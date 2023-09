Durchgesickert: CIA-Front bereitet Farbrevolution in Indonesien vor

Von Kit Klarenberg

Aus Dokumenten, die MintPress News anonym zugespielt wurden, geht hervor, dass das National Endowment for Democracy (NED), eine berüchtigte CIA-Tarnorganisation, die Grundlagen für eine farbige Revolution in Indonesien legt.

Im Februar 2024 werden die Bürger ihren Präsidenten, Vizepräsidenten und beide Parlamentskammern wählen. Der derzeitige Außenseiter Joko Widodo, der von den Indonesiern sehr geliebt wird, ist für eine dritte Amtszeit nicht mehr wählbar, und der NED bereitet sich darauf vor, nach seinem Abgang die Macht zu übernehmen. Diese Operation wird durchgeführt, obwohl durchgesickert ist, dass Jakartas wichtigster Geheimdienst die US-Beamten ausdrücklich gewarnt hat, sich zurückzuhalten.

Die Papierspur gibt einen verblüffenden Einblick in die Arbeitsweise des NED hinter den Kulissen, woraus sich offensichtliche Rückschlüsse auf seine Aktivitäten in anderen Ländern in der Vergangenheit und Gegenwart ziehen lassen. Nach eigenen Angaben ist die Organisation in über 100 Ländern tätig und vergibt jedes Jahr mehr als 2.000 Zuschüsse. In Indonesien haben diese Summen dazu beigetragen, die Ranken der Stiftung in verschiedene Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftliche Gruppen und, was am wichtigsten ist, in politische Parteien und Kandidaten des gesamten ideologischen Spektrums auszuweiten.

Diese breit gestreute Wette trägt dazu bei, dass die US-Gelder im nächsten Februar auf die eine oder andere Weise als Sieger hervorgehen werden. Ein wahres Heer von NED-Mitarbeitern vor Ort ist jedoch auch in der Lage, die Ergebnisse anzufechten, wenn nicht gar zu kippen, sollten die falschen Leute gewinnen. Persönliche Zuwendungen – mit anderen Worten: Bestechungsgelder – von der Stiftung wurden bereits heimlich an Indonesier verteilt, die sich an regierungsfeindlichen Protesten beteiligten.

Welche Machenschaften die NED am Wahltag vorhat, ist ungewiss, aber es werden mit Sicherheit Funken fliegen. Zumindest untermauern diese Dokumente, was Endowment-Mitbegründer Allen Weinstein 1991 offen zugab:

“Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA im Verborgenen getan.”

Der ‘Jokowi-Effekt’

Joko Widodo – im Volksmund als Jokowi bekannt – ist so etwas wie ein Rockstar. Er ist der erste indonesische Regierungschef, der seit der hart erkämpften Unabhängigkeit des Landes von den Niederländern im Jahr 1949 nicht der etablierten politischen oder militärischen Elite angehört. Er wurde in einem Flussuferslum in Surakarta geboren und wuchs dort auf. Von dort aus kämpfte er sich zum Bürgermeister seiner Heimatstadt im Jahr 2005, dann zum Gouverneur von Jakarta im Jahr 2012 und zwei Jahre später zum Präsidenten.

Auf Schritt und Tritt hat Widodo Bürokratie und Korruption bekämpft und gleichzeitig Programme für eine universelle Gesundheitsversorgung, Wirtschaftswachstum, einen radikalen Ausbau der Infrastruktur und materielle Verbesserungen für das Leben der Durchschnittsbürger verfolgt. Seine Beliebtheit im Land ist so groß, dass Analysten regelmäßig vom “Jokowi-Effekt” sprechen. Nachdem die Indonesische Demokratische Partei des Kampfes ihn 2014 zu ihrem Präsidentschaftskandidaten ernannt hatte, stieg ihr Stimmenanteil bei den Parlamentswahlen im selben Jahr um 30 %.

