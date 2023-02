Im November 2022 schockierte die Veröffentlichung eines Online-Chatprogramms mit künstlicher Intelligenz (KI) namens ChatGPT die Welt. Dieses Programm ist so „intelligent“, dass es beängstigend menschenähnliche Antworten liefert und im Vergleich zu früheren Versionen nur sehr wenige Fehler zu haben scheint. Die Menschen nutzen es nicht nur als Gesprächsbegleiter, sondern haben auch begonnen, diese KI-Technologie für eine Vielzahl von Aufgaben zu verwenden, z. B. für die Erledigung von Hausaufgaben, die Erstellung beeindruckender Bilder, das Schreiben von Gedichten usw.

Die Nutzung von ChatGPT ist wie der Zugriff auf das Gehirn eines Supercomputers, was diese Technologie faszinierend und aufregend, aber auch ein wenig beängstigend und bedrohlich macht. Elon Musk warnte 2014, dass wir mit der KI „den Dämon heraufbeschwören“, aber diese Bedrohung könnte erst dann real werden, wenn eine KI wie ChatGPT Antworten auf Fragen generieren könnte, die nicht mehr von denen eines Menschen zu unterscheiden sind. Diese Technologie ist so mächtig, dass inzwischen die Befürchtung besteht, dass sich die Landschaft vieler Branchen durch diesen Fortschritt verändern wird, darunter auch die akademische Welt und das Gesundheitswesen.

Arbeitsplätze, die üblicherweise eine menschliche Note erfordern, wie z. B. im Journalismus und in der Dienstleistungsbranche, stehen vor der Ersetzung und Automatisierung. Wir haben lange geglaubt, dass die Kunst der Sprache den Gipfel der menschlichen Weisheit darstellt, doch die KI klopft direkt an ihre Schwelle. Sie stellt unsere Einzigartigkeit infrage und dringt in unser Leben ein.

KI ist jetzt extrem fortgeschritten und fähig

ChatGPT kann im Grunde über alles chatten, was Sie wollen. Von der Analyse von Code bis hin zum Verfassen von Aufsätzen und Gedichten – dieses kostenlose Online-Programm beschreibt sich selbst als ein Computerprogramm, das entwickelt wurde, um „Eingaben in natürlicher Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren“, z. B. bei Textkonversationen.

ChatGPT steht für Chat Generative Pre-trained Transformer. Das Programm basiert auf einer Reihe von Technologien, die in Programmen entwickelt und verwendet werden, die benutzerfreundliche Antworten erzeugen. KI ist etwas, dem man mit Hilfe von Technologien, die wie neuronale Netze funktionieren, das Denken und Reagieren beibringen muss. Bei diesem Prozess muss die KI mit Bergen von Informationen gefüttert werden, bevor sie diese verarbeiten, sich anpassen, lernen, etwas schaffen und intelligent werden kann.

ChatGPT verwendet die neueste Version von GPT und ist in der Lage, auf der Grundlage minimaler Eingaben eine große Menge an menschenähnlichem Text zu erzeugen. Es hat bereits eine unvorstellbar große Menge an Daten verarbeitet, die es ihm ermöglicht, zu lernen, was es dem Benutzer zurückgeben soll, wenn er eine Frage stellt. Wenn Sie ChatGPT zum Beispiel bitten würden, Ihnen ein Gedicht zu schreiben, würde es etwas wie dieses generieren:

„Unter dem Sternenhimmel so hell,

Mit sanfter Brise und silbernem Licht,

stehe ich und schaue in die Nacht,

Und lasse meine Gedanken fliegen.

Der Mond und die Sterne leuchten über mir,

Führen mich durch die göttliche Dunkelheit,

Erinnern mich an Liebe und Zeit,

Und an all die Schönheit, die mir gehört.

Die Welt ist weit und doch klein und groß,

Ein Geheimnis, das darauf wartet, erforscht zu werden,

Mit Geheimnissen, die im Sand versteckt sind,

Und Geschichten, die darauf warten, aufgeschrieben zu werden.

