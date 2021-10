Durchgeknallter Duterte meldet sich: „Impfen wir sie im Schlaf“!

Der Präsident hat erklärt, dass die Menschen, die „immer noch zögern“, sich impfen zu lassen, das eigentliche Hindernis für die Beendigung der Pandemie sind.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die Menschen erneut aufgefordert, sich impfen zu lassen, um die Covid-19-Pandemie zu stoppen. Diesmal schlug er jedoch drastische Methoden vor, ähnlich wie bei seiner früheren Drohung „Lasst euch impfen oder ich schicke euch ins Gefängnis“.

In seiner Fernsehansprache am Dienstag sprach sich Duterte für eine Strategie der Zwangsimpfung aus. „Ich weiß, dass viele Leute noch Zweifel haben. Das ist das Problem, diese Leute, die sich nicht impfen lassen wollen“, beklagte er. „Deshalb müssen wir sie in ihren Vierteln suchen. Lasst uns in ihre Häuser gehen und sie impfen, während sie schlafen, um der Geschichte ein Ende zu setzen“, sagte er.

„Wenn sie es nicht wollen, sollten wir in ihre Häuser gehen. Wir sollten sie in der Nacht impfen“, betonte Duterte, der den Filipinos auch riet, Masken zu tragen und soziale Distanz zu wahren.

Nach Angaben des philippinischen Gesundheitsministeriums vom Montag haben mehr als 23,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger die vollständige Impfung mit zwei oder einer Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten, während insgesamt mehr als 50 Millionen Dosen verabreicht wurden.

Impfstoffe von Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Janssen, Bharat BioTech und Sputnik V sind in dem Land erhältlich.