Exklusiv: Spike bei seltenen Hirninfektionen bei Kindern wirft mehr Fragen als Antworten auf

Die Zahl der seltenen, lebensbedrohlichen Hirnabszesse bei Kindern hat sich im Jahr 2022 im Süden Nevadas mehr als verdreifacht, und auch Krankenhäuser in anderen Teilen des Landes meldeten ungewöhnliche Spitzenwerte. Zwei Ärzte, die von The Defender interviewt wurden, erklärten, dass der Zeitpunkt darauf hindeutet, dass COVID-19-Impfstoffe ein Faktor sein könnten.

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Zahl der seltenen, lebensbedrohlichen Hirnabszesse bei Kindern hat sich im Jahr 2022 im südlichen Nevada mehr als verdreifacht und eine Untersuchung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ausgelöst, die letzte Woche einen Bericht veröffentlichten, in dem sie den Anstieg bestätigten und zusätzliche Forschung zur Ermittlung von Risikofaktoren forderten.

Einem Bericht von NBC News zufolge haben Ärzte in anderen Teilen des Landes seit 2021 ebenfalls einen sprunghaften Anstieg der Zahl der Fälle bei Kindern beobachtet.

„In meinen 20 Jahren Erfahrung habe ich so etwas noch nie gesehen“, sagte Dr. Taryn Bragg gegenüber CNN. Bragg, eine außerordentliche Professorin an der Universität von Utah, ist die einzige pädiatrische Neurochirurgin in Nevada und die erste, die den Anstieg bemerkte und ihn der CDC meldete.

„Nach März 2022 gab es einen enormen Anstieg von Hirnabszessen“, sagte Bragg. „Ich sah eine große Anzahl von Fällen, und das ist ungewöhnlich. Und die Ähnlichkeiten in Bezug auf die Präsentation der Fälle waren auffällig“, sagte Bragg.

In einigen Medienberichten wurde eine verminderte Immunität aufgrund von Abriegelungen während der Pandemie als mögliche Erklärung für die Zunahme der Fälle genannt. Zwei Ärzte, die mit The Defender sprachen, vermuteten, dass die COVID-19-Impfstoffe eine Rolle spielen könnten – bisher gibt es jedoch keine offizielle Erklärung für den Anstieg.

Erkältungen, Nasennebenhöhleninfektionen, die in den meisten Fällen Hirnabszessen vorausgingen

Die CDC berichtete, dass im Jahr 2022 in Clark County, Nevada, 18 Fälle von intrakraniellen Abszessen gemeldet wurden, gegenüber durchschnittlich vier Fällen pro Jahr von 2015 bis 2021.

Die meisten Kinder in Nevada hatten Erkältungen oder Nasennebenhöhlenentzündungen, die sich laut CDC-Bericht schnell zu Abszessen im Gehirn entwickelten.

Bei der Mehrheit der Kinder wurde auch das Bakterium Streptococcus intermedius nachgewiesen, das häufig in der Mund- und Atemhöhle vorkommt, so Bragg gegenüber Fox News.

„Es führt oft nicht zu Infektionen, kann aber durchaus vorkommen – und es ist der häufigste Organismus, der zu Hirnabszessen führt“, sagte sie.

Keines der Kinder ist gestorben, aber viele von ihnen mussten langfristig mit Antibiotika behandelt und mehrfach operiert werden.

Hirnabszesse sind seltene Ereignisse, die entstehen, wenn ein Bakterium oder ein Pilz die Blut-Hirn-Schranke überwindet und in das Gehirn eindringt, in der Regel aufgrund einer Infektion oder Verletzung. Der Körper bildet einen Abszess – eine mit Eiter gefüllte Tasche -, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Unbehandelt kann ein Abszess zu Hirnschäden oder zum Tod führen.

Bei Kindern können die Ursachen von Bakterien reichen, die aufgrund von unbehandelten Mittelohrentzündungen, Endokarditis oder Immunschwächen wie HIV ins Gehirn gelangen, oder sie können durch Parasiten verursacht werden, so Dr. Peter McCullough, Arzt für innere Medizin und Kardiologe in Dallas, Texas, gegenüber The Defender.

‚Es geht nicht nur um uns. Es sind Krankenhäuser im ganzen Land.‘

Im Mai 2022 wurde die CDC alarmiert, dass drei Kinder in Kalifornien gleichzeitig wegen Hirnabszessen, die ebenfalls durch Streptococcus intermedius verursacht wurden, ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Daraufhin untersuchte ein Team der CDC unter der Leitung von Emma K. Accorsi, Ph.D., eine mögliche Zunahme von pädiatrischen Streptokokken-Hirnabszessen, epiduralen Empyemen und subduralen Empyemen in Kalifornien und anderen Teilen des Landes.

Epidurale Empyeme und subdurale Empyeme sind ebenfalls mit Eiter gefüllte Taschen, die sich zum Schutz des Gehirns vor einer Infektion bilden.

