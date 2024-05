Jemens strategische Eskalation im Mittelmeerraum

Von Khalil Nasrallah

Die maritimen Operationen der Ansarallah gegen die mit Israel verbundene Schifffahrt haben sich soeben auf das Mittelmeer ausgeweitet, die eurasische Wasserstraße, die die NATO seit langem als ihre eigene Domäne betrachtet, auf der sich Israels Öl- und Gasplattformen befinden und die Schauplatz von Washingtons neuem “Hilfspier”-Trick ist.

Zur Unterstützung des Gazastreifens führten die mit der Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte am 18. Oktober 2023 ihre erste direkte Operation gegen Israel durch. Bei dieser Operation wurden Marschflugkörper und Drohnen auf den Hafen von Eilat im Süden des besetzten Palästinas abgefeuert, weniger als zwei Wochen nachdem der palästinensische Widerstand mit der Operation Al-Aqsa-Flut das Blatt in Westasien gewendet hatte.

Ähnliche Angriffe folgten im Schnellfeuer, und das jemenitische Militär warnte erneut, es werde “so lange qualitative Angriffe mit Raketen und Drohnen durchführen, bis die israelische Aggression aufhört”. Einen Monat später, mitten in Tel Avivs zunehmendem Gemetzel im Gazastreifen, begann Sanaa mit der gezielten Bekämpfung von Schiffen im Roten Meer, die mit Israel in Verbindung stehen oder für Israel bestimmt sind, und blockierte effektiv deren Durchfahrt durch die Straße von Bab al-Mandab.

“Phasenweise” maritime Operationen

Dies war die erste Phase einer sorgfältig geplanten Reihe von Seeoperationen im Jemen. In der zweiten Phase wurde ein umfassenderes Verbot verhängt, das Schiffen aus allen Ländern den Zugang zu israelischen Häfen verwehrte – eine Belagerung der Wasserwege, wie sie der Jemen seit acht langen Jahren erduldet. In der dritten Phase weitete Sanaa seine Operationen auf den Indischen Ozean aus und nahm israelische Schiffe ins Visier, die auf der viel längeren Route zum Kap der Guten Hoffnung – rund um den afrikanischen Kontinent – unterwegs waren, um Waren an den Besatzungsstaat zu liefern.

Israels Schifffahrtsroute vor und nach der Blockade des Jemen

Als die Spannungen eskalierten und um Israel zu schützen, schusterten die US-amerikanischen und britischen Seestreitkräfte eine marode Koalition nicht-arabischer Staaten zusammen, die Operation Prosperity Guardian, um den Jemen anzugreifen – ein Land, das bereits seit fast einem Jahrzehnt durch die von den USA unterstützten saudi-arabischen Bombardierungen und Belagerungen verwüstet wurde.

Die jemenitischen Streitkräfte reagierten darauf sofort und mit Nachdruck und dehnten ihr Zielgebiet auf US-amerikanische und britische Seestreitkräfte und später auch auf den Indischen Ozean aus.

Als sich die Drohungen Israels, in Rafah einzumarschieren und die Stadt zu bombardieren, in den letzten Tagen verschärften, kündigte Sanaa den Beginn einer vierten Eskalationsphase an, die eine deutliche Verstärkung der militärischen Reaktion darstellt.

In dieser Phase werden israelische Schiffe oder solche, die israelische Häfen im Mittelmeer anlaufen, ins Visier genommen und umfassende Sanktionen gegen alle Schiffe verhängt, die mit Unternehmen verbunden sind, die die Häfen des besetzten Staates anlaufen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen auf alle Schiffe und Unternehmen angewandt, die Waren nach Israel liefern, unabhängig von ihrem endgültigen Bestimmungsort. Damit wird ihnen der Zugang zu allen jemenitischen Wasserstraßen verwehrt.

Die Erklärung dieser vierten Phase ist ein klares Signal für die Ausweitung der Konfliktzone auf das Mittelmeer und die Verschärfung der Belagerung Israels, das wirtschaftlich vom Seehandel abhängig ist. Sie stellt eine neue Herausforderung für Tel Aviv und seine Verbündeten dar und erhöht den Druck, insbesondere auf Washington und seine europäischen Partner.

Umfang der jemenitischen Operationen gegen israelische Schiffe

Ausbau der militärischen Fähigkeiten

Sanaas strategischer Schachzug erfolgt zeitgleich mit den laufenden Waffenstillstandsverhandlungen mit der Hamas, die unter starkem Druck steht, israelfreundliche Bedingungen zu akzeptieren, und ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Beeinflussung politischer Ergebnisse weit über die Grenzen des Jemen hinaus.

Der jemenitische “Feuerkreis” – seine maritime Reichweite – umfasst nun das Rote Meer, das Arabische Meer, den Golf von Aden, den Indischen Ozean und das Mittelmeer. Zu Lande konzentriert sich Sanaa darauf, Israels geografische Tiefe zu beeinträchtigen, insbesondere seine südlichen Regionen, die an das Rote Meer grenzen.

In mehreren Reden hat Ansarallah-Führer Abdul Malik al-Houthi betont, dass der Jemen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht erstaunliche Fortschritte bei seinen militärischen Fähigkeiten gemacht hat. Diese Fortschritte sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, vor allem auf die Erprobung ihres Arsenals in der Praxis.

