Zehn Stunden, die Westasien erschüttertenPepe Escobar

Wir könnten gerade das Tor zur post-US-Ordnung in Westasien erreichen

Zehn Stunden. So lange brauchte Iran, um:

das Reich des Chaos, der Plünderungen und permanenten Streiks im gesamten Golfgebiet zu belagern.

27 große US-Militärstützpunkte unerbittlich bombardieren – und dabei umfangreiche Schäden anrichten. feststellen, dass alle Vermögenswerte und Interessen der USA und Israels in Westasien legitime Ziele für Vergeltungsmaßnahmen sind.

die Straße von Hormuz blockieren (dann wieder freigeben; aber freie Durchfahrt nur für russische und chinesische Schiffe).

Als Nächstes: Sollten sich US-Kriegsschiffe nicht zurückziehen, werden sie versenkt.

Das ganze Drama entwickelte sich, vorhersehbar, als Täuschung im Entstehen. Der Krieg wurde vom Anführer eines Totenkults in Westasien angeordnet, einem völkermörderischen Psychopathen, der sich daraufhin in seinen „Flügel Zions“ zurückzog und nach … Berlin floh. Sein amerikanischer Sidekick, Neo-Caligula, ein größenwahnsinniger Narziss, ordnete den Krieg mit ihm gemeinsam von Mar-a-Lago aus an.

Ihr spektakulärer Erfolg am ersten Tag: den Obersten Führer Ayatollah Khamenei in einem Enthauptungsschlag zu töten. Und Dutzende Mädchen – über 100 und steigend – in einer Grundschule im Süden Irans zu töten.

Vorhersehbar war dies auch eine Neuauflage der Ermordung von Hisbollahs Sayyed Nasrallah in Beirut.

Während indirekter „Verhandlungen“ in Oman verlangte das Team Trump 2.0 von Teheran eine Klarstellung eines Angebots, das noch einer letzten Feinabstimmung bedurfte.

Omans Außenminister Badr bin Hamad al Busaidi bestätigte, dass Iran erstmals zugestimmt habe, „niemals“ nukleares Material für eine Bombe anzuhäufen; keine Bestände an angereichertem Material zu halten; bestehenden Vorrat herunterzumischen; und vollständige IAEA-Überprüfung zuzulassen.

Das Treffen fand am Samstagmorgen in Teheran statt und vereinte führende Mitglieder der iranischen Führung.

Das Epstein-Syndikat bombardierte das Treffen ordnungsgemäß und tötete führende Beamte sowie den Obersten Führer Ayatollah Khamenei. Das Imperium des Chaos verhandelt nicht: Es benutzt Verhandlungen als Waffe.

Doch es kam nicht zum sofortigen Zusammenbruch mit anschließendem Regimewechsel. Weniger als eine halbe Stunde nach dem Schlag startete die Führung in Teheran einen verblüffenden, blitzschnellen, koordinierten Gegenschlag in massivem Ausmaß, im 24-Stunden-Dauerstartmodus, und setzte damit die Parameter der Eskalation sowie die Überlegenheit an Widerstandskraft auf dem Schlachtfeld.

Zum Beispiel sind die iranischen Taktiken nun sehr anders als im 12-Tage-Krieg. In der zweiten Welle gegen Bahrain setzten sie Shahed-136-Kamikaze-Drohnen erst nach einem massiven ballistischen Raketenhagel ein, der die US-Verteidigungssysteme völlig verwirrte. Das Ergebnis: Dutzende teure Abfangraketen wurden viel zu früh verbraucht. Die Drohnen kamen erst später.

Allein am ersten Tag feuerte Iran über 1.200 Raketen und Drohnen ab. Teheran verfügt über Zehntausende Raketen und Drohnen auf Lager. Die US-Abfangraketen werden innerhalb weniger Tage aufgebraucht sein. Jede THAAD kostet 15 Millionen Dollar. Die Mathematik spricht eindeutig nicht zugunsten des Imperiums.

Vom Märtyrertum zur Rache

Dass Iran US-Vermögenswerte in Dubai angreift, ist ein meisterhafter strategischer Schachzug – verbunden mit der Zerstörung von Unterkünften für US-Militärpersonal und/oder verdeckten CIA-Stützpunkten. All diese kitschigen Symbole von Dubais Bling-Bling-Opulenz stehen in Flammen; Burj Khalifa, Burj Al Arab, Palm Jumeirah.

Wie hier zutreffend argumentiert wurde, sind 88 % der Bevölkerung Dubais Ausländer. Abgesehen davon, die Welthauptstadt der Geldwäsche zu sein, handelt es sich vor allem um eine Sonderwirtschaftszone mit Flagge, die nun Gefahr läuft, einen Bank-Run zu erleben.

Schließlich produziert die VAE nichts – im Sinne produktiven Kapitalismus; sie ist eine steuerfreie Dienstleistungsökonomie, gebaut um Bling-Bling-Opulenz und Sicherheit (nun dahin).

