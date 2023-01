Testen der effektivsten Methode zur Manipulation von Köpfen

Artikel wurde von uns irrtümlich gelöscht, der aufzeigt, wie die Plandemie ausgerollt wurde und wie vorhersagen eingetroffen sind.

Für November ist eine „überwältigende“ Kampagne geplant, und je nachdem, zu welcher Gruppe Sie gehören, wird die Botschaft, die Sie erhalten, sorgfältig ausgearbeitet sein, um die Manipulation zu maximieren.

Die US-Regierung plant, im November eine „überwältigende“ COVID-19-Impfkampagne zu starten

Es ist noch unklar, wann genau der Impfstoff zur Verfügung stehen wird, aber es könnte bereits im Oktober oder erst im Januar 2021 soweit sein. Nach Angaben eines Regierungsbeamten des Weißen Hauses wird die Werbekampagne auf bestimmte Teilgruppen der Bevölkerung zugeschnitten sein, je nachdem, wem der Impfstoff wahrscheinlich am meisten nützt

Die Universität Yale untersucht die Wirksamkeit verschiedener Botschaften zur Impfung gegen COVID-19, um eine möglichst hohe Akzeptanz des Impfstoffs zu erreichen

Die primäre Ergebnisgröße ist die Bereitschaft, sich mit dem COVID-19-Impfstoff impfen zu lassen. Zu den sekundären Ergebnisgrößen gehören das Vertrauen der Teilnehmer in den Impfstoff, ihre Bereitschaft, andere zur Impfung zu überreden, ihre Angst vor Ungeimpften und das Ausmaß der sozialen Verurteilung derjenigen, die sich nicht impfen lassen

Überall gibt es Anzeichen dafür, dass die Technokratie auf dem Vormarsch ist und sich in der Endphase der Umsetzung befindet. Die Technokratie ist ein wirtschaftliches, kein politisches System, das auf der geschickten Umsetzung von Social Engineering beruht

Allem Anschein nach stehen wir vor einer der aggressivsten Impfkampagnen, die es je gab. Wie Reuters berichtet, plant die US-Regierung, im November eine „überwältigende“ COVID-19-Impfkampagne zu starten, vorausgesetzt, die US Food and Drug Administration (FDA) gibt einem oder mehreren Impfstoffkandidaten grünes Licht.

In Anbetracht des ehemaligen FDA-Kommissars Dr. Scott Gottlieb jetzt im Vorstand von Pfizer sitzt, und der Impfstoff COVID-19 von Pfizer einer der Hauptkandidaten ist, könnte man annehmen, dass die FDA keine nennenswerten Hindernisse in den Weg legen wird.

Laut Reuters wird die COVID-19-Impfkampagne „wahrscheinlich auf einen kurzen Zeitraum von etwa vier bis sechs Wochen komprimiert, um eine Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Amerikaner auf den Impfstoff aufmerksam gemacht werden, und dem Zeitpunkt, an dem sie sich impfen lassen können, zu vermeiden“. Ein ungenannter „hochrangiger Beamter des Weißen Hauses“ wird mit den Worten zitiert:

„Wir bewegen uns auf dem schmalen Grat, die amerikanische Bevölkerung für Impfstoffe zu begeistern und die Erwartungen nicht zu erfüllen, oder aber einen Haufen Impfstoffe im Lager zu haben, den nicht so viele Menschen erhalten wollen. Im August und September hört man vielleicht nicht viel über die Werbung für Impfstoffe, aber im November wird man davon überwältigt sein.“

Es ist noch unklar, wann genau der Impfstoff zur Verfügung stehen wird, aber es könnte bereits im Oktober oder erst im Januar 2021 soweit sein. Nach Angaben des Verwaltungsbeamten wird die Werbekampagne für den Impfstoff auf bestimmte Untergruppen der Bevölkerung zugeschnitten sein, je nachdem, wem der Impfstoff wahrscheinlich am meisten nützen wird. Es wird erwartet, dass solche Details während der laufenden klinischen Studien herausgearbeitet werden.

Laufende Studie zur Ermittlung der wirksamsten Botschaften

Der Gedanke, dass die Werbung für den Impfstoff „überwältigender“ sein könnte als das, was wir gewohnt sind, wird auch durch eine klinische Studie auf ClinicalTrials.gov, deren Ziel es ist, die „überzeugendsten Botschaften für die Aufnahme des COVID-19-Impfstoffs“ zu ermitteln.

