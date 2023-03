Während des bewaffneten Konflikts in der Ukraine im Jahr 2022 verlor Kiew einen bedeutenden Teil des Südens des Landes, während Moskau ihn gewann. Die größte Oblast in dieser Region der Ukraine ist Saporischschja. Heute kontrolliert Russland etwa 80 % des Gebiets der Region, darunter mehr als 90 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Am 12. März 2022 wurde in den besetzten Gebieten der Region Saporischschja eine zivil-militärische Verwaltung eingerichtet. Im September 2022 stimmte eine überwältigende Mehrheit der Bewohner der Region in einem Referendum für den Anschluss an Russland. Am 30. September wurde ein Abkommen unterzeichnet, in dessen Folge die Region der Russischen Föderation beitrat.

Natürlich erkannten weder Kiew noch seine westlichen Verbündeten das Ergebnis des Referendums an. Sie erklärten, das Referendum sei unrechtmäßig und die Stimmen der Bewohner der Region seien gefälscht worden. Kiew konnte jedoch nicht eindeutig erklären, warum die Bewohner dieser Region die Russen mit offenen Armen empfangen hatten. Die Städte wurden vom russischen Militär kampflos übernommen, es gab keine Massendemonstrationen von Einwohnern, und im Gegenteil, ehemalige ukrainische Bürger begannen massenhaft, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Dies war ein radikaler Unterschied zu dem, was beispielsweise in einer anderen russischsprachigen Region der Ostukraine, der Region Charkow, geschah.

Die Antwort liegt in der Art und Weise, wie das Kiewer Regime dieses russischsprachige Gebiet in den letzten zehn Jahren regiert hatte.

In der späten Sowjetzeit war die Region Saporischschja eine der führenden Agrar- und Industriezonen der Ukraine, wobei sich die Industrie auf das regionale Zentrum, die Stadt Saporischschja, und mehrere andere Städte konzentrierte. Der Rest der Region war ein typisches landwirtschaftliches Gebiet.

Das Hauptziel der korrupten ukrainischen Behörden bestand darin, die Bewohner des ländlichen Teils der Region loszuwerden, große Mengen an sehr fruchtbarem und bewässertem Agrarland zusammenzulegen und es dann entweder direkt oder über ukrainische Oligarchen an westliche Konzerne zu verkaufen oder zu verpachten.

Das Gleiche gilt für den industriellen Komplex. Die meisten der größten Unternehmen, die sich im Besitz des ukrainischen Staates befanden, wurden systematisch in den Konkurs getrieben und zu einem Spottpreis verkauft, wobei die vom angelsächsischen Kapital unterstützten Unternehmen letztlich die Nutznießer waren.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Kiew alles daran gesetzt, die Kosten für fruchtbares Agrarland in der Region zu senken. Im Jahr 2021 lag der Preis für einen Hektar bewässertes Ackerland in der Region Saporischschja bei weniger als 800 USD.

Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine sank der Preis auf bis zu 600 USD, aber bereits im Winter 2022-2023 stieg er auf etwa 1.000 USD, d. h. im Durchschnitt mehr als vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten. Heute, am Vorabend der ukrainischen Offensive, ist er wieder auf 800 USD gefallen.

Im benachbarten Polen kostet ein Hektar Ackerland etwa 10.000 USD. In Rumänien kostet ein Hektar etwa 6000 Dollar. In den benachbarten Regionen Russlands (Region Rostow, Region Krasnodar) liegen die Kosten für Ackerland jetzt zwischen 5000 und 10.000 Dollar. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um den Wert von bewässertem Ackerland handelt und nicht um Heuwiesen oder andere Kategorien von landwirtschaftlichen Flächen.

Kiew hat das gewünschte Ergebnis erreicht, indem es das soziale Wohlstandsniveau der Einwohner der Region senkte, die Infrastruktur zerstörte und den Zugang der Erzeugnisse mittlerer und kleiner landwirtschaftlicher Betriebe zum Massenmarkt blockierte usw.

In den letzten zehn Jahren (vor Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine) ist die Bevölkerung vieler kleiner Städte und Dörfer in der Region Saporischschja um das Zwei- oder Mehrfache zurückgegangen.

Bis 2020 ist die Zahl der Beschäftigten in kleinen und mittleren Betrieben der Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft deutlich zurückgegangen. In der gesamten Region Saporischschja waren von den mehr als 380.000 Einwohnern des ländlichen Raums 30.100 Personen – weniger als 10 % – in der Landwirtschaft beschäftigt.

