EU erweitert Extremismus-Begriff – Anti-System-Ideen und Verschwörungstheorien können künftig als Sicherheitsrisiko eingestuft werden

Die neue Sicherheitsdoktrin: Wenn „Anti-System-Ideologien“ zur Kategorie werden

Die Europäische Union betont, die Terrorbedrohung habe sich gewandelt. Neben jihadistischem Terror rücken neue ideologische Motive in den Fokus: anti-LGBTQ-Hass, Misogynie, Rassismus, Anti-System-Ideologien, Nihilismus und sogenannter „Accelerationism“. Was zunächst wie eine sachliche Erweiterung der Bedrohungsanalyse klingt, wirft bei näherer Betrachtung grundlegende Fragen auf. Hier zu finden.

Die Europäische Kommission veröffentlicht einen neuen Plan zur Verhinderung von „Terrorismus“, der die Ablehnung europäischer demokratischer Werte, Anti-LGBTQ+-Hass, Frauenfeindlichkeit, systemfeindliche Ideologien und Nihilismus als „wachsende Bandbreite an Motiven“ einschließt.

Das zentrale Problem liegt nicht im Ziel der Gewaltprävention, sondern in der begrifflichen Unschärfe. Während Terrorismus klar juristisch definiert ist, existiert auf EU-Ebene keine verbindliche Definition von „gewalttätigem Extremismus“. Trotzdem wird dieser Begriff zunehmend sicherheitspolitisch operationalisiert.

Besonders sensibel ist die Kategorie „Anti-System-Ideologien“. Sie ist weit gefasst und lässt Interpretationsspielraum. Was genau fällt darunter? Radikale Systemkritik? Fundamentalopposition gegen Institutionen? Ablehnung supranationaler Strukturen? Oder lediglich gewaltorientierte Umsturzfantasien?

Ohne präzise juristische Abgrenzung entsteht ein Risiko: Wenn Anti-System-Haltungen als sicherheitsrelevante Motive beschrieben werden, könnten auch Gruppen oder Einzelpersonen ins Visier geraten, die zwar staatliche Institutionen scharf kritisieren, aber keine Gewalt propagieren. In diesem Graubereich bewegen sich unter anderem Milieus, die häufig als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet werden.

Natürlich ist nicht jede systemkritische Position harmlos – manche Strömungen radikalisieren sich tatsächlich in Richtung Gewalt. Doch zwischen gewaltbereiter Umsturzideologie und provokanter, überzogener oder spekulativer Meinung verläuft eine rechtlich entscheidende Grenze. Wird diese Grenze nicht klar definiert, entsteht eine strukturelle Unschärfe.

Gleichzeitig baut die EU ihre Überwachungs- und Kontrollinstrumente weiter aus: Online-Content-Überwachung, Informationsaustausch, Grenzschutz, Terrorismusfinanzierungskontrolle. In einer digitalisierten Gesellschaft bedeutet das zwangsläufig auch algorithmische Bewertung von Inhalten und Netzwerken. Je weiter jedoch die ideologischen Kategorien gefasst sind, desto stärker hängt die Einordnung vom Interpretationsrahmen der Behörden ab.

Eine Demokratie muss Extremismus bekämpfen. Sie muss aber ebenso präzise unterscheiden zwischen strafbarer Gewalt, verfassungsfeindlicher Aktivität und legitimer – auch radikaler – Meinungsäußerung. Wenn Begriffe wie „Anti-System-Ideologien“ oder „Ablehnung demokratischer Werte“ sicherheitspolitisch verwendet werden, ohne klaren juristischen Rahmen, verschiebt sich das Gleichgewicht.

Die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Schutz der Demokratie vor Gewalt. Sie liegt darin, diesen Schutz so zu gestalten, dass er nicht selbst in eine Ausweitung staatlicher Deutungshoheit über Meinungen mündet. Sicherheit braucht Definition. Ohne sie entsteht ein Spielraum – und Spielräume im Sicherheitsrecht sind politisch hochsensibel.