In der von der Universität Yale durchgeführten Studie werden „verschiedene Botschaften zur Impfung gegen COVID-19 getestet, sobald der Impfstoff verfügbar ist“.

Insgesamt 4.000 Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip eine von 12 verschiedenen Botschaften erhalten (10 verschiedene Botschaften, eine Kontrollbotschaft und eine Basisbotschaft), woraufhin „die angegebene Bereitschaft, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, drei und sechs Monate nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs verglichen werden soll“. Zu den untersuchten Botschaften gehören:

Botschaft zur persönlichen Freiheit – Eine Botschaft darüber, wie COVID-19 die persönliche Freiheit der Menschen einschränkt und wie die Gesellschaft ihre persönliche Freiheit bewahren kann, wenn sie zusammenarbeitet, um genügend Menschen zu impfen.

– Eine Botschaft darüber, wie COVID-19 die persönliche Freiheit der Menschen einschränkt und wie die Gesellschaft ihre persönliche Freiheit bewahren kann, wenn sie zusammenarbeitet, um genügend Menschen zu impfen. Botschaft zur wirtschaftlichen Freiheit – Eine Botschaft darüber, wie COVID-19 die wirtschaftliche Freiheit der Menschen einschränkt und wie die Gesellschaft ihre wirtschaftliche Freiheit bewahren kann, wenn sie zusammenarbeitet, um genügend Menschen zu impfen.

– Eine Botschaft darüber, wie COVID-19 die wirtschaftliche Freiheit der Menschen einschränkt und wie die Gesellschaft ihre wirtschaftliche Freiheit bewahren kann, wenn sie zusammenarbeitet, um genügend Menschen zu impfen. Botschaft aus Eigeninteresse – Die Botschaft, dass COVID-19 eine reale Gefahr für die eigene Gesundheit darstellt, selbst wenn man jung und gesund ist, und dass eine Impfung gegen COVID-19 der beste Weg ist, um zu verhindern, dass man krank wird.

– Die Botschaft, dass COVID-19 eine reale Gefahr für die eigene Gesundheit darstellt, selbst wenn man jung und gesund ist, und dass eine Impfung gegen COVID-19 der beste Weg ist, um zu verhindern, dass man krank wird. Botschaft im Interesse der Gemeinschaft – Eine Botschaft über die Gefahren von COVID-19 für die Gesundheit der Angehörigen: Je mehr Menschen sich gegen COVID-19 impfen lassen, desto geringer ist das Risiko, dass die eigenen Angehörigen erkranken. Die Gesellschaft muss zusammenarbeiten und alle müssen geimpft werden.

– Eine Botschaft über die Gefahren von COVID-19 für die Gesundheit der Angehörigen: Je mehr Menschen sich gegen COVID-19 impfen lassen, desto geringer ist das Risiko, dass die eigenen Angehörigen erkranken. Die Gesellschaft muss zusammenarbeiten und alle müssen geimpft werden. Botschaft zum wirtschaftlichen Nutzen – Eine Botschaft darüber, dass COVID-19 der Wirtschaft Schaden zufügt und die einzige Möglichkeit, die Wirtschaft zu stärken, darin besteht, gemeinsam dafür zu sorgen, dass genügend Menschen geimpft werden.

– Eine Botschaft darüber, dass COVID-19 der Wirtschaft Schaden zufügt und die einzige Möglichkeit, die Wirtschaft zu stärken, darin besteht, gemeinsam dafür zu sorgen, dass genügend Menschen geimpft werden. Schuldbotschaft – In einer Botschaft geht es um die Gefahr, die COVID-19 für die Gesundheit der eigenen Familie und der Gemeinschaft darstellt. Der beste Weg, sie zu schützen, besteht daher nicht nur darin, sich impfen zu lassen, sondern die Gesellschaft dazu zu bringen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass genügend Menschen geimpft werden. In einer Testfrage werden die Teilnehmer aufgefordert, sich die Schuldgefühle vorzustellen, die sie empfinden würden, wenn sie sich nicht impfen lassen und die Krankheit verbreiten würden.

