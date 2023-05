E-Mails enthüllen, dass Forscher Daten versteckten, die zeigen, dass Fluorid den IQ von Kindern senkt!

Laut kürzlich veröffentlichten Dokumenten haben der Direktor der Zahnmedizin in Kalifornien und sein Forscherteam bewusst Daten aus einer Studie ausgelassen, um den bevorstehenden Bericht des National Toxicology Program zu schwächen. Dieser Bericht stellt eine Verbindung zwischen der Belastung mit Fluorid und neurologischen Entwicklungsstörungen bei Kindern her.

Ein Team von Pro-Fluorid-Forschern unter der Leitung des zahnärztlichen Direktors von Kalifornien hat absichtlich Daten aus einer Studie weggelassen, um den bevorstehenden Bericht des Nationalen Toxikologieprogramms (NTP) zu untergraben, in dem die Fluoridexposition mit neurologischen Entwicklungsschäden bei Kindern in Verbindung gebracht wird, wie aus den letzte Woche veröffentlichten Dokumenten hervorgeht.

Die Dokumente – die durch eine Suche nach öffentlichen Unterlagen in Kalifornien erlangt und in einer Pressemitteilung des Fluoride Action Network veröffentlicht wurden – zeigen, dass das Team unter der Leitung von Dr. Jayanth V. Kumar, einem Zahnchirurgen, eine Metaanalyse der wissenschaftlichen Literatur über die Neurotoxizität von Fluorid durchführte und einen Zusammenhang zwischen der Fluoridexposition und einem niedrigeren IQ bei Kindern mit geringer Exposition fand.

Sie ließen jedoch die Daten weg und schrieben einen Artikel, in dem sie zu dem Schluss kamen, dass es keine Beweise für einen Zusammenhang gibt.

In vier Begutachtungsrunden wurde Kumars Manuskript als „schlecht recherchiert“, „in sich widersprüchlich“ und „schamlos übertrieben“ zurückgewiesen, bevor die Zeitschrift Public Health die Studie schließlich letzten Monat veröffentlichte.

NTP-Bericht: Keine offensichtliche Schwelle“, ab der die Fluoridierung von Wasser sicher ist

Die Studie von Kumar et al. wurde weniger als eine Woche vor der Sitzung des Board of Scientific Counselors (BSC) des NTP am 4. Mai online veröffentlicht, auf der die Berater alle empfohlenen Änderungen abschließen würden, bevor das NTP die endgültige Fassung seines Berichts über die Neurotoxizität von Fluorid veröffentlicht.

Das NTP, ein behördenübergreifendes Programm des US-Gesundheitsministeriums, das Umweltgifte erforscht und darüber berichtet, führte eine sechsjährige systematische Überprüfung durch, um wissenschaftliche Studien über die Fluoridbelastung und mögliche Auswirkungen auf die neurologische Entwicklung und die kognitive Gesundheit des Menschen zu bewerten.

Ihr bahnbrechender Bericht über diese Ergebnisse – bestehend aus einer Monographie zum Stand der Wissenschaft“ und einer Metaanalyse, die die Literatur über die Zusammenhänge zwischen Fluoridexposition und kognitiven Gesundheitseffekten untersucht – kam zu dem Schluss, dass eine pränatale und kindliche Exposition gegenüber höheren Fluoridkonzentrationen mit einem verringerten IQ bei Kindern verbunden ist.

Außerdem wurde festgestellt, dass es angesichts der Tatsache, dass Kinder Fluorid aus verschiedenen Quellen ausgesetzt sind, „keinen offensichtlichen Schwellenwert“ gibt, ab dem die Fluoridierung des Wassers sicher wäre.

Das bedeutet, dass selbst bei einer geringeren Fluoridierung des Wassers (in der Regel 0,7 mg/l) in Studien festgestellt wurde, dass Kinder gefährliche Fluoridkonzentrationen in ihrem Körper aufweisen.

Die Ergebnisse der Studie widersprechen den gängigen Annahmen, der Position der Dentalindustrie, der Zuckerindustrie und der Gesundheitsbehörden in Bezug auf die Sicherheit und den Nutzen der Fluoridierung von Wasser zur Vorbeugung von Karies, obwohl es zahlreiche gegenteilige Beweise gibt, darunter eine Reihe von Studien, die von den National Institutes of Health (NIH) finanziert wurden.

Auf der BSC-Tagung führte die American Dental Association (ADA), der Kumar angehört, seine Meta-Analyse als Beweis dafür an, dass es Probleme mit der NTP-Studie gibt, und argumentierte, dass der NTP-Bericht daher verschoben werden sollte.

Dies war nur der jüngste in einer Reihe von Versuchen von Vertretern der Industrie und der Aufsichtsbehörden, den Bericht abzuschwächen, zu verzögern oder zu vernichten“.

