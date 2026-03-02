Wir werden belogen! – Iran und der Krieg für Menschlichkeit

Die große Lüge entlarven

Hallo zusammen, in diesem Beitrag werden wir uns ausführlich mit der Fragestellung auseinandersetzen: War die Tötung von Ayatollah Khamenei und der Großangriff auf den Iran wirklich eine Wohltat für das iranische Volk, wie uns suggeriert wird?

Bevor wir tiefer eintauchen, eine Breaking News: Donald Trump behauptet, die Iraner hätten ihn gebeten, zu reden und zu verhandeln. Er hätte zugestimmt, und das soll heute, morgen oder in den nächsten Tagen stattfinden. Er hat schon ganz am Anfang gesagt, der ganze Krieg werde nur vier Tage dauern. Er möchte schnell raus aus der Geschichte. Nachdem, was ich gesehen habe, kann ich euch sagen, das wird so nicht passieren.

Kommen wir zu dieser großen Lüge. Hier am Beispiel des Lügners Markus Söder, stellvertretend für viele im Westen, für viele Politiker im Westen.

Historische Stunden im Nahen Osten, schreibt Söder. Der entschlossene Einsatz der USA und Israels ermöglicht endlich den erhofften Wandel im Iran. Nach Jahrzehnten unter der Herrschaft eines grausamen Terrorregimes bieten sich nun die Chance auf Freiheit und die Einhaltung von Menschenrechten. Wir unterstützen das iranische Volk bei seinem Streben nach Selbstbestimmung und fordern die islamistische Führung auf, den Weg endlich freizumachen. Die willkürlichen Angriffe des Regimes auf die Staaten in der Golfregion müssen sofort enden. Viel zu lange hat Iran den Nahen Osten mit brutaler Gewalt destabilisiert. Es ist Zeit für einen demokratischen Neuanfang und neue Menschlichkeit, schreibt Söder.

Die Realität hinter den willkürlichen Angriffen

Zunächst einmal: Die willkürlichen Angriffe gelten den zahlreichen US-Basen, die drumherum um den Iran stationiert sind, und all den Versorgungs- und Häfen, die die US-Marine gerade in Anspruch nimmt. So viel zum Thema willkürliche Angriffe.

Es ist ein illegaler, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Vollkommen eindeutig. Trotz all der Drohungen und all dem Aufbau von Militär hat der Iran trotzdem nicht angegriffen. Nicht einmal präventiv, sondern wieder verteidigt er sich nur, was Söder dem Iran nicht zugesteht, sondern vom entschlossenen Einsatz spricht. Das ist eine Rechtfertigung eines Angriffskrieges und damit eine Straftat. Das sehen wir aber gerade zu Tausenden. Weder Völkerrecht noch deutsches Strafrecht spielen hier irgendeine Rolle.

Und jetzt sagt er für das iranische Volk und für die neue Menschlichkeit. Und das wollen wir uns doch mal im Detail genau anschauen.

Zunächst einmal schauen wir uns mal an, wie die neue Menschlichkeit eigentlich aussieht von jenen, die Frieden und Menschlichkeit verbreiten. Mehr als 100 tote Kinder durch US-israelischen Angriff auf eine Mädchenschule im Südiran. Auch deutsche Medien haben darüber berichtet. Aufnahmen zeigen zerstörte Mädchenschule im Iran, aber da sehen wir nicht mehr, wer der Aggressor ist. Ja, es sind über 100 Tote durch israelisch-amerikanischen Angriff. Schreckliche Bilder. Das ist, was Markus Söder meint mit Menschenrechten, mit Demokratie. Das war schon immer so, aber wir sehen es jetzt live in Echtzeit.

Die Reaktion des iranischen Volkes: Trauer statt Jubel

Jetzt schauen wir uns an, wie der Iran, das befreite Volk, was sich doch jetzt so sehr freuen wird, reagiert hat auf die Meldung, dass ihr Oberhaupt getötet wurde. Das ist jetzt nur ein Video von vielen. Wir werden uns viele verschiedene Videos anschauen. Ich glaube, das ist aus Esfahan.

Also, wenn ihr die Kultur nicht versteht und nicht versteht, was sie sagen und was sie hier halten, nicht seht, dann könntet ihr vielleicht denken, dass seinen Massen die feiern und einzelne habe ich auch gesehen, die so etwas behaupten.

Hier die Massen bis zum Horizont sind Massen von Iran, die trauern. Sie halten überall das Bild von Ayatollah Khamenei hoch und sie trauern in traditioneller Trauerprozession, aber von Herzen und auf eine Weise, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe.