– In einer Botschaft geht es um die Gefahr, die COVID-19 für die Gesundheit der eigenen Familie und der Gemeinschaft darstellt. Der beste Weg, sie zu schützen, besteht daher nicht nur darin, sich impfen zu lassen, sondern die Gesellschaft dazu zu bringen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass genügend Menschen geimpft werden. In einer Testfrage werden die Teilnehmer aufgefordert, sich die Schuldgefühle vorzustellen, die sie empfinden würden, wenn sie sich nicht impfen lassen und die Krankheit verbreiten würden. Botschaft der Peinlichkeit – Eine Botschaft weist auf die Gefahr hin, die COVID-19 für die Gesundheit der eigenen Familie und der Gemeinschaft darstellt: Der beste Weg, sie zu schützen, ist, sich impfen zu lassen und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sich genügend Menschen impfen lassen. Dann werden die Teilnehmer aufgefordert, sich vorzustellen, wie peinlich es wäre, wenn sie sich nicht impfen lassen und die Krankheit verbreiten würden.

– Eine Botschaft weist auf die Gefahr hin, die COVID-19 für die Gesundheit der eigenen Familie und der Gemeinschaft darstellt: Der beste Weg, sie zu schützen, ist, sich impfen zu lassen und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sich genügend Menschen impfen lassen. Dann werden die Teilnehmer aufgefordert, sich vorzustellen, wie peinlich es wäre, wenn sie sich nicht impfen lassen und die Krankheit verbreiten würden. Wutbotschaft – Die Botschaft handelt von der Gefahr, die COVID-19 für die Gesundheit der eigenen Familie und der Gemeinschaft darstellt. Der beste Weg, sie zu schützen, ist, sich impfen zu lassen und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sich genügend Menschen impfen lassen. Anschließend werden die Teilnehmer aufgefordert, sich den Ärger vorzustellen, den sie empfinden werden, wenn sie sich nicht impfen lassen und die Krankheit verbreiten.

– Die Botschaft handelt von der Gefahr, die COVID-19 für die Gesundheit der eigenen Familie und der Gemeinschaft darstellt. Der beste Weg, sie zu schützen, ist, sich impfen zu lassen und zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sich genügend Menschen impfen lassen. Anschließend werden die Teilnehmer aufgefordert, sich den Ärger vorzustellen, den sie empfinden werden, wenn sie sich nicht impfen lassen und die Krankheit verbreiten. Botschaft des Vertrauens in die Wissenschaft – Eine Botschaft darüber, dass die Impfung gegen COVID-19 der wirksamste Weg ist, die eigene Gemeinschaft zu schützen, und dass die Impfung wissenschaftlich untermauert ist: Wenn man sich nicht impfen lässt, bedeutet das, dass man nicht versteht, wie Infektionen verbreitet werden, oder dass man die Wissenschaft ignoriert.

– Eine Botschaft darüber, dass die Impfung gegen COVID-19 der wirksamste Weg ist, die eigene Gemeinschaft zu schützen, und dass die Impfung wissenschaftlich untermauert ist: Wenn man sich nicht impfen lässt, bedeutet das, dass man nicht versteht, wie Infektionen verbreitet werden, oder dass man die Wissenschaft ignoriert. Nicht mutige Botschaft – Eine Botschaft, die beschreibt, wie mutig Feuerwehrleute, Ärzte und medizinisches Personal an vorderster Front sind: Diejenigen, die sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen, sind nicht mutig.

Die Studie wurde am 8. Juli 2020 abgeschlossen, aber die Ergebnisse wurden noch nicht veröffentlicht. Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass Forscher die effektivsten Propagandawinkel untersucht haben, aber die oben aufgeführten Arten von Botschaften zeigen wirklich, wie heimtückisch diese Art von Kampagnen sein kann.

Es geht wirklich um Manipulation – das Drücken der richtigen mentalen und emotionalen Knöpfe, um die gewünschte Reaktion auszulösen, während logische Denkprozesse außer Kraft gesetzt werden.

Der Propagandaschub hat bereits begonnen, wie es scheint, denn USA Today veröffentlichte einen Artikel

mit dem Titel „Besiegt COVID-19, indem ihr eine Impfung für alle fordert. Es ist nicht unamerikanisch, es ist patriotisch“. Dies ist genau die Art von PR, von der wir in den kommenden Monaten mehr erwarten können.