Der Bericht ist ein Schlüsseldokument in der laufenden Klage, die von Food & Water Watch, dem Fluoride Action Network, Moms Against Fluoridation und Privatpersonen gegen die US-Umweltschutzbehörde (EPA) eingereicht wurde, um die Wasserfluoridierung zu beenden.

Die Klage wurde mehr als zwei Jahre lang auf Eis gelegt, bis der Bericht fertiggestellt und veröffentlicht wurde. Nachdem die NTP-Wissenschaftler ihren Entwurf im Mai 2022 fertiggestellt hatten – den sie für veröffentlichungsreif hielten – entschied der US-Bezirksrichter Edward Chen, dass die EPA den Prozess nicht länger aufschieben könne.

Der Fall wird fortgesetzt, während der Bericht die letzten Phasen der Überprüfung durchläuft.

Die Kläger hoffen, dass der Bericht vor der nächsten Phase des Prozesses im Januar 2024 in seiner endgültigen Form veröffentlicht wird, und nicht nur als Entwurf.

Der Bericht war Gegenstand einer noch nie dagewesenen Anzahl von Peer-Reviews und Behördenkommentaren sowie eines direkten Versuchs der NIH, seine Veröffentlichung zu blockieren, wie aus internen E-Mails der Centers for Disease Control and Prevention hervorgeht, die durch den Freedom of Information Act (FOIA) beschafft wurden.

Der letzte Schritt zur Veröffentlichung des Berichts besteht darin, dass der NTP-Direktor die Vorschläge des BSC berücksichtigt und vor der Veröffentlichung Änderungen am Bericht vornimmt.

Der BSC empfahl dem NTP, sich zu den kürzlich veröffentlichten Meta-Analysen zu äußern, war sich aber nicht bewusst, dass Kumar et al. Daten verbargen, um ihre Ergebnisse zu stützen.

Der Anwalt der Kläger, Michael Connett, Partner bei der Anwaltskanzlei Waters Kraus & Paul, stellte dem NTP letzte Woche die Beweisdokumente zur Verfügung, damit die Behörde die ausgelassenen Daten bei ihrer lang erwarteten endgültigen Überprüfung der neurologischen Toxizität von Fluorid berücksichtigen kann.

Connett sagte dem Defender:

Wir hielten es für wichtig, das NTP auf die ausgelassenen Daten aufmerksam zu machen, da sie der Schlussfolgerung der Studie direkt widersprechen und das Hauptargument der Zahnärzte-Lobby, dass die neurotoxischen Gefahren von Fluorid nur bei hohen Dosen auftreten, weiter untergraben.

Wie Forscher „die Wissenschaft“ manipulierten

Der E-Mail-Verkehr zwischen Kumar und seinen Co-Autoren und die Abschriften von Kumars Aussagen in der Klage zeigen, dass Kumar und seine Co-Autoren sich beruflich für die Wasserfluoridierung einsetzen.

Kumar ist Mitglied des National Fluoridation Advisory Committee der ADA, die die Fluoridierung befürwortet, und einer der führenden Befürworter der Fluoridierung in den USA. Er gab in seiner Aussage zu, dass es seine Aufgabe ist, die Fluoridierung zu fördern“.

Dr. Susan Fisher-Owens, eine seiner Co-Autoren, erhält finanzielle Unterstützung von Colgate, das ebenfalls für die Fluoridierung von Wasser wirbt.

Kumar gab auch zu, dass ein Teil seiner Aufgabe darin bestand, mit dem Marketingberater der ADA zusammenzuarbeiten, um „die besten Botschaften und Strategien zu entwickeln, wie man am besten für die Fluoridierung eintritt“, einschließlich Botschaften, um die politischen Entscheidungsträger mit Pro-Fluorid-Informationen zu „impfen“, bevor sie mit jemandem sprechen, der diese Politik infrage stellt.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass die Forscher beweisen wollten, dass es keinen Zusammenhang zwischen niedrigen Fluoridkonzentrationen und einem niedrigeren IQ bei Kindern gibt, und zwar speziell, um den NTP-Bericht zu untergraben.

In einer Präsentation vor der Association of State and Territorial Dental Directors (Vereinigung der staatlichen und territorialen Zahnärzte) im Februar 2021 erklärte Kumar seinen Kollegen, er wolle der NTP-Monographie zuvorkommen, indem er seine eigene Meta-Analyse veröffentliche und einen „freundlichen Herausgeber“ finde, der sie veröffentlicht.

Er wiederholte diesen Punkt in einer E-Mail an seine Mitautoren im Juli 2022, in der er betonte, dass es „dringend“ sei, ihre Arbeit zu veröffentlichen. „Ich wollte die Arbeit vor dem NTP-Bericht veröffentlichen“, schrieb er.

