Wenn es nach Israel geht, ist der Iran mit der Produktion von Atomwaffen, konventionellen Waffen, Drohnen und wenig anderem beschäftigt.

Am 23. Mai wurden neun Menschen bei einer Explosion in einer Fabrik in der Stadt Shahin Shahr in der zentraliranischen Provinz Isfahan verwundet.

Nach Angaben iranischer Staatsmedien produziert die Fabrik industrielle und kommerzielle Sprengstoffe, darunter Feuerwerkskörper und Schießpulver, sowie verschiedene Chemikalien. Die Fabrik steht unter der Aufsicht des Nationalen Sicherheitsrates.

In der Zwischenzeit behauptete Amichai Stein, ein Korrespondent der israelischen Public Broadcasting Corporation, dass der Iran in der Anlage Drohnen herstellt. Es ist keine spekulative Schlussfolgerung, wenn man bedenkt, dass Steins Worte darauf hindeuten, dass die Explosion in der iranischen Fabrik das Ergebnis israelischer „Einmischung“ sein könnte. Der Journalist brachte die Explosion mit einem kürzlichen Vorfall in Verbindung, bei dem das israelische Militär eine bewaffnete Drohne in der Nähe der Stadt Beit She’an abgeschossen hat. Premierminister Benjamin Netanjahu beschuldigte den Iran, diese entweder vom Irak oder von Syrien aus abgeschossen zu haben.

In Syrien führten weitere nicht identifizierte Kampfdrohnen ebenfalls am 23. Mai eine Reihe von Angriffen auf den Stadtrand von al-Bukamal im Süden von Deir Ezzor durch. Die Stadt wird von den Streitkräften in Damaskus gehalten und liegt direkt an der irakischen Grenze. Die Angriffe zerstörten mehrere neu errichtete Hangars in der Wüste al-Hamdan. Die Angriffe hatten keine menschlichen Verluste zur Folge.

Einen Tag zuvor hatte eine nicht identifizierte Kampfdrohne östlich von al-Bukamal, auf irakischem Gebiet, einen Pickup abgeschossen. Sowohl Israel als auch die USA wurden von irakischen Quellen beschuldigt. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.

ISIS ist immer noch recht aktiv in der Nähe und innerhalb von Deir Ezzor, aber Drohnenangriffe durch die Terrorgruppe sind ungewöhnlich.

In den Tagen vor dem Drohnenangriff führte ISIS eine Reihe von Angriffen auf Kräfte der Syrischen Arabischen Armee (SAA) durch.

Der erste ereignete sich am 18. Mai, bei dem Berichten zufolge acht SAA-Soldaten und regierungsnahe Kämpfer in einem Hinterhalt von ISIS-Zellen in der Maskanah-Wüste im Süden Aleppos getötet wurden.

Am 20. Mai griffen Terroristen eine Stellung der Syrischen Arabischen Armee (SAA) in der Durihim-Wüste im südlichen Umland von Aleppo an.

Am 22. Mai griff ISIS einen Tankerkonvoi an, der Öl aus dem Nordosten Syriens in die von der Regierung kontrollierten Gebiete bei al-Manakhir im Süden von Raqqa transportierte.

Am selben Tag wurden Berichten zufolge drei regierungsnahe Kämpfer in der Ma’adan-Wüste im Süden Raqqas getötet, nachdem sie von einem Sprengsatz getroffen worden waren.

Syrien ist bestrebt, die Terroristen einzudämmen, und es finden aktive Verhandlungen mit dem Iran zu diesem Thema sowie zu anderen Sicherheitsfragen statt. Dazu gehört auch Israel, das vehement versucht, jede aktive Zusammenarbeit zwischen Syrien und seinen Verbündeten zu verhindern.