Durchgesickerte Dokumente zeigen: Pilot erhält Flugerlaubnis trotz „möglicher“ impfstoffbedingter Myokarditis

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration hat einem Piloten, dessen Anamnese eine „mögliche“ impfstoffbedingte Myokarditis enthält, ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis erster Klasse ausgestellt, wie aus einem anonymen Schreiben eines Piloten hervorgeht.

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist Teil 1 einer zweiteiligen Serie über die Auswirkungen von COVID-19-Impfstoffen und Impfvorschriften auf die Sicherheit von Fluggesellschaften in den USA.

Die Federal Aviation Administration (FAA) hat einem Piloten, bei dem in der Anamnese eine „mögliche“ impfstoffbedingte Myokarditis festgestellt wurde, ein Tauglichkeitszeugnis für die erste Klasse ausgestellt, wie aus einem anonymen Schreiben eines Piloten hervorgeht.

Dieser Brief wurde inmitten der jüngsten Enthüllungen veröffentlicht, dass die FAA der Sicherheit von Piloten, Passagieren und der Öffentlichkeit den Vorrang einräumt, um sie in der Luft zu halten.

Daten der FAA zeigen, dass die Zahl der medizinischen Flugumleitungen in den Jahren 2021 und 2022 im Vergleich zu 2019 und davor gestiegen ist.

Aus anderen Dokumenten geht hervor, dass die FAA im Jahr 2021 dringend und schriftlich empfahl, Piloten die COVID-19-Impfstoffe zu verabreichen, die im Rahmen einer Notfallgenehmigung (EUA) ausgestellt worden waren, obwohl die eigenen Vorschriften der Behörde Piloten die Einnahme von Medikamenten oder Therapeutika verbieten, die erst seit 12 Monaten oder weniger auf dem Markt sind.

Pilot erhält Flugerlaubnis trotz „möglicher“ impfstoffbedingter Myokarditis

Das durchgesickerte Schreiben – Namen und Daten wurden geschwärzt -, in dem einem Piloten mit einer Vorgeschichte von „möglicher“ impfstoffinduzierter Myokarditis ein ärztliches Zeugnis erster Klasse ausgestellt wird, stammt vom medizinischen Institut der FAA für zivile Luftfahrt in Oklahoma City.

In dem Schreiben heißt es:

„Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich an Titel 14 des CFR, Abschnitt 61.53, halten müssen, der sich auf den Betrieb bei medizinischen Mängeln bezieht. „Aufgrund Ihrer Vorgeschichte mit möglicher durch den Impfstoff ausgelöster Herzmuskelentzündung, Hyperlipidämie, Entfernung einer Ganglienzyste an der linken Hand und Knieschmerzen ist der Betrieb von Flugzeugen untersagt, sobald neue Symptome oder nachteilige Veränderungen Ihres Gesundheitszustands auftreten.“

Laut WebMD hat eine Myokarditis oft keine Symptome. Laut Johns Hopkins Medicine kann sich eine akute Myokarditis „plötzlich“ entwickeln, während laut Empendium der Ausbruch einer Myokarditis „plötzlich“ erfolgen kann, wobei „Faktoren, die Autoimmunreaktionen auf Allergene auslösen“ – wie etwa Impfstoffe – als häufige Ursache für diesen Zustand genannt werden.

Trotzdem und trotz der anderen medizinischen Probleme des Piloten, sagte die FAA: „Unsere Überprüfung Ihrer medizinischen Unterlagen hat ergeben, dass Sie für ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis erster Klasse in Frage kommen.“

Eine Studie der Universität Basel vom November 2022, die Personen untersuchte, die eine COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten hatten, fand „erhöhte kardiale Troponinwerte bei einem höheren Prozentsatz der geimpften Personen als erwartet“ und „Hinweise auf eine vorübergehende leichte Schädigung [Myokarditis] der Herzzellen“ bei 2,8 % der Patienten – „statt der erwarteten 0,0035 %“.

