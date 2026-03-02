Alarmierende Entwicklung der KI – Hat sie sich schon verselbständigt?

Matt Shumer, Mitbegründer und CEO von OthersideAI, einem Unternehmen für angewandte KI 1, ist höchst alarmiert. In einem Artikel vom 9.2.2026 „Etwas Großes geschieht“ 2, macht er darauf aufmerksam, dass die immer schneller besser werdenden KI-Programme bereits einen Stand erreicht hätten, der von der breiten Öffentlichkeit unterschätzt werde. Die neuesten Versionen führten nicht mehr nur Anweisungen aus, sondern träfen bereits selbst intelligente Entscheidungen. Es sei keine schrittweise Verbesserung, sondern etwas völlig anderes. – Ich kann das nicht beurteilen, aber ich halte es für wichtig, solche alarmierenden Wahrnehmungen eines Experten bekannt zu machen, damit man die Entwicklung aufmerksam verfolgen kann; denn sie wird sowieso schon ungeheure Folgen haben.

Der noch junge Matt Shumer schreibt in dem Artikel über sich, er habe sechs Jahre damit verbracht, ein KI-Startup aufzubauen und in diesem Bereich zu investieren. Er lebe in dieser Welt. Doch auch wenn er im KI-Bereich arbeite, habe er fast keinen Einfluss auf das, was jetzt geschehen werde und die überwältigende Mehrheit der Branche ebenso wenig. Die Zukunft werde von einer bemerkenswert kleinen Zahl von Menschen