Andrew Korybko

Putin erläuterte seinen Masterplan für die russische Arktis und den Fernen Osten während seiner Grundsatzrede auf dem diesjährigen Ostwirtschaftsforum in Wladiwostok letzte Woche. Dieser Beitrag fasst zusammen, was er sagte, und analysiert es im neuen geostrategischen Kontext.

Zunächst stellt er sich vor, dass diese Regionen aufgrund ihrer Lage und ihrer Ressourcen als Industrie-, Logistik- und Technologiezentren dienen. Rohstoffe werden die Industrie antreiben, Flüsse und neue Eisenbahnen, Seehäfen und Flughäfen werden die Logistik erleichtern, und seltene Erden werden die Technologie vorantreiben.

Künftig werden einschlägige Küstenanlagen gebaut, die durch neue Wasserkraftwerke gespeist werden könnten, und diese werden untereinander und mit dem Hinterland (Rohstoffvorkommen und Siedlungen) durch ein integriertes Logistiksystem verbunden sein. Auch nach China und Nordkorea sollen weitere Brücken gebaut werden. Bestehende Vorzugsregelungen für Unternehmen in bestimmten Gebieten und für Einwohner unter bestimmten Bedingungen werden auf beide Regionen ausgeweitet, um Investitionen zu fördern und die Bevölkerung dort zu vergrößern.

Die Verringerung der Bevölkerungsabwanderung ist eine Priorität, ebenso wie die Förderung des Zuzugs von Russen aus anderen Ländern, wozu mehr Unternehmen beitragen können, wenn der Staat die im letzten Jahr eingeführte Politik der Steuererstattung an Unternehmen, die soziale Infrastrukturen für ihre Mitarbeiter in abgelegenen Gebieten aufbauen, vereinfacht. Die damit verbundene öffentlich-private Partnerschaft, die Putin zu stärken gedenkt, kann daher die regionale sozioökonomische Entwicklung gemäß seinem Masterplan für die Arktis und den Fernen Osten beschleunigen.

Der sich abzeichnende geostrategische Kontext wird dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Das Zentrum der Weltwirtschaft hat sich von Europa nach Asien verlagert, und damit auch der allgemeine Fokus Russlands. China, Indien und ASEAN (mit Indonesien als Kernland) gelten in dieser Hinsicht als Russlands wichtigste Partner. Jüngste Meldungen besagen, dass Russland gerade ein lange ausgehandeltes Abkommen über die Leistung der Sibirien-2-Gaspipeline erzielt hat, Putin plant, Indien bis zum Jahresende zu besuchen; und Russland hat zu Beginn dieses Sommers eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft mit Indonesien geschlossen.

Investitionen in den Transarktischen Korridor (die Nördliche Seeroute sowie die geplante Eisenbahnverbindung von Sibirien und dem Fernen Osten dorthin) und das Östliche Polygon (die Transsibirische Eisenbahn und die Baikal-Amur-Magistrale) werden Russland helfen, diese nahezu unbegrenzten Marktchancen zu nutzen. Idealerweise würde es auch vom Handel mit den USA, der EU, Japan, Südkorea und Australien und von deren Investitionen profitieren, aber diese Säulen des „Globalen Westens“ haben beschlossen, Russland als Strafe für seine Politik zu sanktionieren.

Das war kontraproduktiv, da China nun wahrscheinlich eine noch größere Rolle bei der Entwicklung der Arktis und des Fernen Ostens spielen wird, insbesondere was die Rohstoffgewinnung angeht – und damit seinen Aufstieg zur Supermacht beschleunigt und zugleich den Niedergang des Westens vorantreibt. Indien und Indonesien können Russland helfen, eine potenziell übermäßige Abhängigkeit von China zu vermeiden, was den Interessen aller drei Länder dient, während der „Globale Westen“ seinen eigenen Interessen weiterhin schadet, indem er sich aus Russlands geoökonomischem Balanceakt selbst ausschließt.

Wenn es nicht zu einer politischen Kehrtwende kommt – und sei es auch nur teilweise und nur von einigen Mitgliedern des „Globalen Westens“ wie dem nahe gelegenen Japan und Südkorea – wird die Umsetzung von Putins Masterplan für die Arktis und den Fernen Osten dem Aufstieg der BRICS und der SOZ einen starken Impuls verleihen, da ihre Mitglieder versuchen, die globale Governance neu zu gestalten. China wird den Weg vorgeben, während Russland, Indien und Indonesien eine wichtige unterstützende Rolle spielen werden.

Das Endergebnis könnte die Zweiteilung der Welt in den von den USA geführten „Globalen Westen“ und den von China geführten Globalen Süden sein.