Ukrainische Soldaten wurden neben Munition mit abgereichertem Uran gefilmt, die Großbritannien an ihr Land für den Kampf gegen Russland liefert.

Die Aufnahmen sind in einem Dokumentarfilm enthalten, den das britische Verteidigungsministerium am Sonntag veröffentlichte, als ukrainische Panzerbesatzungen ihre Ausbildung abschlossen.

Eine Granate mit abgereichertem Uran, die bei einem britischen Kurs für ukrainische Panzerbesatzungen ausgestellt wird. Screenshot: Britisches Verteidigungsministerium

Großbritannien schenkt der Ukraine 14 Challenger-2-Panzer zusammen mit Munition aus abgereichertem Uran, wie Declassified letzte Woche enthüllte.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber den Medien, dass die „Auswirkungen des Einsatzes von Munition mit abgereichertem Uran auf die persönliche Gesundheit und die Umwelt wahrscheinlich gering sind“.

Die Entscheidung, die Munition zu liefern, löste jedoch eine wütende Reaktion des Kremls aus. Wladimir Putin versprach am Samstag, Vergeltung zu üben, indem er „taktische“ Atomwaffen nach Belarus verlegen werde.

Britische und ukrainische Soldaten mit Munition aus abgereichertem Uran, die für Challenger-2-Panzer verwendet wurde. Screenshot: Britisches Verteidigungsministerium

Die Munition mit abgereichertem Uran (DU), die in dem Dokumentarfilm des Verteidigungsministeriums zu sehen ist, ist als „inert“ gekennzeichnet, was darauf schließen lässt, dass es sich um eine Nachbildung handeln könnte. Ein Experte erklärte gegenüber Declassified, dass daneben eine blau-silberne Übungsmunition zu sehen ist.

Doug Weir vom Conflict and Environment Observatory sagte: „Die orange-schwarze Munition in dem Video scheint eine inerte Ausstellungsversion der 120mm CHARM3 DU-Munition des Vereinigten Königreichs zu sein.“

CHARM3 ist ein technischer Begriff für Großbritanniens Vorrat an Munition mit abgereichertem Uran.

Die USA bestreiten, Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern, aber so einfach ist das nicht. Hier ist ein US-Soldat in Großbritannien, der ukrainische Truppen über Panzergranaten unterrichtet und auf eine Patrone mit abgereichertem Uran zeigt, die Großbritannien liefert.

Ein Ausschnitt aus dem Material des britischen Verteidigungsministeriums kann hier angesehen werden:

