Ich habe mehrere Monate in Nepal gelebt – ein atemberaubendes Land, das mir sehr am Herzen liegt.

Ich war unter anderem während des Erdbebens 2015 dort, jener Zeit, in der einer der heutigen Hauptakteure der „Gen Z“-Proteste, Sudan Gurung (Gründer von Hami Nepal), ein Kind verlor – der Auslöser für sein Engagement.

Ich habe die Korruption gesehen. In Wahrheit funktionieren staatliche Strukturen in weiten Teilen Nepals kaum. Außerhalb der großen Städte ist der Staat eher theoretisch als real. Das war während des Erdbebens kristallklar, aber auch sonst sichtbar. Ich habe mit eigenen Augen erlebt, dass Menschen bei kleineren Straftaten nicht die Polizei rufen, sondern standardmäßig auf Selbstjustiz setzen (und das ist kein schöner Anblick). Die Bevölkerung ist weitgehend auf sich allein gestellt.

Hinzu kommt die wohl schwierigste Geografie der Welt, die praktisch jeden Aspekt der nationalen Entwicklung prägt:

das schwierigste Terrain der Erde, die stärksten Stürme (weil sich die Wolken des indischen Subkontinents an der Himalaya-Mauer entladen – ich habe selbst erlebt, wie sich Dorfstraßen in Minuten in reißende Flüsse verwandeln), regelmäßige Erdbeben (wie sonst wären die Himalaya entstanden?), Binnenlage, Pufferstaat zwischen zwei Großmächten, nahezu totale Abhängigkeit von Indien bei Importen und Exporten (aufgrund der Himalaya-Barriere zu China). Ich habe miterlebt, wie Indien nach dem Erdbeben 2015 eine brutale Blockade verhängte, um eine Verfassungsänderung zu erzwingen – und so eine ohnehin schlimme humanitäre Katastrophe noch verschärfte.

Angesichts all dessen wäre es eine Untertreibung des Jahrhunderts, zu sagen, dass es außergewöhnlicher Staatskunst bedarf, ein solches Land in den Wohlstand zu führen.

Viele erklären reflexartig, die aktuellen Proteste seien eine von den USA gesteuerte Farbrevolution. Nach kurzem Einlesen konnte ich dafür aber keine überzeugenden Belege finden. Angesichts der drückenden strukturellen Zwänge Nepals stellt sich auch die Frage: Welchen Sinn würde eine orchestrierte Farbrevolution in einem Land mit dieser Geografie überhaupt haben?

Die Begeisterung der Demonstranten für Balendra Shah, den Bürgermeister von Kathmandu, spricht ebenfalls dagegen. Shah ist ein anti-indischer Patriot ohne jede westliche Anbindung, der 2022 als unabhängiger Kandidat die Bürgermeisterwahl gewann – mit einem Programm, das aus Kanalreparaturen, funktionierenden Ampeln und dem Abriss illegaler Bauten bestand. Er will die Proteste nicht einmal anführen, da er sich nicht mehr zur „Gen Z“ zählt. Eine Farbrevolution mit einem „auserwählten Führer“, der gar nicht führen will und dessen Ansichten für die US-Außenpolitik unbequem sind? Schwer vorstellbar.

Aber nehmen wir einmal hypothetisch an, es wäre so: Was hätten die USA davon? Selbst auf dem Höhepunkt des Kolonialismus, nach dem Sieg im Anglo-Nepalese-Krieg (1814–16), verzichteten die Briten darauf, Nepal zu kolonisieren – obwohl sie buchstäblich Felsen im Atlantik besetzten. Sie waren lediglich von den Gurkha-Kämpfern beeindruckt, die bis heute Regimenter in der britischen Armee bilden (was ironischerweise noch ein Handicap ist: Nepals beste Kämpfer dienen unter Vertrag anderen Nationen).

Mit Occams Rasiermesser betrachtet, braucht Nepals Dysfunktion keine fremde Steuerung – die Umstände garantieren sie von selbst.

Und selbst eine erfolgreiche Farbrevolution wäre ein Pyrrhussieg:

Die USA hätten Einfluss auf eine Regierung, die kaum regieren kann, in einem Land, das keine strategischen Assets beherbergen kann und aus dem sich keine Machtprojektion gegen China organisieren lässt (8.000 Meter hohe Berge dazwischen …).

Indien würde sich kaum kümmern – es hat bereits gezeigt, dass es jede nepalesische Regierung wirtschaftlich strangulieren kann.

China würde hinter seiner Himalaya-Mauer achselzuckend zusehen.

Und das nepalesische Volk würde am nächsten Morgen mit derselben gnadenlosen Geografie und Abhängigkeit von Indien aufwachen.

Ich möchte diesen Beitrag nicht auf so einer deterministischen Note enden lassen. Nepal ist nicht zu ewigem Elend verdammt. Die Menschen, die ich dort traf, waren mit die resilientesten, einfallsreichsten und warmherzigsten, die ich je kennengelernt habe. Sie haben alles, was die Geografie ihnen entgegenwirft, mit bemerkenswerter Würde überlebt. Wenn irgendein Volk das „Unmögliche“ irgendwann ins „nur Schwierige“ verwandeln kann, dann sie.

Die Proteste – woher sie auch kommen mögen – zeigen genau das: dass die junge Generation trotz allem an eine bessere Zukunft für ihr Land glaubt. Das allein ist wichtiger als alle geopolitischen Deutungen. Und dieser Geist, richtig kanalisiert, ist vielleicht Nepals wichtigstes Kapital – unabhängig von Geografie oder Großmachtpolitik.

Zum Schluss: Bitte besuchen Sie Nepal. Besuchen Sie das Everest-Basislager. Besuchen Sie Buddhas Geburtsort. Wandern Sie durch die blühenden Rhododendron-Wälder des Annapurna. Beobachten Sie einige der letzten wildlebenden Nashörner Asiens. Probieren Sie die köstlichen Momos.

Ihre Touristendollars werden Nepals strukturelle Probleme nicht lösen, aber sie helfen echten Menschen in ihrem Alltag – und Sie werden die Reise Ihres Lebens haben. Die Geografie mag Nepal ein schweres Erbe auferlegt haben, aber sie hat zugleich einen der außergewöhnlichsten Orte und Menschen der Welt hervorgebracht.