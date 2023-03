Die geopolitischen Trends in Westasien bewegen sich in eine Richtung, die mit Russlands großer strategischer Vision für die internationalen Beziehungen übereinstimmt.

Die russische Diplomatie würde einen weiteren Sieg erringen, wenn Saudi-Arabien und Syrien irgendwann nach dem Ramadan ihre Beziehungen wieder aufnehmen, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Ein solches Ergebnis würde die ruhende Arabische Liga wiederbeleben und die Einheit dieser gespaltenen regionalen Integrationsorganisation wiederherstellen. Infolgedessen würde sie effektiver als ein neuer Pol im globalen systemischen Übergang zur Multipolarität fungieren und so diesen langwierigen Prozess weiter beschleunigen.

Die Einzelheiten der Vereinbarung sind derzeit noch unklar, aber es sollte davon ausgegangen werden, dass sowohl Russland als auch die VAE eine wichtige Rolle dabei gespielt haben, wenn sich der Bericht von Reuters als richtig erweist. Das erste Land hat sich durch seine bahnbrechende Anti-Terror-Intervention in Syrien für die westasiatische Geopolitik unentbehrlich gemacht, was Moskau meisterhaft ausnutzte, um strategische Beziehungen zu einer Vielzahl von Partnern zu knüpfen. Dazu gehören auch nicht-traditionelle Partner wie Israel, Saudi-Arabien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Was den zweiten Aspekt betrifft, so ist sein überregionaler diplomatischer Einfluss bekannt, nachdem er im Sommer 2018 bei der Vermittlung der eritreisch-äthiopischen Annäherung geholfen hat. Einige Monate später, kurz vor Ende des Jahres, wurde die Botschaft in Damaskus wiedereröffnet. Das wachsende diplomatische Renommee der VAE paart sich perfekt mit ihrem wachsenden globalen logistischen Einfluss über die Dutzenden von Häfen von Dubai World auf der ganzen Welt, um dieses Land als unabhängige regionale Führungsmacht zu positionieren, die das Selbstvertrauen hat, ihre Vision von internationalen Beziehungen zu verfolgen.

Russland und der gemeinsame saudische Partner der VAE waren zuvor weit hinter den regionalen Prozessen zurückgeblieben, bis China Anfang dieses Monats eine Annäherung zwischen dem Land und seinem Rivalen Iran vermittelte. Diese Entwicklung bewies, dass der Kronprinz und erste Premierminister Mohammed Bin Salman (MBS) sich endlich zurechtfindet, erwachsen wird und beginnt, frühere politische Fehler zu korrigieren. Dementsprechend machte es im Nachhinein Sinn, dass er sich anschließend darum bemühte, die Probleme seines Königreichs mit Syrien zu beheben.

Der Jemen steht natürlich als nächstes auf der Liste, obwohl abzuwarten bleibt, was dort geschehen wird, zumal Saudi-Arabiens Unterstützung für einen vereinigten Jemen im Gegensatz zu der von seinem (ehemals?) engen emiratischen Partner implizit bevorzugten Wiederherstellung der Unabhängigkeit des Südjemen steht. In jedem Fall geht es darum, dass MBS auf Friedenstour ist und auf die befreundeten ausländischen Kräfte hört, die seinem Land gut gemeinte Ratschläge geben, wie es am besten durch die komplexen Konturen des globalen Systemwechsels navigieren kann.

Alles in allem und unabhängig davon, was sich im Jemen abspielt, bewegen sich die geopolitischen Trends in Westasien in eine Richtung, die mit Russlands großer strategischer Vision für die internationalen Beziehungen übereinstimmt. Die unvermeidliche Wiederbelebung der Arabischen Liga als sinnvolle regionale Integrationsorganisation als Ergebnis der angeblich geplanten saudi-arabischen Annäherung könnte schließlich der Großarabischen Freihandelszone (GAFTA) neues Leben einhauchen, was schließlich zu entsprechenden Vereinbarungen mit Russland führen könnte.

Russlands starke wirtschaftliche Präsenz in den Mitgliedsstaaten Algerien, Ägypten, Sudan und insbesondere Syrien, die die neu entdeckten Handels- und Investitionsbeziehungen mit Saudi-Arabien und den VAE ergänzt, könnte als Teil einer regionalen Wirtschaftsstrategie optimiert werden, wenn sie durch ein blockweites Handelsabkommen multilateralisiert würde. Dies könnte durch die bevorstehenden Verhandlungen zwischen der GAFTA und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) erreicht werden, die der gescheiterten Sanktions- und Isolationspolitik des Westens einen weiteren Schlag versetzen könnten, wenn sie erfolgreich sind.

Die übergreifende geoökonomische Dynamik, die hier im Spiel ist, besteht darin, dass Russlands Greater Eurasian Partnership (GEP) selbst unter dem beispiellos starken Druck, dem seine Wirtschaft im vergangenen Jahr ausgesetzt war, lebensfähig bleibt. Dieses Konzept bezieht sich auf das wirtschaftlich motivierte Engagement Moskaus mit den vielen Ländern des Superkontinents, wobei der Schwerpunkt auf nicht traditionellen Partnern wie den Golfstaaten und regionalen Integrationsorganisationen wie der Arabischen Liga liegt.

Dieser für beide Seiten vorteilhafte Vektor der arabisch-eurasischen Beziehungen hätte eine größere Chance, durch die saudi-arabische Annäherung und die Wiederbelebung der Arabischen Liga freigesetzt zu werden, was dazu führen könnte, dass diese Länder bei ihren Interaktionen mit der Welt häufiger über diese Plattform als Einheit auftreten. Gemeinsam sind sie stärker als getrennt, genau wie die Länder aller Regionen, weshalb es nur eine Frage der Zeit sein könnte, bis dies geschieht und Westasien-Nordafrika zu einem eigenen Einflusspol wird.