Habt ihr schon mal so viele Politiker gesehen irgendwo auf der Welt, wenn sie gestorben sind, wenn sie getötet wurden, dass es solche Trauerprozessionen für sie gab? Hier am Beispiel von Esfahan, wir werden gleich viele andere Videos sehen.

Bevor wir im Iran weiterschauen, möchte ich euch zeigen, dass das Thema weit über den Iran hinausgeht. Hier ist ein Video ebenfalls eine riesige Trauerprozession bis zum Horizont, aber nicht aus dem Iran. Wir schauen mal rein.

Also sie rufen „Oh Märtyrer von Karbala“ unter Schiiten. Schiitischen Muslim ist das ein sehr bekanntes Motiv aus der Frühzeit des Islams. Martyrium zu verbinden mit dem Martyrium des Prophetenenkels Hussein in Karbala. Und das hier sind keine Iraner, die das rufen. Wir schauen uns das Video mal an. Das sind wirklich gewaltige Massen, die das hier machen. Schaut euch das an. Links bis zum Horizont, rechts bis zum Horizont, alles voll. Das ist alle halten sie sein Bild hoch und trauern dort eng aneinander gepackt.

Globale Trauer: Pakistan und darüber hinaus

Das ist in Pakistan. Das ist in Pakistan. Und es gab es in zahlreichen Städten von Pakistan.

Wann habt ihr jemals gehört, dass es für einen politischen Führer gleich welcher Art solche Trauerprozession außerhalb des Landes gab? Daran sieht ihr die Dimension. Hier wurde in hohem Alter, nahe des Endes seines natürlichen Lebens sowieso ein Märtyrer geschaffen, der nicht nur ein politischer Führer, sondern ein sehr, sehr beliebter, für Millionen sehr wichtiger religiöser Führer war. Und da haben die Amerikaner und Israelis einen gewaltigen Fehler begangen. Das war vollkommen unnötig, hier einen Märtyrer zu schaffen. Das wird ihnen gewaltig schaden.

So, das ist Pakistan. Es gibt viele solche Videos aus Pakistan. Wir schauen uns noch andere aus anderen Städten an und da werdet ihr ein interessantes Motiv finden.

Das sind jetzt Fotos auch wieder aus Pakistan. Sehr große Massen. Aber ihr seht hier etwas, was ich immer wieder gesehen habe inzwischen, nämlich das hier. Das Trump-Regime ist als Epstein-Regime bekannt. Netanyahu, Trump, Epstein. Das ist eine Sache, die verbreitet sich gerade sehr groß. Das ist die Epstein-Armee, STIN-Angriffe. Wir haben das schon im letzten Video besprochen aus meiner Sicht vollkommen zurecht. Wir haben eine Armee angeführt von Epstein, Milliardären des Westens, getrieben von den Zionisten, die Epstein beherrscht haben und die ihn für sich haben arbeiten lassen. Deswegen geschieht das gerade alles für Israel, nur für Israel, nicht für die USA, nicht für die Amerikaner, die in prekären Lebenssituationen leben, sich keine Gesundheitsvorsorge leisten können. Die größten Schulden in den USA, Privatschulden sind Gesundheitsschulden, sondern deswegen hier Netanyahu, der Trump reitet mit Hilfe von Epstein. Sehr genaue und vernünftige Darstellung.

Und wenn man jetzt auf Seiten ist von den Amerikanern und Israelis, dann zeigt man der entschlossene Einsatz für Demokratie und Menschlichkeit für das iranische Volk. Das ist ein Euphemismus für diese Epstein-Milliardäre und Markus Söder schließt sich offensichtlich auf in dieser geschichtlichen, in dieser historischen Zeit dieser Seite an.

Weitere Trauer in Iran und international

So, dann schauen wir weiter. Jetzt schauen wir aber mal in den Iran noch mal rein. Das hier ist Esfahan. Schauen wir. Das ist das gleiche Video, glaube ich, auch bisschen länger. Schauen mal rein. Also, Allahu Akbar, Gott ist groß und viele verschiedene traditionelle und politische Gesänge und Slogans.

Dann haben wir das hier ist nicht Esfahan, das ist Teheran. Ein paar Nahaufnahmen von Menschen, die trauern und sein Bild halten. Das ist eine Trauer, die wird zurückschlagen.

