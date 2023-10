Dummheit, Zufall, Verschwörung

Es gibt Fragen, an denen sich viele Menschen abarbeiten, ohne zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Einige geben solche Fragen dann weiter, manche an mich.



Gestern habe ich wieder einmal eine solche Frage in meinem Posteingang gefunden.

Wir diskutieren seit 1,5 Jahren auf zwei gedanklichen Schienen:

Schiene 1 = Putin ist der Gute, denn er verteidigt die multilaterale Weltordnung, Schiene 2 = Alle Staaten stecken unter einer Decke, Putin, EU, USA, usw. spielen uns ein Spielchen vor.Unsere Wahrnehmung tendiert eher zu Schiene 2, wenngleich immer noch unzählige Unwägbarkeiten die Meinung auf wackeligen Füssen halten.Meine banale, aber nicht leicht zu beantwortende Frage an Sie: Was denken Sie, stecken ALLE unter einer Decke? Ich würde mich sehr über Ihre Einschätzung „zur Lage“ (:-) freuen.

Ich nehme das gerne zum Anlass, meine Einschätzung dazu öffentlich zu machen. Der folgende Text enthält im Kern das, was ich dem Fragenden direkt geantwortet habe. Für diesen Paukenschlag fasse ich die Argumentation allerdings um einiges weiter.

Das Verhalten von Menschen ist nie detailliert vorhersagbar, doch folgt es immer bestimmten grundsätzlichen Regeln. Gleichgültig ob an der Spitze von Organisationen oder in den darunter liegenden Hierarchie-Ebenen, gleichgültig ob in Parteien, Vereinen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder Religionsgemeinschaften, ob beim Militär oder im Studentenwohnheim: