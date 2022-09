Neue Studie zu Ivermectin zeigt eine 92 % geringere Wahrscheinlichkeit des Todes durch COVID

Neue Forschungsergebnisse aus Brasilien zeigen, dass Ivermectin, ein Generikum gegen Parasiten, zu 92 Prozent wirksam ist, um die durch das Coronavirus (Covid-19) verursachte Sterblichkeit zu stoppen.

Bei prophylaktischer Anwendung, so Dr. Flavio A. Cadegiani, der über die Studie twitterte, hat Ivermectin einen „Dosis-Wirkungs-Effekt“, d. h. „je mehr man verwendet, desto mehr Schutz hat man.

Menschen, die Ivermectin regelmäßig alle 15 Tage für mindestens sechs bis acht Wochen einnahmen, überlebten fast alle „Covid“, während diejenigen, die dies nicht taten, viel eher starben, nachdem die Krankheit ihren Lauf genommen hatte.

Die Ergebnisse stimmen mit denen von Dr. Harvey Risch überein, einem angesehenen Epidemiologen von der Yale Medical School, der vor dem Senat aussagte, dass Ivermectin und Hydroxychloroquin (HCQ) Tausende oder sogar Millionen von Leben hätten retten können, die durch den Verzicht auf diese Medikamente unnötig verloren gingen.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) geht unterdessen gegen Ivermectin in die Offensive und bezeichnet es als „Pferdeentwurmungsmittel“, obwohl sie das Medikament bereits in den 1990er Jahren für die Verwendung beim Menschen zugelassen hat.

„Haltet euch zurück, ihr alle“, spottete die FDA in einem Tweet. „Ivermectin mag im Trend sein, aber es ist immer noch nicht für die Behandlung von COVID-19 zugelassen.“

Lasst das Volk Ivermectin einnehmen!

Aus einem bizarren Grund sind die FDA und die Linken, die jedes Wort der Behörde glauben, entschlossen, so viele Leben wie möglich zu beenden, indem sie der Öffentlichkeit das Ivermectin vorenthalten.

Wenn der Spott über die Droge und die Menschen, die sie verwenden, nicht funktioniert, versucht die Regierung, die Droge zu verbieten. Wenn das nicht funktioniert, versucht die Regierung dann, Mediziner zu bestrafen, die versuchen, es ihren kranken Patienten zu verschreiben.

Auch Big Tech trägt seinen Teil dazu bei, indem es Beiträge über Ivermectin zensiert und sie als „Fehlinformationen“ bezeichnet. Die Mächtigen wollen wirklich nicht, dass die Menschen Zugang zu Ivermectin haben, weil sie wissen, dass es wirkt und dass niemand die „Impfstoffe“ nehmen würde, wenn Ivermectin allgemein verfügbar wäre.

Nach Ansicht von Dr. Pierre Kory verbreitet die FDA der breiten Masse „Unfug“, wenn sie versucht, die Sicherheit und Wirksamkeit von Ivermectin zu „entlarven“. Er twitterte auch als Antwort auf den Tweet der FDA zur Entwurmung von Pferden:

„Du bist kein Pferd, du bist keine Kuh, du bist der Arsch von Big Pharma.“

„Hör auf zu lügen, Mann, Menschen sterben“, fügte er in einem weiteren Tweet an die FDA hinzu, zusammen mit dem Hashtag „#earlytreatmentworks“.

In einem Artikel, den er für das Brownstone Institute schrieb, erklärte Kory, dass die Taktik der FDA gegen Ivermectin „altbewährt“ sei, weil sie direkt von „Big Pharma und anderen gut finanzierten Interessen … mit dem Ziel, billigere generische Alternativen“ zu ihren neuen Blockbuster-Medikamenten zu diskreditieren, komme.

„Die Medien ignorieren die Mängel in der Methodik und verbreiten das gewünschte Narrativ, das durch eine gut organisierte Öffentlichkeitsarbeit noch verstärkt wird“, sagte Kory über die Art und Weise, wie die FDA und andere Regierungsbehörden regelmäßig Forschungsergebnisse ignorieren oder herunterspielen, die nicht ihrer Position entsprechen.

Die jüngste Ivermectin-Studie aus Brasilien, bekannt unter dem Namen TOGETHER“, ist nur das jüngste Beispiel für diesen voreingenommenen Umgang mit der Wissenschaft, durch den der Öffentlichkeit ein lebensrettendes Mittel vorenthalten wird.

„Die in der Studie verwendete Dosierung war weitaus niedriger als die, die brasilianische Ärzte ihren Patienten damals verschrieben, um der Stärke des Erregers gerecht zu werden“, so Kory weiter, der darauf hinwies, dass selbst das in der Studie verwendete niedrig dosierte Ivermectin gegen die Krankheit wirksam war.

„Trotz dieser und anderer offensichtlicher Unzulänglichkeiten wurden die Ergebnisse von den führenden Medien des Landes verschlungen. Ivermectin Didn’t Reduce Covid-19 Hospitalizations in Largest Trial to Date“ (Ivermectin hat das Risiko von Covid-Krankenhausaufenthalten in der bisher größten Studie nicht verringert), titelte das Wall Street Journal, während die New York Times verkündete: „Ivermectin Does Not Reduce Risk of Covid Hospitalization, Large Study Finds“ (Ivermectin verringert das Risiko von Covid-Krankenhausaufenthalten nicht, so eine grosse Studie).