Dubai verfügt außerdem über enormen Einfluss auf Neo-Caligula – Stichwort „Trump-Coins“, persönliche Investitionen, Spenden an den Board of Peace, alias Board of War. Die Luftfahrt macht 27 % des BIP Dubais aus – und 18 % des BIP der VAE. Der Flughafen Dubai im Dunkeln ist eine absolute Katastrophe. Mega-Airlines wie Emirates, Etihad und Qatar Airways – mitsamt ihren Mega-Flughäfen – sind Schlüsselvehikel/Knotenpunkte der globalen Transportmatrix.

Dubai im Dunkeln ist ein sehr schlechtes Geschäftsmodell für Trump. Kein Zweifel, MbZ hängt bereits am Telefon und bittet um einen Waffenstillstand. Zudem machte Teheran klar, dass Energieriesen wie Chevron und ExxonMobil legitime Ziele sind. Kein Wunder also, dass Neo-Caligula schon am ersten Tag einen Waffenstillstand wollte, über italienische diplomatische Kanäle an Iran kommuniziert.

Ungeachtet der Spekulationen, ob der völkermörderische Psychopath in Tel Aviv Neo-Caligula in den Krieg zwang, als seine Unbesiegbare Armada noch nicht bereit war, steht fest: Das Pentagon verlor die strategische Initiative.

Das Drehbuch wird in Teheran geschrieben; es wird ein Abnutzungskrieg, bei dem Teheran jedes mögliche Szenario durchgespielt hat.

So entwickelte sich alles im Blitztempo. Enthauptungsschlag. Expertenrat innerhalb von Minuten einberufen. IRGC: „Maximale Kraft“-Antwort innerhalb einer Stunde, entfesselt über den Totenkult + Petro-Chihuahuas. Nachfolgeregelung: steht. Befehlsstruktur: steht. Kein Regimewechsel. Null imperiale strategische Dominanz. Vom Märtyrertum zur Rache.

Der gesamte Globale Süden schaut zu.

Totale strategische Zäsur

Laut mehreren IRGC-Quellen hatte Ayatollah Khamenei alles in quälender Detailgenauigkeit vorbereitet, mittels einer Reihe von Direktiven. Er hatte Ali Larijani, den Sekretär des Sicherheitsrats, und ausgewählte Führungsmitglieder angewiesen, wie Iran nicht nur der Feuerkraft des Epstein-Syndikats widerstehen, sondern auch Attentatsversuche – auch auf ihn selbst – überstehen könne. Khamenei wurde zusammen mit Ali Shamkhani, dem ehemaligen Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, und IRGC-Kommandeur Mohammed Pakpour getötet.

Khamenei benannte nicht weniger als vier Ebenen der Nachfolge für jedes Schlüsselkommando im Militär und in der Regierung. Kein Wunder, dass alle entscheidenden Beschlüsse nach dem Enthauptungsschlag in Rekordzeit gefasst wurden.

Das völkermörderische/tödliche amerikanisch-israelische Duo hat keine Ahnung, was kommt. Sie haben die gesamte schiitische Welt brüskiert – ganz zu schweigen von Hunderten Millionen sunnitischer Muslime.

Totale strategische Zäsur beschreibt es kaum: Wir haben den absoluten Punkt ohne Wiederkehr zwischen Washington und Teheran erreicht. Statt dieser kindischen Vorstellung eines Regimewechsels, die nur hirntote fanatische Zionisten hegen können, konsolidiert die Tötung Khameneis einen nationalen Konsens; legitimiert eine Vergeltung ohne Einschränkungen; und entfesselt eine Mehrfrontenkonfrontation vom Golf bis zur Levante.

Irans unmittelbare Taktik ist glasklar: Israels Luftverteidigung zu sättigen und eine massive Abfangkrise auszulösen. Das wird israelische Generäle zwingen, Neo-Caligula um einen Waffenstillstand anzuflehen – während Iran Israels Infrastruktur und Wirtschaft weiter auseinandernehmen wird, möglicherweise so weit, dass der Totenkult innerhalb weniger Tage bricht.

Russland und China werden unterdessen im Schatten daran arbeiten, sicherzustellen, dass Irans Verteidigungsnetz intakt bleibt.

Sollten Westasiens Gas und Öl auch nur für wenige Tage nicht mehr fließen, sind alle düsteren Wetten für die Weltwirtschaft hinfällig. Iran hat alle Szenarien durchgespielt und kann Druck nach Belieben ausüben und wieder lösen.

Der Globale Süden wird alle Lehren daraus ziehen, wie die iranische Führung Solidarität und klare Ziele zeigt, während sie zu einem beispiellosen Kampf an mehreren Fronten gegen den imperialen Koloss gezwungen ist – und das nach 47 Jahren unerbittlicher Sanktionen. Diese Art von Widerstand ist an sich schon ein Wunder.

Nun könnte sich der Weg zum Ende der amerikanischen Militärpräsenz in ganz Westasien öffnen – etwas, das eine Linie von Märtyrern erträumte, von Soleimani und Nasrallah bis zu Khamenei.

Wir könnten gerade das Tor zur post-US-Ordnung in Westasien erreichen, in der jener schauerliche Totenkult mit seinem erbärmlichen intoleranten Gott strategisch im Morast versinkt, seine Abschreckung in Trümmern, von Paranoia zerfressen, während er mit mehreren Formen asymmetrischen Drucks ringt.