Du bist nackt… Dein Smartphone ist offen – Für jeden, der zahlen kann…

Man hat praktisch nichts mehr, was wirklich privat und verborgen ist. Viele denken, künstliche Intelligenz sei erst seit Kurzem ein großes Thema – seit ChatGPT und Co. richtig bekannt wurden. Doch Regierungen und Geheimdienste nutzen die KI schonseit vielen Jahren, teilweise seit über 15 Jahren intensiv. Das gibt Ländern wie den USA, China oder Russland einen riesigen Vorsprung, den die meisten Menschen gar nicht richtig einschätzen.

Der große Datendiebstahl durch China

China hat 2015 beim sogenannten OPM-Hack die Personaldaten von über 21 Millionen US-Regierungsmitarbeitern gestohlen. Betroffen waren vor allem aktive und ehemalige Soldaten,