Also lass mich unter den Sternen stehen,

und meine Seele und meinen Geist schweben lassen,

Denn in dieser Schönheit, frei von Gittern,

finde ich mein Herz auf ewig.“

Ist dieses Gedicht nicht beeindruckend? Dank der enormen Datenmenge, mit der ChatGPT gefüttert wird, kann es unsere Gedichte verarbeiten, sie analysieren und in Sekundenschnelle ein neues Gedicht erstellen. Und das Ergebnis kann jedes Mal anders sein, selbst wenn Sie denselben Befehl dafür schreiben.

ChatGPT kann dasselbe auch mit Aufsätzen, ganzen Code-Blöcken und vielem mehr tun. Es kann ein lockeres Gespräch mit Ihnen führen und versteht es, seinen Jargon so anzupassen, dass sogar Siebtklässler das Quantencomputing verstehen können.

Es ist verständlich, warum sich viele sofort zu dem Programm hingezogen fühlen, da es scheinbar viele Probleme lösen kann und eine bedeutende Abkürzung für die Erledigung von Aufgaben bietet. Der Chat ist kostenlos und funktioniert hervorragend; was kann bei dieser Technologie schon schief gehen, außer dass sie ein Albtraum für Lehrer ist?

ChatGPT kann für seine Arbeit nicht zur Rechenschaft gezogen werden

Vor kurzem haben Wissenschaftler die Grenzen von ChatGPT getestet und es angewiesen, Teile von Forschungsartikeln zu schreiben, die später in angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften wie Nature veröffentlicht wurden. Nachdem bekannt wurde, dass eine KI in der Lage war, Forschungsartikel zu schreiben, wurde sie zum Mittelpunkt einer heißen Debatte, die die Gemeinschaft bis heute erschüttert.

Befürworter von KI sehen in einer Technologie wie ChatGPT den nächsten Schritt im menschlichen Fortschritt.

Sie würde sogar die Wissenschaft effizienter machen, die menschliche Arbeit reduzieren und das Leben einfacher gestalten.

Die andere Seite des Arguments ist, dass es keine Möglichkeit gibt, künstliche Intelligenz für ihre Arbeit zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn das Programm zu falschen Schlussfolgerungen kommt oder seine Algorithmen nicht ausgereift genug sind, wie kann das Programm dann die Verantwortung dafür übernehmen?

Die Frage der Rechenschaftspflicht stellt sich nicht nur, wenn etwas schief läuft. Die Verwendung von KI-generiertem Text ohne ordnungsgemäße Zitierung „könnte als Plagiat angesehen werden“, sagt Holden Thorp, Chefredakteur der Science-Familie. Deswegen wurden bereits einige Artikel veröffentlicht, in denen ChatGPT als einer der Autoren aufgeführt ist, und die Verlage drängen auf eine Regulierung.

Nachdem in Nature Artikel mit ChatGPT als Co-Autor veröffentlicht wurden, kamen die Chefredakteure von Nature und Science zu dem Schluss, dass „ChatGPT nicht dem Standard für Autorenschaft entspricht“, da ein solcher Titel Verantwortung und Haftung mit sich bringt, was für KI nicht infrage kommt.

Das Kernproblem hinter dem Streit um die Urheberschaft ist jedoch, dass die Redakteure der Zeitschriften nicht mehr sicher sind, inwieweit der Artikel von ChatGPT erstellt wurde. Wissenschaftliche Experimente erfordern wahrscheinlich immer noch von Menschen durchgeführte Studien. Aber Autoren von Übersichtsartikeln, die ChatGPT zuordnen, haben dies wahrscheinlich getan, weil es eine wichtige Rolle im Schreibprozess gespielt hat.

Einige biomedizinische Forscher haben ChatGPT für die Erforschung der Arzneimittelentwicklung eingesetzt und konnten so potenzielle chemische Wirkstoffe identifizieren, die in der Vergangenheit übersehen wurden. Mithilfe der KI wird mit Sicherheit ein neues Zeitalter mit explosiven Fortschritten im biomedizinischen Bereich eingeläutet.

