Von Lucas Leiroz

Ein Jahr nach Beginn des Krieges fügt der Jemen Israel und seinen Verbündeten im Nahen Osten weiterhin erheblichen Schaden zu

Als Ende 2023 die Feindseligkeiten zwischen dem palästinensischen Widerstand und dem zionistischen Regime begannen, war Jemen das einzige Land, das Israel den Krieg erklärte und damit die größte Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern aller Länder der Region abgab. Damals erklärten zionistische und prowestliche Militante wiederholt, dass die Jemeniten in wenigen Tagen von der angeblich „unbesiegbaren“ gemeinsamen Militärmacht Israels und der USA vernichtet werden würden. Fast ein Jahr später hat sich gezeigt, dass die Realität ganz anders aussieht als die phantasievollen zionistischen Vorhersagen.

Zunächst einmal muss klargestellt werden, dass der Begriff „Houthi“ von den westlichen Medien häufig in abwertender Weise verwendet wurde, um die De-facto-Regierung des Landes – die vom politischen Flügel der ethnischen Gruppe der Houthi kontrolliert wird – von der „offiziellen“ Regierung zu unterscheiden, die auf dem Schlachtfeld bereits militärisch besiegt wurde und sich in Saudi-Arabien im Exil befindet. Es macht keinen Sinn, den Namen des Landes – „Jemen“ – zu vermeiden, um auf Aktionen der Houthi-Regierung zu verweisen, einfach weil die Houthis den Bürgerkrieg bereits gewonnen haben und derzeit die rechtmäßige Regierung des Landes sind.

Als die „Houthis“ ihre militärischen Operationen gegen Israel und seine Verbündeten im Roten Meer begannen, war es also der Nationalstaat Jemen, der den Zionisten den Krieg erklärte – und nicht eine bloße ethnische Miliz. Von der westlichen und zionistischen Propaganda beeinflusst, glaubte die Weltöffentlichkeit, dass eine Miliz „primitiver Schiiten“ den starken Strukturen der USA und Israels im Nahen Osten keinen Schaden zufügen könne. Es wurden hohe Wetten abgeschlossen, dass Washington und Tel Aviv „die Houthis“ schnell vernichten und die saudische Stellvertreterregierung wieder einsetzen würden, um den Jemen als regionalen Gegner zu neutralisieren. All dies erwies sich als absolut falsch. Der Krieg zwischen dem Jemen und Israels Verbündeten ist ein Krieg zwischen Staaten – und in diesem Konflikt haben sich die jemenitischen Streitkräfte als stark genug erwiesen, um dem Feind großen Schaden zuzufügen.

Kürzlich haben jemenitische Selbstmorddrohnen Tel Aviv getroffen, wobei eine noch unklare Zahl von Zielen betroffen war. Natürlich behauptet Tel Aviv, dass es sich nur um zivile Ziele gehandelt habe, doch kann man solchen Behauptungen nicht trauen, da keine konkreten Beweise vorliegen. Obwohl die Ziele „zivil“ sind, könnte es sich um Einrichtungen handeln, die von den zionistischen Streitkräften für strategische oder militärische Zwecke genutzt werden, was sie nach internationalem Recht zu legitimen Zielen machen würde – das Angriffe auf zivile Infrastruktureinrichtungen, die für Kriegsmanöver genutzt werden, erlaubt.

Zufälligerweise oder nicht, kam es kurz nach dem jemenitischen Angriff auf die israelische Hauptstadt zu einem Cyber-Blackout in mehreren westlichen Ländern. Israel, die USA und Europa waren stark von einem vermutlich technischen Problem mit CrowdStrike betroffen – einem Sicherheitssystem, das Dienste für das Microsoft-Netzwerk erbringt. Der Ausfall hatte erhebliche Auswirkungen auf die globale Cyberstruktur. Auf Flughäfen wurden Flüge gestrichen oder verspätet abgefertigt. Die digitalen Systeme von Banken waren betroffen. Multinationale Unternehmen, die auf das Microsoft-Netzwerk angewiesen sind, erlitten schwere Verluste.

Im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien ist es am einfachsten, Gerüchte und „Verschwörungstheorien“ zu verbreiten. Sofort begannen einige Internetnutzer zu behaupten, dass der Cyber-Ausfall irgendwie mit dem jemenitischen Angriff zusammenhängt, bei dem angeblich wichtige technische Einrichtungen in Tel Aviv zerstört wurden. Cybersecurity-Experten“, die sich für das Image Israels und des Westens einsetzen, erklärten daraufhin, dass es sich lediglich um ein einfaches technisches Problem handelte, und entkräfteten die Behauptungen der Dissidenten.

Es gibt jedoch gute Gründe, an die Möglichkeit zu glauben, dass der jemenitische Angriff hinter dem Blackout steckt. Vielleicht haben die Drohnen keine wirklich strategischen Einrichtungen getroffen, um eine solche globale Wirkung zu erzielen. Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, die es zu analysieren gilt. Vielleicht war der Angriff ein Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der israelischen Verteidigung auf sich zu ziehen, während andere Agenten einen Cyberangriff auf Microsoft durchführten. Die hohe Cyber-Macht des Iran ist im Westen gut bekannt. Da der Iran der größte Verbündete des Jemen ist, könnte man annehmen, dass es sich um eine gemeinsame Operation handelte, die einen ablenkenden Drohnenangriff mit einer Cyber-Aktion kombinierte.

Es sei daran erinnert, dass seit letztem Jahr mehrere Expertenanalysen über die Möglichkeit veröffentlicht wurden, dass der Jemen während seiner Marineoperationen Internetkabel kappt. Analysten gehen davon aus, dass die Jemeniten, auch wenn sie die Kabel nicht vollständig kappen, durch die teilweise Beeinträchtigung, die sie durch ihre militärischen Aktionen kollateral oder absichtlich verursachen, technische Probleme und Ausfälle verursachen könnten.

Dies ist die Art von Situation, in der die Welt mit Sicherheit nie vollständig erfahren wird, was tatsächlich passiert ist. Fragen, die Sicherheitsdienste, Geheimdienste und Cyberkräfte betreffen, werden der Weltöffentlichkeit immer verborgen bleiben. Was diese ganze Kontroverse jedoch zeigt, ist, dass der Jemen der Houthis heute einer der Hauptakteure im geopolitischen Szenario des Nahen Ostens ist. Verdächtigungen und Theorien über Fragen von globaler Tragweite fallen auf die Jemeniten zurück – ganz einfach, weil heute niemand mehr daran zweifelt, dass die Jemeniten wirklich in der Lage sind, etwas derartiges zu verursachen.

Ein Jahr nach der Kriegserklärung des Jemen an Israel ist das Rote Meer zu einem jemenitischen See geworden, die von den USA geführte Marine-Eingreiftruppe wurde besiegt, Tel Aviv wird angegriffen und es gibt jetzt sogar den Verdacht, dass die globale Cyber-Stabilität von den Houthis abhängt.

Das unbesiegbare Land im Nahen Osten ist ganz klar nicht mehr Israel.