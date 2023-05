„Drohnenangriff“ auf den Kreml: Das Alberne, das Dumme, das Ärgerliche & das Wütende

Kit Knightly

Gestern Abend haben nach Angaben der russischen Regierung zwei Drohnen den Kreml angegriffen, um Präsident Wladimir Putin zu ermorden. Die Russen behaupten, diese Drohnen seien von der ukrainischen Regierung geschickt worden.

Angeblich wurden die Drohnen von der Luftabwehr des Kremls abgefangen und in Stücke gesprengt, bevor sie Schaden anrichten konnten. Die russische Regierung hat das folgende Video zur Verfügung gestellt:

Die bisherigen Reaktionen auf diese Nachricht sind eine Mischung aus albern, dumm und ärgerlich.

Da ist zunächst einmal der angebliche Plan selbst…

Er war äußerst dumm.

Wenn es sich bei dem Anschlag wirklich um ein Attentat auf Wladimir Putin gehandelt haben sollte, war er völlig absurd, ohne zu sagen, wer und/oder was dafür verantwortlich war.

Wenn man zwei kleine Drohnen in einen der bestgeschützten Lufträume der Welt fliegt, kann das nur damit enden, dass sie in die Luft fliegen.

Und selbst wenn das nicht passiert und die Drohnen auf wundersame Weise der Entdeckung durch Luftabwehrtürme und Radar entgehen und irgendwie in den Luftraum des Kremls gelangen, was dann?

Der Kreml ist nicht nur ein Gebäude, sondern ein Komplex von mehr als einem Dutzend Gebäuden – darunter drei Kathedralen und vier Paläste -, der sich über eine Fläche von fast 70 Hektar erstreckt.

Angenommen, Ihre Drohnen schaffen es bis zum Kreml, dann haben sie keine Möglichkeit herauszufinden, in welchem Raum welchen Gebäudes sich Putin aufhält… wenn er überhaupt dort ist. Schließlich ist der Kreml zwar die „offizielle Residenz“ des russischen Präsidenten, aber es ist allgemein bekannt, dass er dort nicht wohnt (und laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auch nicht dort war).

Also ja, der Plan, wenn er denn ernst gemeint war, war dumm.

Zweitens behaupten die Ukrainer, dass sie niemals versuchen würden, Putin zu ermorden…

was einfach nur dumm ist.

Seit fast einem Jahrzehnt bezeichnet so ziemlich jeder in der Westukraine Putin buchstäblich als Hitler, und seit einem Jahr beschuldigen sie ihn des Völkermordes… aber jetzt behaupten sie plötzlich, sie würden niemals versuchen, diesen Mann zu ermorden?

Und warum nicht? Weil Zelensky und Co. einfach zu moralisch zimperlich sind, um diesen Weg zu gehen? Sie töten fröhlich unschuldige Zivilisten, aber ziehen die Grenze, wenn sie den Tod eines Mannes anstreben, den sie als Massenmörder bezeichnen?

Ja, die Ukrainer sind dumm, wenn sie sich über die Anschuldigung aufregen.

Drittens hat die westliche Presse den Angriff sofort und allgegenwärtig als „mögliche falsche Flagge“ bezeichnet…

was ärgerlich ist.

Das ist ärgerlich, weil das Leute sind, die den Ausdruck „falsche Flagge“ immer nur dann verwenden, wenn etwas in Russland passiert.

Falsche Flaggen sind ein jahrhundertealtes politisches Manöver, das regelmäßig von Staatsoberhäuptern auf der ganzen Welt angewandt wird, und dennoch verwenden die Medien diesen Ausdruck immer nur dann, wenn in Moskau etwas in die Luft fliegt.

Also ja, die Haltung der westlichen Presse, dass – im Grunde genommen – jeder Bombenanschlag oder jede Schießerei hier echt ist und jeder Bombenanschlag oder jede Schießerei dort drüben gefälscht ist, ist sehr, sehr ärgerlich.

Und dann sind da noch die alternativen Medien, die sofort und allgegenwärtig glauben, dass der Anschlag echt war…

was einfach nur ärgerlich ist.

Die russische Regierung ist den USA oder anderen westlichen Regierungen nicht von Natur aus moralisch überlegen – selbst wenn man das vor dem Covid argumentieren könnte, sind diese Zeiten längst vorbei. Aber auch wenn Sie das glauben, so sind Angriffe unter falscher Flagge nicht nur den Bösewichten der Geschichte vorbehalten.

Auch die Guten können unter falscher Flagge agieren.

Die Aufgabe der alternativen Medien ist es, der Journalismus zu sein, den sie in der Welt sehen wollen. Sie sollen die Lücke füllen, die die Konzernmedien in Bezug auf sachliche Berichterstattung und unvoreingenommene Analysen hinterlassen haben – NICHT das automatische Nachplappern von allem, was in der westlichen Presse steht, oder das wortwörtliche Nachplappern von Presseerklärungen der russischen Regierung. Es ist ärgerlich zu sehen, wie sich die Menschen in Seitenhieben verlieren.

Zusammengefasst: Wenn es ein echter Plan war, war er dumm. Wenn es ein vorgetäuschter Angriff war, ist er lahm.

Wir wissen nicht, wer was getan hat, und werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, aber beide Seiten sind gleichermaßen in der Lage, etwas Dummes zu tun und dann darüber zu lügen, um politisch zu gewinnen.

Ich denke, wir werden sehen, wohin das alles führt.