Chef von Pfizer: “Krebs ist unser neues Covid”.

Jetzt, da die “Corona-Pandemie” vorbei ist und die Nachfrage nach Covid-Impfstoffen sinkt, konzentriert sich Pfizer auf die Behandlung von Krebs, sagte CEO Albert Bourla gegenüber Fox Business.

Das Unternehmen erwartet große Erfolge mit Krebsmedikamenten. Bourla nahm sogar das Wort “Blockbuster” in den Mund.

Die Pandemie habe seinem Unternehmen Rekordumsätze beschert. Allein im Jahr 2002 verkaufte Pfizer Produkte im Wert von 157 Milliarden Dollar. Im vergangenen Jahr ging der Umsatz auf 71 Milliarden zurück. Seit Ende 2022 ist der Aktienkurs von Pfizer um 42 Prozent gefallen.

Pfizer chairman and CEO Albert Bourla: Our oncology drugs will be blockbuster ones

"Seagen acquisition and oncology. It is what it is our new Covid. So we did what we did with Covid. We are very proud, we saved the world, but it is behind us now. We want to do once more and I…