Laut dem Kardiologen Dr. Christian Müller, einem der Autoren der Studie, könnten selbst solche leichten Schäden mit der Zeit schwerwiegender werden, insbesondere bei der Verabreichung jährlicher COVID-19-Auffrischungen:

„In fast 3 % der Fälle gibt es also eine leichte Schädigung der Herzmuskelzellen, die nicht überbewertet, aber auch nicht ignoriert werden sollte. … „Nach heutigem Kenntnisstand kann sich der Herzmuskel nicht oder nur sehr eingeschränkt regenerieren. Es ist also möglich, dass wiederholte Auffrischungsimpfungen pro Jahr zu einer moderaten Schädigung der Herzmuskelzellen führen könnten.“

Nach Angaben der FAA ist ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis erster Klasse in der Regel für Verkehrspiloten vorgesehen, während die zweite Klasse für Berufspiloten und die dritte Klasse für Flugschüler, Freizeitpiloten und Privatpiloten gilt.

Diese Freigabe ist möglicherweise das erste Mal, dass die FAA eine Impfstoffschädigung, wie z. B. eine impfstoffbedingte Myokarditis, bei einem Piloten offen anerkennt.

In einem Bericht vom 24. Januar sagte Susan Northrup, Federal Air Surgeon, M.D., M.P.H., dass die FAA „keine Beweise“ für COVID-19-Impfstoffverletzungen gesehen hat, die zu „Flugzeugunfällen oder Pilotenunfähigkeiten“ führten.

Und im Februar sagte Northrup gegenüber der Epoch Times, dass ihr nur vier potenziell impfstoffbedingte Zwischenfälle bei aktiven Piloten bekannt seien. Davon hat nur einer [Pilot] eine medizinische Dokumentation im Rahmen des normalen Verfahrens vorgelegt“, so Northrup. Sie beschrieb nicht, was der „normale Prozess“ ist.

Im April 2022 wurden die FAA und Northrup jedoch durch einen handschriftlichen Brief der in Kalifornien ansässigen Advocates for Citizens‘ Rights an die FAA und andere Bundesbehörden, einschließlich des US-Verkehrsministeriums, auf mehrere Vorfälle von Impfschäden bei Piloten aufmerksam gemacht, die bereits im Dezember 2021 aufgetreten waren.

Das Schreiben enthielt Daten, die zeigen, dass Piloten in der gesamten Luftfahrtindustrie – einschließlich Piloten der kommerziellen, militärischen und allgemeinen Luftfahrt – aufgrund der besonderen Merkmale ihres Berufs einem erhöhten Gesundheitsrisiko durch den Impfstoff COVID-19 ausgesetzt sind.

Der Brief bezog sich auf spezifische Vorfälle, darunter den Fall des Landwirtschaftspiloten Cody Flint, der während des Fluges fast einen Blackout erlitt, es aber schaffte, sein Flugzeug sicher zu landen – obwohl er sich nicht mehr daran erinnern kann, wie er es geschafft hat.

In einem Interview mit The Defender im Mai 2022 sagte Flint, der Vorfall habe sich zwei Tage, nachdem er im Februar 2021 seine erste und einzige Dosis der ersten Serie des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech erhalten hatte, ereignet.

Bei ihm wurden links und rechts perilymphatische Fisteln (eine Läsion im Innenohr) und ein stark erhöhter Hirndruck aufgrund einer Schwellung des Hirnstamms diagnostiziert.

„Mein Hirndruck war so stark angestiegen, dass meine beiden Innenohren ‚rausflogen'“, sagte Flint. Die Ärzte sagten ihm, dass dies normalerweise durch ein schweres Kopftrauma verursacht wird.

In einem Schreiben vom 27. Januar von Senator Ron Johnson (R-Wis.) an Northrup wurden vier Piloten, darunter Flint und ein Fluglotse, aufgeführt, die kurz nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs schwere Nebenwirkungen erlitten.

