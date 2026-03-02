Iran hat seinen entscheidenden Schlag in der Region noch nicht geführt, während die US-Marine zunehmend verwundbar wirkt

Martin Jay

Bereits nach nur 24 Stunden wirkt der Iran wie der Akteur mit einer schlüssigen Militärstrategie, während in Trumps Strategie erste Lücken sichtbar werden. Und Teheran hat den USA noch nicht einmal seinen K.-o.-Schlag versetzt: das Öl.

Am frühen Sonntagmorgen wurde bestätigt, dass Irans Oberster Führer durch US-/israelische Luftangriffe getötet worden ist, was von Trump und Netanyahu zweifellos als bedeutender Sieg in ihrem irrtümlichen Ziel eines Regimewechsels angesehen werden dürfte. Aber war es wirklich einer, den man sich anrechnen kann? Berichte aus dem Iran deuten darauf hin, dass er nahezu sofort durch seinen Sohn ersetzt wird, der ohnehin bereits eine Schlüsselrolle in der Führung des Landes spielte und dessen Ernennung durchaus ein bedeutender positiver Schritt nach vorn für das Land sein könnte, da viele Iraner zwar Reformen wünschen, aber nur allzu gut wissen, dass die Idee eines Regimewechsels eine von Israel gestellte Falle ist, die sie ablehnen.

Der Iran hat innerhalb von nur 24 Stunden bereits mehrere Erfolge erzielt, und seine Bereitschaft war diesmal deutlich erkennbar, was – ganz gleich, wie man den Konflikt betrachtet – sicherlich eine Folge von Trumps früheren Aktionen im Juni war, als er mit Zustimmung der iranischen Führung Irans Nuklearanlagen bombardierte.

Einen solchen gemütlichen Deal gibt es heute nicht mehr. Die Iraner haben auf die harte Tour gelernt, dass Trump nicht vertrauenswürdig ist und nicht einmal die Kontrolle über diese Entscheidungen hat. Was wir jetzt erleben, ist der Beginn eines langwierigen Krieges, der sich gleichzeitig an mehreren Fronten entwickeln wird, wobei die Iraner keinerlei Eile haben, in hohem Tempo vorzugehen. Ihre bedeutenden Angriffe auf einen US-Marinestützpunkt sowie auf ein Marineschiff sind ein Vorgeschmack auf Irans ballistische Raketenfähigkeiten, die nun beginnen, auf Israel selbst niederzugehen.

Der Tod des Obersten Führers war in Wirklichkeit kein großer Sieg, da er keinerlei ernsthafte Anstrengungen unternahm, unterzutauchen, sondern in seinem Büro getötet wurde. Im Gegensatz dazu verließ Benjamin Netanyahu Israel und fand Schutz in dem Land, das den Holocaust begangen hat. Und so kann Bibi langsam den Zerfall seines eigenen Landes beobachten, während sich die Region mit einer neuen Realität auseinandersetzt: dem Öl.

Öl wird ein kritischer, entscheidender Faktor dafür sein, wie lange Israel und die USA den Krieg fortsetzen können, denn der Iran zögerte nicht, die Straße von Hormus zu schließen, während Amerikas Flotte von Schiffen nur dasaß und zusah. Dies könnte durchaus ein Bereich sein, in dem Trump die Folgen gravierend unterschätzt hat, da Energieanalysten bereits prognostizieren, dass der Rohölpreis in den kommenden Wochen auf nahezu 120 US-Dollar steigen könnte. Die Drosselung eines der wichtigsten Kanäle, über den 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung laufen, ist jedoch nur ein Teil der Horrorgeschichte, die der Iran für Trump und Bibi bereithält. Gewarnt, dass sie getroffen würden – oder zumindest ihre US-Militärbasen legitime Ziele seien –, haben die GCC-Staaten auf eine Weise reagiert, die Israel und den USA gefallen dürfte: Saudi-Arabien hat angekündigt, den Iran bald anzugreifen, wobei Katar und die VAE sich voraussichtlich anschließen werden.

Eine solche Strategie wäre jedoch ein kolossaler Fehlgriff und eine spektakuläre Fehlkalkulation, die den Krieg zugunsten des Iran beschleunigen und die USA sowie Israel zur Kapitulation zwingen würde, sobald Teheran die Achillesferse der gesamten Operation trifft. Der Iran kann innerhalb weniger Stunden die gesamte Ölinfrastruktur dieser GCC-Staaten zerstören, was nicht nur einen vernichtenden Schlag für deren Volkswirtschaften bedeuten würde, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf die weltweiten Ölpreise hätte und unter anderem Russland stärken würde. Im Moment muss der Iran noch nicht so weit gehen, doch sollten die GCC-Staaten ihre Drohungen tatsächlich wahrmachen, wird ihm kaum eine andere Wahl bleiben.

Ein weiterer kritischer Bereich der Fehleinschätzung betrifft die Logistik der US-Kriegsschiffe, die innerhalb der Straße von Hormus operieren. Die Meerenge ist bereits geschlossen worden, und jegliche Vorstellungen, die US-Militärplaner hatten, den Iran in diesem Gewässer anzugreifen, wurden durch die erfolgreiche Zerstörung des US-Marinestützpunkts in Bahrain zunichtegemacht – was von den US-Medien selbstverständlich heruntergespielt wird, deren Journalisten mit niedrigem IQ sich noch dümmer erscheinen lassen, indem sie den iranischen Außenminister fragen, warum der Iran US-Stützpunkte bombardiert. Der US-Marinestützpunkt in Bahrain war ein kritischer Versorgungshafen für US-Kriegsschiffe, die rund 90 Raketen an Bord mitführen. Die Zerstörer, die nun in der Straße von Hormus eingeschlossen sind, können diese Raketen nicht nachladen, wenn sie sie aufgebraucht haben. Die anderen Schiffe, die sich auf der anderen Seite der Blockade befinden, können nur noch auf dem US-Stützpunkt Diego Garcia auftanken, der drei Tage entfernt liegt. Zu sagen, dass dies ein schwerer Schlag für die gesamte Operation ist, wäre untertrieben. Es ist ein Fehler von außerordentlich schlechter Planung und ein militärischer Geniestreich des Iran, den US-Marinestützpunkt in Bahrain am ersten Tag anzugreifen, und es erklärt, warum die heftige Wut der Vergeltung im Juni des vergangenen Jahres nicht wiederholt wurde. Der Iran ist zuversichtlich, dass seine Planung den Feind besiegen wird, da er mehrere Trümpfe in der Hand hat, weshalb seine Reaktion maßvoller und weniger hektisch ausfällt. Der Iran plant diesen Krieg seit Jahren, und der Angriff Trumps im vergangenen Jahr hat lediglich ihren Fokus geschärft und ihre Militärstrategie so verfeinert, dass sie bereits nach 24 Stunden wie die Sieger mit einer echten, funktionierenden Strategie wirken, während ihre Gegner benommen und verwirrt erscheinen. Ist es da wirklich verwunderlich, dass Seeleute auf der USS Gerald Ford das Toilettensystem an Bord sabotierten, indem sie es mit T-Shirts verstopften, um so ihre Reise in den Golf zu verzögern?