Berichten zufolge hat Widodos Kandidatur auch den indonesischen Aktienmarkt und die Rupiah-Währung aufgrund seiner glänzenden politischen und wirtschaftlichen Bilanz belebt. Man könnte meinen, dass er aus der Sicht Washingtons eine ideale Führungspersönlichkeit wäre, wenn er die Finanzen des Landes durch seine schiere Persönlichkeit in einem solchen Maße aufpolieren würde. Doch der Präsident hat auch dem “Schutz der Souveränität Indonesiens” und der Begrenzung des ausländischen Einflusses in Jakarta Priorität eingeräumt. Außerdem verfolgt er eine sehr unabhängige Außenpolitik, sehr zum Leidwesen des US-Imperiums.

Widodo hat die Führer der muslimischen Staaten zur Versöhnung ermutigt und sich für die Unabhängigkeit Palästinas eingesetzt. Sein Außenminister besucht Palästina, weigert sich aber, diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen. Außerdem hat er beträchtliche Hilfe an unterdrückte Muslime im Ausland verteilt. Vor allem seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ist er in beide Länder geflogen und hat deren Führer aufgefordert, sich um Frieden zu bemühen. Als Jakarta in diesem Jahr Gastgeber des G20-Gipfels war, lud er trotz heftiger westlicher Kritik nicht nur Zelensky, sondern auch Putin zur Teilnahme ein.

Joko Widodo spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Jakarta am 13. April 2019 zu einer begeisterten Menge. Dita Alangkara | AP

In vielerlei Hinsicht ähnelt Widodo der Herrschaft von Sukarno, Indonesiens erstem Präsidenten von 1945 bis 1967. Seine Politik war sowohl innenpolitisch als auch international ausdrücklich antiimperialistisch. Im Inland verhinderte er die westliche Ausbeutung des enormen Ressourcenreichtums seines Landes, während er gleichzeitig herzliche Beziehungen zu Ost und West unterhielt und sich persönlich für die Bewegung der Blockfreien einsetzte, deren Mitglieder sich beiden Machtblöcken entzogen, um einen unabhängigen Weg zu gehen.

Sukarnos kühne Weigerung, sich den imperialen Interessen zu beugen, machte ihn zu einem viel beachteten Mann. 1965 wurde er in einem blutigen, von der CIA und dem MI6 gesponserten Militärputsch gestürzt, der eine 30 Jahre währende Militärdiktatur mit eiserner Faust unter der Führung von General Suharto einleitete. Mehr als eine Million Menschen wurden durch politisch motivierte Massaker, Hinrichtungen, willkürliche Inhaftierungen und brutale Unterdrückung getötet. Selbst die CIA beschreibt seine Säuberung von Linken als “einen der schlimmsten Massenmorde des 20. Jahrhunderts”.

Widodo bereitet sich nun darauf vor, sein Amt niederzulegen, da seine verfassungsmäßig vorgeschriebene Amtszeit vorbei ist und seine persönlichen Zustimmungsraten ein Allzeithoch erreicht haben. Mit seinem Abgang entsteht ein politischer Neubeginn, den der NED unbedingt nutzen will. Glücklicherweise scheint eine Wiederholung des vom Geheimdienst inszenierten Gemetzels, das Suharto vor Jahrzehnten an die Macht brachte, unwahrscheinlich. Aber die durchgesickerten Dokumente, die MintPress News vorliegen, machen deutlich, dass sich das US-Imperium darauf vorbereitet, einen weiteren Putsch in Jakarta unter dem Deckmantel der “Demokratieförderung” durchzuführen.

Dies ist seit der Gründung von NED im Jahr 1983 die raison d’etre. Die Organisation wurde ausdrücklich von hochrangigen CIA-Spitzeln und außenpolitischen Apparatschiks der USA gegründet, um als öffentlicher Mechanismus für die traditionelle geheime Unterstützung der Agentur für Oppositionsgruppen, Aktivistenbewegungen und Medien im Ausland zu dienen, die Propaganda und politischen Aktivismus betreiben, um “feindliche” Regime zu stören, zu destabilisieren und zu vertreiben.

