Im Nahen Osten bricht Frieden aus … und Washington passt das nicht!

Ron Paul

Während wir durch den andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine – und die zunehmende Beteiligung Washingtons an diesem Krieg – abgelenkt waren, haben die gewaltigen Entwicklungen im Nahen Osten die jahrzehntelange Einmischung der USA in der Region fast beendet. Im Nahen Osten bricht Frieden aus, und Washington ist darüber überhaupt nicht glücklich!

Ein Beispiel dafür ist die jüngste Verbesserung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den ehemaligen erbitterten Gegnern Iran und Syrien. Auf Vermittlung Chinas haben die Saudis und der Iran wieder volle diplomatische Beziehungen aufgenommen, und die Außenminister beider Länder trafen sich letzte Woche in Peking. Es handelt sich um das höchste Treffen zwischen den beiden Ländern seit sieben Jahren.

Außerdem wird erwartet, dass Riad Syrien wieder in die Arabische Liga einlädt und der syrische Präsident Assad möglicherweise am nächsten Gipfel der Arabischen Liga teilnimmt. Syrien wurde vor 12 Jahren aus der Arabischen Liga ausgeschlossen, als sich die damaligen Verbündeten der USA im Nahen Osten der Washingtoner Politik „Assad muss weg“ anschlossen, die in der gesamten Region verheerende Folgen hatte.

Und der fast ein Jahrzehnt andauernde Krieg im Jemen, der die dortige Bevölkerung verwüstet hat, scheint endlich zu Ende zu gehen, denn es wird erwartet, dass Saudi-Arabien ein Ende seines von den USA unterstützten Krieges gegen das Land ankündigt. Truppen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verlassen den Jemen, und eine saudische Delegation trifft ein, um ein Friedensabkommen auszuhandeln.

Für normale Menschen ist der Gedanke, dass im Nahen Osten Frieden ausbricht, eine wunderbare Sache. Aber Washington ist alles andere als normal. Präsident Biden hat seinen CIA-Direktor William Burns in der vergangenen Woche zu einem Überraschungsbesuch nach Saudi-Arabien entsandt. Presseberichten zufolge wurde Burns geschickt, um die Überraschung und Frustration Washingtons über das Zustandekommen der Friedensabkommen zum Ausdruck zu bringen. Bidens außenpolitisches Team fühlte sich „überrumpelt“ von Saudi-Arabiens plötzlicher Annäherung an seine Nachbarn.

Washington ist verärgert darüber, dass Saudi-Arabien den Handel mit Syrien und dem Iran aufnimmt, weil diese beiden Länder immer noch unter „lähmenden“ US-Sanktionen stehen. In dem Maße, in dem diese Länder beginnen, die von den USA verhängten Sanktionen zu ignorieren, wird die gesamte US-Außenpolitik als Papiertiger entlarvt – sie besteht nur aus Getöse und Drohungen.

Die Entwicklungen im Nahen Osten haben ein schmutziges Geheimnis der US-Außenpolitik enthüllt. Washington hat lange Zeit eine Strategie des „Teile und Herrsche“ angewandt, um die Länder im Nahen Osten – und anderswo – gegeneinander aufzuhetzen. Sanktionen, verdeckte Operationen und farbige Revolutionen wurden eingesetzt, um sicherzustellen, dass diese Länder nicht miteinander auskommen und dass Washington kontrolliert, wer das Sagen hat.

So unwahrscheinlich es manchen auch erscheinen mag, China hat sich mit einer anderen Politik in der Region engagiert. China sucht Geschäftspartner statt die Innenpolitik des Nahen Ostens zu manipulieren. Sie mögen auf ihre Weise rücksichtslos sein, aber es ist plötzlich klar, dass die Länder dieser Region der Einmischung der USA überdrüssig sind und nach neuen Partnern suchen.

Wir Nicht-Interventionisten werden oft als „Isolationisten“ angegriffen, aber wie ich schon immer gesagt habe, sind es die Neocons und Interventionisten in Washington, die uns wirklich vom Rest der Welt isolieren. Nirgendwo wird das in diesen Tagen deutlicher als im Nahen Osten. Es hätte nicht so kommen müssen, aber wenn dies das Ende der Einmischung der USA in die Angelegenheiten des Nahen Ostens ist, dann ist es letztlich eine gute Sache für das amerikanische Volk … und für den Frieden.