In jüngsten Sendungen wurde eine Selbstmorddrohne gezeigt, die aus der Ferne ein Schiff im Roten Meer anvisierte und mit einer Kamera an der Nase ausgestattet war. Darüber hinaus haben die Jemeniten erhebliche Fortschritte beim Einsatz von geflügelten und ballistischen Raketen gemacht: Nach Angaben von Militäranalysten wurden zum ersten Mal in der Geschichte ballistische Anti-Schiffs-Raketen gegen Seeschiffe eingesetzt – ein qualitativer Fortschritt in der militärischen Trickkiste der Ansarallah.

Der strategische Aufstieg von Sanaa

Im Gespräch mit The Cradle erklärt Brigadegeneral Mujib Shamsan, Vorsitzender des jemenitischen Militärsprecherausschusses für die Medien, dass Sanaa von seinen Operationen und der Konfrontation mit den amerikanischen und britischen Streitkräften profitiert hat, um seine Fähigkeiten zu verbessern.

“Dies wird deutlich, wenn man die Operationen vergleicht, die sie vom Beginn ihrer Entscheidungen bis zu ihrem Ende durchgeführt hat. Operationen im Golf von Aden, im Arabischen Meer und im Indischen Ozean, bei denen sie ihre Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen und weiterentwickeln konnte, sei es auf der Ebene der Raketenstreitkräfte, der unbemannten Luftstreitkräfte oder anderer Marinewaffen, wodurch sie verschiedene amerikanische Verteidigungssysteme umgehen, viele Taktiken in Bezug auf die Konfrontation mit ihnen erlernen und sie sogar zum Scheitern bringen konnte.”

Das Versagen der beiden westlichen Koalitionen, die die Belagerung Israels durch den Jemen vereiteln sollen, ist für alle offensichtlich geworden.

Seit Anfang April haben verschiedene europäische Marinekommandeure in aller Öffentlichkeit die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.

Jerome Henry, Kommandant der französischen Fregatte FREMM der Aquitaine-Klasse, die seit 71 Tagen im Roten Meer im Einsatz ist, erklärte am 11. April, sein Schiff habe sein gesamtes Kampfarsenal aufgebraucht und werde zwar in den Hafen fahren, um die Munition aufzufüllen, aber zurückkehren, um sich einer unmöglichen Mission zu stellen:

“Wir hatten nicht unbedingt mit diesem Ausmaß an Bedrohung gerechnet. Es gab eine ungehemmte Gewalt, die ziemlich überraschend und sehr bezeichnend war. [Die Jemeniten] zögern nicht, Drohnen einzusetzen, die auf Wasserhöhe fliegen, sie auf Handelsschiffen zur Explosion zu bringen und ballistische Raketen abzufeuern”.

“Wir mussten mindestens ein halbes Dutzend Hilfsaktionen nach [jemenitischen] Angriffen durchführen”, sagte Henry der französischen Zeitung Le Figaro.

Ebenfalls Anfang April warnte Konteradmiral Vasileios Gryparis, der griechische Befehlshaber der EU-Operation Aspides, dass seine Mission mit nur drei verfügbaren Kriegsschiffen zum Schutz der Transporte durch die Straße von Bab al-Mandab nicht erfolgreich sein würde. Seit “dem Start der Operation Aspides am 19. Februar 2024 bis heute ist das Bedrohungsniveau gleich geblieben”, beklagte Gryparis.

Der jemenitische Brigadegeneral Shamsan weist darauf hin, dass das Versagen des US-Verteidigungssystems und die zunehmenden Risiken für die gegen den Jemen gerichtete Marinekoalition “die USA und ihre Verbündeten gezwungen haben, mehr als 18 Schiffe aus dem Operationsgebiet abzuziehen, wobei die Zahl der amerikanischen Schiffe, die das Gebiet verlassen haben, zehn erreicht hat, während acht Schiffe der europäischen Streitkräfte das Gebiet verlassen haben.”

Shamsan sagt, dass die rasche Entwicklung der militärischen Fähigkeiten Sanaas während des laufenden Krieges den Jemen nicht nur regional, sondern auch global zu einem zentralen Akteur gemacht hat, da er strategisch günstig an einer der wichtigsten Seepassagen der Welt liegt.

Mit dem Beginn der vierten Phase der Ansarallah-Operationen im Mittelmeer erklärt Shamsan, dass der Jemen nun effektiv eine Seeblockade und einen wirtschaftlichen Würgegriff gegen Israel errichtet hat, das für den Großteil seiner Importe auf die Seewege angewiesen ist.

Diese Blockade wiederum stellt ein wichtiges Druckmittel sowohl gegen Tel Aviv als auch gegen seine westlichen Verbündeten dar, die es nicht geschafft haben, ihre Interessen im Roten Meer zu schützen oder Sanaas Embargo gegen Schiffe, die die Häfen des Besatzungsstaates anlaufen, entgegenzuwirken.

Der Jemen ist weit davon entfernt, ein politisches und militärisches Rückzugsgebiet zu sein, und hat weitreichende militärische Fähigkeiten und eine beeindruckende strategische Planung bewiesen, die die größten Seemächte der Welt in Verlegenheit gebracht hat. Die beeindruckenden Manöver Sanaas in den westasiatischen Seegebieten haben das Land an die Spitze der Widerstandsachse in der Region katapultiert, da es am ehesten in der Lage ist, die globale Seesicherheit und die regionale Stabilität zu beeinflussen.

Während sich die USA und ihre Verbündeten um ihren neu errichteten “Hilfspier” an der Mittelmeerküste des Gazastreifens scharen, um – wie viele vermuten – das Gebiet als künftigen Standort für US-Militäroperationen zu konsolidieren und Israels Öl- und Gasplattformen zu schützen, entwickelt sich der Jemen zu einem Frontalgegner in diesem weit entfernten Gebiet.