Die bösartige Einmischung der NED im Laufe der Jahre ist zu umfangreich, um sie hier aufzulisten. Aber in jüngster Zeit hat sie unter anderem einen gescheiterten Aufstand in Kuba gesponsert, separatistischen Demonstranten in Hongkong Geld zukommen lassen und versucht, die belarussische Regierung zu stürzen. Die Tatsache, dass diese Aufstandsversuche gescheitert sind, schreckt offensichtlich nicht davon ab, es jetzt in Indonesien erneut zu versuchen.

“Entwicklung des persönlichen Markenzeichens”

Bei den durchgesickerten Akten handelt es sich um wöchentliche Briefings, die in den Monaten Juni, Juli und August 2023 vom indonesischen Büro des International Republican Institute (IRI) an die Zentrale in Washington geschickt wurden. Das IRI ist ein Kernbestandteil des NED, das in der Regel mit einem anderen Institut, dem National Democratic Institute, bei Regimewechsel-Operationen im Ausland zusammenarbeitet. Die beiden sind eng mit ihren jeweiligen politischen Parteien im Inland verbunden.

Diese Briefings enthalten aktuelle Informationen über Verwaltungsangelegenheiten, lokale politische Entwicklungen, Aktivitäten der Mitarbeiter, Presseausschnitte und die Fortschritte des IRI bei der Erfüllung der Ziele seines NED-Zuschusses in Indonesien “zur Verbesserung der Fähigkeit aufstrebender politischer Parteiführer, Führungspositionen innerhalb der Parteien zu übernehmen und als Agenten des Wandels zu agieren, um mehr interne Parteidemokratie, Transparenz und Bürgernähe zu fördern”. Die letzten verfügbaren Aufzeichnungen über Stiftungszuschüsse aus dem Jahr 2022 zeigen, dass das Institut dafür 700.000 Dollar erhalten hat.

Jede Woche berichtete das IRI über seinen “Einsatz” für “aufstrebende Führungspersönlichkeiten” im Land – Absolventen von NED-Schulungsprogrammen, jetzt prominente Mitglieder von Dutzenden von politischen Parteien und lokalen NRO und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Viele von ihnen kandidieren im Jahr 2024, nachdem sie von der Stiftung in Wahlkampf- und Wählerbindungsstrategien unterrichtet wurden und die Ergebnisse anfechten können.

Einer der “aufstrebenden Führungspersönlichkeiten” der IRI wurde als “parteiinterner Reformer” bezeichnet, der in den Reihen seiner Partei “immer prominent auftritt”. Kürzlich wurde er darin geschult, Rechtsstreitigkeiten über die Ergebnisse der bevorstehenden Wahlen anzufechten, was dazu führte, dass die Partei ihm das Vertrauen als Kandidat schenkte”.

Atlantic Council Fellow Parker Novak , zweiter von rechts, posiert mit Teilnehmern einer Veranstaltung der Emerging Leaders Academy im Jahr 2022

Ein anderer brüstete sich gegenüber seinen IRI-Betreuern damit, dass er sich “weiterhin persönlich oder über die sozialen Medien mit der Öffentlichkeit über seine Kandidatur austauscht” und kürzlich in beliebten Radio- und Fernsehsendungen aufgetreten sei. Er führte die von der NED finanzierte Association for Election and Democracy (Perludem) durchgeführten Schulungen auf die Entwicklung seines persönlichen Markenauftritts in der Politik” und seine Fähigkeit zurück, als öffentlicher Redner aufzutreten und mit den Medien in Kontakt zu treten”.

Perludem veröffentlicht regelmäßig von der US-Hilfsorganisation AID finanzierte Zeitschriften, die “Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung der Wahlverwaltung und der demokratischen und politischen Prozesse in der Region Asien und Pazifik” enthalten. Außerdem werden regelmäßig Veranstaltungen der Emerging Leader Academy (ELA) organisiert, auf denen die in den IRI-Dokumenten genannten Personen ausgebildet werden und neben anderen Wahlkampffähigkeiten auch die Entwicklung von Botschaften” erlernen.