Einer der Piloten, Wil Wolfe, erlitt einen Krampfanfall und starb 13 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs Johnson & Johnson COVID-19. Bob Snow erlitt unmittelbar nach der Landung eines Passagierflugzeugs auf dem internationalen Flughafen Dallas-Fort Worth einen plötzlichen Herzstillstand, und Greg Pierson erlitt innerhalb von 24 Stunden nach Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech Vorhofflimmern.

Hayley Lopez, eine Fluglotsin, erlitt innerhalb weniger Minuten nach der Verabreichung ihrer ersten Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und wurde schließlich mit dem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom, allgemein als POTS bezeichnet, diagnostiziert.

„Die Piloten in der Luft halten“ – auf Kosten der Sicherheit?

Ein im August 2021 im Federal Air Surgeon’s Medical Bulletin veröffentlichtes Interview mit Courtney Scott, D.O., M.P.H., könnte Aufschluss darüber geben, warum die FAA impfstoffbedingte Zwischenfälle bei Piloten unter den Tisch fallen lässt und ärztliche Bescheinigungen ausstellt, obwohl die Piloten eine Vorgeschichte mit Impfschäden haben.

Scott, der mehr als ein Jahrzehnt bei der FAA gearbeitet hat und amtierender Leiter der Abteilung für medizinische Zertifizierung in der Luft- und Raumfahrt ist, sagte damals, das Ziel sei es gewesen, Piloten in der Luft zu halten, anstatt ihnen ein Flugverbot zu erteilen, wenn medizinische Risiken festgestellt wurden, solange die Behörde dies „sicher tun konnte“.

Scott sagte:

„Das Ziel der Standards für die Luft- und Raumfahrtmedizin hat sich verschoben: Es geht nicht mehr darum, Piloten mit bestimmten Erkrankungen am Fliegen zu hindern, sondern ihnen das Fliegen zu ermöglichen, nachdem die Risiken gemindert wurden. Diese Risikominderung, die wir als aeromedizinisches Krankheitsmanagement bezeichnen können, macht die Rolle der AMEs [flugmedizinische Sachverständige] so wichtig, da sie helfen, Risiken zu erkennen und zu bewerten. „AMEs sind unerlässlich, um Piloten in die Luft zu bekommen und zu halten. Gelegentlich sehen Piloten die AMEs als Gegner an, weil sie manchmal denken, dass das Ziel eines AMEs darin besteht, sie vom Fliegen abzuhalten. Diese Einstellung steht im Einklang mit dem alten aeromedizinischen Ansatz, der besagt, dass niemand fliegen darf, wenn er bestimmte medizinische Probleme hat. Jetzt ist es das Ziel, den Piloten zum Fliegen zu bringen, wenn er dies sicher tun kann.“

Es ist unklar, ob dies die offizielle FAA-Politik ist. Jüngste Maßnahmen der Behörde, die von der Lockerung der EKG-Grenzwerte bis hin zur Erteilung eines medizinischen Tauglichkeitszeugnisses erster Klasse für einen Piloten mit „möglicher“ impfstoffinduzierter Myokarditis reichen, deuten jedoch auf die Bereitschaft der FAA hin, gelockerte medizinische Standards für die Flugzulassung von Piloten zu akzeptieren.

COVID-Impfstoffverletzungen als Ursache für mehr Flugumleitungen und Pilotenmangel?

In Beantwortung eines Antrags auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, FOIA), der am 24. Februar von den US Freedom Flyers, einer Organisation, die sich gegen Impfvorschriften für Piloten einsetzt, eingereicht wurde, stellte die FAA Daten über „die Anzahl der Flugzeuge, die von 2017 bis heute wegen medizinischer Notfälle umgeleitet werden mussten“ zur Verfügung.

Die von der FAA bereitgestellten Rohdaten deuten auf einen Rückgang in den Jahren 2021 und 2022 im Vergleich zu den Jahren 2017 bis 2019 hin, da die Flugaktivität nach den starken Einschränkungen im Jahr 2020 wieder zunahm. Zwischen 2017 und 2019 schwankten die jährlichen Umleitungen aus medizinischen Gründen zwischen 630 und 641. Im Jahr 2021 lag die Zahl bei 510 und im Jahr 2022 bei 589.

