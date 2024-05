Exklusiv: Jemen bereitet sich auf bevorstehende massive Luft- und Bodenkampagne unter US-Führung vor

Von Ahmed Abdulkareem

Hochrangige Militärs in Sana’a haben MintPress News über die laufenden militärischen Vorbereitungen der USA, Großbritanniens und der von Saudi-Arabien angeführten Koalition in den letzten zwei Wochen informiert. Diesen Quellen zufolge ist ein umfangreicher Luftangriff auf das jemenitische Festland geplant, der sich insbesondere auf die Küstenregionen im Westen sowie auf Gebiete im Süden nahe der saudischen Grenze konzentrieren soll. Es wird erwartet, dass dieser Angriff von Bodenoffensiven begleitet wird, die von mit den VAE, Saudi-Arabien und Bahrain verbündeten Gruppierungen durchgeführt werden.

Quellen von MintPress News weisen auf eine wahrscheinliche Eskalation hin, die mit einer erheblichen militärischen Verstärkung einhergeht. Insbesondere sind Staffeln von US-F-16-Flugzeugen auf dem Luftwaffenstützpunkt Prince Sultan in Saudi-Arabien eingetroffen, der weniger als 200 Kilometer von der jemenitischen Grenze entfernt liegt. Darüber hinaus wurden in den letzten zwei Wochen umfangreiche Lufttransporte von Waffen und Ausrüstung beobachtet, bei denen US-Frachtflugzeuge zwischen Militärstützpunkten in Saudi-Arabien und Dschibuti hin- und herflogen.

Am 29. April meldete der Luftwaffenstützpunkt Aviano in Italien die Entsendung von F-16 Fighting Falcon-Kampfjets der 510th Expeditionary Fighter Squadron in den Nahen Osten. Wie auf der Website des Luftwaffenstützpunkts Aviano zu lesen ist, sollen diese F-16 eine Reihe von Aufgaben übernehmen, darunter den Schutz ziviler Schiffe im Roten Meer und im Arabischen Golf im Rahmen der Operation Prosperity Guardian sowie andere wichtige Aufgaben zum Schutz der Streitkräfte und zur Abschreckung.

Quellen aus dem Umfeld der von der saudischen Koalition unterstützten Regierung in Aden haben MintPress News mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien ihren Dialog mit dem Verteidigungsministerium der Regierung in Aden intensiviert haben. Diese Verstärkung ist eine Reaktion auf die jüngsten jemenitischen Aktivitäten im Roten Meer, im Golf von Aden und im Indischen Ozean.

Militärische und politische Insider in Sanaa informierten MintPress News über die Militärübung, die am 24. April stattfand. An der Übung mit dem Namen “Desert Flag 9” nahmen Saudi-Arabien, Israel und andere arabische Staaten auf dem Stützpunkt Al Dhafra in den Emiraten teil. Es wird vermutet, dass dieses Manöver Teil der Vorbereitungen für die Ankündigung einer neuen Militärkoalition ist, die angeblich die internationale Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer, im Golf von Aden und im Indischen Ozean sichern soll. Zu Beginn der Übung lobte General Charles Keough, Vorsitzender der US-Stabschefs, die Zusammenarbeit zwischen den Verbündeten bei der Abwehr der wahrgenommenen iranischen Bedrohung.

Zahlreiche Beamte in Sanaa und bei Ansar Allah haben öffentlich vor angeblichen Plänen gewarnt, die von den Vereinigten Staaten und Großbritannien mit Unterstützung bestimmter arabischer Staaten inszeniert wurden. Der Oberste Politische Rat, das höchste Regierungsgremium in der nördlichen Region, hat vor einer feindlichen Eskalation durch die Vereinigten Staaten im Jemen gewarnt. Die laufenden verdächtigen Vorbereitungen, die darauf abzielen, den Jemen von der Unterstützung des Gazastreifens abzubringen, werden sich als vergeblich erweisen, so der Rat. Der Rat betont, dass die Folgen einer solchen Eskalation über die Grenzen Jemens hinausreichen werden, und fordert Saudi-Arabien auf, seinen nationalen Interessen Vorrang vor denen der Vereinigten Staaten einzuräumen.