Der CDC-Bericht über diese Fälle, der im September 2022 veröffentlicht wurde, analysierte Berichte über Hirnabszesse bei Kindern von 2016 bis 2022 und stellte einen landesweiten Anstieg pädiatrischer Hirnabszesse im Sommer 2021 fest, gefolgt von einem Höchststand im März 2022 und einer Rückkehr zum Ausgangswert.

Die CDC kam zu dem Schluss, dass der Anstieg „mit den seit 2016 beobachteten historischen saisonalen Schwankungen übereinstimmt.“

In einem weiteren CDC-Bericht vom August 2022 wurde ebenfalls ein Anstieg der Hirnabszesse um durchschnittlich 100 % in acht pädiatrischen Krankenhäusern in den ersten beiden Jahren der Pandemie festgestellt.

Dr. Shaun Rodgers, ein pädiatrischer Neurochirurg am Cohen Children’s Medical Center in New York, sagte gegenüber NBC News, dass in seinem Krankenhaus immer noch überdurchschnittlich viele Hirnabszesse auftreten, ein Trend, der gegen Ende 2022 begann.

„Das ist nicht nur bei uns so. Es sind Krankenhäuser im ganzen Land“, sagte Rodgers. „Wenn wir mit Kollegen sprechen, scheint es, als ob jeder das Gefühl hat, dass wir definitiv einen Anstieg dieser Art von Infektionen zu verzeichnen haben.“

Was ist die Ursache für den Anstieg?

Dr. Jessica Penney, eine Epidemie-Informationsbeauftragte der CDC und Hauptautorin der kurzen Untersuchung der CDC über den Spike in Nevada, sagte CNN, sie halte es für möglich, dass der Spike mit der „Immunitätsschuld“ durch die Abriegelungen zusammenhänge.

„Vielleicht hat sich in der Zeit, in der die Kinder nicht exponiert waren, nicht die Immunität aufgebaut, die man normalerweise bei diesen Virusinfektionen bekommt“, sagte Penney. „Und so haben wir vielleicht auf der anderen Seite, wenn wir diese Expositionen hatten, ohne die Immunität aus den Jahren zuvor, eine höhere Anzahl von Infektionen gesehen.“

Dr. Samir Shah, stellvertretender Vorsitzender für klinische Angelegenheiten und Ausbildung am Cincinnati Children’s Hospital Medical Center und Mitverfasser des Berichts von Accorsi et al. äußerte sich gegenüber NBC News ähnlich.

„Sobald wir anfingen, einige dieser [Pandemie-Beschränkungen] rückgängig zu machen, kehrten die Viren zurück, es kam zu mehr Nasennebenhöhlenentzündungen, und dann, nicht überraschend, zu mehr Hirnabszessen“, sagte Shah.

Doch Anfang 2021 wurden die Schulen weitgehend wieder geöffnet. „Die Kinder waren schon seit einiger Zeit nicht mehr eingeschlossen“, sagte McCullough. „Ich bezweifle also, dass das möglich ist.“

Und in einem späteren CNN-Bericht sagte die Gesundheitskorrespondentin Elizabeth Cohen, dass die Experten, mit denen sie sprach, ebenfalls sagten, dass die Pandemie-Einschränkungen wahrscheinlich nicht die Ursache seien. Einige nannten die Behauptung sogar „lächerlich“.

McCullough sagte gegenüber The Defender, es sei wichtig zu wissen, dass die Ursachen von Abszessen immer multifaktoriell seien.

Um die Ursache eines Abszesses bei einem Kind zu diagnostizieren, müsse ein Arzt zum Beispiel wissen, ob das Kind kürzlich geimpft wurde, ob es andere Immunglobulinmängel, COVID-19, kürzlich aufgetretene Mittelohrentzündungen oder eine angeborene Herzerkrankung hat.

Zu der Frage, ob der COVID-19-Impfstoff zu dem Anstieg beitragen könnte, verwies McCullough auf zwei Punkte aus der Accorsi-Studie, in der Fälle aus 40 Krankenhäusern im ganzen Land über mehrere Jahre hinweg analysiert wurden, sowie auf eine detailliertere Analyse von 94 Fällen, die durch einen nationalen Aufruf zur Meldung von Fällen ermittelt wurden.

Erstens schwankt die Rate der Hirnabszesse bei Kindern saisonal, und die Abszesse in der Studie lagen im Bereich der normalen Schwankungen. Der jüngste Anstieg in den Jahren 2021-2022, seit die Impfstoffe verfügbar sind, zeigt jedoch einen nachhaltigeren Anstieg als die vorangegangenen Ausschläge.

Außerdem waren nur 25 % der Kinder mit Abszessen in der Studie gegen COVID-19 geimpft worden, aber die Studie begann im Jahr 2016, lange bevor COVID-19-Impfstoffe verfügbar waren.

In Anbetracht dessen sagte McCullough: „Wenn ich mir die Grafik ansehe, würde ich sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Kinder mit Abszessen [im Zeitraum 2021-2022] geimpft war.“

McCullough sagte, eine mögliche Ursache könnte die „Immunprägung“ sein, bei der der Impfstoff das Immunsystem im Grunde ablenkt. Das Immunsystem sucht ständig nach dem Spike-Protein und beeinträchtigt so seine Fähigkeit, richtig zu funktionieren.