Als Anteil an der Zahl der Flüge und der Zahl der jährlich in den USA beförderten Passagiere berechnet, sprechen die Zahlen jedoch eine andere Sprache. Die FAA hat diese Daten nicht vorgelegt, wohl aber das Bureau of Transportation Statistics.

Die Daten zeigen, dass vor der Pandemie, in den Jahren 2018 und 2019, das nationale und internationale Passagieraufkommen in den USA über 1 Milliarde lag. Im Jahr 2021 lag diese Zahl knapp über 700 Millionen und erreichte im Jahr 2022 935,4 Millionen.

Die Flugbewegungen sind im Vergleich zu den Werten vor 2020 ebenfalls zurückgegangen. Die Gesamtzahl der inländischen und internationalen Flüge in den USA lag 2018 und 2019 bei über 10 Millionen. Im Jahr 2021 waren es 7,6 Millionen und im Jahr 2022 8,7 Millionen.

Infolgedessen zeigen die Daten, dass der Prozentsatz der Flüge, die aus medizinischen Gründen umgeleitet wurden, sowohl 2021 als auch 2022 im Vergleich zu den Werten vor 2020 gestiegen ist. Ebenso stieg der Prozentsatz der Umleitungen im Verhältnis zu den gesamten Fluggastbewegungen im Jahr 2021 stark an, während der Wert im Jahr 2022 über dem der Jahre 2018 und 2019 lag.

Bemerkenswert ist, dass der Impfstoff COVID-19 in den Jahren 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt und in großem Umfang an die Öffentlichkeit verteilt wurde.

Möglicherweise spielt auch der anhaltende Pilotenmangel eine Rolle bei den Regeländerungen der FAA und ihrer offensichtlich größeren Toleranz gegenüber medizinischen Problemen von Piloten.

Laut einem Bericht von Oliver Wyman Insights vom Juli 2022 zeichnete sich Anfang 2021 „ein drohender Pilotenmangel ab“, der sich nun materialisiert, und zwar aufgrund einer alternden Erwerbsbevölkerung und des vorgeschriebenen Renteneintrittsalters von 65 Jahren sowie „einer Welle von Vorruhestandsregelungen auf dem Höhepunkt der Pandemie“ – der Bericht nannte keinen Grund für diese Welle.

Snow bestätigte gegenüber The Defender den zunehmenden Mangel an Piloten in den USA und stellte fest, dass „ehemalige Militärflieger eine traditionelle Quelle für Piloten für die Fluggesellschaften sind, aber das Militär produziert keine Piloten mehr in großer Zahl, so dass es jetzt ein Defizit gibt.“

„Die Luftfahrtindustrie scheint für die jüngere Generation nicht so attraktiv zu sein wie für frühere Generationen“, so Snow weiter.

Die Luftfahrtindustrie könnte stillschweigend das gleiche Eingeständnis machen. Laut einem Bericht von CBS News vom 8. Dezember 2022:

„In einem neuen Gesetzentwurf, der jetzt in den Kongress eingebracht wurde – dem Gesetzentwurf zur Wiederzulassung der Federal Aviation Administration – wird die Federal Aviation Administration aufgefordert, Teil 121 zu überdenken und den Betrieb mit nur einem Piloten zuzulassen, zunächst bei Frachtflugzeugen.“

Laut CBS News setzt sich die Luftfahrtindustrie für diesen Schritt ein, da er „die Kosten senken und den Druck aufgrund des Mangels an Flugpersonal lindern“ würde.

Die FAA steht in diesem Jahr vor einer Neugenehmigung durch den Kongress, da die vorherige fünfjährige Genehmigung, die 2018 erteilt wurde, ausläuft. Eine Suche im Internet zeigt bis heute keinen Gesetzentwurf zur Wiedererteilung der Genehmigung, aber es wird erwartet, dass ein Gesetzentwurf noch in diesem Jahr offiziell eingebracht wird.