Es scheint offensichtlich, dass die saudi-arabischen und emiratischen Bemühungen über die bloße Anfechtung der von Ansar Allah gegen Israel verhängten Seeblockade hinausgehen, die von vielen Rechtsexperten als Völkermord in Gaza bezeichnet wird. Vielmehr deuten Anzeichen darauf hin, dass diese ölreichen Nationen bereit sein könnten, sich aktiv an einer erwarteten Militärintervention der USA und Großbritanniens zu beteiligen. Ihr Ziel? Die von den jemenitischen Streitkräften verhängte Blockade Israels aufzulösen und die Angriffe der Ansar Allah auf israelische Schiffe zu unterbinden – Maßnahmen, die angeblich dazu dienen sollen, den anhaltenden Völkermord zu stoppen und die Belagerung der Zivilbevölkerung in der umkämpften Enklave zu mildern.

Muhammad Ali Al-Houthi, Mitglied des Obersten Politischen Rates, sprach die Situation an der jemenitisch-saudischen Grenze an und warf dabei brennende Fragen auf: “Warum beschießt Saudi-Arabien absichtlich Zivilisten an der jemenitischen Grenze mit den Kanonen des französischen Cäsars? Wäre es nicht klüger, wenn die saudische Armee diese Kanonen in der Nähe der Grenzen des nördlichen Königreichs aufstellen würde, um den Menschen in Gaza zu helfen?” Er warnte vor leichtsinnigen Aktionen und erklärte: “Spielen Sie nicht mit dem Feuer. Wir verfügen über ein strategisches Arsenal, das weit über das hinausgeht, was Sie sich vorstellen können”.

Hussein Al-Ezzi, stellvertretender Außenminister der Regierung in Sanaa, sprach eine deutliche Warnung aus:

“Wir sind uns der feindlichen Absichten Washingtons sehr wohl bewusst. Von nun an machen wir Washington für alle schlimmen Folgen verantwortlich, die sich aus seinem rücksichtslosen Vorgehen gegen Jemen ergeben. Es könnte bald keine sicheren Zufluchtsorte mehr in der Region haben, da seine Interessen zu einem gemeinsamen Ziel für alle werden, die Freiheit schätzen.”

Drohende Angriffe auf kritische Einrichtungen

Die Gefahr besteht nicht nur in der Eskalation des Konflikts, sondern auch darin, dass die Nachbarländer in Operationen verwickelt werden, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Dies könnte einen weiteren tragischen Konflikt auslösen, der nicht nur den vom Krieg zerrissenen Jemen, sondern auch Nachbarländer wie Saudi-Arabien in Mitleidenschaft zieht.

MintPress-Quellen haben bestätigt, dass im Falle einer von den USA geführten Bodeninvasion im Jemen geplante Angriffe der Ansar Allah nicht nur auf US-Interessen und Stützpunkte in den beteiligten Ländern abzielen, sondern auch auf kritische Einrichtungen und Vermögenswerte der beteiligten Länder, wie z. B. Ölanlagen.

Ansar Allah hat ernsthaft damit gedroht, einen groß angelegten und aggressiven Angriff auf wichtige Einrichtungen, einschließlich Öleinrichtungen, in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu unternehmen. Diese ominöse Warnung erinnert an frühere Angriffe, wie die verheerenden Angriffe auf die Abqaiq-Ölanlagen im September 2019, die zu einer erheblichen Unterbrechung der Hälfte der saudi-arabischen Ölproduktion führten.

Ali al-Quhom, Mitglied des Politischen Rates von Ansar Allah, schrieb auf X: “Die Bühne hat sich verändert, und mit ihr haben sich auch die Einsatzregeln geändert. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate müssen dies erkennen, und sieben Jahre sind genug, um die Lektion zu lernen. Der Jemen ist durch die Zunahme der militärischen Fähigkeiten auf allen Ebenen stärker geworden. Eine Eskalation wird mit einer Eskalation beantwortet werden, und das ist eine feste und unumstößliche Regel, die sich niemals ändern wird. So wie ihr vorher verloren habt, werdet ihr auch jetzt verlieren, aber dieses Mal wird euer Verlust größer sein als zuvor.” Er fügte hinzu:

“Es sollte keine Unterwerfung oder Kapitulation seitens der Nachbarländer vor dem Druck und Willen der Amerikaner, Briten und Israelis geben, was bedeutet, dass jede amerikanische Bewegung von den Territorien der Nachbarländer zu starken jemenitischen Reaktionen führen wird, diese Länder werden das Ziel jemenitischer Operationen sein, wir haben eine Zielbank, die strategische und lebenswichtige Ziele in der Tiefe und in Bereichen von wirtschaftlicher Bedeutung umfasst.”

