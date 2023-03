Impfstoff-induzierte Proteinspitzen sind erschreckend giftig – Medien in Rumänien

Das Spike-Protein, das der menschliche Körper durch die Boten-RNA-Nanopartikel des Impfstoffs im Übermaß produziert, ist selbst hochgiftig. Zusätzlich zu den Schäden, die es am Gefäßendothel verursacht und die zu lebensbedrohlichen Thrombosen führen können, haben Forscher herausgefunden, dass das Spike-Protein eine übermäßige Permeabilität verursacht und die Freisetzung eines Proteins stimuliert, das an der Blutgerinnung beteiligt ist.

Eine im International Journal of Molecular Sciences veröffentlichte Studie zeigt, dass das Spike-Protein (allein) eine übermäßige Permeabilität in Endothelzellen verursacht und die Freisetzung des von-Willebrand-Faktors (vWf) stimuliert, eines Proteins, das eng mit der Blutgerinnung verbunden ist, berichtet der Bürgerrechtler Aurelian Popa. Die Ärzte sagen, dass dies zu einem Angriff auf das Gewebe aus verschiedenen Richtungen führt, und zwar durch das Phänomen der Permeabilisierung, d. h. andere Fremdstoffe, die in den Geweben nichts zu suchen haben, dringen ein.

„Der Unterschied zwischen dem Covid-Impfstoff und der Infektion ist die sogenannte Bolustheorie. Im Falle des Impfstoffs haben wir eine enorme Anzahl von Boten-RNA-Nanopartikeln, die die Zellen schließlich dazu zwingen, Spike-Protein zu produzieren, das in den Blutkreislauf eindringt, im Gegensatz zur Krankheit, bei der das Virus aufgrund der körpereigenen Abwehrbarrieren nicht so viel Spike-Protein produzieren kann. Das Spike-Protein ist durch seine bloße Anwesenheit selbst giftig. Es ist kein Element, das die Bildung von Antikörpern auslöst, weil es ein fremdes Element ist, wie es bei jedem fremden Protein der Fall ist, das in den Körper gelangt und von den T-Lymphozyten angegriffen wird, sondern es ist aufgrund seiner Struktur ein toxisches Protein“, erklärt Dr. Oana Mihaela Secară. Sie erklärt, dass bereits bekannt ist, dass das Spike-Protein eine schädigende Wirkung auf das Gefäßendothel hat und diese Schädigung zur Bildung von Gerinnseln führt, da dies der Mechanismus ist, mit dem sich die Gefäßwand selbst repariert. „Wenn Mikroverletzungen an der Gefäßwand auftreten, versucht der Körper, sie zu reparieren, indem er diesen Bereich mit einem Gerinnsel füllt, unter dem sich das Gewebe langsam erholt, da es nicht mit der Umgebung in Kontakt kommt, die es verletzen kann. Es ist eine Sache, ein Gerinnsel zu haben, das sich in Situationen bildet, in denen Mikroläsionen an den Gefäßen auftreten, und der Körper schafft es, es zu resorbieren, und es ist eine andere Sache, Gerinnsel auf vielen Ebenen zu haben oder große Gerinnsel und Fragmente davon zu haben, um weiter wegzugehen oder mehrere Gebiete gleichzeitig angegriffen zu haben, denn dann ist der Körper nicht mehr in der Lage, sie zu resorbieren“, sagte Dr. Oana Mihaela Secară.

Genveränderungen

Es gibt Studien, die zeigen, dass eine bestimmte Veränderung der Genexpression bei geimpften Menschen die Zytokinausschüttung erhöht und einen Zytokinsturm auslöst, der auch die Ursache für einige plötzliche Todesfälle ist, fügte Dr. Oana Mihaela Secară hinzu.

„In einer der Studien wurden bei vier Personen, die nach der zweiten Impfstoffdosis starben, einige Gene identifiziert, die anders als in der Kontrollgruppe exprimiert wurden, und es wurde festgestellt, dass 390 Gene eine simulierte Expression durch den Impfstoff und 115 Gene eine gehemmte Expression durch den Impfstoff hatten, verglichen mit der Kontrollgruppe. Und, was bedeutungsvoll ist, die Forscher zeigten, dass Gene, die an der Zytokinsignalisierung beteiligt sind, stimuliert wurden. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass es nach der Impfung zu einer Dysregulation des Immunsystems kommt. Das Gleiche passiert mit dem Spike-Protein, das bei geimpften Menschen in sehr hohen Mengen vorkommt und einen Zytokinsturm auslösen kann“, so Dr. Oana Mihaela Secara.

Manipulation der Daten

Aus der Veröffentlichung papers.ssrn.com geht hervor, dass die CDC teilweise Daten oder Teilmengen von Daten gesammelt hat, die ihnen als Beweis dafür dienten, dass das Covid-Virus gefährlicher ist, als es in Wirklichkeit ist, sagt der Bürgeraktivist Aurelian Popa: „Das ist ein Verbrechen in der Statistik, denn in der Statistik ist es nicht erlaubt, Daten so zu manipulieren, dass sie den eigenen Standpunkt belegen. Das ist schon mehrmals passiert, auch bei Anhörungen im Kongress, bei denen Ärzte Beispiele dafür anführten, wie die CDC und die FDA geeignete Teilmengen von Daten für ihre Erzählung verwendeten. Alles, was die Grippe- und Darmgrippe-Verschwörungstheoretiker gesagt haben, hat sich also als wahr erwiesen“, betonte der Bürgerrechtler Aurelian Popa.