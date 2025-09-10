Von Kit Klarenberg

Am 30. August wurde Andriy Parubiy am helllichten Tag in Lemberg, Ukraine, erschossen. Als Schlüsselfigur des von ausländischen Mächten angezettelten Maidan-Putsches und seit vielen Jahren prominenter und einflussreicher Politiker vor Ort wurde er von einer Vielzahl britischer, europäischer und US-amerikanischer Politiker betrauert. Innerhalb von drei Tagen wurde Parubiy’s Mörder festgenommen und bekannte sich schuldig. Der Attentäter zeigte keinerlei Reue und behauptete, seine Tat sei „Rache an dem Staat” für das Verschwinden seines Sohnes gewesen, der 2023 bei Kämpfen in Bachmut vermutlich ums Leben gekommen war.

Doch hinter dieser Geschichte steckt mit ziemlicher Sicherheit mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Unmittelbar nach Parubijs Ermordung tauchten Behauptungen auf, er habe Monate zuvor offiziellen Schutz bei der SBU beantragt, sei jedoch abgewiesen worden. Dies löste einen Aufschrei aus und zwang die Sicherheitsdienste in Kiew, eine Erklärung abzugeben, warum Parubijs Antrag abgelehnt worden war. Seltsamerweise wurde anschließend eine Pressekonferenz einberufen, auf der der SBU und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden widersprüchlich bestritten, dass er jemals eine staatliche Behörde um Schutz gebeten hatte.

Was auch immer die Wahrheit sein mag, Parubiy nahm eine enorme Anzahl sensibler Geheimnisse mit ins Grab, an deren dauerhafter Geheimhaltung sehr viele Personen und Organisationen ein großes Interesse haben. Als langjähriger, unverblümter Ultranationalist war er 1991 Mitbegründer der offen neonazistischen Sozial-Nationalistischen Partei – später umbenannt in Swoboda – und leitete von 1998 bis 2004 deren paramilitärischen Flügel, Patriot der Ukraine. Die Einheit befürwortete, wie ihre politische Mutterpartei, aggressiv aufständische Gewalt und vertrat einen virulenten, genozidalen Hass auf Russland und die Russen.

Ein Flugblatt von „Patriot der Ukraine“ mit Andriy Parubiy

Parubiy war eine Schlüsselfigur in der von den USA orchestrierten Orangenen Revolution 2004 in Kiew. Seine Rolle beim Maidan-Putsch und allem, was darauf folgte und die Ukraine in den Krieg mit Moskau stürzte, war noch wesentlich bedeutender. Nach dem Ausbruch der Proteste im November 2013 gründete Parubiy die „Maidan-Selbstverteidigungstruppe”. Obwohl sie angeblich für den Schutz „friedlicher” Demonstranten vor der Bereitschaftspolizei zuständig war, arbeitete die Truppe eng mit der faschistischen paramilitärischen Gruppe „Rechter Sektor” zusammen. Letztere verübte regelmäßig Brandstiftung und Gewaltakte, um negative Reaktionen der Strafverfolgungsbehörden zu provozieren.

Die Proteste endeten damit, dass der gewählte Präsident Viktor Janukowitsch am 22. Februar 2014 aus der Ukraine floh. Dies folgte auf das Massaker an Demonstranten durch Scharfschützen auf dem Freiheitsplatz (heute Maidan) in Kiew. Die Regierungstruppen – möglicherweise mit russischer Unterstützung – wurden für das Blutvergießen verantwortlich gemacht, was eine Lawine internationaler Verurteilungen und Drohungen seitens Paribuis Maidan-Selbstverteidigungstruppe auslöste, die Residenz des Präsidenten zu stürmen und ihn mit Gewalt aus dem Amt zu entfernen, sollte er nicht zurücktreten. Janukowitschs Regierung wurde durch eine faschistisch geprägte, nicht gewählte Administration ersetzt, die von Victoria Nuland, der Ukraine-Beauftragten des US-Außenministeriums, handverlesen wurde.

Parubiy wurde zum Chef des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ernannt und beaufsichtigte die Einleitung und Durchführung der „Anti-Terror-Operation” der Ukraine, einer brutalen Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung des Landes. Er leitete auch Schritte ein, um Kiew vor der formellen Mitgliedschaft in die Verteidigungs- und Sicherheitsstrukturen der NATO zu integrieren. Während Parubiy zunächst seine Position unter dem gewählten, rechtsextremen Präsidenten Petro Poroschenko behielt, trat er im August 2014 nach der Unterzeichnung der Minsker Vereinbarungen, die Frieden im Donbass bringen sollten, zurück, da er der Meinung war, dass der Konflikt nur mit „Gewalt” gelöst werden könne.

Parubiy wurde noch kriegerischer, als im Februar 2022 der Stellvertreterkrieg ausbrach. In der Anfangsphase des Konflikts sprach er sich vehement gegen Verhandlungen mit Moskau aus und drängte stattdessen darauf, dass Kiew „das Russische Reich zerstören“ solle. In der Zwischenzeit blieb das Maidan-Massaker offiziell unaufgeklärt. Dieser Mangel war so auffällig, dass selbst unter ukrainischen Ermittlern der Verdacht aufkam, die offiziellen Untersuchungen zu den Morden würden absichtlich sabotiert. Es gab sicherlich viele mächtige Persönlichkeiten im Land, die wollten, dass die Wahrheit verschleiert und begraben wurde – Andriy Parubiy vielleicht an erster Stelle.

