Der Preis des perfekten Nihilismus

Von Andrew P. Napolitano

Als Präsident Donald Trump erstmals ankündigte, er habe das Pentagon angewiesen, Fischerboote und Schnellboote auf hoher See anzugreifen, die seiner Darstellung nach gefährliche Drogen für willige Käufer in den Vereinigten Staaten transportierten, erkannten viele von uns, die die Regierung auf ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Verfassung hin beobachten, darin ein wahrhaft kriminelles und zutiefst skandalöses Vorgehen.

Das Militär begeht Mord, wenn es vorsätzlich einen zivilen Nichtkombattanten tötet, der keine unmittelbare Bedrohung für die USA oder für Militärpersonal darstellt. Das Verbrechen wird von allen Angehörigen der Befehlskette begangen, die wissentlich an diesen Angriffen teilnehmen.

Der Befehl, zivile Nichtkombattanten zu töten, ist ein rechtswidriger Befehl, den Militärangehörige, die ihn erhalten, rechtlich und moralisch anfechten und entweder die Ausführung verweigern oder aus dem Militär ausscheiden müssen.

Skandalös war dies auch deshalb, weil der Präsident und sein Verteidigungsminister damit prahlten.

Als diese Auffassung von sechs Mitgliedern des Kongresses geäußert wurde, versuchte der Verteidigungsminister – ohne Anhörung – die Militärpension eines von ihnen zu kürzen, eines pensionierten Marinekapitäns, und das Justizministerium bemühte sich, alle sechs anzuklagen. Trump forderte ihre sofortige Hinrichtung.

Der Bundesrichter, dem die Anfechtung der Kürzung der Pensionszahlungen des Pentagons zugewiesen wurde, entschied, dass es in der amerikanischen Geschichte noch nie vorgekommen sei, dass einem Empfänger einer Militärpension diese wegen bloßer Meinungsäußerung gekürzt worden sei – geschweige denn einem Empfänger, der zugleich US-Senator ist. Er erklärte die Pensionskürzung für ungültig.

Als das Justizministerium seinen Fall gegen die sechs Kongressmitglieder einer Grand Jury im District of Columbia vorlegte und die Geschworenen aufforderte, sie wegen Störung der Moral des Militärs anzuklagen, lehnte die Grand Jury dies ab.

Man muss sich vor Augen halten, dass bei einem Grand-Jury-Verfahren weder ein Richter noch ein Verteidiger anwesend ist. Die Geschworenen hören nur das, was die Regierung sie hören lassen will – und dennoch sagten sie der Regierung: Nein.

Ich führe diesen Hintergrund an, um die Denkweise der an diesem schmutzigen Vorgang beteiligten Regierungsvertreter der Trump-Administration zu beleuchten. Sie glauben, sie könnten töten und bestrafen ohne rechtsstaatliches Verfahren und diejenigen verfolgen, die sie verbal herausfordern.

Während das Militär Mord beging, begingen die Staatsanwälte, die Kongressmitglieder wegen ihrer Rede anklagen wollten, Amtsmissbrauch, weil sie staatliche Instrumente in direktem Widerspruch zur Verfassung einsetzten.

Es kommt noch schlimmer.

Im vergangenen Jahr erfuhren wir, dass nach einem gezielten Angriff auf ein Schnellboot im September, bei dem nicht alle Insassen getötet worden waren, der zuständige Admiral einen zweiten Angriff befahl, um die drei Überlebenden zu töten, während sie sich an Trümmern festhielten und versuchten, am Leben zu bleiben. Auch dies war ein Mord – und wie alle diese Bootsangriffe ein Kriegsverbrechen.

Kriegsverbrechen können vom Präsidenten nicht begnadigt werden und können von jeder souveränen Nation jederzeit verfolgt werden. Für Kriegsverbrechen gibt es keine Verjährungsfrist und keine Beschränkung des Gerichtsstands.

Als Reaktion auf die öffentliche und parlamentarische Empörung über die Tötung der unglücklichen Überlebenden begann das Pentagon, Überlebende zu retten, die es nicht hatte töten können. Als Pentagon-Juristen die Juristen des Justizministeriums fragten, was mit ihnen zu tun sei, und diese nach Beweisen für deren Verbrechen verlangten, wich das Pentagon aus und transportierte sie umgehend nach Hause. Welche Beweise es gab – falls es welche gab – wurden vom Pentagon vernichtet, ein weiteres Verbrechen.

In der vergangenen Woche erfuhren wir von zwei Entwicklungen, die diese Lage veränderten. Als zwei der Überlebenden, die das Militär nach Hause gebracht hatte, ankündigten, die Regierung wegen Verletzung ihrer Bürgerrechte durch den Versuch, sie zu töten, zu verklagen, und als die Familien zweier Getöteter desselben Angriffs eine Klage wegen unrechtmäßiger Tötung ankündigten, erfuhren wir, dass das Pentagon seine Politik der Rettung von Überlebenden eingestellt und begonnen hatte, die Küstenwache – die nicht mehr dem Pentagon, sondern dem Heimatschutzministerium untersteht – mit der Rettung zu beauftragen.

Ebenfalls in der vergangenen Woche erfuhren wir, dass nach einem Angriff am 30. Dezember, bei dem acht Personen überlebten, die Küstenwache zur Rettung gerufen wurde, es jedoch 44 Stunden dauerte, bis das Rettungsflugzeug der Küstenwache am Einsatzort eintraf.

Das Pentagon weigert sich nun, die Küstenwache über geplante Angriffe zu informieren – offenbar misstraut es seiner Schwesterbehörde jeglicher Vorabkenntnis über Tötungen. Die Mitarbeiter des Heimatschutzministeriums scheinen ebenfalls keine Eile zu haben, Überlebende zu retten. Das Flugzeug der Küstenwache, das schließlich am Ort des Pentagon-Angriffs eintraf und nur ein leeres Meer vorfand, legte einen absurden, 3.000 Meilen langen Umweg zurück: von Los Angeles nach Norden zum Lake Tahoe, dann nach Westen nach Sacramento, dann nach Süden über Los Angeles hinweg nach Costa Rica und schließlich nach Westen in das Suchgebiet, 650 Seemeilen vor der Pazifikküste.

Was geht hier vor?

Was hier geschieht, ist eine bewusste Reihe geheimer, makabrer Regierungsentscheidungen, die – entgegen dem Gesetz – davon ausgehen, es sei besser, Überlebende auf See ertrinken zu lassen, als all dies in einem Bundesgerichtssaal ausgetragen zu sehen. Das Gesetz betrachtet diese nicht angeklagten Personen – lebend wie tot – als unschuldig und legt dem Militär, das sie tötete, die rechtliche Pflicht auf, die Überlebenden zu retten, nicht einer weitgehend innenpolitischen Behörde, der es misstraut.

Diese kriminelle Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben verstößt gegen das Naturrecht, die Verfassung und Bundesgesetze. Doch es ist noch schlimmer. Sie offenbart einen tief verwurzelten Nihilismus, der die Trump-Administration antreibt. Nihilismus verwirft alle Maßstäbe menschlichen Verhaltens, erkennt keine Begrenzungen der Machtausübung an und akzeptiert keine universellen Begriffe von Recht und Unrecht.

Der Preis dieses Nihilismus im Ausland ist eine Regierung im Inland, die die Rechte der Menschen nicht schützt, ohne Transparenz agiert und keine Gesetze respektiert. Wer hat dafür gestimmt?