Wir haben jetzt gesehen, wie Netanyahu die Iraner aufgefordert hat, auf die Straßen zu gehen. Nun, sie gehen auf die Straßen, aber es sind nicht die Iraner, die er sich erhofft hatte. Gerade eben hat wiederum ein Sprecher, ein ehemaliger Sprecher und Stabsvorsitzender der IDF sich gemeldet und gesagt, wir können kein Regime Change machen, nur mit Luftangriffen. Wir brauchen das mutige iranische Volk. Das mutige iranische Volk ist da, mitten im Krieg, mitten im Bombenhagel bei solchen Großkundgebungen, aber es ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben.

Das hier ist nicht Iran und es ist nicht Pakistan, sondern es ist Indien. Riesige Kundgebungen. Ja, richtig gehört in Indien. Also schaut euch mal diese Mengen an. Das sieht, das muss ja KI sein, würde man wahrscheinlich hoffen aus amerikanischer und israelischer Sicht, aber es sind unglaublich riesige Massen hier im indischen Teil von Kaschmir. Auch in Indien zahlreiche Kundgebungen, heute Trauerprozessionen und Kundgebungen gegen USA und Israel.

Hier wieder mehrere Nahaufnahmen. Das ist jetzt, was ist das? Tabriz. Ihr seht, dass das von der aktuellen Zeit ist.

Dann haben wir hier, was ist das? Das ist wieder Kaschmir. Ja, das ist pakistanischer Teil.

Dann haben wir hier, das ist Iran Jamaran. „برخیز و علم بردا ای یار ایار برخیز و علم بگو به ظالم بگو به کافرش“ – hier Flaggenbeflaggung, die nicht nur Trauer sondern auch Vergeltung fordert.

Schauen wir nächste Videos. Ja, es gab auch gewaltsame Ausschreitungen gegen US-Standorte in Pakistan. Meere dabei über 30 tote Pakistaner durch stationierte US-Soldaten.

Weitere Videos, das ist wieder Iran in verschiedensten Standorten im Iran. Jetzt im Monat Ramadan diese wirklich kraftvollen Trauerzeremonien von unglaublichen Menschenmassen. Das alles wohl gemerkt für den Diktator, vor dem sich alle gefürchtet haben, den doch alle gehasst haben und bei dem sich auch alle so freuen, dass Söder und Co und die Epstein-Klicke ihn getötet hat. Das ist Sanjan wieder in andere Stadt.

Gucken wir mal Nahaufnahmen einzelner in Teheran diesmal. Ja, solche Aufnahmen gibt es zahlreiche. Ja, die Iraner sind hart getroffen. Schwere Herzen.

Das Narrativ und die verborgene Wahrheit

Es gibt zahlreiche wirklich so viele Videos, die meisten sind entstanden noch am frühen Morgen, direkt nachdem das iranische Staatsfernsehen seine Ermordung 24 Stunden vorher veröffentlicht hat. Das sind Szenen, die ihr nicht seht, die ihr nicht seht in den westlichen Medien, weil das passt ja gar nicht zu diesem Narrativ, dass das alles eine Unterstützung für das iranische Volk ist.

Wenn das eine Unterstützung für das iranische Volk ist, warum trauert das iranische Volk dann? Wie passt das zusammen?

Und deswegen seht ihr auch, ja, es wird Elemente geben im Iran. Sie werden ihre Schergen nachts losschicken. Sie werden sicherlich auch wieder Massaker machen mit ihren Terrorgruppen, die schon eingedämmt wurden, aber von denen es sicher noch einige gibt. Ihr werdet Videos sehen, wie sie dann den Schah fordern, eine kleine Gruppe hier und da.

Aber die richtigen Anzahlen, die die auf die Straße gehen im Iran und in großen Teilen, ich habe euch jetzt gar nicht gezeigt, im Jemen und Irak, in großen Teilen der islamischen Welt, das sind diejenigen, die um ihn trauern und das passt natürlich gar nicht zu dem Narrativ.

Deswegen, denn man muss sich ja dann die Frage stellen, warum trauern diese Menschen so sehr um einen 86-jährigen verhassten Diktator im Iran und außerhalb des Irans?

Stattdessen werden wir haben wir heute schon und werden wir mehrfach noch solche Meldungen sehen, wie es gibt mehrere andere Angriffe auf Krankenhäuser, auf Schulen aktuell und das ist direkt mit Angriffen auf Mädchen und zahlreiche tote Kinder heute schon losgeht. Das passt einfach perfekt zu diesem hier zur Epstein-Klicke und man sollte sich doch sehr sehr gut vorher informieren, bevor man nun vorschnell unseren Lügnern von der deutschen Politik glaubt.