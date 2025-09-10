Im Alleingang definiert Jemen die Sicherheit in Westasien neu

Von Abbas Al-Zein

Die von Ansarallah geführte Regierung in Sanaa verteidigt nicht mehr nur Gaza, sondern gestaltet die Grundlagen der regionalen Abschreckung und Souveränität neu. Und es sieht nicht so aus, als könne irgendetwas sie daran hindern.

Die Ermordung des jemenitischen Premierministers Ahmad Ghalib al-Rahwi und seiner Kabinettsmitglieder durch Israel war keine Ausnahmeerscheinung. Sie passt genau in die Strategie, die Sanaa für sich selbst gewählt hat: eine direkte Konfrontation mit den Grundlagen der vom Westen auferlegten Sicherheitsordnung in Westasien, einer Ordnung, die in erster Linie auf den Schutz Israels ausgerichtet ist.

Nach den gezielten Tötungen am 28. August, denen mindestens elf weitere Minister zum Opfer fielen, strömten Tausende Jemeniten zur Al-Shaab-Moschee (ehemals Al-Saleh-Moschee) in der Hauptstadt, um an einer Beerdigung teilzunehmen, die zu einem Schwur des Widerstands wurde. Mahdi al-Mashat, der derzeit den Obersten Politischen Rat (SPC) leitet, erklärte: „Unsere Rache schläft nicht, und dunkle Tage erwarten euch für das, was die Hände eurer schmutzigen, verräterischen Regierung angerichtet haben.“ Er verurteilte den Angriff als Verrat an den roten Linien und versprach eine militärische Eskalation.

Als Rahwis Stellvertreter, der nun de facto Premierminister Mohammed Miftah, sagte zu den Trauernden:

„Wir stehen dem mächtigsten Geheimdienstimperium der Welt gegenüber, das die Regierung ins Visier genommen hat – die gesamte zionistische Entität (bestehend aus) der US-Regierung, der zionistischen Entität, den zionistischen Arabern und den Spionen im Jemen.“

Fast zwei Jahre nach Beginn des Krieges Israels gegen Gaza hat sich der Jemen als zentraler Akteur in den Mittelpunkt der regionalen Konfrontation gedrängt.

Trotz der Einschränkungen durch die Blockade hat das Land ein wirkungsvolles Modell der asymmetrischen maritimen und raketenbasierten Abschreckung entwickelt. Sanaa ist zu einem geopolitischen Engpass geworden, der das Machtgleichgewicht im Roten Meer und im Arabischen Meer neu kalibriert.

Der Aufstieg des Jemen lässt sich nicht an der Anzahl der Angriffe oder der angegriffenen Schiffe messen, sondern an seiner wachsenden Fähigkeit, regionale Einsatzregeln zu diktieren – etwas, das die westlichen Mächte, die Israel unterstützen, nicht verhindern konnten.

Vom ersten Tag des Krieges gegen Gaza an erklärten die jemenitischen Streitkräfte (YAF), dass ihre Marinekampagne mit dem Schicksal der belagerten palästinensischen Enklave verbunden sein würde. Diese Haltung – die weitaus mehr politischer als taktischer Natur war – ermöglichte es Sanaa, zum ersten Mal in der modernen Geschichte als sichtbare und bedeutende Militärmacht in der Region in Erscheinung zu treten.

Durchbrüche bei Raketen, Eskalationen auf See

Am 22. August 2025 feuerte die YAF eine Rakete auf den Flughafen Ben Gurion ab, die laut Ermittlern der israelischen Luftwaffe mit einem Streugeschoss bestückt war. Dies war der erste bestätigte Einsatz einer solchen Munition durch den Jemen gegen den Besatzungsstaat.

Streumunition zerfällt in der Luft in mehrere Bomblets, die einen großen Radius abdecken. Dies macht sie besonders effektiv gegen Flughäfen, Logistikzentren und verstreute Luftabwehrsysteme. Für Tel Aviv sind solche Munitionen schwieriger abzufangen; selbst wenn der Iron Dome das Hauptprojektil neutralisiert, kann er möglicherweise nicht alle Submunitionen daran hindern, ihr Ziel zu treffen.

Mit der Einführung dieser Fähigkeit signalisierte Sanaa, dass sich seine Raketendoktrin über die Abschreckung hinaus weiterentwickelt hat. Sie kann nun Luftwaffenstützpunkte und Häfen vollständig außer Gefecht setzen. Die Bedrohung für den Besatzungsstaat beschränkt sich nicht mehr nur auf die Menge der Geschosse, sondern umfasst auch deren Qualität, Genauigkeit und Durchschlagskraft.

Die Einführung dieser Technologie durch den Jemen hat Konsequenzen, die weit über Tel Aviv hinausreichen. Sie trifft den Kern der von den USA geführten Sicherheitsstruktur in Westasien, deckt deren Schwachstellen auf und zieht die Grenzen der Abschreckung neu.

