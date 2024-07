Bürgerunruhen sind die nächste vorhersehbare Krise für Amerika

Von Brandon Smith

In den letzten sechs Monaten habe ich über den deutlichen Anstieg der Bürgerkriegsrhetorik in den etablierten Medien in den USA geschrieben, und wir alle wissen, dass die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen der Grund dafür sind. Die Quintessenz ist, dass es unabhängig davon, wer im Jahr 2025 im Weißen Haus sitzt, zu massiver Gewalt kommen wird, aber der größte Teil dieser Gewalt wird für die mögliche Rückkehr von Donald Trump reserviert sein.

Lassen wir das jüngste Attentat (und wie der Geheimdienst es möglich gemacht hat) für einen Moment beiseite und betrachten wir die übliche Reaktion der Linken darauf: Etwa 30 % der Demokraten glauben, dass der Anschlag „inszeniert“ war (was angesichts der Umstände und Beweise praktisch unmöglich ist). Der Rest ist wütend, dass der Schütze nicht getroffen hat. Kein Ereignis hat die politische Linke mehr als das entlarvt, was sie wirklich ist, als die Beinahe-Ermordung von Donald Trump. Wir haben es mit blutrünstigen Geistesgestörten zu tun, die alles tun würden, um zu gewinnen.

Das „falsche Links/Rechts-Paradigma“ ist tot, zumindest wenn es um den durchschnittlichen amerikanischen Bürger geht. Die politische Linke ist nicht nur eine unschuldige Untergruppe der Bevölkerung, die von einer falschen Führung in die Irre geführt wird – sie ist ein großer Teil des Problems. Sie sind willige Teilnehmer an der Zerstörung des Westens. Die Globalisten würden bei der wirtschaftlichen Zentralisierung, der DEI-Agenda, der Trans-Agenda, der Kohlenstoffbesteuerung, der Anti-2A-Gesetzgebung, den offenen Grenzen usw. ohne die Hilfe eines großen Teils der Linken nicht weiterkommen.

Ich habe lange davor gewarnt, dass die politische Linke langsam aber sicher zu einer glücklichen Kanonenfutterarmee im Dienste des Globalismus wird. Und leider neigen die Linken zur Kriegsführung, während die Konservativen zur Politik tendieren. Die Linken setzen jedes Mittel ein und fühlen sich durch und durch gerechtfertigt. Die Konservativen halten sich an die Vorgaben, aus Angst, des „Faschismus“ beschuldigt zu werden. Wir müssen unseren moralischen Kompass nicht aufgeben, aber je eher wir erkennen, dass ein Krieg gegen uns geführt wird, desto eher können wir uns dagegen wehren.

Wie wir in Europa gesehen haben (in Frankreich im letzten Monat), wird jede wahrgenommene Verschiebung hin zu konservativem Einfluss in der Regierung zweifellos zu Unruhen und Schikanen seitens der Sozialisten führen. Die Medien haben die Köpfe der Progressiven so infiziert, dass sie wirklich glauben, sie seien die „Guten“ und die Konservativen wollten „die Demokratie abschaffen“. Daher ist in ihren Augen jede Gewalt oder Sabotage gegen Konservative (und Unabhängige) gerechtfertigt.

Langfristig werden die Konservativen durch die Gewalt und die Hysterie der Linken nur dazu inspiriert, mit gleicher Aggression zu antworten. Hier entsteht das Potenzial für zivile Konflikte. Die Linken argumentieren, dass nur sie tugendhaft genug sind, um Politik und Recht diktieren zu dürfen. Doch ihre Ideologie umfasst auch den moralischen Relativismus, Sie sehen also, wohin die Sache führt…

Sie werden weiterhin auf die Aushöhlung des westlichen Erbes und der westlichen Prinzipien drängen, und schließlich werden sich die Menschen wehren; sie haben keine andere Wahl. Linke und Globalisten erwarten Widerstand, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, dass ein Teil ihrer Strategie eine klassische kommunistische Provokation ist: Patrioten sollen mit Gewalt reagieren und damit dem Establishment den Treibstoff für eine Dämonisierungskampagne liefern (ähnlich wie am6. Januar). Beim nächsten Mal wird es nicht so laufen, wie sie denken, und die Reaktion wird viel größer und schneller sein, als sie erwarten.

In der Zwischenzeit, wenn Trump wieder ins Amt kommt, werden die Ausschreitungen, mit denen Amerika 2020 zu kämpfen hatte, im Vergleich zu 2025 ein Kinderspiel sein. Die Progressiven behaupten, sie würden „die Demokratie schützen“, aber Sie werden sehr schnell sehen, dass sie die Demokratie, sobald sie nicht nach ihren Vorstellungen verläuft, sofort aufgeben und versuchen werden, sich mit anderen Methoden durchzusetzen.

