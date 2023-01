Durchgeimpftes Japan, in die Knie gezwungen durch Covid. Aufzeichnung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen!

Während Pfizer zugesagt hat, weitere Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit des Covid-Impfstoffs durchzuführen, steht Japan, das vielleicht disziplinierteste Land der Welt, vor einer dramatischen Situation. Der Staat verzeichnet einen Rekord nach dem anderen bei den Covid-Krankenhausaufenthalten und Todesfällen und steht damit weltweit an erster Stelle bei der Zahl der Infektionen. Ferner kommt die Bevölkerung in diesem Land seit Oktober 2022 auch in den Genuss des angepassten Omikron-Impfstoffs.

Japan ist offiziell das weltweit am meisten geimpfte Land. 83 % der Bevölkerung haben mindestens eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten, 82 % zwei Dosen und 132 % die dritte und vierte Dosis, letztere mit dem für die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Das Land ist jedoch mit einer unglaublichen Zunahme von Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen konfrontiert. Nach Abschluss der Impfkampagne im Jahr 2021, als eine Durchimpfungsrate von 80 % erreicht war, explodierte die bis dahin geringe Zahl der Fälle förmlich.

Ende Januar 2022 hatte Japan mehr als 100.000 Fälle pro Tag erreicht und im August einen Höchststand von 255.000 Fällen. Nach einer Halbierung der Infektionen im September und Oktober liegt die Zahl der Fälle seit November 2022 bei durchschnittlich 200.000 Fällen pro Tag. Schwerwiegender ist jedoch, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Covid-Todesfälle auf ein Rekordniveau gestiegen ist. Am 4. Januar 2023 lag die Zahl der Krankenhausaufenthalte bei 44.101 und übertraf damit den Rekord vom August 2022, als an einem einzigen Tag 38.000 Krankenhausaufenthalte gemeldet wurden. Die Zahl der Todesfälle stieg stark an und lag bei 489, die am 12. Januar 2023 gemeldet wurden. In der Tat zeigt die Todesfallkurve in Japan einen exponentiellen Anstieg mit der Massenimpfung der Bevölkerung. Aus den offiziellen Covid-Berichten geht hervor, dass die am meisten geimpften Länder auch die höchste Zahl von Covid-Infektionen aufwiesen. Die meisten davon gab es in Österreich mit 644.000 Infektionen pro Million Einwohner, in Südkorea, Frankreich, Portugal, Israel, Dänemark mit über 500.000 Infektionen pro Million Einwohner oder in Australien, den Niederlanden und der Slowakei mit über 400.000. Japan mit fast 250.000 Fällen pro Million Einwohner und einer steigenden Infektionsrate wird diese Länder bald überholen. Zum Vergleich: Rumänien und Bulgarien mit niedrigen Impfraten haben etwa 170.000 Infektionen pro Million Einwohner.

Studien werden fortgesetzt

Pfizer hat den europäischen Behörden mitgeteilt, dass es die Studien für den Impfstoff Covid nach der Zulassung fortsetzen und einen Pharmakovigilanzplan umsetzen wird. Zu diesem Zweck wurden Unterstützungssysteme eingerichtet, um klinische Daten über die Art und den Schweregrad der Covid-19-Erkrankung bei Personen zu erfassen, die den Covid-19-mRNA-Impfstoff erhalten haben, was Aufschluss über mögliche Fälle von Impfstoffversagen oder unerwünschten Reaktionen geben soll. Weiterhin wird das potenzielle Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern und Erwachsenen untersucht, das nach der Verabreichung des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs Covid-19 auftritt. Als zusätzliche Pharmakovigilanzmaßnahmen kündigt der Hersteller die Durchführung und Nachverfolgung von 20 Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien an, darunter 5 weltweit, 5 in Europa, 7 in den USA und 2 in Kanada und je eine in Neuseeland und Australien. Sieben der angekündigten Studien werden die Inzidenz von Myokarditis und Perikarditis mit dem gemeinsamen Impfstoff untersuchen, und zwar insgesamt und stratifiziert nach Altersgruppe, Geschlecht, Rasse/ethnischer Zugehörigkeit (sofern möglich), Dosis und Risikobereich. Um das Ausmaß des Risikos zu bewerten, werden diese Studien vergleichende Methoden beinhalten (selbstkontrollierte Analysen und Analysen mit einer separaten Vergleichsgruppe).

Das Experiment geht weiter

Zu den globalen Studien gehören solche, die die Sicherheit, Verträglichkeit, Immunogenität und Wirksamkeit des Anti-Covid-Messenger-RNA-Impfstoffs bei gesunden Personen sowie bei Kindern und Jugendlichen bewerten werden. Ihr Fertigstellungstermin wird für Ende 2024 erwartet. Beim Militär- und Zivilpersonal des US-Verteidigungsministeriums und deren Familien (jeden Alters) des US-Militärgesundheitssystems werden sich die Studien auf die aktive Überwachung der Sicherheit des Pfizer-Covid- 19-Impfstoff BioNTech, insbesondere in Bezug auf Myokarditis und Perikarditis, mit voraussichtlichem Abschluss für den 31. Dezember 2023.