Doch woher sollen die Forscher wissen, wann KI-Daten irreführend sind? Wird es jemand wagen, die Algorithmen hinter diesen Daten infrage zu stellen? Das sind nicht die einzigen Fragen, mit denen wir heute konfrontiert sind, denn die KI scheint auch die Gesundheitsfürsorge zu übernehmen, entweder in Form eines Roboters oder über eine App.

Künstliche Intelligenz sollte das Gesundheitspersonal nicht ersetzen

Einige Kliniken haben den Einsatz von ChatGPT zur Durchführung von Patientengesprächen erprobt. Kliniken für psychische Erkrankungen erzielten sogar bessere Leistungsergebnisse, als sie ChatGPT zur Übernahme von Patientengesprächen einsetzten, wobei viele Patienten nicht einmal merkten, dass sie mit einem Roboter sprachen.

KI könnte die nächste Krankenschwester oder Arzthelferin werden, die Ihnen bei der Genesung nach einem Unfall hilft oder die entscheidenden Schnitte bei Ihrer nächsten Operation durchführt. Die Zukunft des Gesundheitswesens könnte sich schnell verändern, da die Menschen durch die Kombination von KI und Telemedizin vielleicht gar nicht mehr in eine Arztpraxis gehen müssen. Sie müssen nur eine App auf Ihrem Telefon öffnen und mit einem Chatbot sprechen, ihm Ihre Symptome schildern, und er wird Ihnen ein Rezept ausstellen. Allerdings fehlt bei diesem KI-Modell ein gewisses Maß an Vertrauen, das bei persönlichen Gesprächen entsteht.

KI-Roboter, die ein GPT verwenden, können auch zur Behandlung von Risikopatienten eingesetzt werden, z. B. von Patienten mit psychischen Störungen oder in der Reha, indem sie den Arzt bei der Überwachung der Patienten und der Durchführung von Behandlungen ersetzen, Kontrolluntersuchungen durchführen, Risiken einschätzen und bei Bedarf Maßnahmen ergreifen. Die gleiche Frage der Verantwortlichkeit stellt sich jedoch, wenn wir KI im medizinischen Bereich einsetzen.

In diesem Fall ist die Frage der Verantwortlichkeit noch besorgniserregender, denn wer wird zur Rechenschaft gezogen, wenn beim Patienten Komplikationen aufgrund eines falschen Medikaments oder einer falschen Dosierung auftreten? Man kann nicht dem Arzt die Schuld geben, weil er sich nur an die KI gehalten hat. Man kann der KI nicht die Schuld geben, weil sie ein Programm ist. Wer wird am Ende zur Verantwortung gezogen?

Damit sich die Menschen in der Nähe von KI sicher fühlen können, müssen strenge Haftungsregeln eingeführt werden, um die Freiheit dieser Dinge zu begrenzen. Wenn sich diese Programme jedoch verbessern sollen, müssen sie mehr Freiheit haben, um zu operieren und zu lernen. Auch wenn dies eine Zwickmühle zu sein scheint, geht es im Kern um die Frage, ob die Menschen KI und Roboter für sich selbst sorgen lassen sollten.

Warum bilden die medizinischen Fakultäten ihre Studenten angesichts der exponentiell zunehmenden Fähigkeiten der KI überhaupt aus, und wozu? Würden zugelassene Ärzte in Zukunft noch wissen, wie sie Patienten ohne die Hilfe der KI behandeln können, wenn die KI ihre Leistung verliert oder ausfällt? Wie abhängig werden wir von der KI sein?

Der Mensch bewegt sich auf einen Scheideweg zu

Die künstliche Intelligenz hat ein großes Potenzial und wird unweigerlich Teil unserer Zukunft sein. Wenn wir jedoch zulassen, dass die KI eine größere Rolle in der Medizin und Gesundheitsfürsorge spielt, wird sie mehr Einfluss auf unser Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden haben. Es könnte sogar sein, dass die KI unseren Körper verändern kann.