Das bedeutet eine Kampagne der „Affenhiebe“, gefolgt von Krawallen, Plünderungen und Störungen in den Großstädten.

Ein zunehmender Trend, der alle Geschäftsinhaber und Vorsorgeexperten in Alarmbereitschaft versetzen sollte, ist die Nutzung von Social-Media-Apps zur Koordinierung scheinbar spontaner Aufstände. Diese Ereignisse können innerhalb von Stunden organisiert werden und einige der schlimmsten Menschen dazu bringen, sich zu versammeln und einen Geschäftsblock zu stürmen, ohne sich jemals zuvor getroffen zu haben. Ich befürchte, dass sich diese Methoden über Geschäftsviertel und lokale Regierungsgebäude hinaus ausweiten werden.

Reisewege werden bedroht sein, der Güterverkehr könnte ins Visier genommen werden, und wir könnten sogar erleben, dass Plünderer und Randalierer in Wohngebiete vordringen, die weiter vom Stadtzentrum entfernt sind. Es wird sicherlich zu Problemen in der Lieferkette kommen. Zumindest werden die Frachtfahrer befürchten, dass sie ein Risiko eingehen, wenn sie Lkw-Ladungen an Orte transportieren, an denen sie von einem wütenden Mob umzingelt und entführt werden könnten (oder Schlimmeres).

Kriminalität in großem Maßstab ist generell schlecht für die Wirtschaft. Wie wir in Städten wie Chicago und San Francisco gesehen haben, zwingt unkontrollierte Kriminalität Unternehmen dazu, aus einer Region abzuziehen und diese Orte unfruchtbar zu machen. Man nennt das eine „Lebensmittelwüste“ – ein Ort, an dem Zehntausende von Menschen keinen Zugang zu Lebensmitteln oder Einzelhandelsgütern haben. Plünderungen und Unruhen sind ein beschleunigender Katalysator für dieses Szenario. Sind die Geschäfte erst einmal geplündert oder niedergebrannt, werden sie vielleicht nie wieder aufgebaut.

Was ich hier beschreibe, ist eine viel größere Anzahl von Vorfällen mit einer längeren Dauer als 2020. Ich spreche von anhaltenden zivilen Unruhen, und ich sage voraus, dass dies bis ins nächste Jahr hinein die Norm sein wird. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Regierung ausreichend Hilfe leisten wird. Verlassen Sie sich nicht auf FEMA-Rationen oder eine Reaktion der Nationalgarde, die das Problem nur noch verschlimmert. Verlassen Sie sich nicht auf Hilfe von außen – Sie werden es bereuen.

Es gibt verschiedene Stufen ziviler Unruhen. Manchmal beginnen sie als weniger böswillige Beseitigung von Missständen, aber oft werden sie zu einem Vehikel für willkürliche Zerstörung. Die beste Art, wahlloser Gewalt zu begegnen, ist eine gezielte und konzentrierte Selbstverteidigung, zusammen mit den richtigen Vorräten, um durchzuhalten, bis sich die Lage beruhigt hat.

Denken Sie auch nicht, dass diese Bedrohungen Sie nicht betreffen, nur weil Sie in einem Vorort oder einer ländlichen Stadt leben. In Argentinien sind während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs im Jahr 2001 Plündererbanden ungestraft durch ländliche Gebiete gezogen, während die Städte zum Stillstand kamen. Wenn die Städte erst einmal ausgehöhlt sind, wohin werden die schlimmsten Leute dann wohl gehen?

In den USA herrschen ähnliche Verhältnisse wie in Argentinien, wo die Wirtschaftskrise die Möglichkeit bietet, bereits bestehende Spaltungen direkt zu verstärken. Politisch motivierte Übeltäter könnten dazu inspiriert werden, die normalen Dienstleistungen zu sabotieren, wenn die Strafverfolgungsbehörden nur wenig dagegen unternehmen. Es gibt Leute, die alles tun würden, um ihren Willen durchzusetzen.

Organisieren Sie sich entsprechend und halten Sie Ihre eigenen Vorräte bereit. Es gibt viele Leute da draußen, die glauben, dass ihnen etwas zusteht. Sie glauben, dass ihnen ein politischer Sieg oder soziale Macht zusteht, oder vielleicht glauben sie auch nur, dass ihnen der Zugang zu den Sachen anderer Leute zusteht. Im Moment sind die USA ein Pulverfass, das darauf wartet, hochzugehen, und die kommende Wahlperiode wird die Lunte sein.