Eine Absolventin berichtete dem IRI, sie habe “begonnen, Informationen über ihre Pläne, als Kandidatin für die Legislative zu kandidieren, weiterzugeben und zu verbreiten” und sei “jetzt zunehmend in den sozialen Medien aktiv”. Sie hofft, mit den von der ELA erhaltenen Hilfsmitteln mehr junge Wähler anzusprechen, insbesondere Erstwähler”. Ein anderer berichtet, dass er “seine Rolle im internen Gremium der Partei erneut gestärkt” hat und persönlich “angehende Zeugen in den Wahllokalen ausbildet”, um die Vorgänge am Wahltag zu überwachen.

Bis hinunter auf die Schulebene war das politische Engagement der Jugend für die IRI und ihre politischen Kader von offensichtlicher Bedeutung. Dementsprechend veranstaltete Perdulem am 1. Juli eine Veranstaltung mit dem Titel Make Election Great Again”, bei der die Teilnehmer in der hohen Kunst unterrichtet wurden, die strategische Rolle der Schüler bei den Wahlen 2024 zu erkennen.

Die Fähigkeiten des IRI zur Wahlmanipulation wurden am 12. Juli erheblich verbessert, als seine Mitarbeiter an einer Veranstaltung des Zentrums für strategische und internationale Studien und Google teilnahmen. Auf einer Podiumsdiskussion mit zwei Oppositionspolitikern, Journalisten und Forschern wurde davor gewarnt, dass “Des-/Fehlinformationen” die Wahlen im Jahr 2024 beeinflussen und erschreckenderweise dazu führen könnten, dass eine ähnliche Figur wie Widodo Präsident wird. Ein lokaler Meinungsforschungsexperte präsentierte Daten aus einer kürzlich von seinem Unternehmen durchgeführten Umfrage darüber, wie sich das Vertrauen in politische Parteien auf die Präferenzen der Wähler auswirkt.

“Erreichter Meilenstein”

Einer der verlockendsten Auszüge aus dem Leck findet sich in einem Briefing-Vermerk vom 28. Juni dieses Jahres. Darin wird festgehalten, wie IRI-Vertreter mit hochrangigen Mitgliedern der US-Botschaft in Jakarta zusammentrafen, darunter der politische Referent Ted Meinhover. Er “übermittelte die Bedenken der USA” bezüglich der Wahlen 2024, insbesondere, dass die “Wählbarkeit” von Verteidigungsminister Prabowo Subianto “dramatisch zugenommen” habe, was bedeute, dass er “in den Umfragen ganz oben steht”. Die Werte des ehemaligen Gouverneurs von Jakarta, Anies Baswedan, seien dagegen “gesunken”.

Meinhover beklagte, dass das indonesische Gesetz Parteien mit weniger als 20 % der Parlamentssitze daran hindere, Präsidentschaftskandidaten aufzustellen. Wenn diese “Schwelle” aufgehoben würde, “gäbe es mehr Kandidaten bei den Wahlen, und die USA hätten mehr Möglichkeiten”, erklärte er. Dennoch müsse Washington “freundschaftliche Beziehungen zu allen Parteien aufrechterhalten, um die Interessen der USA in Indonesien zu wahren, egal wie die Wahl ausgeht”.

Meinhover fügte hinzu, die Botschaft habe sich aktiv an die Führer der lokalen Arbeitspartei und des indonesischen Gewerkschaftsbundes gewandt, um sie über ihre Pläne zu informieren, gegen ein Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu protestieren, das kürzlich von Widodo unterzeichnet wurde. Die USA befürchten, dass das Gesetz den Enthusiasmus ausländischer Investoren im Land dämpfen wird, und unterstützen daher nachdrücklich Aktivitäten, die sich gegen dieses Gesetz richten.

Dementsprechend schlug die Botschaft den Chefs der Arbeiterpartei insgeheim vor, sie könnten den indonesischen Unabhängigkeitstag am 17. August nutzen, um gegen das Arbeitsbeschaffungsgesetz und Meinhovers verhasste “Präsidentenschwelle” zu protestieren. Bemerkenswerterweise erwähnte ein anwesender US-Diplomat, dass Jakartas staatlicher Geheimdienst (BIN) die Botschaft “kürzlich gewarnt” habe, sich “nicht in die Wahlen 2024 einzumischen”.