Die gezielten Tötungen in Sanaa dienten nicht dazu, die Raketenentwicklung zu stoppen – eine unmögliche Aufgabe –, sondern die Entscheidungsfindung zu unterbinden. Aber wenn Raketen eine Achse der Konfrontation bilden, dann bildet die selbstbewusste Marinepolitik des Jemen die andere: Heute stellt die Versenkung von Schiffen, die gegen die Blockade Israels durch Sanaa verstoßen, eine direkte Herausforderung für die westliche Vorherrschaft auf See dar.

Am 7. Juli kündigte die YAF an, das unter liberianischer Flagge fahrende Handelsschiff Magna CZ (auch bekannt als Magic Seas) vor der Südwestküste des Jemen anzugreifen. Innerhalb von 72 Stunden führten sie eine zweite Operation durch, bei der die Eternity C auf dem Weg zum israelischen Hafen Umm al-Rashrash („Eilat“) versenkt wurde. Die Militärmedien des Jemen veröffentlichten hochauflösende Aufnahmen beider Angriffe – ein Beweis für Planung, Präzision und operatives Selbstvertrauen.

Der Anführer der Ansarallah, Abdul Malik al-Houthi, sagte, die Angriffe auf Schiffe, die sich dem Navigationsverbot des Jemen für den Handel mit Israel widersetzten, hätten zur erneuten Schließung des Hafens von Umm al-Rashrash geführt. Er bezeichnete dies als Abschreckungssignal für Unternehmen, die das Seeblockade des Jemen untergraben wollen.

Quellen in Sanaa bestätigen gegenüber The Cradle, dass Israel versucht hatte, die Blockade zu umgehen, indem es sich heimlich mit westlichen Reedereien abstimmte, um den bankrotten Hafen weiterhin zu versorgen. Die beiden Angriffe sollten diesen Bemühungen ein Ende setzen – und waren erfolgreich.

Die Angriffe, die wenige Tage nach dem kurzen Krieg zwischen dem Iran und Israel durchgeführt wurden, zeigten auch die wachsende Fähigkeit des Jemen, komplexe Seekriegsführung zu betreiben. Die YAF setzte Berichten zufolge eine Mischung aus Raketen, Drohnen, Booten und Minen bei den Operationen ein, die nicht nur dazu dienten, die Blockade von Sanaa durchzusetzen, sondern auch externe Akteure, darunter die USA, zu warnen, dass jeder Angriff auf den Jemen eine maritime Reaktion nach sich ziehen könnte.

Westliche Ohnmacht und jemenitische Innovation

In einer Analyse vom März argumentierte der Think Tank „Italian Institute for International Political Studies” (ISPI), dass Ansarallah den Gaza-Krieg genutzt habe, um eine zweistufige Abschreckung zu festigen: moralisch-ideologisch und regional-strategisch. Der Jemen habe eine neue Form der Seemacht entdeckt, die er wahrscheinlich nicht wieder aufgeben werde.

Die Angriffe auf Schiffe waren nie nur eine symbolische Unterstützung für Gaza. Sie waren ein Versuch, die globalen Handelsströme durch das Rote Meer zu verändern. Ebenso waren die Fortschritte des Jemen im Bereich der Raketentechnik keine Reaktion, sondern darauf ausgelegt, die israelischen und amerikanischen Luftabwehrsysteme herauszufordern.

Trotz seiner überwältigenden See- und Luftüberlegenheit ist es dem Westen nicht gelungen, diese Bedrohungen zu neutralisieren. Die von den USA geführten Missionen im Roten Meer sind kaum mehr als eine Machtdemonstration ohne echte strategische Wirkung.

Die Macht des Jemen beruht nicht auf riesigen Vorräten oder Spitzentechnologie. Sie basiert auf einer vielschichtigen Formel: lokaler Einfallsreichtum, taktischer Pragmatismus und Koordination mit Verbündeten im Widerstand. Drohnen, Marschflugkörper und die maritime Geografie haben es Sanaa ermöglicht, strategische Kosten ohne direkten Krieg zu verursachen. Dies ist hybride Abschreckung in Aktion – die Neufestlegung von Regeln für das Engagement, ohne auf globale Anerkennung zu warten.

Nachdem die Militäroperationen Washingtons nun unterbrochen sind, sind die Reaktionen des Westens auf die jemenitischen Angriffe fragmentiert und zurückhaltend. Die USA sprechen Warnungen aus. Großbritannien macht symbolische Gesten. Doch unter den aktuellen regionalen Bedingungen kann keines der beiden Länder einen anhaltenden Luft-, See- und Landkrieg führen.

Tel Aviv seinerseits bombardiert weiterhin dieselben Häfen, ohne dass dies nachhaltige Auswirkungen hätte. Selbst Drohungen und die Hinrichtung hochrangiger Persönlichkeiten konnten die Bedrohung nicht verringern – wenn überhaupt, haben sie den Einsatz erhöht.

Neudefinition von Souveränität, Neugestaltung von Sicherheit

Die Operationen des Jemen spiegeln eine Doktrin wider, in der Abschreckung präventive Maßnahmen und die symbolische Kontrolle der Infrastruktur des Gegners umfasst. Eine bemerkenswerte Veränderung zeigt sich auch in der strategischen Denkweise der militärischen Führung des Jemen.