Weltweit haben sich mehr als 40 Länder, darunter Großbritannien, Deutschland und Neuseeland, bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), einem UN-Gremium, dafür eingesetzt, dass die Änderung der Ein-Pilot-Regelung in den internationalen Vorschriften festgeschrieben wird.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit unterstützte die Überarbeitung ebenfalls, verschob jedoch im Februar diese Regeländerung in Europa. Kanada hat seine Vorschrift, wonach immer zwei Piloten im Cockpit anwesend sein müssen, im Jahr 2017 aufgehoben.

Um die potenziellen Gefahren von Ein-Piloten-Besatzungen zu veranschaulichen, hatte Kanada nach dem vorsätzlichen Absturz von Germanwings-Flug 4U 9525 im März 2015 seine Zwei-Piloten-Regel eingeführt. Als der Flugkapitän das Cockpit verließ, vermutlich um eine Toilettenpause einzulegen, sperrte der erste Offizier ihn aus dem Cockpit aus und ließ das Flugzeug absichtlich in die Alpen stürzen. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben.

Nach den geltenden FAA-Vorschriften müssen kommerzielle Flüge mit zwei Piloten besetzt werden.

Die FAA hat mit der Empfehlung der COVID-Impfung gegen ihre eigenen Vorschriften verstoßen

In einem „Safety Alert for Operators“ (SAFO) vom 25. Mai 2021 empfahl die FAA Piloten, Besatzungsmitgliedern und Angestellten der Luftfahrtindustrie dringend, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen – und wies schriftlich darauf hin, dass die Behörde dabei gegen ihre eigenen Vorschriften verstieß.

In der SAFO heißt es:

„Besatzungsmitgliedern wird empfohlen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Diejenigen, die ein von der FAA ausgestelltes medizinisches Tauglichkeitszeugnis besitzen, müssen nach der Impfung alle geltenden medizinischen Anforderungen erfüllen. Besatzungsmitglieder werden aufgefordert, ihren Impfstatus mit dem arbeitsmedizinischen Programm ihres Arbeitgebers zu teilen. „COVID-19-Impfstoffe, die von der US Food and Drug Administration (FDA) für den Notfalleinsatz zugelassen sind, sind in den gesamten Vereinigten Staaten erhältlich, und jeder, der 16 Jahre oder älter ist, kann sich gegen COVID-19 impfen lassen. „Diese Impfstoffe sind wirksam gegen COVID-19, auch gegen schwere Erkrankungen, und es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass vollständig geimpfte Personen weniger wahrscheinlich eine asymptomatische Infektion haben oder SARS-CoV-2 auf andere übertragen, obwohl weitere Untersuchungen laufen. „Eine flächendeckende Impfung ist ein entscheidendes Mittel, um die Pandemie zu stoppen, und dem Flugpersonal wird empfohlen, sich so bald wie möglich impfen zu lassen und die Anweisungen der FAA bezüglich des Flugdienstes nach der Impfung zu befolgen.“

Dieser Leitfaden steht im Widerspruch zu den Vorschriften, die in Title 14 of the Code of Federal Regulations §61.53 unter der Überschrift „Pharmaceuticals (Therapeutic Medications) – Do Not Issue – Do Not Fly“ kodifiziert sind. Diese Vorschriften besagen:

„Die FAA verlangt in der Regel mindestens ein Jahr Erfahrung mit einem neuen Medikament nach der Markteinführung, bevor es für eine flugmedizinische Zulassung in Frage kommt. „Dieser Beobachtungszeitraum ermöglicht es, dass sich seltene, aber flugmedizinisch bedeutsame unerwünschte Wirkungen manifestieren können. „Keine Person, die Inhaber eines gemäß Teil 67 dieses Kapitels ausgestellten Tauglichkeitszeugnisses ist, darf als verantwortlicher Luftfahrzeugführer oder in einer anderen Funktion als vorgeschriebenes Flugbesatzungsmitglied tätig sein, während diese Person … wegen eines medizinischen Zustands behandelt wird, der dazu führt, dass die Person die Anforderungen für das für den Pilotenbetrieb erforderliche Tauglichkeitszeugnis nicht erfüllen kann.“

Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat die erste EUA für COVID-19-Impfstoffe im Dezember 2020 erteilt. Nach den FAA-Vorschriften hätten die Piloten die Impfstoffe frühestens im Dezember 2021 einnehmen dürfen, und vielleicht erst dann, wenn die EUA-Genehmigung durch eine vollständige Zulassung ersetzt worden wäre.

Außerdem heißt es in der SAFO vom Mai 2021:

„Die FAA und CDC empfehlen und erwarten, dass alle in den USA ansässigen Luftfahrtunternehmen und Besatzungsmitglieder, alle nicht in den USA ansässigen Luftfahrtunternehmen, die Flüge mit einem US-Nexus durchführen, und alle nicht in den USA ansässigen Besatzungsmitglieder auf Flügen mit einem US-Nexus ihre unternehmenseigenen COVID-19-Vorsorgepläne und -Verfahren in Verbindung mit den FAA- und CDC-Leitlinien für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz im beiliegenden Anhang hinsichtlich der Praktiken zur Begrenzung der Verbreitung von COVID-19 umsetzen und anwenden.“

Für mehrere große US-Luftfahrtunternehmen umfassten diese „Bereitschaftspläne und -verfahren“ interne Impfvorschriften für ihre Mitarbeiter, einschließlich der Piloten. Mehrere geimpfte Piloten, die zuvor mit The Defender gesprochen haben, sagten, dass sie durch Arbeitgebervorgaben „gezwungen“ wurden, die COVID-19-Impfstoffe zu erhalten.

Brett Vance, ein ehemaliger Kampfpilot der Air Force und Airline-Pilot, der später als Testpilot im Aircraft Certification Service der FAA tätig war, wurde durch das Impfmandat der Biden-Administration für Bundesbedienstete in den Ruhestand gezwungen.

Vance schrieb, dass ihm und anderen FAA-Mitarbeitern, die sich nicht gegen den COVID-19 EUA-Impfstoff impfen lassen wollten, Disziplinarmaßnahmen angedroht wurden, einschließlich der Beschlagnahmung von Geldern aus ihren Rentenkonten und sogar Entlassung, wenn sie sich nicht impfen ließen.

Bereits am 15. Dezember 2021 wurden in einem Schreiben der in Kalifornien ansässigen Bürgerrechtsorganisation Advocates for Citizens‘ Rights, das von Robert F. Kennedy Jr., dem Vorsitzenden und Hauptrechtsbeistand von Children’s Health Defense (CHD), und Mary Holland, der Präsidentin und Leiterin der Rechtsabteilung von CHD, mitunterzeichnet wurde, Bedenken hinsichtlich der Befürwortung der COVID-19-Impfstoffe durch die FAA geäußert.

In dem Schreiben werden die FAA und die Luftfahrtindustrie beschuldigt,:

„Sie setzen sowohl Piloten als auch die Allgemeinheit dem Risiko von Tod und/oder schweren Verletzungen aus, indem sie gegen Titel 14 des Code of Federal Regulations, §61.53, und damit zusammenhängende Richtlinien verstoßen, die zusammengenommen die medizinische Freigabe von Piloten verweigern, die nicht von der FDA zugelassene Produkte – wie die COVID-19-Impfung – injiziert oder eingenommen haben.“

Johnson äußerte ähnliche Bedenken. In einem Artikel der Epoch Times vom 21. Februar wies Johnson darauf hin, dass die FAA am 12. Dezember 2020, dem gleichen Tag, an dem die FDA erstmals eine EUA für COVID-19-Impfstoffe ausstellte, erklärte, diese Impfstoffe seien auch für Piloten sicher.