Wenn KI allgegenwärtig wird, wird sie die Menschen dann dümmer machen und uns in jeder Hinsicht einschränken? Mit der Zeit könnten Kinder statt mit ihren Eltern nur noch mit ihren Chatbot-Tablets sprechen, die Menschen könnten vergessen, wie man die Symptome von so alltäglichen Dingen wie Erkältungen lindert, und grundlegende Aufgaben wie das Schreiben eines Aufsatzes könnten der Vergangenheit angehören. Dies wird unweigerlich die Menschen untergraben und unsere Entwicklung beeinträchtigen. Wenn die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass wir Roboter mit unserem Verstand steuern können, könnten wir dann eines Tages zu diesen Außerirdischen mit schlaksigen Gliedmaßen und aufgeblasenen Köpfen mutieren?

Wenn die künstliche Intelligenz beginnt, das menschliche Denken zu imitieren und eine menschenähnliche Sprache zu sprechen, wird die Realität des menschlichen Gehirns offenkundig: Sie sind im Wesentlichen Maschinen, die Informationen verarbeiten. Wenn Computer genügend Daten sammeln, können sie einen ausgeklügelten Algorithmus einsetzen, um menschenähnliches Denken und Reagieren zu erzeugen. Je mehr Menschen sie nutzen, desto mehr wird die ChatGPT-KI darauf trainiert, menschenähnlicher zu werden, und möglicherweise wird sie schließlich klüger als die Menschheit.

Was macht uns Menschen also einzigartig?

Wir haben gesehen, wie Supercomputer die menschlichen Meister im Schach und im Go-Spiel besiegt haben.

Jetzt ist die KI in den Bereichen angekommen, auf die die Menschen wirklich stolz sind – in Bereichen, in denen es um Kreativität, Emotionen, menschliche Interaktion, künstlerischen Ausdruck usw. geht.

Dies ist eine kritische Zeit, in der wir Menschen tiefer darüber nachdenken müssen, woher unsere Weisheit kommt. Entstehen unsere Inspirationen einfach aus einer Ansammlung unzähliger Daten? KI und Computer erhalten ihre Daten durch menschliche Eingaben oder durch das Durchforsten der Tiefen der Datenmeere. Bekommen auch wir auf diese Weise unsere „originellen“ Ideen? Warum kommen Menschen auf Inspirationen und kreative Ideen, die scheinbar nichts mit ihren früheren Erfahrungen und Kenntnissen zu tun haben?

Bei der Bedrohung durch KI und Supercomputer geht es nicht nur um den Verlust weiterer Arbeitsplätze. Sie geht über die Verringerung der menschlichen Denkfähigkeit hinaus. Die grundlegende Bedrohung durch unkontrollierte KI-Technologie besteht darin, dass sie die Verbindung des Menschen zu seinem Schöpfer unterbricht. Durch den technologischen Fortschritt erschafft der Mensch digitale Götter, die er anbeten kann. Der Einsatz von KI oder Robotern zur Verbesserung des Lebens mag die süße Seite dieser Droge sein, aber der Einsatz von KI zum Ersatz des menschlichen Denkens ist die dunkle Seite.

Die dringende Frage ist, wie wir unsere menschliche Spiritualität bewahren können. Wie können wir unsere Verbindung zum Göttlichen aufrechterhalten? Der Mensch besteht nicht nur aus Fleisch und Knochen, so wie eine Maschine nur aus mechanischen Teilen besteht.

Die Entwicklung von KI-Technologien wie ChatGPT ist der Wendepunkt für ein seit Langem bestehendes Problem – die (fehlende) Verbindung zu Gott und der wahre Sinn unseres menschlichen Lebens, wenn wir diese Verbindung ersetzen. Wir stehen vor einer Wahl: Fallen wir weiter in dieses bodenlose technologische Loch oder sollten wir zu einem traditionellen Weg zurückkehren, bei dem der Mensch seine Verbindung zum Göttlichen aufrechterhält?