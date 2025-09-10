Könnte Trump letztendlich den globalistischen „Great Reset“ auslösen?

Von Brandon Smith

Dieser Artikel wurde von Brandon Smith verfasst und ursprünglich bei Birch Gold Group veröffentlicht

Die Nachrichten waren letzte Woche voll von Berichten über das jüngste Treffen zwischen Russland, China und Indien in der chinesischen Hafenstadt Tianjin. Wladimir Putin, Xi Jinping und Narendra Modi stellten sicher, dass sie bei diesem Ereignis zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht eine einheitliche Front präsentierten, und es ist klar, dass sich die militärischen Beziehungen zwischen China und Russland festigen. Das Treffen der Shanghai Cooperation Organization wird von den Medien angesichts der sich verschärfenden Handelsspannungen als Warnung an die USA interpretiert.

Westliche Journalisten scheinen von dieser Nachricht ziemlich begeistert zu sein und vermuten, dass Donald Trumps Zollpolitik die Feinde Amerikas zusammenbringt und eine anti-amerikanische Achse bildet. Die politische Linke hasst Trump so sehr, dass es mich nicht überraschen würde, wenn sie in ein oder zwei Jahren Putin und die BRICS bejubeln würde.

Kurzmeldung für alle, die es noch nicht wissen: Die BRICS haben ihre Allianz bereits seit der Obama-Ära gebildet. Das ist nichts Neues und hat nichts mit Trump zu tun.

Ich verfolge die Bildung der BRICS-Allianz seit 2009, und das treibende Motiv hinter diesem Wirtschaftsblock war (oberflächlich betrachtet) immer, sich vom Dollar als Weltreservewährung zu lösen. Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten fordern seit Jahren das Ende des Dollars und die Einführung eines neuen globalen Währungssystems. Allerdings ist der Plan nicht so stark auf den Osten ausgerichtet, wie viele Menschen annehmen. Das heißt, wenn Sie hoffen, dass die BRICS-Staaten den „Globalismus beenden” werden, irren Sie sich gewaltig.

Tatsächlich haben sowohl Russland als auch China 2009 die Idee einer globalen Währung vorgeschlagen, die vom IWF verwaltet wird – einer Organisation, die nach Meinung vieler Menschen von den USA kontrolliert wird. In Wirklichkeit wird sie von Globalisten kontrolliert, und Globalisten sind keinem Nationalstaat dauerhaft loyal, sondern nur ihrer eigenen Agenda.

Manche mögen argumentieren, dass sich die Situation seit 2009 dramatisch verändert hat, aber ich bin anderer Meinung. China ist nun untrennbar mit dem SZR-Korb des IWF verbunden, und Russland bleibt trotz des Krieges in der Ukraine ein aktives Mitglied des IWF. Es ist wichtig zu verstehen, dass es immer zwei verschiedene Zeitachsen gibt, wenn es um weltpolitische Ereignisse geht – da ist zum einen die öffentlichkeitswirksame internationale Bühne und zum anderen die Arbeit globalistischer Institutionen, die außerhalb der Geopolitik existieren.

Meiner Meinung nach sind Globalisten nicht unbedingt die „Drahtzieher” hinter jedem Konflikt oder jeder Krise, aber sie positionieren sich so, dass sie wann immer möglich Vorteile daraus ziehen können. Und sie spielen bei jeder Auseinandersetzung auf beiden Seiten, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Mit anderen Worten: Gruppen wie der IWF, die Weltbank, die BIZ, das WEF und Billionen-Dollar-Konzerne wie BlackRock und Vanguard werden sich um die BRICS-Staaten genauso bemühen wie um den Westen, wenn es darum geht, eine zentralisierte Ein-Welt-Wirtschaft zu erreichen.