„Heilige Opfer“

Im Oktober 2023 fällte ein Kiewer Gericht endlich ein Urteil zum Massaker auf dem Maidan in einem Prozess, der 2016 begonnen hatte. Von fünf Polizeibeamten, die der Mittäterschaft an den Gräueltaten beschuldigt wurden, wurde einer freigesprochen, ein anderer wegen angeblichen „Amtsmissbrauchs“ zu einer bereits verbüßten Haftstrafe verurteilt, während drei in Abwesenheit wegen 31-fachen Mordes und 44-fachen versuchten Mordes verurteilt wurden. Tatsächlich wurde kein ukrainischer Beamter aus dieser Zeit jemals in irgendeiner Weise rechtlich für den Vorfall bestraft. In dem Urteil wurde auch anerkannt, dass es keine Beweise dafür gab, dass von staatlicher Seite der Befehl erteilt worden war, auf Demonstranten zu schießen.

Darüber hinaus schloss das Urteil die Beteiligung russischer Elemente an den Massenerschießungen endgültig aus – eine Verschwörungstheorie, die seit vielen Jahren von pro-Maidan-Elementen, darunter auch Parubiy, stark propagiert wurde. Noch bedeutender ist, dass das Gericht in mindestens 28 der 128 während des Prozesses untersuchten Fälle von Schüssen auf Demonstranten feststellte, dass „die Beteiligung von Strafverfolgungsbeamten nicht bewiesen ist“ und die Beteiligung „anderer unbekannter Personen“ an den Tötungen „nicht ausgeschlossen werden kann“. Das ist eine außerordentliche Untertreibung.

Das Urteil stellte fest, dass „ausreichende“ Beweise „eindeutig“ darauf hindeuten, dass viele Schüsse auf Demonstranten vom Hotel Ukraina am Freiheitsplatz abgefeuert wurden, das „ein Gebiet war, das nicht von den Strafverfolgungsbehörden kontrolliert wurde“. In dem Urteil unerwähnt blieb, dass das Hotel Ukraina während der Maidan-Unruhen als Hauptquartier der Swoboda diente, deren Führer – darunter auch Parubiy – das Chaos auf den Straßen koordinierten. Viele Svoboda-Aktivisten hatten ihren Stützpunkt im 11. Stock des Hotels. Scharfschützen in dieser Umgebung wurden von zahlreichen Quellen, darunter auch der BBC, beobachtet.

Zahlreiche Zeugenaussagen während des langwierigen Prozesses deuteten jedoch darauf hin, dass das Hotel Ukraina nicht das einzige Gebäude oder Gebiet war, von dem aus auf Demonstranten geschossen wurde, und dass es zu diesem Zeitpunkt von oppositionellen Kräften – und nicht von Regierungstruppen – besetzt war. Besonders bemerkenswert war die Aussage von Nazar Mukhachov, einem Kommandeur der Maidan-Selbstverteidigung und Berater von Parubiy. Er erhielt Zugang zu den von der Regierung gesammelten Beweisen im Zusammenhang mit dem Massaker und führte seine eigenen Ermittlungen durch.

Die Ergebnisse von Mukhachovs Untersuchung des Massenmords deuteten eindeutig darauf hin, dass „dritte Kräfte“ mit Verbindungen zur Maidan-Führung für die Schüsse auf Demonstranten und Polizisten verantwortlich waren, die von Orten aus erfolgten, die von oppositionellen Elementen besetzt waren, darunter das Hotel Ukraina. Er kam zu dem Schluss, dass Parubiy und andere „heilige Opfer“ brauchten, um die Regierung zu stürzen. Mukhachovs Darstellung ist besonders eindringlich und überzeugend, da er selbst Mitglied der Maidan-Selbstverteidigung war, den Maidan-Putsch weiterhin unterstützt und ein überzeugter Ultranationalist ist.

Unterdessen berichtete Stanyslav Shuliak, Kommandeur der Bereitschaftspolizei während der Maidan-Proteste, dass zahlreiche Beamte beobachtet hätten, wie Scharfschützen von Maidan-kontrollierten Standorten aus schossen. Infolgedessen verhandelten die Sicherheitsdienste mit Vertretern der Maidan-Selbstverteidigung, um diese Gebiete zu untersuchen, aber Parubiy lehnte ihre Anträge ab. Noch belastender ist, dass zahlreiche Zeugen – darunter Mitglieder des Rechten Sektors – aussagten, bewaffnete Personen gefasst zu haben, von denen bekannt war oder vermutet wurde, dass sie während des Massakers auf Demonstranten geschossen hatten. Nach ihrer Festnahme wurden diese Personen an Parubiy’s Maidan-Selbstverteidigung übergeben – nur um ohne Konsequenzen oder Erklärung freigelassen zu werden und nie wieder gesehen zu werden.