Meinhover sagte, dies habe die Botschaft dazu veranlasst, die verdeckten Aktivitäten des IRI “kontinuierlich zu unterstützen”, um “die US-Politik weiter umzusetzen und gleichzeitig die indonesischen Vorschriften zu umgehen.” So wurde in einem Briefing vom 8. bis 14. Juli festgehalten, dass das Institut Kontakt zu Führern der Arbeiterpartei und einer Reihe indonesischer Arbeiterorganisationen aufnahm – denen das IRI “kontinuierlich kleine Zuschüsse gewährt” – und “Pläne zur Organisation von Protesten” gegen die Gesetze zur Schaffung von Arbeitsplätzen und die Schwellenwerte des Präsidenten “Ende Juli oder Anfang August” besprach.

Ein Protest gegen ein Arbeitsbeschaffungsgesetz in Bandung wird gewalttätig. Dokumente zeigen, dass Mitarbeiter der US-Botschaft direkt an der Schürung von Arbeiterprotesten beteiligt waren, um den indonesischen Präsidenten zu schwächen. Dimas Rachmatsyah | AP

Diese Proteste fanden am 9. August vor dem Verfassungsgericht und dem Staatspalast in Jakarta statt. Die lokalen Medien berichteten über die Ereignisse in einem IRI-Briefing, in dem auch vermerkt wurde, dass das Institut dem Vorstandsvorsitzenden der Pandeglang-Labor-Partei einen dritten Zuschuss in Höhe von 1.000.000 Rupiah für diese Bemühungen gewährte. Berichten zufolge “schätzten sie die Unterstützung des IRI für ihre Aktivitäten”. Das Briefing fügte hinzu: “Die Proteste sind gut verlaufen und wurden erfolgreich abgeschlossen”.

Eine Woche später unterstützten Mitarbeiter des Instituts den Ortsverband Pandeglang der Arbeiterpartei erneut dabei, “erfolgreich” gegen die beiden Gesetze zu protestieren. Der Vorstandsvorsitzende erhielt einen weiteren persönlichen Zuschuss von 5.000.000 Rupiahs “für diesen erreichten Meilenstein”. Das sind zwar nur 330 Dollar, aber für lokale Verhältnisse kaum eine unbedeutende Summe, wenn man bedenkt, dass 50 % der indonesischen Bevölkerung monatlich weniger als 800 Dollar verdienen.

Anderen Berichten zufolge erhalten mehrere indonesische Organisationen und Einzelpersonen direkte Zahlungen von IRI für das Erreichen bestimmter “Meilensteine”, darunter auch Perludem. Ironischerweise enthielt die Februarausgabe 2021 der Zeitschrift der Organisation Aufsätze zu Themen wie “politische Finanzierung und ihre Auswirkungen auf die Qualität der Demokratie”, “die Dringlichkeit, illegale Parteienfinanzierung zu verhindern”, “ein unverhältnismäßig ungleiches Spielfeld: Herausforderungen und Aussichten für Wahlkampffinanzierungsgesetze” und “Rechenschaftspflicht und Transparenz der Parteienfinanzierung” im asiatisch-pazifischen Raum.

Achtzehn Monate später brachte Perludem eine App auf den Markt, die den Indonesiern helfen soll, “zu verstehen, wie Wahlbezirke gezogen werden”, und die es den Nutzern ermöglicht, “ihre eigenen Versionen der Grenzziehung oder des Ziehens/Neuziehens von Wahlbezirken zu erstellen, die sie nach universellen Standards und Grundsätzen für angemessen halten”. Wer oder was dieses aufrührerische Projekt finanziert hat, wurde nicht angegeben.