Es ist kein Geheimnis, wie diese „neue Weltordnung“ aussehen soll. Die Davos-Clique diskutiert seit Jahren offen ihre Visionen, und während der Pandemie haben sie die Maske fallen lassen und sich an der „unvermeidlichen“ Umsetzung ihres „Great Reset“ erfreut. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eliten für die Wirtschaft der Zukunft Folgendes wollen:

Ein globales bargeldloses System. Eine digitale Einheitswährung, die auf einem Korb von CBDCs (Central Bank Digital Currencies) basiert. KI-Tracking aller Finanzdaten. Eine „Sharing Economy”, in der jegliches Privateigentum abgeschafft wird. Der Einsatz von „De-Banking” zur Kontrolle des zivilen Diskurses – das bedeutet, dass man sagen kann, was man will, aber möglicherweise den Zugang zu seinen Konten und vielleicht sogar zum Arbeitsmarkt verliert. Bevölkerungskontrolle und -reduktion. Kohlenstofffeudalismus, bei dem Nationen Tributsteuern an Globalisten zahlen, um „den vom Menschen verursachten Klimawandel zu stoppen” (der nicht existiert).

Diese Steuern werden dann an verschiedene Nationen umverteilt, um deren Zusammenarbeit zu fördern. Und letztendlich wollen sie die Einführung eines universellen Grundeinkommens (UBI), um jeden Einzelnen für seinen Lebensunterhalt von einer zentralisierten Regierung abhängig zu machen, damit er niemals daran denkt, zu rebellieren.

Das ist es, was die Elite von Davos mit dem „Great Reset” meint. Ich habe jedoch in meinen letzten Artikeln festgestellt, dass die Globalisten im letzten Jahr beunruhigend still geworden sind. Sie sind in ihren Reden nicht mehr so kühn wie während der Pandemie, und ihre Pläne scheinen an ihre Grenzen zu stoßen.

Ich habe gesehen, dass die Medien, eine Reihe von Zentralbankern und politischen Führern dieses Thema als Donald Trumps „wirtschaftlichen Reset” bezeichnen, und ich finde diese Darstellung faszinierend. Wovon genau sprechen sie? Gibt es konkurrierende Resets, und wenn ja, bedeutet dies, dass die Agenda der Globalisten entgleist ist?

Trumps Neustart und das Ende von Bretton-Woods

Trumps Neustart, wenn wir es so nennen wollen, scheint in der Umkehrung des Bretton-Woods-Abkommens nach dem Zweiten Weltkrieg begründet zu sein, durch das die USA zum de facto finanziellen Motor der Weltwirtschaft wurden. Damals wurde der Status des Dollars als Weltreservewährung gefestigt, Amerika wurde zum Konsumzentrum des Westens und die NATO wurde gegründet.

Für die Amerikaner klingt das nach einem guten Deal, aber diese Rolle zu spielen ist kostspielig. Sie zerstört langsam aber sicher unsere Wirtschaft durch Verschuldung und Inflation.

Viele Präsidenten haben seit dem Zweiten Weltkrieg gezielte Zölle eingesetzt, aber keiner hat so umfassende Zölle durchgesetzt wie Trump. Oft verglichen mit den Smoot-Hawley-Zöllen unter Herbert Hoover, die fälschlicherweise für die Weltwirtschaftskrise verantwortlich gemacht werden (tatsächlich waren es internationale Banken und die Federal Reserve, die die Depression verursacht haben), werfen Trumps Einfuhrzölle einen Strich durch die Rechnung des Bretton-Woods-Handels und ersticken den Globalismus, indem sie große Unternehmen dazu zwingen, ihre Auslagerung ins Ausland zu reduzieren.

Wie ich schon oft gesagt habe, sind globale Unternehmen KEINE freien Marktteilnehmer, sondern sozialistische Einrichtungen, die von Regierungen gegründet und durch besondere rechtliche und wirtschaftliche Privilegien geschützt werden. Wenn ein Unternehmen „zu groß ist, um zu scheitern” und daher Anspruch auf Steuergelder durch Rettungsaktionen und quantitative Lockerung hat, dann ist es kein Mechanismus des freien Marktes. Deshalb sollte es uns egal sein, ob sie durch Zölle besteuert werden.

Offen gesagt bin ich der Meinung, dass der Globalismus der Unternehmen und die wirtschaftliche Verflechtung abgeschafft werden sollten, notfalls mit Gewalt.

Legitime Dezentralisierung oder kontrolliertes Chaos?

Trumps Zölle könnten zusammen mit seinen Kürzungen bei ausländischen Subventionen und anderen wirtschaftspolitischen Maßnahmen in wenigen Jahren den Globalismus, wie wir ihn kennen, vollständig zerstören. In gewisser Weise handelt es sich also tatsächlich um eine Art „wirtschaftlichen Neustart”. Aber hier liegt das Problem: Könnten Trumps Bemühungen letztendlich den globalistischen Neustart beschleunigen, anstatt ihn zu verhindern?

