioritäten aufweist: Abgesehen von frühen Angriffen, die die Opfer am Gegenangriff hindern sollten, zielte Israel vor allem auf Wohngebäude – wo es neben Hunderten erwachsenen Zivilisten auch Kinder tötete – und die dringend benötigte zivile Infrastruktur des Iran.

Und ja, Leute, Irans Atomprogramm ist Teil dieser zivilen Infrastruktur. Iran hat noch nie einen einzigen Atomsprengkopf gebaut, und wiederholte Inspektionen seiner Atomanlagen haben immer wieder gezeigt, dass es seit mindestens zwanzig Jahren nicht die Absicht hat, eine Atomwaffe zu bauen.

Wenn Israels krimineller Angriff überhaupt einen Nutzen gebracht hat, dann ist es der Beweis dafür, dass Israel jahrzehntelang gelogen hat, Iran sei „kriegsbereit“. Israel hat sich zwar auf einen Angriff vorbereitet – aber Irans offensichtliche Verwundbarkeit gegenüber dem Angriff zeigte, wie unvorbereitet es auf eine militärische Auseinandersetzung war.

Was also ist Israels wahres Ziel? Jeder, der die Tiraden seiner Politiker verfolgt, weiß, dass Israel sich nicht länger damit zufrieden gibt, hilflose Zivilisten im Westjordanland zu ermorden oder weitere Palästinenser in seinen Kerkern zu foltern. Selbst der Völkermord im Gazastreifen ist nur der erste Schritt in eine neue Zukunft.

Was Israel jetzt will, ist die unangefochtene regionale Hegemonialmacht, ohne jegliche Grenzen seiner Brutalität. Der Iran stellte für Israel keine Bedrohung dar, weil er einen Angriff auf den Auserwählten Staat erwog – was er eindeutig nicht tat –, sondern weil sein regionaler Einfluss seit langem ein Gegengewicht zu Israels Macht darstellt, nach Belieben zu schlachten und zu terrorisieren. Entschlossen, die Rolle der heutigen Herrenrasse zu spielen, sind Israels Führer entschlossen, alle verbleibenden Beschränkungen ihrer Gewalt zu beseitigen.

Das erklärt ihren grundlosen Angriff auf Syrien, ihre Massenmordkampagne durch explodierende Handygeräte im Libanon, ihre brutale Bombenkampagne im Jemen – all dies zusätzlich zum Völkermord im Gazastreifen, der darauf abzielt, Gaza ein für alle Mal als palästinensische Enklave zu beseitigen.

Denken Sie also daran: Wenn Israels Propagandisten erneut um westliches Geld betteln, um ihre Tötungsmaschinerie zu schmieren, oder wenn sie amerikanische Fußsoldaten als Wehrpflichtige für ihre jüngste Aggression fordern, können Sie sicher sein, dass das Geld, das Sie geben – und das Leben Ihrer Landsleute, das Sie möglicherweise opfern – keinen „Frieden“ bringen und niemanden schützen wird.

Damit unterstützen Sie lediglich die Unterwerfung einer ganzen Region unter eine der monströsesten Ansammlungen schießwütiger Gangster, die die Welt je gesehen hat.

2. SIE HABEN NOCH NICHTS GESEHEN

Donald Trumps wirres Gerede über einen illegalen Bombenangriff, der über 2 Milliarden Dollar kostete und mehr amerikanische Leben gefährdete als jemals zuvor seit der neokonservativen Aggression gegen den Irak – ein Geschwätz, das so unheimlich an Bush Juniors „Mission erfüllt“-Aufmunterung an Bord der USS Abraham Lincoln im Mai 2003 erinnert – hat so ziemlich alles auf den Kopf gestellt.

Lassen Sie mich zählen, wie oft.

Trump behauptete, der Bombenangriff habe Irans Atomwaffenfähigkeit zerstört. Das ist sehr unwahrscheinlich. Der Iran hatte reichlich Zeit, Uran aus diesen Anlagen zu entfernen, und Satellitenbilder deuten darauf hin, dass die Anlagen nicht irreparabel beschädigt wurden.

Aber der Angriff zerstörte die letzten Überreste des internationalen Atomregulierungssystems. Niemand, am wenigsten die Iraner, kann dieses System jemals wieder ernst nehmen. Und da es nicht mehr existiert, ist es eine sichere Wette, dass der Iran nun mit dem Bau von Atomwaffen beginnen wird. Da seine diplomatischen Optionen erschöpft sind, bleibt ihm kaum eine andere Wahl: Wie das Beispiel Nordkorea zeigt, sind Atomwaffen die einzige wirklich zuverlässige Abschreckung gegen US-Aggression. Anstatt eine nukleare Bedrohung zu beseitigen, hat Trump mit ziemlicher Sicherheit eine geschaffen.

Trump behauptete, die Bombardierung dreier iranischer Reaktorstandorte habe eine Gefahr für Israel beseitigt. Tatsächlich gab es nie eine Bedrohung für Israel – aber Sie können darauf wetten, dass es nun eine Bedrohung für die Amerikaner geben wird. Das US-Außenministerium hat dies bereits bestätigt und „US-Bürger weltweit zu erhöhter Vorsicht“ gewarnt.

