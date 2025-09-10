E-ID macht abhängig: Apple, Google & Microsoft ziehen die Strippen

Die Politik verkauft sie als Fortschritt, als modernes Instrument für Sicherheit, Komfort und internationale Vernetzung. Doch hinter der neuen Schweizer E-ID steckt mehr als ein praktischer Ausweis auf dem Smartphone. Wer genauer hinschaut, erkennt: Sie ist ein trojanisches Pferd, das unsere digitale Souveränität untergräbt und die Tür zu Überwachung und Abhängigkeit von Tech-Giganten weit aufstößt.

Ein Projekt im Schatten der EU

Mit der eIDAS-Verordnung hat die EU längst Fakten geschaffen: Jedes Mitgliedsland muss bis 2025 eine digitale Identitäts-Wallet bereitstellen. Die Schweiz ist zwar nicht Mitglied, aber über Schengen und Datenschutzabkommen an Bord – und übernimmt nun dieselben Standards, damit alles „interoperabel“ bleibt.

Das heißt im Klartext: Die Schweiz schreibt sich in ein technisches Regelwerk ein, das in Brüssel beschlossen und in Silicon Valley entwickelt wird.

Die Technik: High-End-Standards, Big-Tech-Abhängigkeit

Die E-ID basiert auf Protokollen wie OpenID Connect, FIDO2 oder den W3C-Verifiable Credentials. Das klingt nach modernster Sicherheit – in Wahrheit bedeutet es: Abhängigkeit von globalen Konzernen.

Apple, Google, Microsoft und Co. dominieren diese Standardisierungsgremien. Sie bestimmen, wie Protokolle implementiert werden, und sie kontrollieren die Geräte und Betriebssysteme, auf denen die E-ID laufen wird.

Wer also glaubt, die Schweizer E-ID sei ein souveränes Staatsprojekt, irrt: Sie hängt am Tropf der Tech-Industrie.

Das schwächste Glied: das Endgerät

Die beste Verschlüsselung nützt nichts, wenn das Gerät kompromittiert ist. Und genau hier liegt das größte Risiko: Smartphones sind hochgradig anfällig für Spyware wie Pegasus, für Datenlecks und Sicherheitslücken. Wenn das Endgerät schwächelt, ist die gesamte E-ID ausgehebelt. Der Staat kann die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger damit nicht garantieren – er gibt sie in die Hände privater Anbieter und deren Softwarepolitik.

Illusion der Kontrolle

Die Behörden betonen, die E-ID sei „staatlich betrieben“ und unterliege strengen Datenschutzgesetzen. Doch diese Argumentation bricht zusammen, wenn man bedenkt, dass:

Updates von Apple oder Google über Nacht Funktionen ändern oder blockieren können,

Standards von internationalen Konsortien abhängen, in denen die Schweiz kein entscheidendes Gewicht hat,

eine Krise oder politische Spannung sofort sichtbar machen würde, wie wenig digitale Souveränität tatsächlich existiert.

Von der Bequemlichkeit zur Kontrolle

Die E-ID soll alles bündeln: Gesundheitsdaten, Führerschein, Bankzugänge, vielleicht sogar den Wohnungsschlüssel. Was heute als Komfort verkauft wird, kann morgen zur Kontrolle mutieren. Mit einem Knopfdruck könnten Zugänge gesperrt, Bewegungen verfolgt, Profile erstellt werden.

Die Architektur erleichtert zentrale Datenerfassung – ein Traum für Nachrichtendienste, ein Geschenk für autoritäre Regierungen, ein Risiko für jede Demokratie.

Fazit: Alter Hut, neue Verpackung, gleiche Gefahren

Die Schweizer E-ID ist kein neutraler Ausweis der Zukunft. Sie ist ein Einfallstor für Überwachung, ein Abhängigkeitsprojekt von Big Tech und ein Risiko für die digitale Selbstbestimmung der Bürger.

Was als Fortschritt gepriesen wird, ist in Wahrheit der nächste Schritt in eine Welt, in der der Staat nicht mehr über seine Infrastruktur herrscht, sondern über Plattformen und Konzerne vermittelt.

Die entscheidende Frage lautet nicht: Wollen wir die E-ID?

Sondern: Sind wir bereit, unsere Freiheit für ein Stück digitale Bequemlichkeit einzutauschen?