Drohende Vergeltungsmaßnahmen

Die zunehmenden Spannungen im Jemen und in der gesamten Region fallen mit dem Abzug eines amerikanischen Flugzeugträgers aus dem Roten Meer zusammen. Jemenitische Analysten gehen davon aus, dass dieser Schritt nicht nur ein Zeichen dafür ist, dass die jemenitischen Operationen gegen die mit dem israelischen Regime verbundene Seeschifffahrt fortgesetzt werden, sondern auch ein Hinweis auf eine Verlagerung auf bodengestützte Operationen für einen umfassenderen Angriff auf jemenitisches Gebiet. Jemenitischen Quellen zufolge ist das Auslaufen der USS Dwight D. Eisenhower und der USS Gravely aus dem Roten Meer Teil der Vorbereitungen für den kommenden Angriff.

General Shamsan, der Leiter des militärischen Sprecherkomitees der jemenitischen Armee, teilte MintPress mit, dass zeitgleich mit dem Abzug des amerikanischen Flugzeugträgers ein Flugzeuggeschwader auf saudischen Stützpunkten eingetroffen sei. Diese Entwicklung steht im Einklang mit diplomatischen und politischen Manövern. Die Amerikaner scheinen gezwungen zu sein, sich auf Angriffe von Landstützpunkten zu verlegen, um mögliche schwere Verluste durch Vergeltungsschläge gegen US-Flugzeugträger und Zerstörer auf See abzumildern.

Während einige Jemeniten den Abzug des amerikanischen Flugzeugträgers aus dem Roten Meer als Triumph ansehen, betrachten zahlreiche von MintPress befragte Politiker, Militärs und Analysten den Schritt Washingtons mit großem Misstrauen und sehen ihn im Zusammenhang mit den laufenden operativen Vorbereitungen, wie Brigadegeneral Shamsan betonte.

Am vergangenen Freitag erklärte die US-Marine, dass die USS Dwight D. Eisenhower und die USS Gravely nach einem fast viermonatigen Einsatz das Rote Meer verlassen haben. Trotz ihres Einsatzes war die US-Kampfgruppe nicht in der Lage, jemenitische Operationen, die auf die mit dem israelischen Regime verbundene Seeschifffahrt abzielten, zu unterbinden, da diese Operationen fortgesetzt wurden.

Darüber hinaus besteht nach Angaben einer jemenitischen Quelle, die mit der Koordinierung zwischen jemenitischen und irakischen Widerstandskräften in Verbindung steht, die Möglichkeit, dass bestimmte Gruppen innerhalb der Widerstandsachse, vor allem der irakische Widerstand, Vergeltungsschläge gegen wichtige amerikanische und saudische Ziele in der Region durchführen. Diese Aussicht deutet auf einen potenziellen Konflikt nicht nur im Roten Meer, sondern auch in der Straße von Hormuz und im Arabischen Golf hin und stellt eine echte Bedrohung für die amerikanischen Interessen dar. Eine solche Eskalation könnte jedoch möglicherweise abgewendet oder verzögert werden, insbesondere in Anbetracht der russischen Front und der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA.

Zunehmende Spannungen und militärische Vorbereitungen

Vor Ort gibt es deutliche Anzeichen für einen bevorstehenden Konflikt, insbesondere in den Konfliktzonen von Taiz und Lahj sowie an anderen Fronten. Gleichzeitig haben die mit der saudi-emiratischen Koalition verbündeten Gruppierungen erhebliche militärische Verstärkungen von Aden an die strategisch wichtigen Fronten Tur al-Baha und Haifan verlegt. Diese Gebiete dienen als wichtige Kontaktpunkte zwischen den mit Sanaa verbündeten Kräften und den von der Koalition unterstützten Milizen. Tragischerweise kamen bei einem Angriff in der Gegend von Maqbanah südwestlich von Taiz zwei Kinder und drei Frauen ums Leben, der mutmaßlich von einer Drohne ausgeführt wurde, die mit diesen Gruppierungen in Verbindung steht.

Nach Angaben jemenitischer Militärmedien wurde eine amerikanische MQ9-Drohne bei einer Militäroperation über dem Gouvernement Saada zum Absturz gebracht. Das am vergangenen Freitag veröffentlichte Filmmaterial zeigt, wie die jemenitischen Streitkräfte das US-Flugzeug MQ-9 erfolgreich mit einer Rakete abschießen.

مشاهد لعملية إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية MQ9 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة صعدةhttps://t.co/Hw6ko4NQVu#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/6FcYTHoygh — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) April 27, 2024

In den letzten Tagen haben die militärischen Spannungen zwischen den jemenitischen Streitkräften und der amerikanischen und britischen Marine ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Berichte deuten auf heftige Explosionen entlang der Küsten von Al-Khawkhah und Al-Mokha hin, die sich von Khor Amira gegenüber Bab Al-Mandab bis zur Südküste des Landes erstrecken

Die Jemeniten glauben fest daran, dass eine Bodeninvasion unmittelbar bevorsteht, eine Vorstellung, die im ganzen Land mit größter Ernsthaftigkeit verfolgt wird. Zahlreiche Offizielle haben in Interviews mit MintPress offen über die Möglichkeit eines solchen Ereignisses gesprochen, wobei sie sich nicht auf Analysen, sondern auf Rohdaten stützten. Folglich haben alle Regionen, Städte und Institutionen einen Anstieg der Rekrutierungsbemühungen erlebt, die unter dem Banner der “Al-Aqsa-Flut” laufen.

Jemens Entschlossenheit inmitten eskalierender Spannungen

Während sich die Jemeniten ernsthaft mit der drohenden Eskalation auseinandersetzen, geht ihre Entschlossenheit über die bloße Einstellung der Angriffe zur Beendigung des Konflikts im Gazastreifen und zur Aufhebung der Blockade hinaus. Sie haben eine noch nie dagewesene Entwicklung eingeläutet, die israelische Schiffe im Indischen Ozean, im Golf von Aden und in Bab al-Mandab angreift. Am Dienstag griffen die jemenitischen Streitkräfte (YAF) zwei US-Kriegsschiffe im Roten Meer an und nahmen den Massengutfrachter Cyclades ins Visier, wobei sie präzise Treffer erzielten. Anschließend tauchten in den Militärmedien Aufnahmen auf, die den Moment der Bombardierung des Cyclades-Schiffs im Indischen Ozean zeigen und die Fähigkeit der jemenitischen Armee unterstreichen, Operationen Hunderte von Kilometern vor der jemenitischen Küste durchzuführen.

مشاهد لحظة استهداف سفينة (CYCLADES) بطائرة مسيرة والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطينَ المحتلة في البحر الأحمر pic.twitter.com/BNC4jPj1SM — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) April 30, 2024

In einer Fernsehansprache an die Nation am vergangenen Donnerstag, in der er die jüngsten regionalen Entwicklungen erörterte, erklärte Ansar-Allah-Führer Abdul-Malik al-Houthi, dass die jemenitische Armee ihre Präsenz im Indischen Ozean verstärke, um mit Israel verbündete Schiffe daran zu hindern, die Route zum Kap der Guten Hoffnung oder zum Roten Meer zu befahren. Weiter sagte er: “Die jemenitische Front bleibt offen, und die Operationen der jemenitischen Streitkräfte (YAF) zur Unterstützung Palästinas werden fortgesetzt.”

Seit der Rede von Abdul-Malik al-Houthi sind vier israelische, amerikanische und britische Schiffe getroffen worden. Am Samstag traf die jemenitische Marine das britische Schiff ANDROMEDA STAR und das israelische Schiff MSC Darwin, am 24. April ein amerikanisches Kriegsschiff und ein weiteres Handelsschiff namens MAERSK YORKTOWN sowie die israelische MSC VERACRUZ. Zuvor hatte die jemenitische Armee am 10. April vier Operationen gegen zwei israelische Schiffe und zwei amerikanische Schiffe durchgeführt.

Es ist erwähnenswert, dass Ansar Allah mehrere amerikanische Angebote zur Beendigung ihrer Seeangriffe zur Unterstützung des Gazastreifens abgelehnt hat. Zu diesen Angeboten gehörten die Anerkennung ihrer Gruppe, die Aufhebung ihrer Einstufung als Terroristen, die Zahlung der Gehälter von Regierungsangestellten und die Unterzeichnung eines umfassenden Abkommens mit Saudi-Arabien zur Beendigung des Krieges und zum Wiederaufbau des Jemen.