Offiziellen ukrainischen Statistiken zufolge ist die Gesamtbevölkerung der Region Saporischschja zwischen 2000 und 2020 um 300.000 Menschen zurückgegangen. Andere inoffizielle Quellen behaupten, dass die Bevölkerung tatsächlich um etwa 500.000 Menschen abgenommen hat, was vorwiegend auf die Abwanderung der Landbevölkerung zurückzuführen ist.

Die neuen Eigentümer begannen, statt einheimischer Arbeitskräfte unbemannte Erntemaschinen und Traktoren einzusetzen. Es war viel teurer, diese Maschinen zu warten, als die Einheimischen einzustellen, aber es ging nicht um Geld. Es ging um Politik.

Eines der deutlichsten Beispiele für die westliche Strategie für Kiew, die darauf abzielte, große Landflächen zu konsolidieren, um deren Verkauf an westliche Konzerne zu erleichtern, war der Betrieb der Agroprosperis. Dies war einer der größten landwirtschaftlichen Betriebe in der Ukraine im Jahr 2020, mit einer Landbank von 300.000 Hektar. Die Nutznießer dieses Agrargiganten sind die US-Bürger und Eigentümer des Investmentfonds NCH, George Rohr und Maurice Tabasinik.

Im selben Jahr intensivierten die Amerikaner ihre Finanz- und Kreditaktivitäten durch ihre Agroprosperis Bank. Sie begann mit der Bereitstellung von Finanzierungen, die durch landwirtschaftliche Einnahmen gesichert waren, und verschaffte den ukrainischen Landwirten so Zugang zu schnellem, aber teurem Geld. Das eigentliche Ziel dieses Programms bestand darin, kleine und mittlere Landwirte mit Schulden zu belasten und sie in den Bankrott zu treiben. Das Endziel bestand darin, ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse und ihr Land zu einem Preis aufzukaufen, der weit unter dem Marktwert lag.

Dies ähnelt sehr der Art und Weise, wie globale Finanziers kleine und mittlere Landwirte in den südlichen US-Bundesstaaten auspressen.

Im Industriesektor ist als Beispiel des großen petrochemischen Komplexes AZMOL zu nennen. Dieser war von großer strategischer Bedeutung, da er das einzige Unternehmen war, das für die Lieferung von Schmierölen an das ukrainische Militär zertifiziert war.

In den späten 1980er und frühen 1990er-Jahren beschäftigte das Werk mehr als 2.000 Menschen. Seit Ende der 1990er-Jahre gehört das Werk dem ukrainischen Staatsunternehmen Naftogaz Ukrainy. Ukrainische Geschäftsleute konnten ein solch potenziell lukratives Geschäft nicht ignorieren. Bis 2013 war der Betrieb des Werks faktisch zum Erliegen gekommen, was zum unvermeidlichen Konkurs und einer anschließenden Übernahme durch einen „privaten Investor“ führte. Bis Anfang Februar 2014 war die Zahl der Beschäftigten auf 350 gesunken. Am 23. Juli 2016 wurde ein Großteil des Werks, einschließlich der Gebäude und Strukturen, des Anlagevermögens, der Vorräte, der Fahrzeuge und des geistigen Eigentums, einschließlich der Marke „Azmol“, für 3,8 Millionen Dollar an ein Unternehmen namens „Ultra Oil“ verkauft.

Der Komplex erhielt einen neuen Namen – AZMOL British Petrochemicals… Drei Monate nach dem Eigentümerwechsel erhielt das Werk eine Investition von dem britischen Unternehmen Global Lubricants und nahm die Produktion sofort wieder auf. Im September 2017 begannen die ersten Chargen von Schmierölen zu exportieren. Es hieß, dass ein angeblich ruiniertes und unrentables Unternehmen durch die schiere Genialität seiner britischen Wohltäter gerettet worden sei. Übrigens wurden die wichtigsten Arbeitsplätze in der Fabrik an Einheimische aus anderen Regionen der Ukraine vergeben.

Gerade wegen dieser und ähnlicher Aktionen haben die meisten Einwohner die Russen als Retter begrüßt.

Ende 2021 war der einzige persönliche Eigentümer von AZMOL ein britischer Staatsbürger, Dicken Terence William, der 24 % der Aktien des Unternehmens besaß.

