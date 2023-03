Operation Feindschaft: Eine Holding-Aktion

Phil Butler

Mein Land scheitert und fällt in denselben trostlosen Sumpf, in dem alle sterbenden Imperien versinken. Die Senatoren und Cäsaren Amerikas haben eine letzte Hoffnung, ihren Gewinn zu halten. Wenn sie Hass und Bitterkeit zwischen Brüdern in der russischen Steppe nähen können, kann die alte westliche Weltordnung Zeit gewinnen. Sie können noch ein wenig länger an ihrem unvorstellbaren Reichtum und ihrer Macht festhalten. Das mag sein.

Ich habe einen Freund in Russland, dessen Frau ihn anflehte, seine Familie von der Grenze des Konflikts wegzubringen. Ihre Argumentation war stichhaltig: Sie wollte ihre kleinen Kinder für den Fall retten, dass die NATO-Bedrohung die westlichen Grenzen Russlands überflutet. Ihr Mann, einer meiner engsten russischen Freunde, tat, was er tun musste, aber nicht aus Gründen, die die New York Times oder die mächtige Presseabteilung des Weißen Hauses für sich nutzen würden.

Dieser stämmige und fähige Freund, den ich hier Wassili nennen werde, nach dem Helden Wassili Grigorjewitsch Zaitsev, dem berühmten Scharfschützen des Zweiten Weltkriegs, ist durch und durch Russe. Er ist mutig, fähig und ehrlich, wie der Tag lang ist und lebt halb in und halb außerhalb der Wälder und der Traditionen, die Russland befestigen. Was ich damit sagen will, ist, dass ein Kampf niemals ein Grund für ihn wäre, zu fliehen. Außer für zwei Zwecke, meine ich. Wenn Ihre Brüder und Cousins jenseits der Grenze in der Ukraine oder in Lettland oder in einer anderen Ecke der Krise leben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige von ihnen getötet werden, zu groß, um sie zu fragen. Russen und Ukrainer hegen keinen wirklichen Hass gegeneinander. Der Hass, der diesen Konflikt ausgelöst hat, wurde von extremistischen Gruppen wie den Bandera/Nazis und von Nichtregierungsorganisationen erzeugt, die von unserer CIA und Leuten wie George Soros betrieben werden.

Aber das ist es, was Amerikas Präsident Joe Biden und die grässliche Mafia, die sich meines Landes bemächtigt hat, wollen. Das ist der Grund, warum die Ukraine nicht schon ein schwelender Haufen Asche ist. Der russische Präsident Putin hat dies der Welt schon oft mitgeteilt, aber seine Stimme wird von den Zensoren im Westen gedämpft.

Feindschaft und ihre Synonyme „Feindseligkeit“, „Animosität“ und „Animus“ weisen alle auf eine tief sitzende Abneigung oder einen bösen Willen hin. Feindschaft (abgeleitet von einem anglo-französischen Wort, das „Feind“ bedeutet) deutet auf echten Hass hin, entweder offen oder versteckt. – Webster’s Wörterbuch

In Russland, insbesondere an den Grenzen dieses Konflikts, gibt es Hunderttausende wie Wassili, die zwischen der Liebe zum Land und anderen, noch heiligeren Gefühlen hin- und hergerissen sind. Mehrere hunderttausend Reservisten haben bereits ihre Panzerwesten und AK-47 angezogen, um die NATO und die Nazis aus der benachbarten Ukraine zu vertreiben. In ihren Reihen habe ich auch Freunde, die so zerrissen sind wie Vasily. Der tiefe Staat, der den ukrainischen Euromaidan geplant hat, hat den Krieg um die Herzen und Köpfe in der Ukraine auf dunkle und grausame Weise gewonnen. Diese Schurken, die ein Friedensabkommen von Minsk vorgetäuscht und die Ostukraine in eine Art Maginot-Linie (Befestigungen aus dem Zweiten Weltkrieg) verwandelt haben, sind nur böse, nicht dumm. Sie wissen besser als jede Kabale oder jeder Stamm auf der Welt, wie man ein ewiges Chaos schafft.

Die Mentalität der Feindschaft kann den Geist einer Nation vergiften, brutale Kämpfe auf Leben und Tod anstiften, die Toleranz und Menschlichkeit einer Gesellschaft zerstören und den Fortschritt einer Nation zu Freiheit und Demokratie blockieren. – Liu Xiaobo

Zum Unglück für das amerikanische Imperium, das sie aufgebaut haben, sind Gier und Arroganz, gepaart mit Mittelmäßigkeit, ihr Verderben. Die Elite hat alles, was sie hat, gegen Wladimir Putin und Russland eingesetzt, aber Russland ist im Vergleich dazu jetzt stärker denn je. Die Nachricht, dass die Banken in den USA zu scheitern beginnen, ist den Menschen in meinem Land nicht entgangen. Ebenso wenig wie die Zugkatastrophe oder andere Infrastrukturkatastrophen. Die USA zerfallen vor Rost und Verfall, und unsere Politiker leiten Billionen an die Herren von Blackrock und andere geldgierige Piraten weiter.

Und die Hunderte Milliarden, die Biden und Co. dem weltweit korruptesten Regime zukommen lassen, werden von dreihundert Millionen Männern, Frauen und Kindern, die keinen Krieg wollen, nicht goutiert. In Europa gibt es bereits breite Proteste. In den USA haben einige wenige stattgefunden, denn die Idiotie des Ganzen ist so gewaltig, dass die Abendnachrichten sie nicht unterdrücken können. Nein, lieber George Soros, die Feindschaft, die Sie und Ihre Handlanger zwischen liberalen und konservativen Amerikanern geschaffen haben, wird nicht mehr lange halten. Wenn wir alle im Dreck nach einer Rübenwurzel graben, um unsere Kinder zu ernähren, werden Ihre Milliarden und sogar Ihre Existenz verwirkt sein.

Sicher, ein weiterer Weltkrieg steht bevor, und eine weitere große Depression, aber wo sind diesmal die Führer? Kurt Vonnegut

Die Europäische Union wird sich bald auflösen, wie sie es schon vor Jahrzehnten hätte machen sollen. Wenn Ihr Zelensky griechische, rumänische und kroatische Soldaten fordert, um seine zerstörten Reihen aufzufüllen, wird Deutschland nichts mehr anführen. Brüssel wird wieder eine Stadt sein, nur viel ärmer als vor dem Schutzversprechen der NATO für alle. Die Russen werden nach einer Weile nicht einmal mehr einmarschieren müssen.

Wenn die Währungsblase erst einmal geplatzt ist, werden Armut und Verlust die Bündnisse im Westen in Stücke reißen. Die Feinde, die sich die Köpfe in der Think Tank Row in Washington dieses Mal ausgesucht haben, sind zu zahlreich und zu mächtig. Das große Hinhalten von Bidens Handlangern wird nicht funktionieren. Slawen gegen Slawen, jeder in der Welt weiß, wer das getan hat. Aber der wirkliche Untergang kommt nicht, weil unsere Führer enttarnt werden, sondern weil Imperien, die durch Eroberung aufgebaut wurden, immer scheitern.

Die von meinem Land in der Vergangenheit geschürte Feindschaft hat sich gewandelt. Jetzt, angesichts einer unerbittlichen, gottlosen und unauslöschlichen Hegemonie, haben China, Russland, Indien, die expandierenden BRICS-Staaten und ein Großteil der übrigen Welt Grund, einander zu umarmen. Der Hass, den Amerika überall auf der Welt gepflanzt hat, wird nun meine armen Landsleute heimsuchen. Es ist nicht das, was ich mir jemals gewünscht hätte, aber die „Hure Babylon“ wird sicherlich leiden, wie es in der Bibel heißt. Gott stehe uns zur Erntezeit bei.

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.