“Die Budgets sind knapp”

Man kann sich nur vorstellen, was für ein Aufruhr entstehen würde, wenn Dokumente aufgedeckt würden, die zeigen, dass chinesische oder russische Regierungsbeamte, darunter auch Botschaftsmitarbeiter, heimlich Politiker und zivilgesellschaftliche Akteure in fremden Ländern ausbilden und gleichzeitig den Aktivismus von Oppositionsparteien und Gewerkschaften in bewusster, vorsätzlicher Missachtung nationaler “Vorschriften” fördern und finanzieren. Solche Aktivitäten sind jedoch für die diplomatischen Vertretungen der USA – und auch für die NED – überall an der Tagesordnung.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Ausgaben der Stiftung in Indonesien relativ bescheiden sind. In einem wöchentlichen Briefing wird sogar erwähnt, dass die Budgets “für alle drei Projekte des IRI” im Land “auf absehbare Zeit knapp bemessen sind”. Abgesehen von der indonesischen Parteiführerschulung des Instituts geht aus den durchgesickerten Dokumenten nicht hervor, welcher Art die beiden anderen Unternehmungen sind. Den auf der Website des NED veröffentlichten Zahlen zufolge gibt die Organisation jedoch jährlich weniger als 2 Millionen Dollar in Jakarta aus.

Normalerweise sind die Summen weitaus höher. In den 12 Monaten vor der Maidan-Revolution in der Ukraine 2014 hat NED beispielsweise rund 20 Millionen Dollar in das Land gepumpt. Dennoch wiesen westliche Journalisten, Politiker und Experten aggressiv alle Andeutungen zurück, dass es sich bei dem Aufstand um etwas anderes als einen Ausdruck des Volkswillens handelte, der aus der aufkeimenden Sehnsucht der überwältigenden Mehrheit der Bürger nach Liberalismus und Demokratie resultierte. Das haben sie seither immer wieder getan.

Und das, obwohl zeitgenössische Umfragen nie eine mehrheitliche ukrainische Unterstützung für den Maidan oder die Mitgliedschaft in der EU und der NATO zeigten; Präsident Viktor Janukowitsch bis zu seinem letzten Tag im Amt der beliebteste Politiker des Landes blieb; jeder Akteur an der Spitze der Proteste, einschließlich der Person, die sie ausgelöst hatte, NED- oder USAID-Gelder erhielt; die Führer der von den USA finanzierten Organisationen im Lande in den Jahren zuvor offen ihren Wunsch erklärten, die Regierung zu stürzen; die Maidan-Demonstrationen von Hardcore-Nationalisten durchsetzt waren.

Man könnte immer noch argumentieren, dass viele Maidan-Demonstranten von legitimen Beschwerden beseelt waren. Dennoch wirft das durchgesickerte Material ernsthafte Fragen über die Handlungsfähigkeit” von Personen auf, die direkt oder auch nur indirekt von der NED finanziert werden. Die Papiere zeigen deutlich, dass Einzelpersonen und Organisationen vor Ort jederzeit auf ausdrücklichen Wunsch der örtlichen US-Botschaft oder der Stiftungsabteilung zu Aktivismus angeregt werden können, und sei es nur durch einen kleinen “Zuschuss”.

Es ist völlig undenkbar, dass indonesische Gewerkschaftsgruppen sonst gegen Widodos Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen oder gegen die Beschränkung der Zahl der Präsidentschaftskandidaten protestiert hätten, wenn erstere nicht westlichen Investoren und Finanzinteressen in Jakarta schaden und letztere nicht Washingtons Auswahl an Marionetten im Lande einschränken würden. Wie viele andere regierungsfeindliche Agitatoren auf der ganzen Welt, seien es Demonstranten, Gewerkschafter, Journalisten oder andere, in ähnlicher Weise handeln, um “Meilensteine” zu erreichen, die im Geheimen mit dem NED vereinbart wurden, kann man nur vermuten.

Aus der Sicht Washingtons kann die Bedeutung der Einsetzung einer gefügigen Regierung in Indonesien nicht unterschätzt werden. Angesichts der Tatsache, dass die US-Militärchefs offen über einen baldigen Krieg mit China diskutieren, muss die Region mit Klientenstaaten bevölkert werden, die diese die Welt bedrohenden Bemühungen unterstützen können. Ähnliche Initiativen sind zweifelsohne im gesamten asiatisch-pazifischen Raum im Gange. Daher war es noch nie so wichtig wie heute, dass die Aktivitäten der NED überall überprüft, wenn nicht sogar verboten werden.