„Eine Leiche“

Unmittelbar nach Parubiy’s Tod interviewte die beliebte ukrainische Nachrichtenagentur Strana eine Reihe seiner Mitarbeiter. Interessanterweise gaben die meisten der „Hand des Kremls“ die Schuld an seiner Liquidierung, während andere „den innenpolitischen Hintergrund des Mordes nicht ausschlossen“. Das heißt, Parubiy könnte aufgrund „der Erwartung künftiger politischer Unruhen im Land“ beseitigt worden sein. “ Schließlich, wie eine anonyme Quelle Strana mitteilte, „wusste Andrej sehr gut, wie man einen Maidan organisiert“.

Die Gefahr eines bevorstehenden „politischen Umsturzes“ in der Ukraine ist sehr real. Jeden Tag rücken die Moskauer Streitkräfte unerbittlich im Donbass vor. Hohe Verluste, Desertionen und gescheiterte Rekrutierungskampagnen bedeuten, dass der Personalmangel in Kiew so gravierend ist, dass nun Frauen – einige davon schwanger – an der Front kämpfen. Europa ist darauf angewiesen, Waffen aus Washington zu kaufen, um seinen scheiternden Stellvertreter auszurüsten, während Donald Trump die NATO-Mitgliedschaft oder die Rückgabe verlorener Gebiete entschieden abgelehnt hat. Seit einiger Zeit ist der Krieg für Kiew eindeutig vorbei.

Trotzdem hält Präsident Wolodymyr Selenskyj öffentlich an maximalistischen – und völlig unerreichbaren – Kriegszielen fest, darunter die Rückeroberung der Krim. Er hat gute Gründe, diese lächerliche Fassade öffentlich aufrechtzuerhalten. Im Juli löste Selenskyjs Versuch, die von den USA geführten „Anti-Korruptions“-Behörden unter die direkte Kontrolle seiner Regierung zu stellen, Massenproteste aus, Forderungen nach seinem Rücktritt selbst von seinen stärksten westlichen Unterstützern und scharfe Kritik von einflussreichen Kreisen innerhalb des Landes. Zu den lautesten Stimmen gehörte Andriy Biletsky, Gründer des berüchtigten neonazistischen Asow-Bataillons.

In einem Interview mit der Times im August kritisierte Biletsky wiederholt Selenskyj und lehnte jegliche Verhandlungen mit Russland rundweg ab. Er skizzierte seine persönliche „Vision für die Zukunft“ eines ewigen Krieges mit Moskau, in dem die Ukraine zu einer „permanent militarisierten Gesellschaft“ und zur „Armee und zum Waffenarsenal“ Europas werden würde. Seine Äußerungen fanden nur wenige Tage später in einem fast identischen Lobeshymnenartikel derselben Zeitung Widerhall, in dem der beliebte YouTuber und ehemalige Leiter der Odessa-Abteilung des Rechten Sektors, Serhii Sternenko, offen mit dem Tod des ukrainischen Präsidenten drohte:

„ Wenn … Selenskyj unbesiegte Gebiete abgeben würde, wäre er politisch und dann auch tatsächlich tot. Das wäre eine Bombe unter unserer Souveränität. Die Menschen würden das niemals akzeptieren … Am Ende wird es nur einen Sieger geben, Russland oder die Ukraine … Wenn das russische Imperium in seiner gegenwärtigen Form weiterbesteht, wird es immer expandieren wollen. Ein Kompromiss ist unmöglich. Der Kampf wird ewig andauern, bis Russland das ukrainische Territorium verlässt.“

Sternenko war maßgeblich an dem Massaker von Odessa im Mai 2014 beteiligt, bei dem Dutzende Anti-Maidan-Aktivisten getötet und Hunderte weitere verletzt wurden. Eine weitere Schlüsselfigur des Rechten Sektors, die in diesen schrecklichen Vorfall verwickelt war, war Demyan Hanul, der im März ermordet wurde. Die faschistische paramilitärische Gruppe bezeichnete das Massaker damals als „glänzendes Kapitel unserer nationalen Geschichte“. Im Vorfeld wurden Andriy Parubiy und 500 Mitglieder seiner Maidan-Selbstverteidigungstruppe in der Stadt stationiert, was stark darauf hindeutet, dass die industrielle Verbrennung ukrainischer Russischsprachiger ein vorsätzlicher, absichtlicher Massenmord war.

Das Massaker von Odessa am 2. Mai 2014

Nach dem Inferno von Odessa jubelte die prominente Svoboda-Vertreterin Iryna Farion, deren Zimmer im Hotel Ukraina während des Maidan-Massakers als Scharfschützennest diente, über das feurige Gemetzel und erklärte: „Lasst die Teufel in der Hölle schmoren … Bravo!“ Sie selbst wurde im Juli 2024 ermordet, obwohl sie unter intensiver Überwachung durch den SBU stand. Es ist schon ein ziemlicher Zufall, dass, während sich die Schlinge um Selenskyj immer weiter zuzieht, diejenigen, die am eindrucksvollsten über die Ereignisse berichten können, die zur Entstehung des Maidan-Regimes geführt haben, wie Fliegen sterben.