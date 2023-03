Dollar verliert bald seinen Status als Weltreservewährung und die Folgen werden katastrophal sein.

Saudi-Arabien könnte sich den BRICS-Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) anschließen. Fox News-Moderator Will Cain fragte am Montag, was passieren wird, wenn der Dollar nicht mehr die dominierende Währung ist.

Das würde das Ende des US-Dollars bedeuten, antwortete die ehemalige US-Finanzministerin Monica Crowley.

Sie fügte hinzu, dass der Dollar in den vergangenen Jahren aufgrund einer rücksichtslosen Geld- und Finanzpolitik stark an Wert verloren hat.

Vor einem Monat sprachen die Medien nicht darüber, dass die USA ihren Reservewährungsstatus verlieren und wie verheerend das für die Amerikaner wäre. Ich wurde ausgelacht, weil ich das vor einem Jahr gesagt habe. Es passiert … schnell.

A month ago the media didn’t talk about the US losing its reserve currency status and how devastating that would be for Americans. I was laughed at for saying this a year ago. It’s happening… fast. pic.twitter.com/a79WtOmN3O