Aber es kommt noch schlimmer. Alles, was Israel und sein amerikanischer Sponsor in den letzten zwei Jahren getan haben – Völkermord in Gaza, rücksichtslose Angriffe im Libanon, Syrien und Jemen, Obstruktionspolitik bei den Vereinten Nationen, Lockvogelangebote und „Verhandlungen“ mit dem Iran, Piraterie gegen ein humanitäres Schiff in internationalen Gewässern, ganz zu schweigen von der umfassenden Unterdrückung der Wahrheit über all das – hat der Welt gezeigt, dass das Imperium weder an internationalem Recht noch an zivilisiertem Verhalten interessiert ist. Wer seine Aufmerksamkeit erregen will, sollte lieber jemanden töten – am besten viele.

Können wir wirklich erwarten, dass der Iran diese Botschaft nicht versteht, jetzt, wo die kriminelle Bande, die sich selbst als US-Regierung bezeichnet, das iranische Volk als ihre Ziele auserkoren hat?

Und ungeachtet Trumps Großspurigkeit bleibt die harte Tatsache bestehen, dass es viel einfacher ist, einen Krieg zu beginnen, als ihn zu beenden. Vergessen Sie den vielgepriesenen „Waffenstillstand“: Israel hat bereits signalisiert, ihn nach Belieben zu verletzen, so wie es routinemäßig den „Waffenstillstand“ mit der Hisbollah im Libanon verletzt.

Und wenn der Iran Vergeltungsschläge ausführt – und das wird er mit Sicherheit tun –, wird er wahrscheinlich gegen alle seine Angreifer vorgehen müssen, nicht nur gegen Israel. Und dann? Dieselben kriminellen Speichellecker, die Trump den Bombenanschlag überhaupt erst schmackhaft gemacht haben, werden ihn unter Druck setzen und jammern, dass seine Freunde so enttäuscht sein werden, wenn er nicht noch einmal zuschlägt … und so weiter und so fort, während sich die Leichen stapeln und Amerikas Verstrickung sich vertieft.

Denn Israel hat nicht die Absicht, seine Terrorkampagne im Iran oder anderswo zu beenden, bis jeglicher Widerstand gegen seine Vorherrschaft pulverisiert ist. Bis dahin werden seine Propagandisten in allen westlichen „Nachrichten“kanälen nach noch mehr amerikanischer Gewalt schreien. Und all die Popularität, die Trump glaubt, sich mit einem einzigen nächtlichen Überfall bei der Israel-First-Clique erkauft zu haben, wird sich in Verachtung und Abscheu verwandeln, sobald er „genug“ sagt.

Ja, ich weiß: Eine Gesellschaft, die aus Befürwortern eines Völkermordfeldzugs besteht, der die Zivilbevölkerung Gazas massakriert, Wohnraum zerstört und das Gesundheitssystem systematisch ausgelöscht hat – und nun mit dem gezielten Verhungern von einer Million Kindern seinen makabren Höhepunkt erreicht –, braucht schon eine Weltklasse-Chuzpe, um sich als Opfer auszugeben, das militärische Unterstützung braucht, wenn seine Gewalt endlich auf echten Widerstand stößt.

Aber wer eine solche Leistung von Israel und seinen Sprachrohren im Ausland nicht erwartet, kennt diese noch nicht.

Trump und die USA geraten also wahrscheinlich in einen Teufelskreis, aus dem es kein leichtes Entkommen gibt. Wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, könnten die USA um Dutzende Milliarden Dollar ärmer sein und tief in der Trauer über die jungen Soldaten stecken, die in einem weiteren hässlichen Nahostkrieg geopfert wurden, bis die Öffentlichkeit es satt hat, ihr Lebensblut für die jüdische Vorherrschaft zu verprassen.

Dieser Kreislauf sollte besser gestoppt werden, bevor er beginnt.

3. WIR MÜSSEN UNS NICHT NUR GEGEN ISRAEL WEHREN

Ich denke, es liegt implizit in dem, was ich bereits geschrieben habe, aber ich sage es deutlich: Wer Israel Widerstand leisten will, muss sich mit seiner weltweiten Propagandistenarmee auseinandersetzen (ich würde sie eine „fünfte Kolonne“ nennen, aber ihre Macht ist so unverschämt, dass sie sich nicht einmal bemüht, sie zu verbergen), ohne die die extravaganten Verbrechen des Heiligen Landes niemals möglich wären.

Diese blutrünstigen Speichellecker sind vielfältig – darunter Neokonservative, Muslimhasser, Iran-Kriegstreiber, altmodische imperialistische Rassisten und jede Menge evangelikale Christen –, doch die Speerspitze der Propagandamaschinerie bildet eine äußerst erfolgreiche jüdische Lobby, die ungestraft agiert, weil sie mit ihrer Benennung zu politischer Selbstverbrennung einlädt.

Ich möchte nicht missverstanden werden. Längst nicht alle Juden unterstützen Israels Verbrechen, und viele widersetzen sich ihnen aktiv. Mitglieder der kleinen, aber entschlossenen orthodoxen jüdischen Gruppe Neturei Karta marschieren mutig mit anderen Demonstranten gegen Israels Völkermord (mutig, denn ihre Kleidung macht sie leicht zu erkennen und sie sind Zielscheibe besonders heftiger Kritik seitens Israel unterstützender Juden); säkulare jüdische Aktivisten wie Medea Benjamin von CODEPINK gehörten bereits vor der jüngsten Welle von Gräueltaten zu den lautstärksten Kritikern der israelischen Verbrechen. Und es gibt noch mehr von ihnen.

Fakt ist jedoch, dass praktisch jede namhafte jüdische Organisation, ob weltlich oder religiös, Israels Verbrechen demonstrativ unterstützt und alles daran setzt, Hysterie unter den einfachen Mitgliedern zu schüren. Darüber hinaus verwechseln Israels Propagandisten die Verwüstungen ihres Herrn beharrlich mit den Interessen der jüdischen „Gemeinde“ und ihrer angeblichen Angst vor „Antisemitismus“ – ein politischer Taschenspielertrick, der, so offensichtlich zynisch er auch sein mag, im organisierten Judentum kaum Widerstand hervorruft.

Es hat also keinen Sinn, Israels Angriff auf die Zivilisation zu widerstehen, wenn wir nicht bereit sind, die jüdische Lobby zu identifizieren und zu kritisieren, die diesen Angriff ermöglicht. Wir können es uns nicht länger leisten, uns von milliardenschweren jüdischen Rassisten zum Schweigen bringen zu lassen, die die akademische Freiheit an Amerikas führenden Universitäten beschneiden und die Illoyalität eines Großteils unserer Bundesgesetzgebung erkauft haben. Wir müssen diese Fanatiker und Kriegstreiber beim Namen nennen – und standhaft bleiben, wenn sie anfangen, uns als „Antisemiten“ zu verleumden.

Wenn es um die Nahostpolitik geht und tatsächlich hochrangige ausländische Agenten – denken Sie nur an Chuck Schumer, Ted Cruz, Elise Stefanik und John Fetterman – bereit sind, sich von der jüdischen Lobby leiten zu lassen (und das tun sie), welchen Sinn hat es dann für uns alle, so zu tun, als gäbe es so etwas nicht?

Vor Jahren berichtete der ehemalige Senator James Abourezk dem Council for the National Interest über die Machenschaften israelischer US-Agenten, deren schmutzige Machenschaften sogar bis hin zu Mord reichten:

Ich bin Augenzeuge dessen, was die Lobby mit Kongressabgeordneten macht … Ich wurde bedroht, ausgegrenzt, angegriffen, belogen und vieles mehr, um meine Kritik an der israelischen Politik zum Schweigen zu bringen … Bob Cordier vom Washingtoner FBI-Büro rief mich einmal an und teilte mir mit, dass das FBI während der Ermittlungen zum Mord an Alex Odeh (Alex war einer meiner Mitarbeiter) ein „Komplott“ gegen mein Leben aufgedeckt habe. Keine Drohung, sondern ein Komplott. Er sagte jedoch, das gehe jetzt in Ordnung, da der Mann, der mich ermorden wollte, inzwischen nach Israel zurückgekehrt sei.

[…]

Ich hatte einmal einen Änderungsantrag zu einem Gesetzentwurf eingebracht, der jedem Land, das die Menschenrechte seiner Bevölkerung verletzt, die amerikanischen Gelder streichen sollte. Bevor jemand abstimmen konnte, wurde ich während der Debatte gefragt, ob der Änderungsantrag auch für Israel gelte. Wenn ich „nein“ sagte, bekam ich die Stimme desjenigen.

Hier war ein Bericht aus erster Hand, gedruckt 2012, über atemberaubende kriminelle Aktivitäten, die vor den Augen des US-Senats verübt wurden: der Mord an einem Senatsmitarbeiter, ein Komplott zur Ermordung des Senators selbst, Abgeordnete, die dazu gedrängt wurden, eine ausländische Macht über die Gesetze ihres Landes zu stellen.

Doch nichts davon – nichts – erschien in den Mainstream-Medien, vermutlich aus Angst, reiche jüdische Leser und noch reichere jüdische Werbekunden zu verärgern.

Und so stehen wir da.

Vor diesem Hintergrund habe ich einen einfachen Rat: Wenn Sie Ihre Freiheiten mehr oder weniger intakt halten, die Regierung Ihres Landes relativ frei von Verrat und Ihre Welt (na ja, so sicher wie möglich) vor einem Nahostkonflikt bewahren wollen, der einen Dritten Weltkrieg auslösen könnte, sollten Sie – sollten wir – aufhören, uns weniger Gedanken darüber zu machen, was gut für die Juden ist, und uns mehr darum kümmern, wie wir Israel stoppen können.

Bevor es uns alle stoppt.