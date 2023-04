Durchgesickertes Kriegsdokument: USA und NATO haben Spezialeinheiten in der Ukraine

Bidens Versprechen, in der Ukraine keine Bodentruppen zu senden, war laut einem durchgesickerten Dokument des Pentagons eine Lüge.

Durchgesickertes Dokument enthält eine Legende von US/NATO-Spezialeinheiten in der Ukraine

Leaked document has a legend of US/NATO special forces in Ukraine pic.twitter.com/Po0pRJ6gMx — Michael Tracey (@mtracey) April 7, 2023

Es sollte wohl betont werden, dass dies der erste bekannte Fall einer offiziellen dokumentarischen Bestätigung von US-Stiefeln auf dem Boden“ in der Ukraine ist. Es steht dort schwarz auf weiß (und nein, diese „SOF“-Mitarbeiter werden nicht als bloße „Botschaftsbewacher“ eingestuft).

Should probably be emphasized that this is the first known instance of official documentary confirmation of US "boots on the ground" in Ukraine. It's right there in black and white. (And no, those "SOF" personnel are not categorized as merely "guarding the embassy") — Michael Tracey (@mtracey) April 8, 2023

Das „DAO“-Personal (Defense Attaché Office) würde wahrscheinlich so etwas wie „Botschaftssicherheit“ in seinem Zuständigkeitsbereich haben, aber es gab nie einen guten Grund anzunehmen, dass dies genau das ist, worauf ihre Rolle beschränkt wäre

Dann gibt es noch die „MSAU“ (Marine Security Guard Security Augmentation Unit), die ebenfalls nicht gerade einen fest umrissenen Zuständigkeitsbereich hat

Then there's "MSAU" (Marine Security Guard Security Augmentation Unit) which also doesn't exactly have a firmly delineated purview pic.twitter.com/0iwvgI6re0 — Michael Tracey (@mtracey) April 8, 2023

Diese Zählung der SOF-Mitarbeiter aus den durchgesickerten NATO-Dokumenten wird angesichts der niedrigen Geheimhaltungsstufe nur „weiße“ SOF umfassen. Das sind wahrscheinlich die Leute, von denen die NYT berichtet, dass sie „den Fluss der Waffen koordinieren“.

These head counts of SOF personnel from the leaked NATO documents are only going to include “white” SOF, given the low level of classification. These are likely the guys the NYT reported are “coordinating the flow of weapons.”



Not shown on the map: JSOC & CIA pic.twitter.com/J6zzUMCa3v — Seth Harp (@sethharpesq) April 10, 2023

WSWS berichtet:

Die wichtigsten Enthüllungen aus den Dokumenten sind:

97 NATO-Sondereinsatztruppen sind derzeit in der Ukraine stationiert.

Insgesamt sind 100 US-Mitarbeiter in der Ukraine stationiert, darunter 71 US-Militärs.

Das US-Militär betrachtet die Ausbildung des ukrainischen Militärs, die NATO-Einsätze in Europa und die Einsätze des US-Militärs in der Ukraine als interoperabel und berichtet über all dies auf einer einzigen Seite.

Die USA haben detaillierte Pläne für eine geplante Offensivoperation erstellt, die darauf abzielt, die Krim von dem von Russland besetzten ukrainischen Gebiet abzutrennen, wobei die Bedingungen für den Beginn der Offensive Mitte Mai „günstig“ sind.

Die USA und ihre NATO-Verbündeten trainieren, finanzieren und bewaffnen drei Viertel der Kräfte, die im Rahmen dieser Offensive in den Kampf geschickt werden sollen. In einem der Dokumente heißt es, dass „12 kampffähige [Brigaden] für die Gegenoffensive im Frühjahr aufgestellt werden können: 3 international von der Ukraine und 9 von den USA, Verbündeten und Partnern ausgebildet und ausgerüstet“.

Die französische Regierung scheint das einzige Land auf der Liste zu sein, das sich zu dem Vorfall geäußert hat.

„Es gibt keine französischen Streitkräfte, die an Operationen in der Ukraine beteiligt sind“, sagte das Team von Verteidigungsminister Sébastien Lecornu am Samstag gegenüber Le Monde.

Ein französischer Reporter, der aus der Ukraine zurückkehrte, berichtete im April 2022, dass US-amerikanische und britische Spezialeinheiten seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Februar in der Ukraine präsent seien.

Französischer Reporter, der aus der Ukraine zurückkehrt „Amerikaner sind direkt für den Krieg vor Ort verantwortlich.

French reporter returning from Ukraine "Americans are directly in charge of the war on the ground." pic.twitter.com/m5yr7far6N — 𝓷𝓸 𝓸𝓷𝓮 (@antiwar_soldier) April 11, 2022

Die New York Times berichtete im Juni 2022, dass auch CIA-Mitarbeiter in der Ukraine vor Ort sind und den Krieg steuern.