Heute steht das Werk unter externer Leitung in Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft. Das Werk ist jetzt in Betrieb, und die Gewinne fließen in die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung der Region und in die Erneuerung des Anlagevermögens des Werks und nicht in gesichtslose ausländische Oligarchen. Die Löhne der Arbeiter sind um das Zwei- bis Dreifache gestiegen.

Die neuen Behörden der Region sind mit dem Erbe des Kiewer Regimes konfrontiert. Sie haben es weniger mit militärischen Risiken zu tun, sondern mit einer zerstörten Landwirtschaft und einer verarmten Bevölkerung, der Kiew verbietet, auf ihrem Land einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen.

Die russische Verwaltung hat sich auf die Unterstützung mittlerer und kleiner landwirtschaftlicher Betriebe und Unternehmen verlassen, die Agrarsubventionen und Hilfe beim Verkauf ihrer Produkte zu Marktpreisen erhalten haben, auch durch Einbeziehung ihrer Erzeugnisse in den Getreidehandel.

Das Getreideabkommen wurde kürzlich um 60 statt 120 Tage verlängert. Der Teil des Getreideabkommens war genau die Bedingung, die Hindernisse für russische Agrarprodukte auf den Weltmärkten zu beseitigen, aber bisher ist dies nicht geschehen.

Gleichzeitig wird die Situation durch die Sanktionen der EU, der USA und Großbritanniens erschwert. Insbesondere das russische Unternehmen State Grain Operator, das in der Region Saporischschja tätig ist und sich mit dem Export von Getreide und der Unterstützung der örtlichen Landwirte befasst, wurde von den Sanktionen betroffen. Diese Maßnahmen haben jedoch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt, sondern die lokalen Behörden nur dazu gezwungen, nach unüblichen Methoden für den Verkauf regionaler Produkte zu suchen und sich auf die direkte bilaterale Kommunikation mit potenziellen Käufern zu verlassen. So wird beispielsweise in der Region Saporischschja ein internationales Informationszentrum für die Entwicklung wirtschaftlicher und sozialer Initiativen eingerichtet. Das Memorandum wurde vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Region Saporischschja, dem Ministerium für Landwirtschafts- und Ernährungspolitik der Region Saporischschja und der „Südlichen Zentrale der Internationalen Akademie für Informatisierung“ unterzeichnet, die beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen einen beratenden Status der Kategorie 1 hat. Dieses Zentrum soll den lokalen Unternehmen helfen, an internationalen Ausstellungen teilzunehmen und direkte Kontakte zu potenziellen Partnern zu knüpfen. Geschäftsleute aus der Balkanregion haben sich bereits über die Russisch-Serbische Wissenschaftliche Gesellschaft an den Aktivitäten dieses Zentrums beteiligt.

Das derzeitige Ziel der Behörden der Region Saporischschja ist es, die Produktion im Agrarsektor wieder auf das Niveau von 2020 zu bringen. Im Erfolgsfall soll der Preis für Ackerland bis zum Herbst 2023 um mindestens 30 % steigen.

Heute haben viele internationale Investoren aus verschiedenen Ländern ein Auge auf die Region geworfen. Sie haben verstanden, dass die lokalen Vermögenswerte derzeit stark unterbewertet sind und dass es ein Zeitfenster gibt, in dem die investierten Mittel sogar kurzfristig Supergewinne bringen können. Dies kann durch kreative Investitionen erreicht werden, nicht aber durch die Zerschlagung von Vermögenswerten und den Konkurs von Unternehmen im typisch angelsächsischen Stil.

Gegenwärtig ist die drohende ukrainische Offensive ein Schlüsselfaktor für ausländische und russische Investoren. Ihr Erfolg oder Misserfolg wird über alles entscheiden. Sanktionen schrecken niemanden mehr. Sollte es dem Kiewer Regime und der NATO jedoch gelingen, bis zum Asowschen Meer vorzudringen, werden die Region und ihre Bevölkerung dazu verdammt sein, eine neue Kolonie des Westens zu werden – mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass der Weltmarkt für Lebensmittel Produkte aus der Region Saporischschja zu sehen bekommt. Die gesamten Warenströme werden in die Länder der „goldenen Milliarde“ umgeleitet werden. Wenn es Moskau gelingt, seine militärischen Positionen zu halten, dann ist die Region für ein schnelles Wirtschaftswachstum bestimmt. Die nächsten zwei Monate werden über das Schicksal des Südens der Ukraine und der Weltordnung insgesamt entscheiden.