Der Aspekt der Manipulation ist bei den aufgelisteten sekundären Endpunkten, zu denen die folgenden gehören, ebenso deutlich, wenn nicht sogar noch deutlicher:

Das Vertrauen der Teilnehmer in die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs

Bereitschaft der Teilnehmer, andere zu einer Impfung zu überreden

Ihre Angst vor denjenigen, die nicht geimpft wurden

Die soziale Verurteilung derjenigen, die sich gegen eine Impfung entscheiden

Effektiver Totalitarismus setzt voraus, dass Sie die Knechtschaft genießen

Ein Zitat aus Aldous Huxleys dystopischem Buch „Brave New World“ von 1932 lautet:

„Ein wirklich effizienter totalitärer Staat wäre einer, in dem die allmächtige Exekutive der politischen Bosse und ihre Armee von Managern eine Bevölkerung von Sklaven kontrollieren, die nicht gezwungen werden müssen, weil sie ihre Knechtschaft lieben.“

Das Zitat von Huxley steht am Anfang eines nachdenklich stimmenden Artikels auf The Burning Platform, der den Aufstieg des Totalitarismus und die Parallelen in populären Romanen untersucht. Der Autor weist darauf hin, dass Huxleys Buch kurz nach Edward Bernays‘ Buch „Propaganda“ aus dem Jahr 1928 erschien – eine Pflichtlektüre für alle, die die historischen Grundlagen der modernen Öffentlichkeitsarbeit verstehen wollen. Der Artikel weist darauf hin, dass Bernays in seinem Buch „Bernays:

„… enthüllte die Existenz einer unsichtbaren Regierung, die mit Hilfe von Propaganda die Gedanken der Öffentlichkeit manipulierte, um sicherzustellen, dass diejenigen, die an den Hebeln der Macht saßen, in der Lage waren, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.“

Ein Zeitgenosse von Huxley und Bernays war George Orwell, der den Kultklassiker „1984“ schrieb. Berichten zufolge schrieb Huxley 1949 an Orwell, er glaube, dass die Herrscher der Welt bald „entdecken werden, dass Kinderkonditionierung und Narkohypnose als Regierungsinstrumente effizienter sind als Knüppel und Gefängnisse und dass die Gier nach Macht ebenso vollständig befriedigt werden kann, indem man die Menschen dazu bringt, ihre Knechtschaft zu lieben, wie durch Auspeitschen und Treten zum Gehorsam.“

„In ihrem Kern ist die Technokratie ein wirtschaftliches System, kein politisches. Das System hängt auch von der geschickten Umsetzung von Social Engineering ab.“

Huxley glaubte, dass die alptraumhafte Existenz, die in „1984“ dargestellt wird, „dazu bestimmt ist, sich in den Alptraum einer Welt zu verwandeln, die mehr Ähnlichkeit mit der hat, die ich mir in ‚Schöne neue Welt‘ vorgestellt habe“, und dass dieser Übergang das Ergebnis „eines empfundenen Bedürfnisses nach erhöhter Effizienz“ sein würde. Huxley benutzte zwar nicht das Wort „Technokratie“, aber das ist im Wesentlichen das, worüber er sprach.

Technokratie 101

Technokratie ist ein wirtschaftliches und soziales Ingenieursystem, das in den 1930er Jahren auf dem Höhepunkt der Großen Depression entstand, als Wissenschaftler und Ingenieure zusammenkamen, um die wirtschaftlichen Probleme der Nation zu lösen.

Der Mitbegründer der Trilateralen Kommission, Zbigniew Brzezinski, ein Professor der Columbia University, brachte das Konzept der Technokratie 1973 mit finanzieller Unterstützung von David Rockefeller in die Kommission ein. Seitdem haben die Technokraten im Stillen und unermüdlich ihre Ziele vorangetrieben, und ihre Agenda wird nun immer sichtbarer.

In ihrem Kern ist die Technokratie ein wirtschaftliches System, kein politisches. Sie verlangt, ja fordert die völlige Demontage des politischen Systems, zu dem auch die US-Verfassung gehört. In der Tat ist die Verfassung das Einzige, was die Technokratie in den USA so lange in Schach gehalten hat.

Das System hängt auch von der geschickten Umsetzung von Social Engineering ab. Sobald es vollständig umgesetzt ist, werden die Menschen nicht mehr in der Lage sein, es wirksam zu bekämpfen, aber bis dahin haben wir durch friedlichen zivilen Ungehorsam, die Weitergabe von Informationen und die Ausübung politischer Macht immer noch eine Chance, es zu verhindern.

Die Zeit wird jedoch knapp. Wie The Burning Platform feststellt „Seit dem 11. September 2001 haben sich die Vereinigten Staaten eindeutig in Richtung von Orwells Vision von 1984 bewegt“ und „Wir erleben jetzt eine dystopische Verschmelzung des Schlimmsten aus beiden Romanen“, wobei sie sich auf „1984“ und „Brave New World“ beziehen.

Leider sehen viele immer noch nicht das ganze Bild und verstehen nicht die Gefahr, die von der bedingungslosen Befolgung immer unlogischerer und die Freiheit einschränkender Empfehlungen und Vorschriften ausgeht.

Die Technokratie fordert die Abschaffung der politischen Systeme

Unter technokratischer Herrschaft werden Nationen von nicht gewählten Führern geleitet, die entscheiden, welche Ressourcen Unternehmen zur Herstellung bestimmter Produkte nutzen können und welche Produkte die Verbraucher letztendlich kaufen dürfen. Die Technokratie ist im Wesentlichen ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, in dem Energie und Sozialtechnik die Wirtschaft leiten und nicht Preismechanismen wie Angebot und Nachfrage.

Patrick Wood – ein Wirtschaftswissenschaftler, Finanzanalyst und amerikanischer Verfassungsrechtler – hat sein ganzes Leben der Aufdeckung des Geheimnisses gewidmet, das den größten Teil des Wahnsinns steuert, den wir derzeit erleben und der durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurde. In meinem Interview mit Patrick Wood gehe ich ausführlicher auf die Technokratie ein.

Seine beiden Bücher, „Technocracy Rising: Das trojanische Pferd der globalen Transformation“ und „Technocracy: Der harte Weg zur Weltordnung“ befassen sich eingehender mit dieser neuen Weltordnung. Sie können sich unser Interview unten anhören.

Link zum Video

Die Wissenschaft wird seit Jahrzehnten missbraucht

Wichtig ist, dass die Wissenschaft ein Hauptwerkzeug ist, um die Gesellschaft zu manipulieren und den Wirtschaftsmotor im technokratischen System am Laufen zu halten. Wie von Wood erläutert, nutzt die Technokratie die Wissenschaft zunächst, um Vorschläge zu machen. Aber diese Vorschläge verwandeln sich schnell in Mandate, und genau das haben wir während dieser Pandemie erlebt. Wir haben dies auch bei Impfstoffen im Allgemeinen gesehen.

Aber die COVID-19-Pandemie hat auch gezeigt, dass es einen viel größeren Plan gibt, der implantierbare digitale Identifizierungen, medizinische Aufzeichnungen und Impfpässe, digitale Währungen und Bankgeschäfte umfasst – all das wird letztendlich miteinander verknüpft werden, so dass Algorithmen und Automatisierung in der Lage sein werden, jeden in der Reihe zu halten, überall und zu jeder Zeit.

Regel nach Algorithmus

Ein wichtiges Instrument, um die technokratische Agenda voranzutreiben, ist das, worauf Huxley hingewiesen hat, nämlich Effizienz. Im Namen von Effizienz und Bequemlichkeit werden wir mit immer mehr „intelligenter“ Technologie überschwemmt, die alles aufzeichnet, was jeder sagt und tut, und mit künstlicher Intelligenz, die auf der Grundlage all dieser Daten Empfehlungen sortiert, interpretiert und ausspuckt.

Diese technologische Infrastruktur ist für die Technokratie von entscheidender Bedeutung, da das ultimative Ziel darin besteht, die Sklaverei im Wesentlichen zu automatisieren. Die Gesellschaft soll von automatisierten Algorithmen regiert werden, wodurch eine politische Struktur irrelevant wird. Jeder wird von der Technologie automatisch auf Linie gehalten.

Zum Beispiel könnte man per SMS benachrichtigt werden, dass es Zeit für die jährliche Impfung ist. Sie gehen hin, lassen sich impfen und erhalten ein digitales Impfzertifikat. Sollten Sie auf die glorreiche Idee kommen, die Impfung zu verweigern, werden Ihre Bankkonten automatisch eingefroren, die elektronische Zugangskarte zu Ihrem Büro funktioniert nicht, und Sie dürfen die elektronische Kasse im Lebensmittelgeschäft nicht passieren.

In diesem System ist keine menschliche Autorität erforderlich. Es wird niemanden geben, bei dem man sich beschweren oder mit dem man diskutieren könnte. Sie werden durch die Tatsache, dass Sie bestimmte Dinge tun müssen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können, dazu getrieben, sich zu fügen. Es hört sich verrückt an, aber wenn Sie sich umsehen, werden Sie eindeutige Beweise dafür finden, dass dieses System seit Jahrzehnten überall um uns herum langsam umgesetzt wird.

Und wenn man sich die Aussagen von Leuten wie Bill Gates in Verbindung mit den Technologien ansieht, die er und andere in verschiedenen Teilen der Welt einführen (wie z. B. digitale Identifikation, Währung, Impfzertifikate und medizinische Aufzeichnungen, zusammen mit implantierbaren Chips zur Überwachung der Anwesenheit von Mitarbeitern, intelligenten Geräten und ganzen intelligenten Städten, um nur einige zu nennen), kann man erkennen, wie sich der Kontrollkreislauf um uns herum schließt.

In ihrem Buch „The Age of Surveillance Capitalism“ (Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus) legt die Professorin Shoshana Zuboff die atemberaubenden Möglichkeiten offen, die derzeit zur Verfügung stehen, um unser Verhalten zu überwachen, zu analysieren und zu manipulieren. Es ist von entscheidender Bedeutung zu erkennen, dass die Vorhersagekraft der Technologie, so schlecht sie heute auch sein mag, mit exponentieller Geschwindigkeit zunimmt, was bedeutet, dass ihre Fähigkeit, Verhalten zu manipulieren, in einem Tempo wächst, das wir nicht vollständig nachvollziehen können.

Die Wiedererlangung der Kontrolle über die lokale Verwaltung ist der Schlüssel

Wichtig ist, dass die Technokraten derzeit die nationale Souveränität umgehen. Statt eines Frontalangriffs auf das System, der noch nie erfolgreich war, haben sie die nationale Souveränität einfach Stück für Stück ausgehöhlt. Was können wir tun, um den stetigen Vormarsch der Technokratie zu stoppen?

Wie Wood erklärt, ist der wirksamste Weg der lokale Aktivismus. Das technokratische System wurde von unten nach oben aufgebaut, also können wir es nicht von oben nach unten abreißen. Dafür sind sie bereits viel zu mächtig. Um also mit dem Abbau zu beginnen, müssen wir die Kontrolle über unsere lokalen Regierungen zurückgewinnen und uns von dort aus nach oben arbeiten.

Einer der wichtigsten gewählten lokalen Beamten, um den Sie sich kümmern sollten, ist Ihr Sheriff. Sheriffs sind für die Durchsetzung tyrannischer Erlasse der lokalen, staatlichen und föderalen Regierung verantwortlich, und wenn sie das nicht tun, hat die Regierung keine Macht. Auch die Stadträte haben viel Macht. Sie können verbindliche Beschlüsse fassen, um die Bürger vor der technokratischen Agenda zu schützen.

1 von 40 Personen wird durch Impfstoffe geschädigt

Um auf das Thema COVID-19-Impfstoff zurückzukommen, bitte ich Sie dringend, einen kühlen Kopf zu bewahren, sobald die PR-Maschine an Fahrt gewinnt. Lesen Sie sich die Propagandabotschaften noch einmal durch (siehe oben) und machen Sie sich mit ihnen vertraut, damit Sie die Knöpfe erkennen können, die sie zu drücken versuchen.

Denken Sie daran, dass die COVID-19-Impfstoffe, die derzeit in der Entwicklung sind, noch nie für den menschlichen Gebrauch zugelassen wurden, und dass es keine Möglichkeit gibt, festzustellen, welche langfristigen Auswirkungen es haben könnte, wenn Sie Ihren Körper in eine virale Proteinfabrik verwandeln. Ich habe die Theorie hinter den mRNA-Impfstoffen in mehreren früheren Artikeln erörtert, u. a. in „Gates Tries to Justify Side Effects of Fast-Tracked Vaccine“.

Die Bemühungen um einen Impfstoff gegen Coronaviren wurden Anfang 2002 nach drei SARS-Epidemien beschleunigt. Diese Bemühungen haben sich jedoch als äußerst problematisch erwiesen, da Coronavirus-Impfstoffe eine hartnäckige Tendenz haben, paradoxe Immunreaktionen auszulösen.

In meinem Interview mit Robert F. Kennedy Jr., dem Vorsitzenden des Vorstands von Children’s Health Defense, ging er auf einige der gescheiterten Versuche ein, einen brauchbaren Impfstoff gegen Coronaviren zu entwickeln, und wies auf die Gefahr hin, dass Impfstoffe die Immunreaktion übertreiben:

„Die Chinesen, die Amerikaner und die Europäer haben sich zusammengetan und gesagt: „Wir müssen einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln. Um 2012 hatten sie etwa 30 Impfstoffe, die vielversprechend aussahen. Sie nahmen die vier besten davon und … verabreichten diese Impfstoffe an Frettchen, die bei Lungeninfektionen beim Menschen am ehesten vergleichbar sind. Die Frettchen zeigten eine außerordentlich gute Antikörperreaktion, und das ist der Maßstab, nach dem die FDA Impfstoffe zulässt … Die Frettchen entwickelten sehr starke Antikörper, sodass sie dachten: ‚Wir haben den Jackpot geknackt‘. Alle vier Impfstoffe … wirkten wie ein Zauber. Dann geschah etwas Schreckliches. Diese Frettchen wurden dann dem Wildvirus ausgesetzt, und sie starben alle. [Sie entwickelten] Entzündungen in all ihren Organen, ihre Lungen hörten auf zu funktionieren und sie starben“.

Lesen Sie also bitte ALLE Impfstoffstudien durch, BEVOR Sie sich den COVID-Impfstoff verabreichen lassen, denn soweit ich gelesen habe, wurde dieser wesentliche Teil der Studie – nämlich sicherzustellen, dass keine paradoxe Immunverstärkung auftritt – noch nicht durchgeführt.

Selbst bei konventionell hergestellten Impfstoffen treten nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde Agency for Healthcare Research Quality bei 2,6 % aller Impfungen Impfschäden auf. Das bedeutet, dass 1 von 40 Menschen – und nicht 1 von 1 Million, wie uns immer wieder erzählt wird – durch Impfstoffe geschädigt wird. Kennedy Jr. überprüfte diese Daten in einer kürzlich online geführten Impfstoffdebatte mit dem Rechtsanwalt und Rechtsgelehrten Alan Dershowitz.

Der U.S. Vaccine Court hat außerdem 4 Milliarden Dollar an Patienten ausgezahlt, die durch Impfstoffe dauerhaft geschädigt oder getötet wurden, und das ist nur ein kleiner Teil aller eingereichten Fälle. Laut Kennedy kommen weniger als 1 % der Geschädigten jemals vor Gericht, da die Messlatte für den Nachweis der Kausalität sehr hoch liegt.

Sind die neuartigen mRNA-COVID-19-Impfstoffe gefährlicher als herkömmliche Impfstoffe, oder sind sie sicherer? In Anbetracht der Tatsache, dass diese Impfstoffe im Schnellverfahren hergestellt werden und auf alle herkömmlichen Tierversuche und Langzeituntersuchungen verzichten, vermute ich, dass sie am Ende weitaus mehr unvorhergesehene Komplikationen haben könnten.

Denken Sie also daran, während der Impfkampagne alle potenziellen Risiken und Vorteile abzuwägen, die in Ihrer speziellen Situation zutreffen könnten, und vermeiden Sie es, auf emotionale Auslöser hereinzufallen.

Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, versuchen Sie auch, die persönlichen Entscheidungen anderer zu akzeptieren. Die PR-Kampagne wird eindeutig versuchen, Sie zu manipulieren, damit Sie sich vor denen fürchten, die sich gegen eine Impfung entschieden haben, und Sie dazu bringen, sie zu verurteilen. Wenn Sie wissen, dass Sie manipuliert werden, können Sie diese Tendenzen hoffentlich abschwächen.