Wie bereits erwähnt, besteht seit 2009 eine enge Verbindung zwischen den BRICS-Staaten, deren Hauptziel es ist, die durch das Bretton-Woods-Abkommen geschaffenen Strukturen zu beenden. Sie haben in der Vergangenheit erklärt, dass sie ein neues Währungssystem unter der Leitung des IWF wünschen. Ob die BRICS-Staaten es wissen oder nicht, ihre Bemühungen, CBDCs zu entwickeln und die USA zu entthronen, spielen direkt in die Hände der Globalisten.

Der IWF und die BIZ haben fleißig (und still) daran gearbeitet, einen grenzüberschreitenden CBDC-Rahmen aufzubauen, und der IWF hat eine eigene globale digitale Währung geplant, die auf dem SDR-Korb basiert. Die BIZ bezeichnet dieses System manchmal als „Unified Ledger”.

Bereiten die Bankeliten eine Alternative zum Dollar vor, um sich auf einen bevorstehenden Konflikt zwischen den USA und den BRICS-Staaten vorzubereiten? Und ist Trumps „Reset” ein Katalysator für diese Krise?

Ich unterstütze Trumps Zölle aus mehreren Gründen. Ich denke, dass der Globalismus ein Ende haben muss. Ich denke, dass die heimische Produktion in die USA zurückkehren muss und dass Unternehmen einen Preis für ihre Auslagerung zahlen müssen. Ich finde nicht, dass die Amerikaner als wichtigster Konsummarkt für die ganze Welt fungieren sollten, und ich finde nicht, dass es unsere Aufgabe ist, den Planeten zu subventionieren. Ich glaube auch, dass sich nichts ändern wird, wenn nicht in naher Zukunft drastische Maßnahmen ergriffen werden.

Aber ich verstehe auch die Realität, dass die meisten Länder der Welt mit schockierenden Umwälzungen konfrontiert wären, wenn die USA ihre seit dem Zweiten Weltkrieg eingenommene Rolle aufgeben würden. Die USA machen etwa 30 % des weltweiten Konsums aus. Wir liefern den größten Teil der weltweiten Auslandshilfe (etwa 70 bis 100 Milliarden Dollar jährlich), auf die viele Länder angewiesen sind. Wir sind der wichtigste Exportmarkt für die Welt, und es gibt keinen realistischen Ersatz dafür. Der Dollar und das SWIFT-System sind die wichtigsten Triebkräfte des globalen Handels.

Würde Trumps Neustart tatsächlich die Mehrheit der Nationen in eine verzweifelte Lage bringen? Eine Lage, die sie dazu zwingt, nach einer alternativen Lösung zu suchen, die sie sonst nicht akzeptieren würden? Warten die Globalisten in den Startlöchern, um diese Lösung in Form ihres eigenen „Great Reset” und eines digitalen Ein-Welt-Währungssystems anzubieten?

So oder so muss die bestehende wirtschaftliche Interdependenz verschwinden. Globale Konzerne müssen sich nach Jahrzehnten des Schutzes und der Sonderbehandlung einer Abrechnung stellen. Die Produktion muss in die USA zurückkehren. Die Amerikaner müssen aufhören, durch Auslandshilfe für den Rest der Welt zu bezahlen. Aber wenn wir diesen Weg einschlagen, müssen wir dabei auch alle globalistischen Organisationen abschaffen.

Ich glaube, dass diese Institutionen vorhaben, die Instabilität auszunutzen, die durch den Ausstieg der USA aus der Bretton-Woods-Struktur verursacht wird. Ich denke, sie haben sich wie immer so positioniert, dass sie jeden potenziellen Konflikt, der daraus entstehen könnte, zu ihrem Vorteil nutzen können. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere notwendigen Reformen als Sprungbrett nutzen, um die Übel ihres Great Reset zu verwirklichen.

Ein echter „Neustart” erfordert, dass wir die Zerstörung globalistischer Institutionen zur Priorität machen. Andernfalls könnten alle wirtschaftlichen Maßnahmen, die wir ergreifen, letztendlich ihrer Agenda zugutekommen.