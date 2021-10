(Observer Network News) Mit Stand vom 7. Juli erreichte die Zahl der Todesfälle nach der Impfung in Taiwan 852, während die Zahl der Todesfälle nach der Diagnose von COVID-19 844 betrug. Damit überstieg die Zahl der Todesfälle nach der Impfung zum ersten Mal die Zahl der bestätigten Todesfälle.

Laut einer vom taiwanesischen Gesundheitsministerium herausgegebenen „Mitteilung über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung“ begann Taiwan am 22. März dieses Jahres mit der Impfung. Von diesem Tag bis zum 6. Oktober hat die Zahl der Todesfälle nach der Impfung in Taiwan 849 erreicht.

Unter ihnen war die Zahl der Todesfälle nach der Impfung mit AZ mit 643 am höchsten; die Zahl der Todesfälle nach der Impfung mit Moderna lag bei 183, und die Zahl der Todesfälle nach der Impfung mit dem von Taiwan selbst hergestellten Impfstoff „Medigen“ betrug 22.

Mit Stand vom 6. Dezember seit Ausbruch der Epidemie belief sich die Zahl der Todesfälle aufgrund des bestätigten COVID-19 in Taiwan auf 844. Dies ist das erste Mal, dass die Zahl der Todesfälle nach der Impfung die Zahl der bestätigten Todesfälle übersteigt.

Nach Angaben des taiwanesischen Epidemiezentrums gab es am 7. Mai vier neue bestätigte Fälle von COVID-19-Pneumonie in Taiwan, die alle aus dem Ausland eingeschleppt wurden, und es gab keine neuen Todesfälle unter den bestätigten Fällen. Allerdings gab es 3 neue Todesfälle nach der Impfung. Die Zahl der Todesfälle nach der Impfung übersteigt immer noch die Zahl der Todesfälle nach der Diagnose.

Am 7. Oktober stellte die „Gesetzgeberin“ der Kuomintang, Ye Yulan, in einem Facebook-Post unverblümt fest, dass der Impfstoff, der Leben retten soll, auch die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 fast verdoppelt hat, was wirklich sehr ironisch und verwirrend ist.

Sie erwähnte, dass kürzlich einige Krankenhäuser in Taiwan berichteten, dass 25 Personen mit unverdünnter Impfstofflösung geimpft wurden oder die Impfdosis nicht ausreichend war. Es hätten 0,5 cm³ verabreicht werden müssen, aber es seien nur 0,1 cm³ verabreicht worden. Netzaktivisten erwähnten, dass der ursprüngliche Termin, das National Taiwan University Hospital für die zweite Dosis Moderna aufzusuchen, auf einen „High-End“-Impfstoff geändert wurde. Diese Reihe von Impfstoffproblemen ist deutlich zu spüren. Die Zahl der Impftoten hat mit der COVID-19-Diagnose aufgeholt. Die Zahl der Todesfälle ist nicht zufällig.

Sie sagte, dass viele Menschen aktiv impfen würden, um zu überleben, und die zuständigen Stellen sollten nicht aus Nachlässigkeit bei der Kontrolle lebensrettende Impfstoffe in lebensbedrohliche Impfstoffe verwandeln. Menschen, die im Einklang mit der Politik der Insel geimpft wurden, sind auf unerklärliche Weise Opfer der Epidemie geworden.

Bereits vor zwei Wochen hatte der Kuomintang-„Gesetzgeber“ Wu Yizhen in Frage gestellt, dass die Sterblichkeitsrate nach der Impfung in Taiwan höher sei als in anderen Regionen. Damals sagte Chen Shizhong, dass „das Urteil noch nicht abgeschlossen ist“ und die Todesfälle möglicherweise nicht mit der Impfung zusammenhängen. Wu Yizheng blieb nichts anderes übrig, als zu sagen, dass sie von Chen Shizhong keine Informationen erhalten konnte, also wandte sie sich an das Gesundheitsamt und die Rechtsabteilung. Unerwarteterweise haben alle Parteien die ganze Zeit „den Ball gespielt“.

Die Aussage „nicht notwendigerweise im Zusammenhang“ ist eine durchgängige Aussage, die Chen Shizhong bei allen Zweifeln an Impfstoffen, z. B. bei Nebenwirkungen und Todesfällen nach Impfungen, immer wieder verwendet hat. Wie bereits erwähnt, betonen die taiwanesischen Behörden in der gestern veröffentlichten „Mitteilung über unerwünschte Ereignisse nach der COVID-19-Impfung“, dass „dieses Dokument selbst nicht die Existenz oder Schwere von impfstoffbedingten Problemen erklären oder daraus ableiten kann. Es lässt keine Rückschlüsse auf den Grad, die Häufigkeit oder die Häufigkeit zu.“