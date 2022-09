Dunkle Zeiten: Der tägliche Zusammenbruch von Industrie und Infrastruktur in Europa und den USA

In einer weiteren wirklich erstaunlichen Ankündigung, die die Verzweiflung dieser Stunde zeigt, hat der deutsche Stahlhersteller ArcelorMittal, eine der größten Stahlproduktionsstätten in Europa, den Betrieb aufgrund der hohen Energiepreise eingestellt. (Sehen Sie hier die Ankündigung)

„Angesichts der innerhalb weniger Monate um das Zehnfache gestiegenen Gas- und Strompreise sind wir auf einem Markt, der zu 25 % durch Importe versorgt wird, nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagte CEO Reiner Blaschek.

Dies kommt nach den angekündigten Schließungen von Aluminiumhütten, Kupferhütten und Ammoniakproduktionsanlagen in den letzten Wochen. Ammoniak, das für Düngemittel benötigt wird, ist in der EU inzwischen zu 70 % vom Netz.

Zu allem Übel kündigte Russland erst in den letzten 24 Stunden ein vollständiges Verbot von Erdgasexporten nach Europa an, bis die Wirtschaftssanktionen des Westens aufgehoben sind. Das bedeutet, dass die Nord Stream 1-Pipeline nun auf absehbare Zeit stillgelegt ist, da die wahnhaften NATO-Länder nicht in der Lage sind, ihre Fehler zu korrigieren und vor Russland zurückzuschrecken.

Da auch Stahl und andere Industriemetalle vom Netz sind, fragt man sich, wie Westeuropa in den nächsten sechs Wintermonaten funktionieren soll:

Kein Stahl = Keine Industrie (oder Industriearbeitsplätze)

Kein Dünger = Keine Lebensmittel

Kein Erdgas = Keine Elektrizität oder Wärme

Im Grunde genommen werden drei der Säulen, die das Funktionieren einer modernen Gesellschaft ermöglichen, durch Wirtschaftssanktionen und himmelhohe Energiepreise in ganz Europa stark beeinträchtigt.

Und es ist erst die erste Septemberwoche. Das kalte Wetter hat noch nicht einmal Einzug gehalten. Unabhängig davon, wie viel Erdgas bereits für den Winter eingelagert wurde, sehen sich die Europäer sowohl mit horrenden Kosten als auch mit einer Knappheit konfrontiert, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr vorgekommen ist.

Es ist einfach nicht genug Energie vorhanden, um die europäischen Städte mit Strom zu versorgen und alle Gebäude in diesem Winter zu heizen, und es sind auch nicht genug Lebensmittel in der Pipeline, um alle Menschen im Jahr 2023 zu ernähren.

Nimm das, Putin!

Kaliforniens Stromausfälle könnten heute beginnen

Der San Francisco Chronicle berichtet heute, dass es in Kalifornien heute Abend zu Stromausfällen kommen könnte. Es gibt einfach nicht genug Strom, um die Nachfrage zu befriedigen, sodass Tausende von Haushalten und Unternehmen gewaltsam vom Stromnetz getrennt werden sollen. Und das, nachdem der Staat die Besitzer von Elektrofahrzeugen gebeten hat, ihre Fahrzeuge nicht zwischen 16 und 21 Uhr aufzuladen. (Frage: Was passiert, wenn Millionen weitere Kalifornier Elektrofahrzeuge kaufen und sie an die Steckdose anschließen?)

Chronicle berichtet:

Beamte des Bundesstaates rechnen damit, dass am Montag 48.817 Megawatt Strom benötigt werden, wodurch der Staat ein Defizit von 2.000 bis 4.000 Megawatt hätte, so der California Independent System Operator.

Ruhig, ruhig. Es stellt sich heraus, dass die Demontage der Stromnetzinfrastruktur zur Beschwichtigung von Linksgrünen die Lichter nicht am Leuchten hält. Das muss für die Linken unglaublich verwirrend sein, dachten sie doch, wenn alle fossilen Brennstoffe abgeschaltet würden, würde spontan eine magische Utopie entstehen. Stattdessen werden sie Kerzen anzünden, Aufziehradios aufziehen und in Eimer scheißen, wenn die Wassertürme mangels Strom für die Wasserpumpen trocken fallen.

Willkommen in Kollaps-Kalifornien.

Um den steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen entgegenzuwirken, hat Gouverneur Newsom gerade ein Gesetz unterzeichnet, wonach Fast-Food-Restaurants ihren Beschäftigten bis zu 22 Dollar pro Stunde zahlen müssen. Das wird viele Restaurants in Kalifornien in den Ruin treiben und den Mangel an Essensmöglichkeiten und Arbeitsplätzen für die Einheimischen noch verschlimmern.

WSJ berichtet:

„Man kann nicht genug für das Essen verlangen, um das auszugleichen, was aus Sicht der Arbeitskräfte passieren wird“, sagte Greg Flynn, Präsident der Flynn Restaurant Group, die Franchise-Marken in 44 Staaten betreibt und 105 Restaurants in Kalifornien besitzt.

Flynn sagt, er habe für Newsoms politische Kampagnen gespendet. Es zeigt sich, dass man immer die Tyrannei bekommt, die man unterstützt. Solange die ahnungslosen Kalifornier weiterhin die Demokraten wählen, werden sie weiter in Elend und Autoritarismus versinken.

Was machen all die Leute in Jackson, Mississippi, die auf die Toilette müssen?

Vergessen Sie nicht, dass in Jackson, Mississippi, das gesamte städtische Wassersystem ausgefallen ist, was bedeutet, dass es kein Wasser zum Spülen der Toiletten gibt. Das wirft die Frage auf: Wo scheißen die Leute?

Wenn sie in die Toiletten scheißen, müssen sie Wasser für die Spülung mit sich führen. Woher bekommen sie das ganze Wasser?

Oder vielleicht kacken sie in Eimer und werfen den Inhalt in den Hinterhof. Das wird ein Alptraum für die Gesundheitsbehörde und einige interessante Gespräche unter den Nachbarn geben, vor allem, wenn es wieder regnet.

Wie sollen die Geschäfte in der Stadt funktionieren, wenn es keine funktionierenden Toiletten gibt? Wenn die Anwohner zu einem Treffen zusammenkommen müssen, bitten sie dann darum, sich an der Ecke Cholera und E.Coli zu treffen? Mal im Ernst, ab wann werden all die Fäkalien zu einem Problem der öffentlichen Gesundheit, das an ein zusammengebrochenes Dritte-Welt-Land wie Haiti erinnert?

Es bricht alles zusammen

Ganz bewusst dezimieren die Globalisten die Säulen der Zivilisation, um den Zusammenbruch und die Entvölkerung herbeizuführen. Sie greifen an:

Lebensmittel

Energie

Gesundheit (Impfstoffe, Biowaffen)

Lieferketten

Finanzen

Wahlen (massive Manipulationen / Maultiere)

Freiheit und Selbstverteidigung

Wetter / Geo-Engineering

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die große Mehrheit der menschlichen Bevölkerung auszurotten und die Überlebenden zu versklaven.

Die ahnungslosen Massen machen mit, ohne zu wissen, dass sie wahrscheinlich schon tot sind, wenn sie mehrere Covid-Impfungen erhalten haben.

