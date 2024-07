Durchgesickertes Telefongespräch zwischen Trump und RFK Jr.

Kennedy entschuldigte sich auf X bei Trump dafür, dass eine Aufnahme ihres Telefongesprächs ins Internet gelangt war

Falls Sie nicht letzte Woche auf dem Mars gelebt haben, wissen Sie vermutlich, dass ein Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Trump verübt wurde. Nach dem Attentat rief Trump RFK Jr. an, um über Impfschäden zu sprechen und erinnerte sich dabei an ihre früheren Gespräche zu diesem Thema. Es scheint, dass Trump in der Impfdebatte auf RFKs Seite steht. Trump ging auch auf Bidens unsensible Frage ein, wie er wusste, dass er seinen Kopf drehen musste, als der Schuss abgefeuert wurde. Der gesamte Vorgang wurde vom Sohn von RFK Jr. aufgezeichnet und veröffentlicht.

Zunächst sieht man, wie Trump sich mit RFK Jr. über etwas einigt – vermutlich über den Zustand des Gesundheitssystems. Dann schaltet er mit klassischem Trump-Humor einen Gang höher und spricht über Impfdosen, die “für ein Pferd oder ein 20-Pfund-Baby gedacht sind”:

"Wenn man einem Baby, Bobby, eine Impfung mit 38 verschiedenen Impfstoffen verabreicht, sieht es aus, als wäre es für ein Pferd gedacht, nicht für ein zehn oder zwanzig Pfund schweres Baby"



“Ich stimme dir zu, Mann. Mit dem ganzen System stimmt etwas nicht. Ich sagte doch, ich will kleine Dosen, kleine Dosen. Weißt du Bobby, wenn man einem Baby eine Impfung mit 38 verschiedenen Impfstoffen gibt, sieht das aus, als wäre es für ein Pferd gedacht und nicht für ein zehn oder zwanzig Pfund schweres Baby. Es sieht aus, als würde man es einem Pferd verabreichen. Und hast du die Größe gesehen? Es ist riesig. Und dann sieht man, wie sich das Baby plötzlich radikal verändert. Das habe ich zu oft gesehen. Und dann hört man, dass es keine Wirkung hat, richtig? Aber darüber haben wir schon vor langer Zeit gesprochen. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn du das tun würdest. Ich glaube, es wäre so gut für dich und so wichtig für dich. Wir werden gewinnen.”

Er fuhr fort und Trump sprach dann über das Attentat. “Es fühlte sich an wie der weltweit größte Moskito. Aber es war eine Kugel, die umherflog. Weißt du, wie nennt man das, eine AR-15 oder so? Das war eine große Waffe, eine ziemlich heftige Waffe, oder?”

Trump gab auch bekannt, dass J.D. Vance sein Kandidat sein würde.

Ich habe kurz recherchiert und herausgefunden, dass J.D. Vance ein Mitbegründer von Narya Capital ist, das in Bereiche wie Amplifybio investiert, ein Unternehmen, das mRNA-Impfstoffe entwickelt.

Was bedeutet das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vor 2022 war ich auch Investor in diesen Unternehmen, weil ich Aktien von meinem Arbeitgeber (Pfizer/JnJ) erhalten habe. Vielleicht hat sich seine Meinung geändert? Letztlich können wir nur hoffen, dass einer dieser Männer den medizinisch-industriellen Komplex herausfordert.