Die Veröffentlichung der gewünschten Ergebnisse stieß jedoch auf eine Reihe von Hindernissen, denn die Gutachter des Journal of the American Dental Association lehnten die Studie zweimal ab, weil sie die „Diskussion als unausgewogen und irreführend“ bezeichneten.

Ein Gutachter äußerte die Befürchtung, dass „die Fehlinformationen in diesem Manuskript eher zu weiteren Kontroversen führen werden, als dass sie umsichtige, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen anregen“.

Die Gutachter des Pediatrics Journal lehnten die Studie ebenfalls ab, da sie von einer „falschen“ Argumentation geprägt sei und die Schlussfolgerungen „in sich widersprüchlich“ seien. Ein anderer Rezensent meinte, dass ein „oberflächlicher Zitierstil die Bedenken hinsichtlich der Ausgewogenheit der Arbeit verstärkt“.

Die Gutachter waren sich jedoch nicht bewusst, dass Kumar auch Daten weggelassen hatte, die seinen gewünschten Schlussfolgerungen widersprachen.

In einer E-Mail an Kumar im Februar 2022 teilte der Biostatistiker der Studie, Honghu Liu, Ph.D., Kumar mit, dass er der Meinung sei, die Ergebnisse seiner Analyse gingen in die richtige Richtung“.

Doch am 5. März 2022 schrieb Liu an Kumar und erklärte, man habe Analysen durchgeführt, um einen sicheren Grenzwert – idealerweise etwa 1,5 mg/L – für Fluorid im Wasser zu finden, unterhalb dessen kein Zusammenhang mit einem geringeren IQ bei Kindern bestehe. Allerdings, so schrieb er, „sind die Ergebnisse das Gegenteil von dem, was wir uns erhofft hatten“.

Liu sagte Kumar, er werde weiter versuchen, andere Ergebnisse zu erzielen. „Obwohl es schwierig ist, können wir weitere Modelle testen, um einen Schwellenwert zu finden, der zu einer nicht signifikanten Schwankung des IQ vor dem Schwellenwert und einem signifikanten Rückgang des IQ nach dem Schwellenwert führen kann“, schrieb er.

Weitere Analysen zeigten jedoch weiterhin einen Zusammenhang zwischen einer geringen Fluoridbelastung und einem geringeren IQ. Laut Liu zeigte die Dosis-Wirkungs-Analyse „leider nicht das, was wir gerne zeigen würden“.

Um das Problem zu lösen, wurde die Analyse aus der Studie entfernt.

Am 24. März 2022 schickte Kumar seinen Kollegen eine E-Mail, in der er die einzelnen Teile der NTP-Monographie zitierte, die er mit ihrer Arbeit entkräften wollte, und Bedenken äußerte, dass Gutachter ihre Forschung in Frage stellen würden, wenn sie eine bestimmte Zahl einfügten, die ihren Schlussfolgerungen widersprach.

Als das Team die Studie bei Public Health zur Veröffentlichung einreichte, war die Analyse, die einen Zusammenhang zwischen schwacher Wasserfluoridierung und IQ-Defiziten zeigte, entfernt worden.

Die Studie kam zu folgendem Schluss: „Diese Meta-Analysen zeigen, dass die Fluoridexposition im Zusammenhang mit der kommunalen Wasserfluoridierung nicht mit niedrigeren IQ-Werten bei Kindern verbunden ist.“

Connett schickte die ausgelassene Analyse zusammen mit einer Erklärung, wie Kumars Interessenkonflikte das Ergebnis seiner Studie beeinflusst haben, letzte Woche in einem Brief an das NTP und forderte sie auf, dies bei der Auswertung der Metaanalyse zu berücksichtigen.

Er schrieb:

Die Öffentlichkeit verlässt sich darauf, dass das NTP die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Chemikalien liefert, die ihr Leben beeinflussen. Ich bin mir bewusst, dass dies eine schwierige Aufgabe ist, insbesondere bei Chemikalien, bei denen erhebliche politische Interessen auf dem Spiel stehen, aber es ist dennoch unerlässlich.

Mit Hilfe von FOIA-Anträgen und Anträgen auf Zugang zu öffentlichen Unterlagen zeigten die Kläger auf, wie hochrangige Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens die Veröffentlichung des Berichts blockierten, nachdem das NTP festgestellt hatte, dass er fertiggestellt war.

Sie zeigten auch, wie die ADA versuchte, die „unabhängigen“ National Academies of Science, Engineering, and Mathematics zu beeinflussen, um auf einer weiteren Überprüfung zu bestehen.

Auf die Frage, was sie sonst noch über die Bemühungen, die Interessen der Fluoridierungsbefürworter zu schützen, aufdecken könnten, sagte Connett dem Defender: