Durchgesickerte neuseeländische Impf-Daten enthüllen „10 Millionen weltweite Todesfälle“.

Die brisanten geheimen Informationen, die kürzlich von einem Whistleblower der neuseeländischen Regierung veröffentlicht wurden, haben 10 Millionen Todesfälle weltweit aufgedeckt, warnt ein führender Datenexperte.

Wie Slay News berichtet, hat Barry Young, ein Datenbankadministrator der neuseeländischen Gesundheitsbehörde Te Whatu Ora, geheime Daten veröffentlicht, die zeigen, wie viele Menschen nach einer Covid mRNA-Impfung gestorben sind.

Nach den von Young aufgedeckten Daten sind inzwischen 20 Prozent der geimpften Bevölkerung des Landes gestorben.

Young, der sich zunächst als „Winston Smith“ ausgegeben hatte, legte offizielle Regierungsdaten vor, aus denen hervorgeht, dass die hohe Zahl der Todesfälle im Land mit der Covid-Impfkampagne zusammenhängt.

Wie viele andere Länder der Welt hat auch Neuseeland in den vergangenen zwei Jahren einen beispiellosen Anstieg der Todesfälle verzeichnet.

Aufgrund der strengen Vorschriften und des starken Drucks der Regierung während der Covid-Pandemie ist die große Mehrheit der neuseeländischen Bevölkerung vollständig geimpft.

Offizielle Daten zeigen, dass 95,8% der berechtigten neuseeländischen Bevölkerung ab 12 Jahren eine Dosis des Covid mRNA Impfstoffs erhalten haben.

Erstaunliche 94,7 % der berechtigten neuseeländischen Bevölkerung ab 12 Jahren gelten als vollständig geimpft.

Nachdem seine Enthüllungen um die Welt ging, wurde Youngs Haus von den Behörden durchsucht und er wurde verhaftet, berichtete Slay News.

Ihm wurde vorgeworfen, sich zu „unlauteren Zwecken“ Zugang zu einem Computersystem verschafft zu haben.

Dem Whistleblower drohen nun bis zu sieben Jahre Gefängnis, weil er die anonymisierten Daten öffentlich gemacht hat.

Viele haben inzwischen jedoch erkannt, dass die Tatsache, dass Young wegen der Veröffentlichung der Informationen verhaftet wurde, deren Echtheit nur bestätigt.

Young hatte die Regierungsdaten in einem Interview mit der Enthüllungsjournalistin Liz Gunn enthüllt.

Seit der Veröffentlichung der Daten versucht die neuseeländische Regierung, deren Verbreitung im Internet zu verhindern.

Die staatliche Gesundheitsbehörde Te Whatu Ora hat eine einstweilige Verfügung erwirkt, die „jegliche Veröffentlichung der von Young publizierten Daten“ verbietet.

Trotzdem haben sich die Informationen bereits verbreitet.

Unter denjenigen, die die von Young veröffentlichten Daten analysieren, ist auch der Datenexperte und Gründer der Vaccine Safety Research Foundation (VSRF), Steve Kirsch.

In einer Aufschlüsselung auf seiner Subsite warnt Kirsch, dass die Daten darauf hindeuten, dass weltweit auch 10 Millionen Menschen gestorben sind.

Laut Young wurden die meisten Menschen in Neuseeland mit den Covid-Impfstoffen von Pfizer geimpft.

Kirsch weist darauf hin, dass diese Informationen genutzt werden können, um den Datenpool zu erweitern und die weltweite Zahl der Todesopfer zu berechnen.

Er ist von seinen Berechnungen so überzeugt, dass er jeden herausfordert, der seine Ergebnisse anzweifelt.

Kirsch sagte, er sei bereit, eine Million Dollar darauf zu wetten, dass er richtig liege.

„Ich habe angeboten, mit jedem um eine Million Dollar zu wetten, zu den gleichen Bedingungen wie bei meiner Wette mit Saar Wilf, dass die Daten aus Neuseeland echt sind und zeigen, dass Impfstoffe das Sterberisiko erhöhen“, schreibt Kirsch.

„Niemand scheint daran interessiert zu sein, mein Geld zu nehmen, was bedeutet, dass keiner von ihnen meiner Kritik traut“.

„Der NZMH-Whistleblower, der Oracle-Datenbank-Administrator Barry Young, ist ein Held“, fügt er hinzu.

„Er wusste, dass er sein Leben riskierte und den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen könnte, aber er machte den mutigen Schritt, die Daten für alle sichtbar zu machen.

„Dies ist ein höchst lobenswerter Akt öffentlichen Dienstes.

„Er hat im Grunde den Rest seines Lebens weggeworfen, um das Leben anderer zu retten.

„Warum sonst sollte er das tun? Das kann niemand erklären.“

Kirsch plädiert für eine Untersuchung der brisanten Informationen, die Young weitergegeben hat.

Er stellt jedoch fest, dass die Politiker ebenso wie die Medien zu den Enthüllungen geschwiegen haben.

„Sie haben versucht, die Informationen an die Gesetzgeber weiterzugeben, aber niemand wollte sich mit ihnen treffen“, sagte er.

Young arbeitete an einem Programm zur Erfassung der Impfstoffkosten für die Hersteller.

Dank seines einzigartigen Zugangs konnte er genau feststellen, wie es kurz nach der Einführung des Impfstoffs zu Todesfällen gekommen war.

Der IT-Spezialist enthüllte seine Erkenntnisse kürzlich in einem Interview mit der Enthüllungsjournalistin Liz Gunn.

In dem Interview erklärte Young, wie er den Zusammenhang zwischen den verabreichten Impfstoffen und den nachfolgenden Todesfällen herstellte.

„Als ich mir die Daten ansah, was Teil meines Jobs ist, bemerkte ich einige Diskrepanzen bei den Todesdaten von Menschen, die innerhalb einer Woche nach der Impfung starben“, sagte der Whistleblower zu Gunn.

„Und das ist die erste Charge von Pfizer.

„Wir haben 711 Menschen aus der ersten Charge geimpft, von denen 152 gestorben sind, was eine Sterblichkeitsrate von 21 Prozent ergibt“, sagte Gunn mit Blick auf die Daten, deren Richtigkeit Young bestätigte.

„Das sind echte Menschen“, fügte Young hinzu.

„Das sind echte Zahlen.

„Das sind Regierungsdaten.

„Also, der Gipfel V1 hat 246 Menschen geimpft und 60 von ihnen sind nicht mehr unter uns.“

„Das sind fast 25%“, bemerkte Gunn.

„1 von 4, fast 1 von vier geimpften Personen ist jetzt tot“, bestätigte Young.

Young sagte, dass zwar einige Chargen der Impfstoffe von AstraZeneca und Moderna Covid verabreicht wurden, diese Injektionen aber „sehr selten“ seien.

„Meistens ist es Pfizer, meistens Pfizer in Neuseeland“, bestätigte Young.

Hier sind einige der wichtigsten Auszüge aus Youngs Kommentaren während des Interviews:

„Ich habe ein Projekt mitentwickelt und dabei geholfen, ein Bezahlsystem für Impfstoffe für unsere Lieferanten einzuführen.

Es nennt sich „pay per dose“.

„Das bedeutet, dass man als Lieferant jedes Mal, wenn jemand geimpft wird, dafür bezahlt wird.

„Und ich habe es mit aufgebaut und eingeführt.

„Und als ich mir die Daten angeschaut habe, was Teil meiner Arbeit ist, sind mir einige Diskrepanzen bei den Todesfällen aufgefallen, nämlich dass Menschen innerhalb einer Woche nach der Impfung sterben.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um einen natürlichen Zufall handelt, ist nahezu ausgeschlossen.

„Sobald das System in Betrieb war, stellten wir fest, dass die Menschen fast sofort nach der Injektion starben.

„Das hat mich neugierig gemacht und ich habe etwas tiefer gegraben.

„Ich bin von Natur aus Wissenschaftlerin. Ich liebe die Wissenschaft. Sie ist mein absolutes Lieblingsfach.

„Ich habe einen Master in Naturwissenschaften.

„Weil es ein Zahlungssystem ist und ich der Datenbankadministrator bin. Ich bin der Einzige.

„Da Neuseeland ein kleines Land ist, kommt es mit einem einzigen Datenbankadministrator aus.

„Ich bin also in einer einzigartigen Position in der Welt.

„Und weil Neuseeland ein erstklassiges Land mit einer wirklich guten IT-Abteilung ist, konnte ich das System verwalten und aufbauen und war der einzige Datenbankadministrator, der es betreuen musste.

„In anderen Ländern wie Amerika oder Großbritannien bräuchte man dafür ein ganzes Team.

„Es wäre sehr schwierig für eine Person, Zugang zu all diesen Informationen zu haben.

„Aber in Neuseeland bin ich die einzige Person, weil das Land so groß ist und eine perfekte IT-Abteilung hat.