„Es ist eine so einfache Frage“, sagte er und fügte hinzu, dass er bezweifelt, dass sie jemals gestellt wird.

Die FDA hat den Impfstoff von Pfizer für 16- bis 17-Jährige am 11. Dezember 2020, für 12- bis 15-Jährige am 10. Mai 2021 und für 5- bis 11-Jährige im Oktober 2021 zugelassen.

Dr. James Thorp, ein zertifizierter Geburtshelfer und Gynäkologe, erklärte gegenüber The Defender, dass die Ursachen wahrscheinlich multifaktoriell sind und dass er glaubt, dass eine unterdrückte Immunität im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen eine wichtige Rolle bei der Häufung von Abszessen spielen könnte.

„Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die COVID-19-Impfung das Immunsystem schädigt und das Infektionsrisiko nicht nur für COVID-19-Varianten, sondern auch für alle anderen opportunistischen Infektionen, wie diese, erhöht“, sagte er.

Thorp sagte, er glaube auch, dass die Maskierung eine Rolle spielen könnte, da in Studien ein erhöhtes Infektionsrisiko mit Masken festgestellt worden sei.

Hirnabszesse sind seltene Ereignisse, und es gibt nur wenige Untersuchungen über ihren möglichen Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen. Laut einer in Vaccines veröffentlichten Studie wurde mindestens ein Fall von Rückenmarksabszess mit einer COVID-19-Auffrischungsimpfung bei einem Erwachsenen in Verbindung gebracht.

Hirnabszesse nach COVID-19-Impfungen wurden auch dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet. VAERS-Meldungen über unerwünschte Ereignisse sind kein Beweis für die Kausalität, aber die CDC betrachtet VAERS als ein wichtiges „Frühwarnsystem“ zur Erkennung ungewöhnlicher oder unerwarteter Muster von Meldungen über unerwünschte Ereignisse, die auf Sicherheitsprobleme mit einem Impfstoff hinweisen können.

Eine gängige Methode zur Analyse von VAERS-Daten ist das von der CDC/FDA empfohlene Data Mining mittels Proportional Reporting Ratio (PRR). Mithilfe der PRR vergleicht ein Forscher die Berichte über bestimmte unerwünschte Ereignisse, die nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs aufgetreten sind, mit den Berichten, die nach der Verabreichung eines anderen Impfstoffs eingegangen sind, um festzustellen, ob es einen Hinweis darauf gibt, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe mehr unerwünschte Ereignisse verursachen als Impfstoffe, die von der CDC allgemein als sicher angesehen werden.

Thorp sagte, dass die „bevorzugte“ Analysemethode der CDC/FDA die Schlussfolgerung begünstigt, dass ein neuartiger Impfstoff als sicher und wirksam gilt, weil sie neue Impfstoffe mit bestehenden Impfstoffen und nicht mit einem Placebo vergleicht. Diese bestehenden Impfstoffe, unabhängig davon, wie sicher sie sind, haben eine Basis von Todesfällen und Verletzungen, die mit ihnen verbunden sind.

Dies erweckt den falschen Anschein von „Sicherheit“ bei dem neuen Impfstoff oder schwächt zumindest dieses Gefahrensignal ab.

Thorp nutzte die VAERS MedAlerts, um diese Analyse der VAERS-Daten für Hirnabszesse durchzuführen, die als unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfungen bei allen Altersgruppen gemeldet wurden.

Er fand heraus, dass seit 1990, als die VAERS-Datenbank angelegt wurde, nur zwei Fälle von Abszessen für den Grippeimpfstoff gemeldet wurden, während für den COVID-19-Impfstoff in knapp 2,5 Jahren 26 Fälle gemeldet wurden, was, wie er sagte, statistisch signifikant ist (p<0,001).

Außerdem verglich er die Zahl der für COVID-19 gemeldeten Hirnabszesse mit der Zahl der seit 1990 für alle Impfstoffe in der gesamten VAERS-Datenbank gemeldeten Fälle. Er stellte fest, dass für alle anderen Impfstoffe zusammen in diesem Zeitraum nur 13 Abszesse gemeldet wurden.

Thorp stellte die Daten grafisch dar (siehe unten), um das Risikoverhältnis aufzuzeigen – die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis in einer Gruppe im Vergleich zur anderen auftritt. Es ist in der Abbildung unten dargestellt.

Diese Abbildung zeigt, dass das Risiko eines Hirnabszesses bei den COVID-19-Impfstoffen 172-mal höher ist als bei den Influenza-Impfstoffen (95 %-Konfidenzintervall von 38,9 bis 758). Dieses Risikoverhältnis für den Vergleich der COVID-19-Impfstoffe mit ALLEN ANDEREN Impfstoffen beträgt 60,9 (95 % Konfidenzintervall von 25,6 bis 145). Die CDC/FDA empfiehlt ein Gefahrensignal, wenn das Risikoverhältnis 2 oder mehr beträgt. Kredit: Dr. James Thorp

„Dies ist ein bedeutendes Gefahrensignal“, sagte Thorp, „und verdient dringend weitere Untersuchungen.“