Diese Operationen kamen zu einem kritischen Zeitpunkt, da es Anzeichen dafür gibt, dass Washington eine Eskalation an mehreren Fronten vorbereitet, darunter auch im Jemen selbst. Die jüngsten Schiffsangriffe hatten eine doppelte Funktion: Sie verstärkten die Blockade Sanaas und dienten als präventive Warnung.

Laut einem Bericht des Stimson Center vom Juli haben die US-Luftangriffe „die militärischen Fähigkeiten der Houthis nicht geschwächt, sondern ihre Propaganda im Inland und in der Region gestärkt“. Der Bericht stellt fest, dass Sanaa seine Macht und sein Image als wichtigste Kraft im Widerstand gegen die Interventionen der USA und Israels gefestigt hat, wobei das Rote Meer zunehmend von Akteuren außerhalb der traditionellen, von den USA geführten Rahmenbedingungen geprägt wird.

Eine separate Analyse von ACLED vom Juni mit dem Titel „A Red Sea Hall of Mirrors“ (Ein Spiegelsaal am Roten Meer) stellte fest, dass die widersprüchlichen Botschaften der USA zur Sicherheit am Roten Meer eine tiefgreifende Veränderung offenbaren, da die Kontrolle Sanaas nun greifbar ist, während die Reaktionen des Westens begrenzt und unzureichend bleiben:

„Die Houthis haben die asymmetrische Kriegsführung in der Region neu definiert … Ihr wahrer Erfolg liegt nicht nur in ihrem Waffenarsenal, sondern auch in ihrer strategischen Fähigkeit, mediale Narrative zu nutzen.“

Zusammen genommen deuten diese Erkenntnisse darauf hin, dass Sanaa bis Juli seine maritime Vorherrschaft durch Drohnen, Seezielraketen und Minen gefestigt hatte, unterstützt durch den politischen Willen, die Schifffahrtswege zu stören und zu kontrollieren.

Jemenitische Militärvertreter sagen, das Land befinde sich in einer „starken strategischen Position” – es habe Drohnen und Raketen gehortet, neue Systeme eingeführt und seine Luftabwehr verbessert, die sich sowohl gegen US-amerikanische als auch israelische Angriffe als wirksam erwiesen habe. Jeder Konflikt stärkt seine Fähigkeiten und schärft seine Taktik. Wenn überhaupt, scheint das offene Kriegsumfeld der Region zu einem Testfeld für die militärische Entwicklung Sanaas geworden zu sein.

Unterdessen strebt die USA weiterhin eine Eskalation an, diesmal durch Wirtschaftskrieg. Seit Beginn der Unterstützung Jemens für Gaza hat Washington eine Eskalation versprochen und zwei erfolglose Kriege begonnen. Jetzt setzt es auf Sanktionen, Hafenstreiks und von der UNO unterstützte Bemühungen, um die humanitäre Krise zu verschärfen.

Quellen in Sanaa teilen The Cradle mit, dass diese Schritte genau beobachtet werden und bald militärische Vergeltungsmaßnahmen auslösen könnten. Einige jemenitische Beamte deuten an, dass bei anhaltender Eskalation wirtschaftliche Aggressionen als Krieg behandelt und mit direkten Marineangriffen gegen westliche Interessen beantwortet werden.

Eine neue Sicherheitsdoktrin in Westasien

Die Definition von Sicherheit in Westasien wird nicht mehr von den atlantischen Mächten diktiert. Sie wird von regionalen Akteuren neu definiert, die trotz Belagerung und Krieg einheimische Instrumente einsetzen. Die Ära der unangefochtenen Kontrolle über Handelsrouten und einseitigen Entscheidungen über Krieg neigt sich dem Ende zu.

Sanaa ist nicht nur ein Kriegsteilnehmer. Es entwirft aktiv einen neuen Rahmen für Sicherheit, Souveränität und Abschreckung. Mit jeder jemenitischen Marineoperation schwindet der Mythos der westlichen Vorherrschaft, und eine neue, von der Region geführte Sicherheitsarchitektur nimmt Gestalt an.

Der Jemen war nie als Machtfaktor gedacht. Doch in weniger als zwei Jahren hat er die regionale Landkarte vom Roten Meer aus neu gezeichnet und sich als taktische Seestreitkraft mit strategischer Reichweite behauptet. Dies spiegelt einen grundlegenden Wandel in der Selbstwahrnehmung des Jemen wider, der sich nicht mehr als zersplitterter, verarmter Staat versteht, sondern als entscheidender Akteur bei der Gestaltung der globalen Machtverhältnisse.

Der Jemen bedroht die regionale Sicherheit nicht, sondern definiert sie neu, fest verankert in den Interessen der Völker Westasiens. Sanaa ist über Gaza hinausgegangen und verteidigt nicht nur die Enklave, sondern eröffnet geografischen und strategischen Raum für ein regionales Sicherheitsmodell, das die vom Westen auferlegten Rahmenbedingungen ablehnt.